Sprijin la pensie. 200.000 pensionari primesc un nou card. Cu ce bani vor fi încărcate?
Newsweek.ro, 5 noiembrie 2025 13:20
Guvernul a anunțat că va împărți 200.000 de noi carduri către pensionari și persoane vulnerabile. Ac...
Acum 10 minute
13:30
Ciprian Ciucu vrea să-l invite pe Nicușor Dan la prezentarea programului de candidat pentru Primărie
Ciprian Ciucu vrea să-l invite pe Nicușor Dan la prezentarea programului de candidat pentru Primărie...
Acum 30 minute
13:20
Sprijin la pensie. 200.000 pensionari primesc un nou card. Cu ce bani vor fi încărcate?
Guvernul a anunțat că va împărți 200.000 de noi carduri către pensionari și persoane vulnerabile. Ac...
13:20
CCIR a facilitat întrevederea companiilor românești cu vicepreședintele Parlamentului European, Vict
Delegația Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), compusă din reprezentanți ai companiilor...
13:20
Mai multe filmulețe în care așa-zișii pantofi zburători Aerofoot, care fac oamenii să zboare ca în f...
Acum o oră
13:00
Poliţia germană, operaţiune contra reţelelor infracţionale specializate în fraude cu carduri
Poliţia federală germană a anunţat marţi că a efectuat o operaţiune coordonată internaţional împotri...
12:40
Rusia a acuzat miercuri NATO că exersează o potenţială blocadă a exclavei ruse Kaliningrad, situată ...
Acum 2 ore
12:30
Neurolog, după ce Putin și Xi Jinping au vorbit de transplant ca să trăiască veșnic: E posibil?
Henry Marsh este neurochirurg și scriitor. El a călătorit în Ucraina înainte de război și a făcut op...
12:20
Un român din zece nu crede în capacitatea sa de a identifica scam-urile din online sau social media,...
12:10
VIDEO Taifun ucigaș, în Filipine. Peste 90 de oameni și-au pierdut viața, mai multe orașe sub ape
Taifunul Kalmaegi a făcut dezastru în Filipine. Peste 90 de oameni și-au pierdut viața, iar mai mult...
11:40
Talpan amenință să distrugă fotbalul românesc: „Toate echipele și naționala să fie excluse de UEFA"
După ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins recursul FCSB în dosarul mărcii „Steaua”, juri...
11:40
Marele fotbalist și antrenor Emerich Ienei a murit. În 1986, a câștigat Cupa Campionilor cu Steaua c...
11:40
Se modifică prețul gigacaloriei în București. Cât va costa căldura și apa caldă în această iarnă?
În București, s-a dat deja drumul la sistemul centralizat de încălzire, dar încă nu se știe exact câ...
Acum 4 ore
11:30
Ajutorul la pensie pe octombrie pentru facturi, virat, astăzi, pensionarilor. Cum verifici?
Conform informațiilor Newsweek, voucherele de energie în format electronic, pentru luna octombrie, a...
11:20
Ce ajutor la pensie nu se va mai acorda de anul viitor? 1.000.000 pensionari pierd 250 lei
Ce ajutor la pensie nu se va mai acorda de anul viitor? 1.000.000 de pensionari pierd 250 lei. Ei vo...
11:10
VIDEO Chinezii au început producția primei mașini cu „avion" integrat din lume. Costă 280.000 $
Compania chinezească Xpeng a început producția de serie a primei mașini cu „avion” integrat din lume...
11:00
Turism în scădere, în România. Câți străini au venit în țara noastră și unde s-au cazat?
Datele Institutului Național de Statistică arată că numărul turiștilor care au ales România anul ace...
11:00
Un om de afaceri și liderul filialei unui partid, vizați de o anchetă DNA. Sunt 47 de percheziții
Sunt percheziții de amploare în București și 7 județe într-un dosar de corupție. DNA face cercetări ...
10:50
Ce cumpărături vor face românii de Black Friday? Specialist: „Va fi un record istoric"
Black Friday este un eveniment așteptat de toată lumea, indiferent de puterea de cumpărare. Reducere...
10:40
O celebră fabrică de ketchup intră în faliment deși are vânzări în creștere. Care e motivul de fapt
O cunoscută fabrică de ketchup intră în faliment deși are vânzări mari. Motivul real ar fi de fapt r...
10:30
O iluzie optică uluitoare îți păcălește creierul să vadă imagini alb-negru în culori vii. De ce?
Creierul uman este centrul de comandă pentru toată activitatea noastră. Însă o iluzie optică uluitoa...
10:20
Pacienții se pot consulta singuri și primesc rețetă. Pot folosi echipamente medicale fără ca un medi...
10:10
Percheziții la Ministerul Sănătății. Medici, suspectați că și-au echivalat ilegal rezidențiatul
Mai mulți medici sunt suspectați că au cerut Ministerului Sănătății recunoașterea unor studii de rez...
10:00
Congresul SUA vrea să blocheze retragerea trupelor din România: „A investit miliarde pentru NATO"
Congresul Statelor Unite se pregătește să blocheze planul administrației Trump de a retrage trupele ...
09:40
SUA reiau testele nucleare. Kremlinul cere explicații: „Nici noi, nici China nu am făcut teste"
Rusia solicită explicații oficiale de la Washington, după ce președintele Donald Trump a declarat că...
Acum 6 ore
09:30
Judecătorii CCR primesc un bonus de 180.000 de lei la pensie. O lege vine să taie acest spor imoral....
09:20
Record de atacuri mortale ale urșilor în Japonia. Armata intervine în forță. România, fără reacție
Guvernul japonez a mobilizat trupe militare în nordul țării, după o serie de atacuri mortale ale urș...
08:50
Tragedie în SUA. 7 morți și 11 răniți după ce un avion s-a prăbușit pe un aeroportul din Kentucky
Cel puțin șapte persoane au murit și alte 11 au fost rănite, după ce un avion de marfă UPS de tip MD...
08:50
Anca Alexandrescu: 6.000 lei salariu de la Liviu Dragnea. 10.000 lei din 2 Consilii de Administrație
Anca Alexandrescu e susținută de AUR și de George Simion la primăria București. Se prezintă ca om an...
08:40
Traficul aerian a fost întrerupt marţi seara deasupra Aeroportului Zaventem de la Bruxelles, cel mai...
08:30
Zohran Mamdani, atac la Trump după victoria în alegeri la New York: „Naţiunea trădată îl va învinge"
Zohran Mamdani, candidatul democrat care a câștigat cursa pentru primăria orașului New York, a trans...
08:20
Grindeanu, despre pensiile speciale: dacă se lasă orgoliile, există șanse de a rezolva problema
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, susţine că nu a negociat cu magistraţii pe tema l...
08:00
Schimbări importante așteptate pe pensie private. Judecătorii așteptatați să se pronunțe azi
Curtea Constituțională a României urmează să dezbată, miercuri, sesizările Înaltei Curți de Casație ...
07:50
CALENDAR Sărbătoare creștină. Povestea sfântului care și-a găsit iubirea, apoi s-au călugărit
Sfinți Galaction și Epistimia au trăit în Emesa, Fenicia, în timpul persecuțiilor împotriva creștini...
07:40
VIDEO Cum își transformă Rusia tancurile în „arici de oțel" ca să scape de drone Ucrainei
Forțele rusești au început să-și acopere tancurile de luptă cu structuri groase de cabluri metalice,...
Acum 8 ore
07:30
Afectează sau nu panourile fotovoltaice puse pe casă acoperișul? Explicațiile un specialist
Pe Internet și rețelele de socializare, umblă fel de fel de informații potrivit cărora montarea de p...
07:20
Horoscop 6 noiembrie. Luna în Taur aduce provocări Vărsătorilor. Marte le dă energie Săgetătorilor
Horoscop 6 noiembrie. Luna în Taur aduce provocări Vărsătorilor. Marte le dă energie Săgetătorilor. ...
07:10
1.600 dosare de pensie pe masa CCR. Azi, se judecă creșteri de pensii militare și contributive
CCR are pe masă 6 dosare privind excepții de neconstituționlitate la legile pensiei. CCR ar putea de...
Acum 12 ore
05:30
Socialistul Zohran Mamdani a câștigat cursa pentru orașul New York. Primul primar musulman
Zohran Mamdani a câștigat alegerile pentru funcția de primar al orașului New York, primind 50,4% din...
Acum 24 ore
22:10
UE ar putea admite noi membri până în anul 2030. Printre candidaţi: Muntenegru, Albania și Ucraina
UE ar putea admite noi membri până în anul 2030. Printre candidaţi sunt state precum: Muntenegru, Al...
22:00
Cât va costa energia termică în Bucureşti, în această iarnă? E mai bine ca anul trecut
Cât va costa energia termică în Bucureşti, în această iarnă? Din fericire, este mai bine ca anul tre...
22:00
Procurorii DNA cer lefuri mai mari. Șapte procurori, printre care și șefa Serviciului Teritorial Iaș...
22:00
Sezonul infecțiilor respiratorii a debutat în forță la Iași: creștere de 40% a numărului de pacienți
Sezonul infecțiilor respiratorii a început cu intensitate la Iași, Spitalul de Boli Infecțioase „Sf....
21:40
39 de familii din blocul care a explodat sunt deja mutate în chirii decontate de Primăria Capitalei
39 de familii din blocul care a explodat , din cauza gazelor, sunt deja mutate în chirii decontate d...
21:20
Putin a ordonat capturarea completă a regiunii Donețk până la sfârșitul lunii februarie 2026. În ciu...
21:10
Ramstein de România -aşa i se va spune. Baza românească de la Kogălniceanu (Aeroportul Constanţa Mil...
20:30
Cumulul pensie cu salariu va fi interzis. Pensionarii speciali, un nou beneficiu de sute lei
Cumulul pensiei cu salariul va fi interzis. Pensionarii special primesc, un nou beneficiu de sute le...
20:20
Silvia Vlăsceanu, director executiv la Asociaţia Producătorilor de Energie Electrică Henro, spune că...
20:10
O fabrică de bere amenințată cu închiderea, la 300 de ani de la înființare. Ce s-a întâmplat?
O fabrică de bere este în pericol cu insolvența, la 300 de ani de la înființare. 300 de angajați ar ...
19:50
ANAF „strică" piața imobiliarelor din România. La ce prețuri vinde vile și terenuri sechestrate?
ANAF scoate la vânzare vile, terenuri, apartamente, mașini și alte bunuri executate silit de la româ...
19:40
Rusia a furnizat Venezuelei sisteme S-300 și Panțîr-S1. Amenință că va trimite rachete Oreșnik
Alexei Juravliov, prim-vicepreședintele Comitetului pentru Apărare al Dumei de Stat a Rusiei, a decl...
