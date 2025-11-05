Pasager dat jos din avion în Italia. A făcut o poză aeronavei, iar compania a considerat acest gest drept „Comportament nepotrivit la îmbarcare”

10:30

Unul dintre bărbații suspectați că a participat la spargerea de la muzeul Luvru de pe 19 octombrie va fi judecat miercuri, pentru un caz care datează din 2019. Informațiile Au fost publicate de BFMTV, care a aflat și identitatea individului. Se pare că ar fi vorba de Abdoulaye N., o vedetă a cascadoriilor cu motociclete […]