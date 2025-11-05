Scandalul „păpușilor sexuale“ din Franța ajunge la arme. Primul cumpărător al unei păpuși gonflabile a fost arestat
Gândul, 5 noiembrie 2025 13:20
După ce au au pornit o adevărată „vânătoare“ a cumpărătorilor de păpuși sexuale cu chip de copii de pe Shein, AliExpress, Temu și Wish, procurorii din Franța anunță și primele arestări. BFMTV a raportat că o păpușă de natură pedo-pornografică, vândută de Shein, a fost descoperită într-un colet în Bouches-du-Rhône, iar destinatarul coletului a fost […]
• • •
Acum 10 minute
13:30
Donald Trump a declarat că îl nominalizează pe Jared Isaacman, astronautul privat și aliatul miliardarului Elon Musk, pentru funcția de administrator al NASA. Isaacman a fost eliminat din cursa pentru conducerea NASA la începutul anului 2025, pe fondul unei dispute mediatizate între Trump și Musk. Atunci, Sean Duffy, șeful Departamentului Transporturilor al SUA, fusese numit […]
Acum 30 minute
13:20
Scandalul „păpușilor sexuale“ din Franța ajunge la arme. Primul cumpărător al unei păpuși gonflabile a fost arestat # Gândul
13:20
Pasager dat jos din avion în Italia. A făcut o poză aeronavei, iar compania a considerat acest gest drept „Comportament nepotrivit la îmbarcare” # Gândul
Un medic italian din Torino, Claudio Zanon, oncolog și director științific al organizației Motore Sanità, susține că pe data de 28 octombrie 2025 i s-a interzis îmbarcarea pe cursa EasyJet EJU3929, de pe aeroportul Milano Malpensa, cu destinația Marrakech, Maroc, după ce a fotografiat avionul. Compania aeriană a respins varianta sa și afirmă că bărbatul […]
13:10
Daniel Băluță îl somează pe Bolojan să achite facturile restante pentru Planșeul Unirii. Șantierul este în pericol # Gândul
Daniel Băluță, primarul sectorului 4, avertizează că lucrările de consolidare a planșeului de la Piața Unirii riscă să fie afectate direct de întârzierea plăților din programul „Anghel Saligny”. Așa cum a scris Gândul, lucrările la planșeul Unirii stau în pixul ministrului Dezvoltării. Edilul sectorului 4 spune că din suma de 150 de milioane de lei, doar […]
13:10
Victimele violenţei domestice sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru pentru cererile de divorţ şi partaj, potrivit votului dat în Camera Deputaților. Deputatului PNL Alina Gorghiu, iniţiatoare a proiectului, a declarat că este o lege care elimină o barieră reală pentru femeile care vor să se desprindă de agresor şi să înceapă […]
Acum o oră
13:00
Profeția sumbră lăsată de părintele Arsenie Boca. Orașul din România despre care se spune că „va fi șters de pe fața pământului” # Gândul
O altă profeție lăsată de părintele Arsenie Boca a fost readusă în atenția publică. De data aceasta, este vorba despre o predicție sumbră legată de un oraș din România. Se spune despre acesta că „va fi șters de pe fața pământului, căci păcatele clocotesc acolo”. Arsenie Boca, cel supranumit „Sfântul Ardealului”, a rămas pentru secolul […]
13:00
Mamele din categorii defavorizate primesc tichete sociale electronice pentru nou-născuţi de 2000 de lei # Gândul
Mamele din categorii defavorizate vor primi tichete sociale electronice pentru nou-născuţi. Măsura a fost prelungită cu votul în unanimitate al deputaților. Este vorba despre tichetul de 2.000 de lei care se primește la nașterea copilului. Potrivit Camerei Deputaților a fost adoptat cu 292 de voturi pentru, în unanimitate, „proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei […]
12:50
După faptă și răsplată. USR vrea Avocat al Poporului un donator care a oferit 24.000 de euro în campania lui Nicușor Dan. Mai este și beneficiar de “pensie nesimțită” # Gândul
Ies la iveală informații noi despre propunerea USR cu privire la numirea Avocatului Poporului. Mai exact, fostul judecător Toni Neacșu dezvăluie că Roxana Rizoiu, propunerea USR pentru funcția menționată, este pensionar special la 50 de ani – lucru pe care USR îl contestă cu desăvârșire în spațiul public – dar și unul dintre finanțatorii campaniei […]
12:50
Ministrul Justiției, prima reacție după eliberarea lui Sebastian Vlădescu și Ionuț Costea. Ce spune oficialul despre recuperarea prejudiciilor # Gândul
Radu Marinescu, ministrul Justiției, a avut o primă reacție, după ce Sebastian Vlădescu și Mircea Ionuț Costea au fost puși în libertate. „Dacă legea impune să se recupereze aceste prejudicii, trebuie categoric să fie recuperate”, a mai spus Radu Marinescu. Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană și fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu, eliberați pe […]
12:50
Omagiu emoționant la moartea lui Emeric Ienei, din partea Federației de Fotbal: „Un simbol al profesionalismului, un model de eleganță și respect” # Gândul
Federația Română de Fotbal a transmis un omagiu emoționant la moartea selecționerului Emeric Enei, la vârsta de 88 de ani. Federația a transmis că „regretă trecerea în neființă, a lui Emeric Ienei, fost internațional, selecționer al României la două turnee finale și câștigător al Cupei Campionilor Europeni”. „Emeric Ienei a fost antrenorul care a reușit […]
12:40
Mamdani, discursul victoriei: „Donald Trump, dă volumul mai tare! Ai pierdut în orașul care te-a creat!” Ce a mai spus de președintele SUA # Gândul
Donald Trump a suferit seara trecută trei înfrângeri importante pe plan intern, cea mai semnificativă fiind alegerea lui Zohran Mamdani ca primar al orașului New York. Partidul Democrat a mai obținut alte două victorii în statele New Jersey și Virginia. Din discursul lui Zohran Mamdani nu a lipsit retorica ce i-a adus acuzațiile de comunist […]
12:40
FOTO. Anca Pandrea, mărturisiri DUREROASE la 13 ani de la moartea lui Iurie Darie. ”Ultima noapte când am dormit împreună” # Gândul
Actrița Anca Pandrea, în vârstă de 79 de ani, a făcut mărturisiri dureroase la 13 ani de la moartea lui Iurie Darie, cel care i-a fost partener de viață. Anca Pandrea este o cunoscută actriță și fosta parteneră de viață a regretatului actor Iurie Darie. Acesta a încetat din viață în data de 9 noiembrie […]
12:40
Chiar dacă abordarea corectă la orice joc de cazinou este accentul pe distracție și nu pe câștiguri, există principii corecte și unele greșeli care fac diferența dintre o sesiune de divertisment de tip gambling cu adevărat plăcută și una mai puțin reușită. Regulile sunt simple și clare la ruletă, se știe că norocul este mereu […]
Acum 2 ore
12:30
Ministrul Economiei Radu Miruță și deputatul PNL Ion Iordache se opun finanțării drumului expres Târgu Jiu – Craiova # Gândul
12:30
În discursul său de victorie, Mamdani nu a omis să îl atace pe Donald Trump. Ce a spus despre președintele american # Gândul
Donald Trump a suferit seara trecută trei înfrângeri importante pe plan intern, cea mai semnificativă fiind alegerea lui Zohran Mamdani ca primar al orașului New York. Partidul Democrat a mai obținut alte două victorii în statele New Jersey și Virginia. Din discursul lui Zohran Mamdani nu a lipsit retorica ce i-a adus acuzațiile de comunist […]
12:30
În cea mai nouă ediție a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, realizatorul Gândul l-a provocat pe invitatul său, Florin Călinescu, la un dialog deschis pe tema principalilor competitori care își dispută Primăria Capitalei. Actorul vede un competitor redutabil în candidatura Ancăi Alexandrescu, oferind mai multe argumente în acest sens. Vedeta de televiziune a oferit […]
12:30
Marius Tucă Show începe miercuri, 5 noiembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Gigi Nețoiu # Gândul
Invitatul zilei este Gigi Nețoiu, om de afaceri. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
12:20
Cu mai puțin de 100 de zile până la startul Jocurilor Olimpice, sporturile de iarnă acaparează programul tv în noiembrie. Iată tot ce trebuie să știi despre cele mai importante evenimente din luna aceasta. Ce sporturi să urmărești la TV în noiembrie Sporturi de iarnă Cupa Mondială de Schi Alpin continuă la Eurosport și pe […]
12:20
Cât de scump este schiatul la Brașov. O cartelă pentru tot sezonul costă peste o mie de euro # Gândul
În Poiana Brașov, abonamentul pentru un adult a crescut semnificativ. Pentru tot sezonul prețul acestuia este de 5.500 de lei, față de 5.000 anul trecut, iar pentru copii 3.300 de lei. O singură urcare și coborâre cu telecabina costă 70 de lei. Peste o mie de euro pentru un abonament pentru întreg sezonul se schi […]
12:20
12:10
Rapid a terminat turul cu o singură înfrângere și continuă lupta pentru titlul de campioană a României, care a ajuns ultima dată în Giulești în 2003. Vorbim despre tot ce s-a întâmplat de la venirea lui Gâlcă și despre ceea ce urmează la Rapid. Sâmbătă avem Rapid – FC Argeș, un meci care stârnește orgolii […]
12:00
Dosar de proxenetism pe numele unui polițist din Târgu-Jiu. Omul legii se bucura de protecție din partea șefilor săi # Gândul
Un polițist din Târgu-Jiu este anchetat într-un dosar de proxenetism, acesta fiind acuzat că ar fi colectat chiria din apartamente folosite pentru practicarea prostituției. Surse Antena 3 susțin că agentul mergea să încaseze banii îmbrăcat chiar în uniforma de serviciu. Locuințele implicate aparțin tatălui său, un cunoscut om de afaceri local De adăugat că locuințele […]
11:50
A scăzut numărul turiștilor în România, față de anul trecut. Germanii, israelienii și italienii au vizitat cel mai des țara noastră. Trei orașe în TOPUL preferințelor # Gândul
Numărul turiștilor cazați în unitățile din România a scăzut în primele nouă luni ale anului, arată datele publicate miercuri de Institutul Național de Statistică. Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică – inclusiv apartamente și camere de închiriat – în primele nouă luni ale anului, au însumat 10.952.100 persoane, în scădere cu 1,8% faţă de […]
11:50
Ion Cristoiu: Un semnal planetar: Victoria la New York a Extremistului de Stânga Zohran Mamdani # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre victoria de la New York a lui Zohran Mamdani, candidatul Partidului Democrat. „În mai multe jurnale video din ultima vreme am atras atenția asupra unui eveniment pe cale de a se împlini, și iată că s-a împlinit, și anume […]
11:50
Ai forat un puț nou și primul jet de apă iese limpede, rece. Pare perfectă, dar oare e și sigură? Calitatea apei dintr-un puț forat ține direct de sănătatea familiei tale, mai ales în zone rurale unde nitrații din îngrășăminte sau bacteriile din sol pot ajunge rapid în pahar. În România, unde secetele din 2025 […]
11:40
FOTO. Ce fac Anda Adam și Joseph pentru FAMILIILE care i-au ajutat în ”Asia Express”. ”Ne-au dat tot din puținul lor” # Gândul
Anda Adam și partenerul ei de viață, Joseph, au decis să facă un gest special pentru cei care i-au ajutat pe durata participării lor la ”Asia Express” 2025. Anda Adam și Joseph fac parte dintre echipele care participă în sezonul opt al show-ului ”Asia Express”, de la Antena 1. Cei doi au decis să facă […]
11:40
A murit marele Emerich Ienei! Legenda Stelei s-a stins din viață la 88 de ani, acasă, la Oradea # Gândul
Emerich Ienei, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului românesc, s-a stins din viață miercuri dimineață, la 88 de ani, la locuința sa din Oradea. Fost câștigător al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua, Ienei rămâne în memoria microbiștilor pentru eleganța de care a dat dovadă atât pe teren, cât și în afara lui. […]
11:40
Acum 4 ore
11:30
Reacția soției lui Zanetti după ce l-a văzut pe CHIVU bucurându-se la golul victoriei cu Verona: „E nepublicabil ce s-a întâmplat la noi acasă” # Gândul
Cristi Chivu trăiește intens fiecare meci al echipei sale, iar atunci când golul victoriei vine la ultima fază de joc descătușarea este pe măsura emoțiilor. Așa s-a întâmplat și la partida cu Verona, din deplasare, câștigată de Inter pe final. Bucuria sa și gesturile făcute au fost comentate intens în Italia, inclusiv de soția legendarului […]
11:30
Adrian Năstase PARTICIPĂ la Congresul PSD: „Un partid care vorbește despre o Românie respectată în Europa și în lume” # Gândul
Adrian Năstase, fost premier și lider al Partidului Social Democrat, anunță că va participa la Congresul PSD, pe care îl consideră un moment decisiv pentru viitorul partidului. Acesta a transmis, într-un mesaj pe blogul său că Partidul Social Democrat are nevoie de o „refondare ideologică”. Adrian Năstase, fost lider al PSD și premier al României, […]
11:30
Experiența unei femei care a murit pentru câteva minute în timpul nașterii fiului ei. Susține că a văzut Raiul: „Am simțit o pace profundă” # Gândul
O femeie și-a expus o experiență personală care a uimit și a generat, în același timp, controverse. Jane Dawson (54 de ani, Scoția) susține că în timpul travaliului ar fi trăit o experiență la limita dintre viață și moarte. A susținut că a murit pentru câteva minute și, în acel timp, ar fi văzut „Raiul”. […]
11:30
O femeie din Iași se judecă cu Poliția Locală pentru o amendă din pandemie: „Am făcut și un preinfarct de la atâta supărare” # Gândul
Maria Talica a dat în judecată Poliția Locală din Iași și a solicitat să îi fie restituită contravaloarea unei amenzi pe care a primit-o în timpul pandemiei de COVID. În plus, femeia cere și daune morale, pentru că nu avea bani să achite amenda, s-a stresat și s-a îmbolnăvit. Femeia din Iași, în vârstă de […]
11:30
Marius Tucă Show începe miercuri, 5 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Liviu Dragnea # Gândul
Invitatul zilei este Liviu Dragnea, fost lider al PSD. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
11:10
Diferențele majore dintre sistemul MEDICAL suedez și cel românesc. Medic cardiolog: „Oamenii sfințesc locurile și profesiile” # Gândul
Dr. Ștefan Busnatu, medic primar cardiolog, a stârnit o amplă dezbatere online după ce a comparat experiențele pacienților străini veniți pentru tratament în România. Într-o postare pe Facebook, acesta a relatat cazul unei familii din Suedia care a venit în România pentru tratament, întrucât în țara natală timpul de așteptare pentru o intervenție cardiologică depășea […]
11:10
2026 va fi anul Calului de Foc care este o dată la 60 de ani, iar Universul va fi zguduit din temelii. Va fi anul schimbărilor, al adevărurilor greu de privit, al renașterii și al curajului. Va fi unul dintre cele mai rare și intense momente cosmice, care aduce cu el mult curaj și transformare. […]
11:10
Povestea unui tânăr spaniol plecat la MUNCĂ „la căpătul lumii”, în Australia. „Câștig 700 de euro într-un weekend. Acum simt că munca mea are valoare” # Gândul
Crizele financiare și prețurile tot mai mari la chirii și alimente îi fac pe tot mai mulți tineri europeni să-și caute norocul unei vieți mai bune în afara bătrânului continent, atrași de salariile mai mari, dar și de condițiile de muncă mai avantajoase. Așa începe și povestea lui Marion, un tânăr spaniol de 28 de […]
11:10
Reacția lui Donald Trump, după înfrângerea la alegerile din New York: „Trump nu a fost pe buletinele de vot, de asta au pierdut republicanii“ # Gândul
Republicanii au pierdut alegerile pentru că „Trump nu a fost pe buletinele de vot“, a transmis președintele american, pe pagina sa de Truth Social, la scurt timp după ce Zohran Mamdani a fost ales Primar al New Yorkului. „TRUMP NU A FOST PE BULETINELE DE VOT ȘI BLOCAJUL GUVERNAMENTAL, ACESTEA AU FOST CELE DOUĂ MOTIVE […]
10:50
Autoritățile judiciare din Franța au deschis o anchetă privind platforma chineză de socializare TikTok și riscurile pe care algoritmii acesteia le prezintă pentru tinerii care se sinucid. Concret, francezii susțin că TikTok folosește algoritmi care incită la suicid. Procurorul din Paris, Laure Beccuau, a declarat că ancheta a fost deschisă ca răspuns la solicitarea unei […]
10:50
Ordin de la Uniunea Europeană. Acești proprietari trebuie să își modernizeze obligatoriu locuința # Gândul
Acești proprietari de case vor fi obligați să își modernizeze locuința. Este vorba despre Germania care se pregătește de o schimbare imensă impusă de o directivă europeană adoptată recent. Noua lege îi obligă pe proprietarii de locuințe să își modernizeze sistemele de încălzire și acoperișurile până în luna mai 2026. În viitor, în întreaga Uniune […]
10:50
10:40
Percheziții de amploare în Bucuresti și 7 județe. Generali SIE, rezerviști SRI, fost șef în DNA, președintele PNL Vaslui și mai mulți oameni cu presupuse legături cu gruparea Potra-Georgescu sunt vizați de DNA. „Un sistem ocult de influență și protecție” # Gândul
În centrul cazului anchetat de DNA Iași se află controversatul om de afaceri din Vaslui Fănel Bogos. Acesta, potrivit unor surse, vindea pui cu salmonella – și pentru că DSV Iași i-ar fi dat amendă în urma controalelor – nu putea recupera subvenția de la stat, așa că ar fi făcut intervenții prin diverse persoane […]
10:40
Interdicție în România. De ce nu ai voie să îți plastifiezi certificatele de naștere, căsătorie sau deces # Gândul
Certificatele de naștere, căsătorie sau deces nu trebuie să fie plastifiate, arată o regulă existentă încă din anul 2022. Deși ar putea părea o idee pozitivă, de a menține actele cât mai „noi”, protejate din calea umezelii sau a altor factori care pot să deterioreze, acest aspect nu este privit cu „ochi buni” de lege. […]
10:40
CCR amână decizia pe sesizările AUR și ÎCCJ de neconstituționalitate privind modul de plată a pensiilor private # Gândul
CCR a amânat astăzi decizia pe sesizările AUR și ÎCCJ de neconstituționalitate privind modul de plată a pensiilor private, până pe 12 noiembrie. Proiectul, adoptat pe 16 octombrie de Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a fost atacat în termenul de control al constituționalității înainte de promulgare în urma deciziei secțiilor reunite ale instanței […]
10:30
ROMÂNIA, semnatară a „Declarației de la Berlin” privind stimularea competitivității europene. Cum au votat Franța și Italia # Gândul
România, alături de alte 16 state europene, a semnat „Declarația de la Berlin” privind stimularea competitivității europene. Documentul va permite implementarea a cinci măsuri menite să îmbunătățească performanța economică a blocului comunitar într-un context de „concurență globală acerbă”. Franța și Italia, două dintre forțele de pe continent, au semnat și ele „Declarația de la Berlin”, […]
10:30
Spre deosebire de Bolojan, PENTAGONUL a dat raportul la solicitarea Congresului SUA, furibund din cauza retragerii trupelor americane din România # Gândul
Membrii ai partidului Democrat și Republican au confruntat reprezentanții Pentagonului, marți, în cadrul unei ședințe a Comisiei pentru serviciile de apărare, care a durat peste două ore. Legislativul a reproșat oficialilor din domeniul Apărării, lipsa transparenței, în ceea ce privește deciziile de securitate națională. Ministrul Apărării din SUA, Pete Hegseth, s-a străduit să controleze informațiile […]
10:30
Identitatea unuia dintre hoții de la Luvru a fost dezvăluită. Bărbatul, o „vedetă” a cascadoriilor cu motocicleta, va fi judecat chiar astăzi # Gândul
Unul dintre bărbații suspectați că a participat la spargerea de la muzeul Luvru de pe 19 octombrie va fi judecat miercuri, pentru un caz care datează din 2019. Informațiile Au fost publicate de BFMTV, care a aflat și identitatea individului. Se pare că ar fi vorba de Abdoulaye N., o vedetă a cascadoriilor cu motociclete […]
10:10
Și rușii dau vina pe „SISTEM”. „Nu-l învinovățiți doar pe Putin pentru greșelile Rusiei, mitul că toate represiunile vin de la Kremlin este o modalitate convenabilă de a explica totul” # Gândul
Există o idee ferm înrădăcinată în segmentul activ politic al societății ruse, respectiv aceea că toate deciziile, indiferent de nivel, de la cele mai importante și până la cele mai mici, sunt luate de de președintele Vladimir Putin. Recentul caz al reținerii solistei trupei Stoptime, Diana Loginova, care a interpretat o melodie a unui artist […]
10:10
Anca Alexandrescu: „Toți cei care construiesc CARTIERE REZIDENȚIALE trebuie să facă școli și grădinițe” # Gândul
În cadrul unei ediții live a emisiunii Marius Tucă Show, Anca Alexandrescu a vorbit despre o serie de măsuri pe care ar dori să le implementeze în cazul în care va câștiga alegerile din decembrie pentru Primăria București. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Anca Alexandrescu: „Aș interzice aprovizionarea în timpul zilei” Odată ce […]
10:10
Povestea motanului Gacek, tratat regește în Polonia. Felina a devenit o atracție turistică pentru mii de turiști # Gândul
Un motan pe nume Gacek a devenit atracția principală a orașului polonez Szczecin. Felina, tratată regește, este vizitată de mii de turiști și obține o evaluare perfectă de cinci stele pe Google Maps. Motanul Gacek, atracția turistică dintr-un oraș polonez Un motan alb-negru pe nume Gacek a devenit principala atracție turistică din orașul polonez Szczecin. […]
10:10
O mănăstire veche de 400 de ani, vândută la prețul unei felii de PIZZA în Aeroportul Otopeni. Ce afacere de succes vrea să deschidă noul proprietar # Gândul
O mănăstire din secolul al XVII-lea, aflată în estul Belarusului, a fost vândută la un preț simbolic de doar 11 euro, echivalentul unei felii de pizza cumpărată din Aeroportul Otopeni. Cumpărătorul promite să transforme clădirea istorică într-o afacere exclusivită. O mănăstire veche de peste 400 de ani din orașul Dubrouna, aflat în estul Belarusului, a fost […]
