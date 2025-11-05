Auchan dă startul Black Friday 2025: peste 1.500 de produse cu reduceri de până la 50% în magazine și pe auchan.ro

20:40

”Dacă nu se vor lua măsuri şi de acest tip, ceea ce vedeam ca ştire (…), cum că până de Crăciun e posibil să avem 50.000 de disponibilizări în sectorul privat, s-ar putea să nu fie doar o ştire. Mi-aş dori ca Guvernul să vină cât mai repede şi cu politici de relansare. Sunt […] The post Grindeanu, condiții speciale pentru Pachetul 3 marca Bolojan appeared first on Cotidianul RO.