Moment de reculegere în Superliga, L2 și L3 Federația va onora memoria lui Emeric Ienei + Ce a spus Răzvan Burleanu după decesul marelui antrenor
Golazo.ro, 5 noiembrie 2025 13:20
Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele Federației Române de Fotbal (FRF), a transmis un mesaj de recunoștință pentru cariera lui Emeric Ienei. FRF a anunțat că va ține un moment de reculegere pentru Emeric Ienei înaintea meciurilor din Superliga, Liga 2 și Liga 3.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 5 minute
13:40
Gică Popescu, mesaj după decesul lui Ienei „Baciul” a debutat la națională în mandatul regretatului selecționer: „Cea mai tristă veste” # Golazo.ro
Gică Popescu (58 de ani), fost jucător la naționala României, a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, după decesul lui Emeric Ienei.
13:40
Mesaj de la selecționer Mircea Lucescu, despre Emeric Ienei: „Rivalitatea pe care am avut-o cu el a dezvoltat fotbalul românesc” # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a vorbit despre decesul lui Emeric Ienei.
Acum 10 minute
13:30
Vlad Nedelea scrie, pe GOLAZO.ro, despre decesul lui Emeric Ienei.
13:30
„Mereu în inima mea, nea Imi” Gică Hagi, mesaj emoționant după dispariția lui Emeric Ienei, fostul său antrenor # Golazo.ro
Gică Hagi (60 de ani), fost elev al lui Emeric Ienei, a transmis un mesaj de condoleanțe familiei legendarului antrenor, decedat la 88 de ani.
Acum 30 minute
13:20
Moment de reculegere în Superliga, L2 și L3 Federația va onora memoria lui Emeric Ienei + Ce a spus Răzvan Burleanu după decesul marelui antrenor # Golazo.ro
Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele Federației Române de Fotbal (FRF), a transmis un mesaj de recunoștință pentru cariera lui Emeric Ienei. FRF a anunțat că va ține un moment de reculegere pentru Emeric Ienei înaintea meciurilor din Superliga, Liga 2 și Liga 3.
13:10
Silviu Tudor Samuilă scrie, pe GOLAZO.ro, despre decesul lui Emeric Ienei.
Acum o oră
12:50
Un român va antrena în Africa Fostul selecționer al Liberiei a preluat echipa chiar înainte de Cupa Africii # Golazo.ro
Mario Marinică (60 de ani) este noul selecționer al naționalei din Zimbabwe.
12:50
„România a pierdut un om imens” Mircea Sandu, fost președinte al FRF, îndurerat după decesul lui Emeric Ienei: „Antrenorul cu care am colaborat cel mai bine” # Golazo.ro
Mircea Sandu, fostul președinte al Federației Române de Fotbal, a vorbit despre decesul lui Emeric Ienei.
Acum 2 ore
12:40
„Nu îmi găsesc cuvintele” Adrian Bumbescu, despre decesul lui Emeric Ienei: „Un om extraordinar” » Regretul fostului jucător # Golazo.ro
Adrian Bumbescu, fost jucător la Steaua București, a oferit o primă reacție după decesul lui Emeric Ienei.
12:30
„Ne ierta când greșeam” Gabi Balint, cuvinte emoționante la despărțirea de Emeric Ienei: „L-am iubit toți” # Golazo.ro
Gabi Balint, devastat de dispariția lui Emeric Ienei, cel care „mi-a fost al doilea tată. Înainte de a fi antrenor, era ca un părinte. Atât de apropiat era de noi”
12:00
Nu s-a stins doar un om, s-a stins o icoană pe care sportul românesc o va purta mereu în inimă. A murit Emeric Ienei.
11:50
A murit Emeric Ienei Doliu în fotbalul românesc » Antrenorul care a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu Steaua București avea 88 de ani # Golazo.ro
Emeric Ienei, fost mare jucător și antrenor, s-a stins din viață miercuri, 5 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani.
Acum 4 ore
11:30
„să îi distrugem pe toți!” Florin Talpan vrea să „dinamiteze” fotbalul românesc: „Cer excluderea echipelor românești din cupele europene” # Golazo.ro
Florin Talpan, juristul CSA Steaua, a anunțat că va întreprinde o serie de demersuri care vizează sancționarea Federației Române de Fotbal (FRF). Aceste demersuri ar duce la excluderea echipelor românești din cupele organizate de UEFA sau FIFA, inclusiv a echipei naționale.
11:20
Ionuț Radu a aflat ce are Cursă contracronometru pentru recuperarea portarului înaintea jocului cu Bosnia. Rezultatul RMN-ului # Golazo.ro
Ionuț Radu s-a accidentat la mâna dreaptă, nu joacă la Celta joi, în Europa League, e incert pentru meciul contra Barcelonei, în weekend, dar încearcă să revină contra Bosniei, la confruntarea decisivă din 15 noiembrie
11:00
Hakimi, scos pe brațe FOTO. Accidentare gravă pentru fundașul lui PSG, la meciul pierdut cu Bayern + Probleme noi pentru Dembele # Golazo.ro
PSG - Bayern Munchen 1-2. Achraf Hakimi, jucătorul gazdelor, a suferit o accidentare dură în meciul din runda #4 din Liga Campionilor.
10:50
Sir David Beckham Fostul internațional englez a primit titlul de cavaler din partea Regelui Charles al III-lea. Costumul purtat, creat de soția, Victoria, și inspirat de monarh # Golazo.ro
David Beckham (50 de ani), fostul căpitan al naționalei Angliei, a primit titlul de cavaler din partea Regelui Charles al III-lea.
10:50
Și Dzeko s-a implicat în conflict Situația din Bosnia s-a aprins și mai tare. Căpitanul vrea ultrașii contra României # Golazo.ro
Edin Dzeko, 39 de ani, veteranul Bosniei, a cerut federației de la Sarajevo să-și schimbe decizia și să lase galeria să susțină naționala pe 15 noiembrie, la Zenica, în preliminariile CM 2026
10:20
Ronaldo: „Mă voi retrage curând” Portughezul nu se ascunde: „Probabil voi plânge” + E îngrijorat pentru Cristiano Jr: „Faci prostii” # Golazo.ro
Cristiano Ronaldo, actualul jucător al lui Al Nassr, a vorbit despre retragerea sa din fotbal.
09:50
„Moment istoric pentru Steaua” Florin Talpan jubilează după decizia ÎCCJ: „Ministerul să îmi acorde avansarea la gradul de general” # Golazo.ro
Florin Talpan, juristul CSA Steaua, a reacționat după ce Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a încheiat disputa juridică dintre Steaua și FCSB. Instanța supremă a respins recursul formulat de FCSB și a confirmat că marca „Steaua” aparține Clubului Sportiv al Armatei Steaua București.
Acum 8 ore
07:10
Poliția nu știe nimic?! Cum se implică autoritățile din România în controlul jocurilor de noroc ilegale, care afectează jucătorii și statul # Golazo.ro
GOLAZO.ro a cerut informații, date și statistici despre fenomenul jocurilor de noroc ilegale de la Poliție, ONJN și DIICOT. Răspunsuri surprinzătoare, în care se recunosc disfuncționalități majore!
Acum 24 ore
23:50
Controversă cu Istvan Kovacs FOTO. 4 minute a stat arbitrul să analizeze un posibil penalty la Liverpool - Real. Ce a dictat în final # Golazo.ro
Istvan Kovacs a arbitrat Liverpool - Real Madrid marți seară. În minutul 30, „centralul” a avut o fază controversată
23:20
Reacția FRF Ce spune Federația după ce tatăl unui junior de la U Craiova a fost bătut de părinți rapidiști: „A fost deschis un dosar” # Golazo.ro
Federația Română de Fotbal a reacționat pentru GOLAZO.ro, după incidentele reprobabile de la meciul dintre Universitatea Craiova U17 și Rapid U17, scor 5-1.
23:00
„CSA nu va primi nimic” FCSB a pierdut marca Steaua, CSA vrea prejudicii, însă avocatul campioanei îi ironizează: „Vor primi doar 4 litere” # Golazo.ro
Adrian Căvescu, avocatul FCSB, a reacționat după ce CSA a câștigat procesul cu FCSB la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru marca Steaua.
22:40
„Probabil am fi avut 4-5 puncte în plus” Nicolescu anunță ce vrea să cumpere Dinamo în iarnă: „Au rămas datori” » Țintă surprinzătoare # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre pozițiile pe care „câinii” doresc să le întărească în perioada de transferuri din iarnă.
22:40
Record în Liga Campionilor Cine e puștiul lui Arsenal, cel mai tânăr jucător din istoria UCL # Golazo.ro
Record istoric stabilit la duelul dintre Slavia Praga și Arsenal (0-3).
21:50
Au bătut palma GOLAZO.ro, confirmat! Când vine la FCSB omul pentru care a insistat MM: „A făcut ceva pentru echipa asta!” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), prreședintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a oferit detalii despre numirea lui Florin Cernat (45 de ani) ca manager sportiv la FCSB.
21:30
Trollat de fanii lui Inter VIDEO+FOTO. Chivu, încă o conferință memorabilă » Gestul adresat lui Lautaro a ajuns viral # Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a vorbit și despre Lautaro Martinez (28 de ani), vedeta italienilor, dezvăluind sfatul pe care i l-a dat.
21:00
Nu l-au iertat Fanii lui Liverpool au vandalizat muralul cu Trent Alexander-Arnold » Ce au scris suporterii # Golazo.ro
Pictura murală cu Trent Alexander-Arnold (27 de ani) din Liverpool a fost vandalizată chiar înainte de duelul dintre „cormorani” și Real Madrid.
20:30
Nu-l vrea pe Louis Munteanu la FCSB MM se opune transferului: „Un capitol închis, sper că definitiv!” + Ce spune despre Emerllahu # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre negocierile pentru transferurile lui Louis Munteanu (23 de ani) și Lindon Emerllahu (22 de ani).
20:20
20:00
Verdict final ÎCCJ, decizie finală în lupta pentru marca Steaua! Talpan jubilează: „Recuperăm și prejudiciul!” » Câți bani vrea MApN + reacția lui Becali # Golazo.ro
Marți, 4 noiembrie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat decizia finală în disputa dintre Steaua București și FCSB privind marca clubului.
19:40
Pleacă Bîrligea? Atacantul FCSB, tentat de visul american din MLS! Ultimele detalii despre transfer # Golazo.ro
Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul FCSB, a vorbit despre oferta din MLS care ar fi pe masa campioanei.
19:30
Rangnick a făcut calculele De ce are nevoie Austria pentru a câștiga grupa României din preliminariile CM 2026: „Se aplică această formulă” # Golazo.ro
Ralf Rangnick, selecționerul Austriei, a anunțat lotul pentru meciurile cu Cipru și Bosnia, ultimele pe care selecționata sa le va disputa în preliminariile CM 2026.
19:20
Bani pentru ce? Primăria cheltuie sume mari pentru acoperișul funcțional, dar nefolosit al Arenei Naționale! Detalii despre o situație bizară # Golazo.ro
Primăria Capitalei a cheltuit în ultimii ani 360.000 de euro cu acoperișul-prelată de la Arena Națională. Paradoxul este că sunt mai bine de 4 ani de când acesta nu a mai folosit, dar a continuat să consume bani.
19:00
Probleme mari la CFR Reacția lui Varga după ardelenii sunt amenințați cu insolvența: „Sunt zile importante pentru CFR” # Golazo.ro
Ioan Varga (66 de ani), finanțatorul de la CFR Cluj, a reacționat după ce echipa sa riscă să intre din nou în insolvență.
18:50
„Vrea să fie numărul 1 la FCSB” Patronul campioanei a dezvăluit ce i-a transmis Louis Munteanu: „Ipotetic vorbind, voi ați accepta?” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit detalii de la negocierile pentru transferul lui Louis Munteanu (23 de ani) de la CFR Cluj.
18:20
Bătălia sexelor Sabalenka, optimistă înaintea duelului cu Kyrgios: „Sunt mândră să reprezint tenisul feminin! O să dau totul ca să-l bat” # Golazo.ro
Arnya Sabalenka (27 de ani, #1 WTA) a vorbit despre duelul cu Nick Kyrgios (30 de ani, #652 ATP).
17:40
„Man e exact ce-ți dorești” Ce a observat fostul coleg al lui Messi. A treia oară când se întâmplă asta # Golazo.ro
Dennis Man, 27 de ani, e în vârf de formă în Olanda, după o lună excelentă la Eindhoven. Ultimul analist olandez impresionat de „tricolor” a fost Ibrahim Afellay, ex-coechipier al lui Leo Messi
17:30
Zeci de muncitori din cadrul companiilor care execută lucrările de la Camp Nou au protestat marți, în fața stadionului, din cauza încălcării drepturilor lor.
17:00
Dani Coman, replică pentru LPF Președintele de la FC Argeș, despre posibila blocare a candidaturii sale: „Se încadrează în tiparul mioritic. Asta își doresc?” # Golazo.ro
Dani Coman (46 de ani), președintele celor de la FC Argeș, a comentat intenția LPF de a-și modfica statutul, aspect care l-ar puta bloca în cazul în care va dori să candideze la președinția Ligii, așa cum a informat anterior.
16:50
Puștii merg în Youth, nu la Basel FCSB a decis să nu-i ia în Elveția pe Dăncuș, Toma și Stoian, care vor juca pentru calificarea în Champions League U19 # Golazo.ro
FCSB a hotărât să-i lase să joace în meciul FCSB - Lokomotiva Zagreb, din Youth League, și să nu facă deplasarea la Basel, pe vedetele de la juniori: Toma, Dăncuș și Stoian
16:30
Cristian Geambașu scrie, pe GOLAZO.ro, despre CSM București.
16:10
15 milioane € în 4 ani Care e bugetul anual pentru funcționarea Arenei Naționale » GOLAZO.ro are detalii despre noile investiții, reparații și situația acoperișului # Golazo.ro
Primăria Capitalei a răspuns unei solicitări GOLAZO.ro și a dat detalii despre funcționarea Arenei Naționale.
16:10
Mititelu, încă o lovitură? Un tânăr talent de la FCU Craiova a impresionat în Italia: „A fost remarcat și de FCSB” # Golazo.ro
Alexandru Purcaru (15 ani), un puști talentat al celor de la FCU Craiova, a trecut printr-o serie de probe pentru trei echipe din Italia.
16:00
Iftime nu-l lasă pe Grozavu să plece Patronul FC Botoșani, despre dorința antrenorului de a se retrage: „Ce poate să vrea mai mult?” # Golazo.ro
Valeriu Iftime, finanțatorul clubului FC Botoșani, a oferit o primă reacție după ce Leo Grozavu, antrenorul echipei, a declarat că ar vrea să se retragă din activitate.
15:40
„Un tupeu în joc fantastic” Puștii de la U Craiova l-au încântat pe Gică Craioveanu. David Matei , comparat cu Balaci: „Doar la el am mai văzut” # Golazo.ro
Universitatea Craiova - Rapid 2-2. Gică Craioveanu (57 de ani) a fost impresionat de jocul tinerilor din Bănie, Luca Băsceanu (19 ani) și David Matei (19 ani).
15:30
„O să-i distrug complet fața!” Ilia Topuria, dublul campion al UFC, provocat de Paddy Pimblett: „Îl readuc cu picioarele pe pământ” # Golazo.ro
Paddy Pimblett l-a provocat pe Ilia Topuria, dublul campion al UFC.
15:20
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre violența în sport și felul în care oficialii echipelor o întrețin, iar autoritățile nu găsesc rezolvare.
14:50
S-a luptat cu atacatorul! VIDEO. Povestea fanului Nottingham Forest care a încercat să oprească atacul șocant din tren: „M-a întrebat: «Vrei să mori?»” # Golazo.ro
Stephen Crean, un fan al lui Nottingham Forest în vârstă de 61 de ani, a trăit momente cumplite, după ce a fost implicat în atacul șocant comis, sâmbătă, într-un tren care se îndrepta spre Londra.
14:50
Liga Campionilor LIVE de la 19:45, începe etapa #4. Liverpool - Real Madrid și PSG - Bayern, capetele de afiș » Dennis Man, din nou în scenă # Golazo.ro
Napoli - Eintracht Frankfurt și Slavia Praga - Arsenal sunt meciurile care deschid runda #4 din Liga Campionilor.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.