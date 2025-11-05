BRD permite clienţilor să asocieze mai multe conturi în valute diferite unui singur card de debit în lei

08:15

Start-up-ul românesc MeetGeek.ai a lansat oficial „AI Voice Agents”, o nouă tehnologie care marchează trecerea de la un asistent AI pasiv, care înregistrează şi sumarizează şedinţele, la un participant activ care poate vorbi, pune întrebări relevante şi prelua sarcini în timp real. Această lansare reprezintă exact „pariul” pe „automatizare agentică” (Agentic Automation) pe care cofondatorul şi CEO-ul Dan Huru îl menţiona într-un interviu recent ca fiind motorul principal pentru atingerea ţintei de 10 milioane de dolari venit recurent anual (ARR).