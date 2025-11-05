S-a terminat petrecerea? Wall Street sună alarma pentru companiile din IT, iar investitorii trec de la frenezie la panică pe măsură ce îşi dau seama că miliardele pariate pe AI nu le garantează automat şi câştiguri

Ziarul Financiar, 5 noiembrie 2025 13:30

S-a terminat petrecerea? Wall Street sună alarma pentru companiile din IT, iar investitorii trec de la frenezie la panică pe măsură ce îşi dau seama că miliardele pariate pe AI nu le garantează automat şi câştiguri

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 10 minute
13:30
36 de zile de când Guvernul SUA este închis, iar numărătoarea continuă. „Shutdown-ul” Congresului american depăşeşte recordul din 2018-2019. Donald Trump: „Am votat de 14 ori pentru a redeschide ţara, iar democraţii au votat pentru a o menţine închisă” Ziarul Financiar
13:30
Studiu: piaţa berii fără alcool se maturizează astfel că unu din doi români o aleg la evenimentele sociale, iar 42% o consumă atunci când şofează Ziarul Financiar
13:30
S-a terminat petrecerea? Wall Street sună alarma pentru companiile din IT, iar investitorii trec de la frenezie la panică pe măsură ce îşi dau seama că miliardele pariate pe AI nu le garantează automat şi câştiguri Ziarul Financiar
13:30
BRD permite clienţilor să asocieze mai multe conturi în valute diferite unui singur card de debit în lei Ziarul Financiar
Acum 30 minute
13:15
Mădălina Teodorescu, vicepreşdinte retail, BRD: Există în momentul acesta o emoţie, sunt schimbări, iar impredictibilitatea financiară naşte un comportament care invităla prudenţă Ziarul Financiar
13:15
Zdenek Romanek, CEO, Raiffeisen Bank: Tema fraudelor financiare online este un subiect destul de mare. Vrem să investim în soluţii digitale, dar în acelaşi timp să educăm clienţii pentru a folosi toate instrumentele digitale financiare disponibile Ziarul Financiar
Acum o oră
13:00
Fostul mare antrenor Emeric Ienei, care a câştigat cu Steaua Cupa Campionilor Europeni în anul 1986, a murit miercuri la 88 de an Ziarul Financiar
12:45
Fostul mare antrenor de fotbal Emeric Ienei, care a câştigat cu Steaua Cupei Campionilor Europeni în anul '86, a decedat miercuri, la vârsta de 88 de ani. Ziarul Financiar
Acum 4 ore
11:30
Black Friday la bănci: CEC Bank derulează o campanie de extindere până la 36 de luni a numărului de rate fără dobândă, la cardurile de credit ale băncii, valabilă până la finalul anului Ziarul Financiar
11:15
Devine România un hub pentru blockchain şi noile tehnologii? Conferinţa internaţională Blockchain Applications in Finance – Training Week, care reuneşte experţi de top în blockchain, DeFi şi crypto, are loc la ASE Bucureşti Ziarul Financiar
11:15
​Top 500 cele mai mari companii din Europa Centrală şi de Est realizat de Coface: România ocupă locul patru în regiune, cu 56 de companii prezente în top, cu două mai multe decât în ediţia anterioară Ziarul Financiar
11:00
Bursă. Agroland Agribusiness încheie primele nouă luni din an cu venituri în creştere cu 6% şi un profit net în scădere cu 20% Ziarul Financiar
10:45
Schimbare de strategie majoră la Apple: Compania va ataca piaţa low-cost cu un nou laptop sub 1.000 de dolari pentru a lupta cu Chromebook Ziarul Financiar
Apple Inc. se pregăteşte pentru o mişcare strategică fără precedent: intrarea pe piaţa laptopurilor low-cost, un segment dominat de Chromebookuri şi PC-uri Windows de bază, raportează Mark Gurman de la Bloomberg. Această mişcare reprezintă o schimbare radicală pentru compania cunoscută istoric pentru concentrarea pe dispozitive premium cu marje de profit ridicate.
10:45
Cushman & Wakefield Echinox: Companiile au închiriat 750.000 mp de spaţii logistice în primele 9 luni din 2025, plus 30% an/an. Capitala a atras trei sferturi din tranzacţii Ziarul Financiar
10:45
Dinu Bumbăcea, Leader Consultanţă pentru Afaceri, PwC România: Centrele de servicii partajate, soluţia structurală pentru o administraţie publică mai eficientă. Un model testat cu succes în alte state care poate fi preluat şi în România Ziarul Financiar
10:15
Csaba Bálint, membru CA al BNR: Corecţia deficitului bugetar este esenţială, iar un plus de disciplină, prudenţă şi de simţ al măsurii ar creşte considerabil şansele de reuşită. Deficitele gemene ridicate semnalează vulnerabilităţi ale economiei care nu pot fi ignorate Ziarul Financiar
La trei decenii şi jumătate de la tranziţia spre economia de piaţă, România se află în faţa unui test de maturitate, într-un context marcat de vulnerabilităţi macroeconomice importante, de la deficitele gemene ridicate, până la presiunile asupra sustenabilităţii fiscale, susţine Csaba Bálint (foto), membru în Consiliul de administraţie al BNR.
10:00
Avocaţii de la Filip & Company au asistat consorţiul de bănci care a intermediat a doua emisiune de obligaţiuni prin care Romgaz a atras 500 mil. euro de pe pieţele internaţionale Ziarul Financiar
10:00
Probleme la alegeri pentru Republicani: Zohran Mamdani devine primul primar musulman al New York-ului. Mamdani a obţinut 50,4% din voturi, depăşindu-l clar pe Andrew Cuomo, fostul guvernator democrat de trei mandate al statului New York, care a avut sprijinul preşedintelui Donald Trump. Democraţii obţin victorii majore la nivel naţional Ziarul Financiar
09:45
Mesaj dur de la Rompetrol Rafinare, cea mai mare rafinărie a României: Taxa pe cifra de afaceri trebuie abrogată. Am suspendat investiţii de peste 700 mil. dolari din cauza taxelor. Riscul discontinuităţii activităţii companiei ar pune în pericol securitatea energetică. România are nevoie de politici care să restabilească încrederea investitorilor, nu de măsuri care o distrug Ziarul Financiar
Rompetrol Rafinare (RRC), operatorul rafinăriei Petro­midia, a raportat pentru prima jumătate a anului 2025 o cifră de afaceri brută consolidată în urcare cu 32%, la aproximativ 2,8 miliarde de dolari, în timp ce pierderea netă s-a redus cu aproape 30%, la 53,1 milioane de dolari.
Acum 6 ore
09:15
ZF Live. Monica Graţiela Cabăţ, KRUK România: Piaţa de credite neperformante a evoluat în ultimii 18 ani. Acum portofoliile de creanţe se cumpără şi cu 60% din valoarea lor, în timp ce în 2007-2008 acestea se vindeau cu 6-9% Ziarul Financiar
Piaţa de credite neperformante a evoluat foarte mult în ultimii 18 ani de când KRUK este în România şi acum este extrem de competitivă, portofoliile de creanţe se cumpără şi cu 60% din valoarea lor, în timp ce în 2007-2008 acestea se vindeau cu doar 6-9%, a spus Monica Graţiela Cabăţ, head of marketing&digital collection la KRUK România, în cadrul emisiunii de business ZF Live.
09:15
NIS2 şi rolul cadrului GRC în consolidarea securităţii cibernetice a companiilor Ziarul Financiar
08:45
Iulian Anghel, ZF: Cine va fi al treilea preşedinte al României venit din fotoliul de primar al Bucureştiului? Ziarul Financiar
Primarul General al Bucureştiului a obţinut mereu cele mai multe voturi în alegeri după preşedintele României. Un parlamentar obţine un mandat cu 10-12 mii de voturi. Un primar al Capitalei cu câteva sute de mii.
08:15
ZF IT Generation. Start-up Update. MeetGeek.ai lansează agenţi AI care participă activ la şedinţe. Dan Huru: „Avem agenţi conversaţionali care pot ţine şedinţe în locul tău sau cu tine, ca un asistent“ Ziarul Financiar
Start-up-ul românesc MeetGeek.ai a lansat oficial „AI Voice Agents”, o nouă tehnologie care marchează trecerea de la un asistent AI pasiv, care înregistrează şi sumarizează şedinţele, la un participant activ care poate vorbi, pune întrebări relevante şi prelua sarcini în timp real. Această lansare reprezintă exact „pariul” pe „automatizare agentică” (Agentic Automation) pe care cofondatorul şi CEO-ul Dan Huru îl menţiona într-un interviu recent ca fiind motorul principal pentru atingerea ţintei de 10 milioane de dolari venit recurent anual (ARR).
07:45
Bursă. Acţiunile Sphera cresc cu peste 3% în aşteptarea dividendului special. AGA are loc astăzi Ziarul Financiar
Operatorul în sistem de franciză Sphera Franchise Group (simbol bursier SFG) înregistra o apreciere de 3,4% a preţului acţiunilor spre finele şedinţei de ieri de la BVB, pe un rulaj de circa 750.000 de lei şi un indice BET pe plus cu 0,3%.
Acum 8 ore
07:30
Bursă. Ştirile pe surse despre interesul Telefónica pentru Digi ridică acţiunile în premieră la 100 de lei, iar capitalizarea companiei cu 1 mld. lei în două zile. Pentru Digi este bine, dar cine profită de fapt? Ziarul Financiar
Informaţiile publica­te pe 28 octombrie 2025 în presa economică spaniolă, pe site-ul eleconomista şi mundoplus, potrivit cărora gigantul Telefónica ar lua în considerare cumpărarea grupului Digi Communications NV (DIGI), au declanşat luni şi marţi o reacţie pozitivă pe Bursa de Valori Bucureşti.
07:15
ZF Live. Bursă. Adrian Codirlaşu, preşedinte, CFA România: Listarea companiilor de stat ar ajuta la dezvoltarea Bursei şi ar putea crea jucători regionali. Avem companii cu potenţial de a fi campioni regionali Ziarul Financiar
Listarea companiilor de stat ar putea reprezenta una dintre cele mai importante direcţii pentru dezvoltarea Bursei de Valori Bucureşti şi, în acelaşi timp, un pas spre consolidarea unor jucători regionali puternici.
07:15
STOICA & ASOCIAŢII a sărbătorit trei decenii de profesionalism şi de performanţă Ziarul Financiar
07:15
Cornel Varvara aduce apă potabilă şi speranţă în Uganda Ziarul Financiar
07:15
Facturarea electronică în România şi provocările digitalizării fiscale globale: O conversaţie cu Adina Andrei de la Infinite IT Solutions Ziarul Financiar
07:15
AQUA Carpatica & Cravata Galbenă, un parteneriat al autenticităţii româneşti Ziarul Financiar
Acum 24 ore
00:15
Pagina verde. Econews ZF Ziarul Financiar
00:15
Urmează ZF HR Conference 2025 joi, 13 noiembrie: „Bugete, oameni şi eficienţă. De la presiune la progres – cum construim organizaţii puternice în 2026“ HR-ul, în linia întâi: cum trec companiile la progres într-un an marcat de schimbări fiscale şi presiune pe costuri Ziarul Financiar
Anul 2025 a adus una dintre cele mai complexe perioade pentru mediul de business din ultimii ani: creşteri de taxe, modificări fiscale şi presiune tot mai mare pe costurile salariale. În acest context, eficientizarea a devenit cuvântul-cheie pentru marile companii. Astfel, HR-ul nu mai este doar o funcţie de suport, ci şi un partener care trebuie să gestioneze simultan retenţia, costurile, automatizarea şi moralul angajaţilor.
00:15
Banca de Investiţii şi Dezvoltare va avea o nouă conducere. Mandatele actualei conduceri a BID se încheie la 23 noiembrie 2025 Ziarul Financiar
Banca de Investiţii şi Dezvoltare va avea o nouă conducere. Mandatele actualei conduceri a BID se încheie la 23 noiembrie 2025
00:15
Urmează Gala ZF 2025, luni, 17 noiembrie. Enrico Letta, invitatul special al evenimentului: Trebuie să clădim o Europă pentru toţi. Europa nu poate prospera dacă e doar pentru elitele cosmopolite Ziarul Financiar
Există o prăpastie fatală între ceea ce cred elitele şi ceea ce cred oame­nii, consideră Enrico Letta. Această divergenţă fatală între ceea ce cred elitele şi ceilalţi se manifestă în toate marile ţări europene, potrivit fostului premier italian.
00:15
Pagina verde. Ioan Vâţ, ALPLA: Ambalajul de plastic nu este rău în sine, dar odată ce este aruncat în natură, timp de 100 de ani va fi martorul indisciplinei Ziarul Financiar
Un simplu ambalaj de plastic pe care îl arunci la întâmplare ar putea rămâne acolo mai mult decât ţi-ai putea imagina. Însă, plasticul nu este, de fapt, inamicul, consideră Ioan Vâţ, director de vânzări în cadrul ALPLA Packaging România, parte din compania austriacă ALPLA, reciclator de mase plastice şi unul dintre cei mai mari producători de soluţii de ambalare din plastic rigid la nivel mondial.
00:15
Şase ani de Afaceri de la Zero şi primii noştri milionari. Acadeea, un business cu prăjituri din Cluj-Napoca, a ajuns la venituri de peste 1,8 milioane lei la cinci ani de la înfiinţare Ziarul Financiar
Anca Cheregi şi Andreea Burian au pornit Acadeea la finalul anului 2019, după ce au terminat facultatea şi au dorit să pornească pe drumul antreprenoriatului. Cu 16.000 de euro şi multă determinare, cele două şi-au deschis un laborator de cofetărie.
00:15
Ioana Pascal, fondatoarea brandului de bijuterii Obsidian: Există o comunitate de ucraineni mutaţi în Constanţa din cauza războiului. Avem o bază foarte bună de clienţi din rândul lor Ziarul Financiar
Povestea brandului de bijuterii Obsidian a început să se scrie în 2004 la Constanţa. Astăzi, mai bine de 20 de ani mai târziu, activitatea principală a companiei este în Bucureşti, unde există un showroom. Tot de aici e coordonat şi magazinul online.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Alin Breabăn, cofondator al platformei Vestinda, unde predau Adrian Codirlaşu şi Lucian Anghel: 5% dintre cei 18.000 de utilizatori investesc activ pe bursă. Vrem să mărim numărul Ziarul Financiar
În cadrul ediţiei din 4 noiembrie a emisiunii ZF Deschiderea de Astăzi a fost invitat Alin Breabăn, cofondator al platformei de investiţii automa­tizate Vestinda.
00:15
SEE Top 100. Jumătate din cele mai mari 100 de companii din Europa de Sud-Est sunt româneşti. OMV Petrom rămâne liderul regiunii, cu vânzări de 6,7 miliarde de euro Ziarul Financiar
OMV Petrom, cea mai mare com­pa­nie din România, îşi menţine pentru al patrulea an consecutiv poziţia de lider în clasamentul SEE Top 100, realizat de publicaţia regională SeeNews, care analizează cele mai mari companii din Europa de Sud-Est după veniturile obţinute în 2024.
00:15
Cel mai dur mesaj de la Rompetrol Rafinare: Am suspendat investiţii de peste 700 mil. dolari din cauza taxelor. România are nevoie de politici care să restabilească încrederea investitorilor, nu de măsuri care o distrug Ziarul Financiar
Rompetrol Rafinare, al treilea cel mai mare contruibuitor la bugetul de stat al României, spune că pentru perioada 2024-2025 a suspendat investiţii de 700 mil. dolari din cauza taxării excesive aplicate de statul român, un impact major avându-l impozitul minim pe cifra de afaceri. Soluţia este simplă: taxa pe cifra de afaceri trebuie abrogată, spune Rompetrol Rafinare.
00:15
Încredere în România: Knauf Insulation a deschis o fabrică de 140 mil. euro la Târnăveni. Este cea mai mare investiţie a grupului german în Europa Centrală şi de Est Ziarul Financiar
Knauf Insulation a inaugurat oficial fabrica de vată minerală de sticlă din Târnăveni, în urma unei investiţii de aproape 140 de milioane de euro, cea mai mare realizată de grup în Europa Centrală şi de Est.
00:15
Bursă. Finanţe personale. Ştirile pe surse din Spania despre un posibil interes al Telefónica pentru achiziţia Digi ridică acţiunile în premieră la 100 de lei Ziarul Financiar
Informaţiile publicate pe 28 octombrie 2025 în presa economică spaniolă, pe site-urile eleconomista şi mundoplus, potrivit cărora gigantul Telefónica ar lua în considerare cumpărarea grupului Digi Communications NV (DIGI), au declanşat luni şi marţi o reacţie pozitivă pe Bursa de Valori Bucureşti.
00:15
Urmează Gala ZF 27 de ani luni, 17 noiembrie 2025. Tot atunci lansăm şi suplimentul ZF 27 de ani, o ediţie de colecţie în 52 de pagini Ziarul Financiar
Peste 110 antreprenori şi executivi de top şi-au ales anul de business, acceptând provocarea lansată de Ziarul Financiar pentru a scrie împreună o nouă ediţie de colecţie: suplimentul aniversar ZF 27 de ani, care va apărea luni 17 noiembrie şi pe care îl veţi putea răsfoi la Gala ZF 27 de ani.
00:15
Unde e austeritatea? În timp ce guvernul taie burse şi taxează pensiile, Primăria Sectorului 3 schimbă trotuare şi borduri abia renovate Ziarul Financiar
În condiţiile în care Guvernul României a tăiat bursele elevilor şi a introdus plata CASS la pensiile de peste 3.000 lei, o primărie, cum este cea a Sectorului 3, continuă să risipească banii în schimbări absurde de trotuare şi borduri abia renovate.
00:15
Bursă. Culisele unei industrii care administrează banii a 8,3 milioane de români. Cum arată „armata“ formată din doar 362 de angajaţi care administrează investiţii de echivalentul a 10% din PIB-ul României, adică 36 mld. euro. Fiecare angajat din industria pensiilor private are pe mână 100 mil. euro Ziarul Financiar
00:15
Pagina verde. Antreprenori locali. Cum s-a „ancorat“ un producător de confecţii metalice în creşterea industriei de reciclare: Megatitan Beclean produce şi 1.000 de containere pentru deşeuri pe lună. „Doar companiile care se adaptează rapid pot rămâne competitive“ Ziarul Financiar
Megatitan, companie românească care oferă servicii de debitare laser, îndoire sau ştanţare a pieselor din oţel, inox şi aluminiu, cu sediul în localitatea Beclean, judeţul Bistriţa-Năsăud, a început să producă containere pentru deşeuri în urmă cu circa zece ani, iar în prezent poate produce 1.000 de unităţi pe lună, în funcţie de tipul de container.
00:15
Fraţii Micula pierd războiul cu statul: ANAF are dreptul de a bloca bunurile a două companii din grupul bihorean pentru a recupera un ajutor de stat acordat ilegal. În 2008, afacerile totale ale celor mai importante patru companii din grup depăşeau 2,5 mld. lei. În 2024, afacerile aceloraşi companii erau de aproape 20 de ori mai mici Ziarul Financiar
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat câştig de cauză ANAF, privind acţiunea prin care a blocat unele bunuri ale companiilor European Food S.A. şi Transilvania General Import Export S.R.L., pentru a se asigura că poate recupera sumele pe care fraţii Micula le-au primit după ce au câştigat un proces cu statul, proces unde Comisia Europeană a interzis punerea în aplicare a hotărârii.
00:15
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Ondrej Safar, Evryo România: Este mai ieftin să ai un drum de ţară decât o autostradă, dar investitorii mari nu vin dacă trebuie să-şi plătească singuri infrastructura. Prosumatorii, indiferent de dimensiune, vor fi viitorul, iar ei au nevoie de cu totul altfel de reţele Ziarul Financiar
Distribuţie Energie Oltenia, compania-inimă a Evryo, a avut anul trecut un business de 1,6 mld. lei şi un profit net de 260 de milioane de lei, arată datele Termene.ro. Aceasta este cea mai mare distribuţie de energie din România ca număr de puncte de consum şi zona în care s-au conectat cei mai mulţi prosumatori.
00:15
ZF Agropower. Cum vede un fermier reîntoarcerea la agricultura de acum 100 de ani pentru a proteja apa şi solul? Economiile iniţiale se transformă în costuri suplimentare. „Vreau doar să trag un mic semnal de alarmă“ Ziarul Financiar
Tehnicile de cultivare minimum till sau no-till, adesea consi­de­rate soluţii bune pentru con­ser­varea apei în sol în con­textul schimbărilor climatice şi protejarea plantelor în anii secetoşi, pot fi ca o sabie cu două tăişuri şi să aducă pro­ble­me neaşteptate în fermă, precum invazii de dăunători şi buruieni care, pe termen lung, transformă economiile iniţiale în costuri suplimentare.
00:15
AROBS, cea mai mare companie de IT de pe bursă, la a treia achiziţie din 2025 - compania de inginerie auto Gess din Sibiu. Voicu Oprean, CEO: „Nu ne oprim. În momentele de incertitudine apar oportunităţile strategice“ Ziarul Financiar
AROBS Group, cea mai mare companie de tehnologie cu capital integral românesc listată la BVB, continuă în forţă strategia de expansiune prin fuziuni şi achiziţii, anunţând preluarea pachetului majoritar de 65% al companiei GESS Engineering din Sibiu.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.