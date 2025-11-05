Un implant neural mai mic decât un bob de sare poate monitoriza creierul wireless timp de peste un an
G4Media, 5 noiembrie 2025 14:50
Cercetătorii de la Universitatea Cornell și colaboratorii lor au dezvoltat un implant neural atât de mic încât poate sta pe un bob de sare, dar...
• • •
Acum 15 minute
15:10
Alegerile din Franţa din 2024 au fost marcate de tentative repetate de interferenţă digitală din străinătate, în special din partea grupului rus Storm-1516, potrivit unui raport de specialitate # G4Media
Marcat de alegerile europene şi apoi de alegerile legislative, anul 2024 în Franţa a fost propice pentru tentative de interferenţă: 25 de operaţiuni digitale conduse...
Acum 30 minute
15:00
EXCLUSIV Criza PUG București continuă: Synergetics, o companie din consorțiul condus de Universitatea de Arhitectură, decide să-și închidă activitatea / Cum afectează decizia elaborarea planului urbanistic și contractul cu Primăria Municipiului București # G4Media
Compania Synergetics Corporation S.A., una dintre cele 5 entități care elaborează noul Plan Urbanistic General al Municipiului București (PUG), și-a încetat activitatea începând din 4...
15:00
De ce noul primar al New York-ului, Zohran Mamdani, nu va putea candida la alegerile prezidențiale americane # G4Media
Candidatul democrat Zohran Mamdani a fost ales primar al New York-ului marți, 4 noiembrie. Dar chiar dacă în următorii ani se va impune ca una...
Acum o oră
14:50
Un implant neural mai mic decât un bob de sare poate monitoriza creierul wireless timp de peste un an # G4Media
Cercetătorii de la Universitatea Cornell și colaboratorii lor au dezvoltat un implant neural atât de mic încât poate sta pe un bob de sare, dar... © G4Media.ro.
14:50
Primarul din Sfântu Gheorghe cere mai multă autonomie locală / Antal Árpád: "Nu e normal ca locuitorii din comunele considerate sărace să finanțeze metroul din capitală" # G4Media
Antal Árpád, primarul orașului Sfântu Gheorghe, susține că nu este nevoie de reducerea numărului de localități, ci de un sistem financiar și administrativ mai echitabil,...
14:50
Fundația Comunitară Sibiu anunță deschiderea oficială a înscrierilor pentru Maratonul Internațional Sibiu 2026 (MIS 2026), eveniment care, după 14 ediții de succes, se transformă într-o...
14:30
BREAKING Roxana Rizoiu, propusă de USR ca Avocat al Poporului, l-a împrumutat cu 120.000 de lei pe Nicușor Dan în campania pentru alegerile prezidențiale # G4Media
Roxana Rizoiu, expertă în drepturile omului, a fost propusă marți de USR pentru funcția de Avocat al Poporului. Ea apare în declarația de avere a...
14:30
Cine este Cristian Bălan, omul de afaceri vizat de procurorii DNA alături de generalul SIE (r) Nicolae Iana și Fănel Bogos / Condamnat în dosarul mitei de 22 de milioane de euro pentru duty-free-uri, Bălan se recomanda general SIE și se lăuda cu relații la Ambasada Rusiei # G4Media
Cristian Bălan, vizat de procurorii DNA în perchezițiile din dosarul în care mai sunt implicați generalul SIE în rezervă Nicolae Iana, fostul procuror militar Vasile...
Acum 2 ore
14:20
Google vrea să construiască un centru de date în spațiu / Acesta va fi alimentat de energie solară # G4Media
Sundar Pichai, CEO-ul Google, anunță un „proiect de cercetare ambițios" ce implică lansarea de sateliți echipați cu unități de procesare Tensor personalizate de Google. Conform Business Insider, Project Suncatcher va...
14:20
EFOR a transmis politicienilor care și-au anunțat candidatura la locale și partidelor care îi sprijină un apel prin care solicităm să transparentizeze finanțarea politică și...
14:10
Banca Naţională a României atrage atenţia cu privire la un document fals care îi este atribuit # G4Media
Banca Naţională a României (BNR) atrage atenţia publicului că documentul „Pericol crescut privind siguranţa juridică – Procură cu autoritate totală" care circulă în spaţiul online,...
14:10
Deschiderea primului magazin fizic Shein la BHV din Paris atrage clienți, în ciuda controverselor legate de practicile sale, scrie Fashion United. Din „curiozitate" sau pentru...
14:10
Ministrul israelian pentru diaspora îl acuză pe primarul ales al New Yorkului că susţine organizaţia Hamas # G4Media
Ministrul israelian pentru diaspora, Amichai Chikli, l-a acuzat miercuri pe primarul ales al New Yorkului, Zohran Mamdani, că este un „susţinător al Hamas" şi i-a...
14:00
Poliţistul băut din Constanța care a provocat un accident în weekend şi a fugit de la fața locului, propus la arestare preventivă # G4Media
Poliţistul băut care a produs un accident rutier şi a fugit de la faţa locului, la sfârşitul săptămânii trecute, în municipiul Constanţa, a fost reţinut,...
13:40
Oracle concediază aproximativ 400 de angajați în România – presa / Compania nu a făcut încă niciun anunț oficial # G4Media
Gigantul american Oracle ar fi început un amplu proces de restructurare pe piața locală, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, transmite Observator News. Potrivit informațiilor publicate...
13:40
Revenirea anului în snooker: Judd Trump, liderul mondial, învins după ce a condus cu 4-0 la International Championship # G4Media
Yize Wu (locul 22 mondial) a reușit surpriza zilei în snooker, chinezul în vârstă de 22 de ani învingându-l pe Judd Trump, liderul la zi...
13:40
Vaccinarea anti-COVID-19 a copiilor şi adolescenţilor este o măsură bună de sănătate publică, concluzionează miercuri un studiu, care arată că pacienţii tineri prezintă un risc...
13:30
Cătălin Drulă, candidat USR la Primăria Generală, vrea "o singură regiune Bucureşti-Ilfov cu un singur primar" # G4Media
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a declarat, miercuri, că oraşul "New York e de vreo 4 ori mai mare decât Bucureştiul şi, totuşi,...
13:30
Un şofer a fost reţinut în Franța după ce a lovit intenţionat pietoni strigând „Allah Akbar"/ Zece persoane au fost rănite, patru sunt „în urgenţă absolută" # G4Media
Un bărbat de 35 de ani a fost reţinut miercuri dimineaţă la Saint-Pierre-d'Oléron, pe insula Charente-Maritime, în vestul Franţei după ce ar fi lovit intenţionat...
13:30
Procuratura din Paris a anunțat marți că a deschis o anchetă preliminară privind TikTok, în urma unei sesizări din partea unei comisii parlamentare de anchetă...
Acum 4 ore
13:20
Vladimir Putin ordonă elaborarea unui plan pentru exploatarea mineralelor rare și întărirea legăturilor cu China și Coreea de Nord # G4Media
Rusia își propune să adopte până în decembrie un plan de exploatare a mineralelor rare și să dezvolte infrastructura de transport spre China și Coreea de Nord,...
13:20
Timpul necesar pentru reducerea riscului de boli de inimă prin sport este dublu la bărbați față de femei, potrivit unui nou studiu # G4Media
Beneficiile obţinute prin intermediul exerciţiilor fizice de femei în vederea prevenirii şi tratării bolilor coronariene pot fi semnificativ superioare celor obţinute de bărbaţi în acelaşi...
13:10
Premierul Republicii Moldova anunţă că primele sale vizite vor fi la Bucureşti şi Bruxelles # G4Media
Alexandru Munteanu va efectua prima sa vizită externă în calitate de premier la Bucureşti, iar cea de-a doua – la Bruxelles. Anunţul a fost făcut...
13:10
LIVE Mark Rutte, șeful NATO, în România: Va fi primit de președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan / Programul zilei de miercuri # G4Media
Mark Rutte, șeful NATO, se află miercuri și joi în prima sa vizită în România în calitate de secretar general al Alianței Nord-Atlantice. Acesta participă...
13:10
Vânzările online din Marea Britanie în perioada sărbătorilor vor atinge noi recorduri, potrivit Adobe / În perioada sărbătorilor vor atinge un record de 26,9 miliarde de lire sterline # G4Media
Iată câteva cifre care merită dezvăluite înainte de Crăciun. Cheltuielile online din Marea Britanie în perioada sărbătorilor vor atinge un record de 26,9 miliarde de...
13:10
Papa Leon îndeamnă la o „reflecţie profundă" asupra modului în care îi tratează pe migranţi administraţia Trump # G4Media
Papa Leon al XIV-lea a îndemnat marţi la o „reflecţie profundă" asupra modului în care sunt trataţi migranţii în Statele Unite sub administraţia preşedintelui Donald...
13:00
Îngrijorare în presa și organizațiile evreiești din SUA și presa din Israel după alegerea lui Zohran Mamdani primar al New York-ului: Îl acuză de antisemitism radical # G4Media
"Este o zi nefastă pentru locuitorii New York-ului. Astăzi, un oraș care a fost un bastion al vieții evreiești și al toleranței liberale ar putea...
13:00
Paralizia bugetară din SUA a intrat în a 36-a zi, un record istoric, și perturbă viaţa a milioane de americani / Senatorii republicani sunt într-un rar dezacord public cu preşedintele Trump # G4Media
„Shutdown"-ul guvernamental din SUA a intrat miercuri în a 36-a zi, doborând recordul precedent de cea mai lungă paralizie bugetară din istorie şi perturbând viaţa...
13:00
Rusia acuză NATO că exersează o blocadă a exclavei Kaliningrad, situată între Lituania şi Polonia, în timpul exerciţiilor aliaţilor din Marea Baltică # G4Media
Rusia a acuzat miercuri NATO că exersează o potenţială blocadă a exclavei ruse Kaliningrad, situată între Lituania şi Polonia, în timpul exerciţiilor aliaţilor din Marea...
13:00
Emeric Ienei a murit la vârsta de 88 de ani, iar Gabi Balint (marcator din penalti în finala Cupei Campionilor Europeni în care Steaua a...
12:50
Poliţia germană a efectuat o amplă operaţiune contra reţelelor infracţionale specializate în fraude cu carduri bancare / Percheziții în nouă țări / Prejudiciul este estimat la sute de milioane de euro # G4Media
Poliţia federală germană a anunţat marţi că a efectuat o operaţiune coordonată internaţional împotriva unor reţele infracţionale specializate în fraude şi spălare de bani care...
12:50
STUDIU Cercetătorii maghiari anunță că au dezvoltat un medicament împotriva cancerului / A vindecat complet șoarecii de laborator cu un singur tratament # G4Media
Un medicament experimental dezvoltat de cercetătorii maghiari de la Centrul de Cercetări Științifice Naturale HUN-REN (TTK) și Universitatea Eötvös Loránd (ELTE) s-a dovedit a inhiba...
12:40
Mircea Lucescu: „Ienei va fi regretat și de prieteni, și de
Emeric Ienei a murit la vârsta de 88 de ani, iar Mircea Lucescu (unul dintre rivalii săi și actual selecționer al României) a vorbit despre... © G4Media.ro.
12:40
Ministrul Justiției, despre eliberarea lui Ionuț Costea și Sebastian Vlădescu: ”O situație absolut regretabilă” / Explicațiile lui Radu Marinescu # G4Media
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat, în cazul punerii în libertate a fostului ministru al Finanţelor Sebastian Vlădescu şi a fostului preşedinte Eximbank Ionuţ Costea,... © G4Media.ro.
12:40
Reacție predominant de îngrijorare în presa și organizațiile evreiești din Statele Unite și presa din Israel la alegerea lui Zohran Mamdani primar al New York-ului, acuzat de antisemitism radical # G4Media
“Este o zi nefastă pentru locuitorii New York-ului. Astăzi, un oraș care a fost un bastion al vieții evreiești și al toleranței liberale ar putea... © G4Media.ro.
12:30
Victimele violenţei domestice nu vor mai plăti taxe de timbru la divorţ şi partaj, potrivit unui proiect de lege votat de Camera Deputaţilor # G4Media
Camera Deputaţilor, în calitate de cameră decizională, a adoptat miercuri proiectul de lege prin care victimele violenţei domestice sunt scutite de la plata taxei judiciare... © G4Media.ro.
12:30
Platforma chineză de modă online Shein își intensifică lupta în Franța, mizând pe faptul că primul său magazin permanent, într-un magazin universal din Paris, va... © G4Media.ro.
12:30
Vila împărătesei Sisi din Herculane riscă să fie distrusă. Hoții au furat acoperișul de cupru, iar apa roade tavanele # G4Media
La 150 de ani de când a fost ridicată, una dintre clădirile emblematice din Băile Herculane – Vila Elisabeta, a împărătesei Sisi – a devenit... © G4Media.ro.
12:20
Germania a dizolvat o asociaţie musulmană acuzată de respingerea ordinii constituţionale, a principiilor democraţiei şi ale statului de drept # G4Media
Ministerul de Interne german a anunţat miercuri dizolvarea asociaţiei ‘Muslim Interaktiv’, acuzată de respingerea ordinii constituţionale şi a principiilor democraţiei şi ale statului de drept,... © G4Media.ro.
12:20
Curtea Constituțională a respins contestația partidelor AUR și POT față de o lege care scoate la suprafață activitatea de lobby în Parlament # G4Media
Curtea Constituțională a respins obiecția de neconstituționalitate a unei legi menite să asigure o mai mare transparență a activității parlamentarilor. Inițiativa modifică Legea privind Statutul... © G4Media.ro.
12:20
Rusia este dispusă să trimită în Venezuela rachete hipersonice Orașnik capabile să transporte focoase nucleare # G4Media
Rusia ar putea furniza Venezuelei cele mai avansate rachete hipersonice, pe fondul relațiilor tensionate cu Statele Unite. Kremlinul susține că rachetele Oreșnik sunt imposibil de... © G4Media.ro.
12:10
Două noi specii minuscule de broaşte au fost descoperite în Amazonia peruană, a anunţat marţi Serviciul naţional al ariilor naturale protejate de stat (Sernanp), informează... © G4Media.ro.
12:10
A murit Emeric Ienei, legendarul antrenor alături de care Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni # G4Media
Doliu în fotbalul românesc după ce legendarul antrenor Emeric Ienei a murit miercuri la vârsta de 88 de ani. Cu Ienei antrenor principal, Steaua București... © G4Media.ro.
12:00
O ”pădure” subterană de piloni din beton ar putea întârzia construcția Metroului de la Cluj / Pilonii sunt îngropați până la 25 de metri adâncime / ”Această problemă era previzibilă” # G4Media
Metroul din Cluj-Napoca se confruntă cu noi probleme, după ce pe traseul acestuia au fost identificați 45 de piloți forați, turnați pentru a opri alunecarea... © G4Media.ro.
12:00
McHappy Day 2025: solidaritate în acțiune, 1,8 milioane de lei pentru Casele Ronald McDonald # G4Media
Anul 2025 marchează 30 de ani de prezență McDonald’s în România, un moment sărbătorit prin fapte care aduc oamenii împreună și oferă sprijin acolo unde... © G4Media.ro.
12:00
Cine este Mihai Barbu, președintele PNL Vaslui, vizat de percheziții ale DNA / Campion la traseism politic, a fost pe rând președinte al PSD Voluntari, membru UNPR și al partidului lui Dan Diaconescu, iar ulterior a trecut în barca liberalilor / A fost implicat în afaceri controversate în județul Ilfov # G4Media
Actualul președinte PNL Vaslui, Mihai Barbu, vizat de percheziții ale procurorilor anticorupție, potrivit surselor G4Media, are un trecut extrem de controversat, presărat cu afaceri dubioase... © G4Media.ro.
11:40
SAP TechEd 2025: Soluții de dezvoltare agentică în SAP Build, parteneriat cu Snowflake, lansarea modelului relațional SAP-RPT-1 și îmbunătățirile aduse asistentului AI Joule, anunțurile cheie ale evenimentului / Corespondență de la Berlin # G4Media
SAP TechEd 2025 din Berlin, un eveniment anual important al celui mai mare dezvoltator software din Europa la care publicația TechRider a fost invitată, s-a concentrat pe integrarea... © G4Media.ro.
11:40
Cum te recunoaște pisica după mult timp în care nu te-a mai văzut. Felina are un avantaj extraordinar care o ajută să nu te uite / Știinta explică „radarul” emoțional al pisicilor # G4Media
Cercetările spun că pisicile își recunosc stăpânii chiar și după o periodă în care nu s-au văzut. Află cum te percepe pisica și dacă își recunoaște propriul... © G4Media.ro.
11:30
O boală neurologică extrem de rară a fost descoperită de o echipă internațională de oameni de știință / Afectează doar 13 oameni din lume # G4Media
O echipă internaţională condusă de oameni de ştiinţă de la Institutul de cercetări biomedicale Bellvitge (Idibell) din L’Hospitalet de Llobregat, în provincia spaniolă Barcelona, a... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
11:10
Economia bulgară a crescut cu 600% de la aderarea la UE / Singura țară care a depășit Bulgaria – România, cu o creștere de 658% # G4Media
În ultimele două decenii, economia bulgară a înregistrat o creștere impresionantă, ce a atras atenția analiștilor economici din întreaga Europă. Produsul Intern Brut pe cap... © G4Media.ro.
