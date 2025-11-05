Un implant neural mai mic decât un bob de sare poate monitoriza creierul wireless timp de peste un an

G4Media, 5 noiembrie 2025 14:50

Cercetătorii de la Universitatea Cornell și colaboratorii lor au dezvoltat un implant neural atât de mic încât poate sta pe un bob de sare, dar...   © G4Media.ro.

• • •

Acum 15 minute
15:10
Alegerile din Franţa din 2024 au fost marcate de tentative repetate de interferenţă digitală din străinătate, în special din partea grupului rus Storm-1516, potrivit unui raport de specialitate G4Media
Marcat de alegerile europene şi apoi de alegerile legislative, anul 2024 în Franţa a fost propice pentru tentative de interferenţă: 25 de operaţiuni digitale conduse...
Acum 30 minute
15:00
EXCLUSIV Criza PUG București continuă: Synergetics, o companie din consorțiul condus de Universitatea de Arhitectură, decide să-și închidă activitatea / Cum afectează decizia elaborarea planului urbanistic și contractul cu Primăria Municipiului București G4Media
Compania Synergetics Corporation S.A., una dintre cele 5 entități care elaborează noul Plan Urbanistic General al Municipiului București (PUG), și-a încetat activitatea începând din 4...
15:00
De ce noul primar al New York-ului, Zohran Mamdani, nu va putea candida la alegerile prezidențiale americane G4Media
Candidatul democrat Zohran Mamdani a fost ales primar al New York-ului marți, 4 noiembrie. Dar chiar dacă în următorii ani se va impune ca una...
Acum o oră
14:50
14:50
Primarul din Sfântu Gheorghe cere mai multă autonomie locală / Antal Árpád: ”Nu e normal ca locuitorii din comunele considerate sărace să finanțeze metroul din capitală” G4Media
Antal Árpád, primarul orașului Sfântu Gheorghe, susține că nu este nevoie de reducerea numărului de localități, ci de un sistem financiar și administrativ mai echitabil,...
14:50
Maratonul Internațional Sibiu 2026 – Înscrierile au fost deschise G4Media
Fundația Comunitară Sibiu anunță deschiderea oficială a înscrierilor pentru Maratonul Internațional Sibiu 2026 (MIS 2026), eveniment care, după 14 ediții de succes, se transformă într-o...
14:30
BREAKING Roxana Rizoiu, propusă de USR ca Avocat al Poporului, l-a împrumutat cu 120.000 de lei pe Nicușor Dan în campania pentru alegerile prezidențiale G4Media
Roxana Rizoiu, expertă în drepturile omului, a fost propusă marți de USR pentru funcția de Avocat al Poporului. Ea apare în declarația de avere a...
14:30
Cine este Cristian Bălan, omul de afaceri vizat de procurorii DNA alături de generalul SIE (r) Nicolae Iana și Fănel Bogos / Condamnat în dosarul mitei de 22 de milioane de euro pentru duty-free-uri, Bălan se recomanda general SIE și se lăuda cu relații la Ambasada Rusiei G4Media
Cristian Bălan, vizat de procurorii DNA în perchezițiile din dosarul în care mai sunt implicați generalul SIE în rezervă Nicolae Iana, fostul procuror militar Vasile...
Acum 2 ore
14:20
Google vrea să construiască un centru de date în spațiu / Acesta va fi alimentat de energie solară G4Media
Sundar Pichai, CEO-ul Google, anunță un „proiect de cercetare ambițios" ce implică lansarea de sateliți echipați cu unități de procesare Tensor personalizate de Google. Conform Business Insider, Project Suncatcher va...
14:20
Expert Forum: Apel către candidații la locale și partidele care îi sprijină G4Media
EFOR a transmis politicienilor care și-au anunțat candidatura la locale și partidelor care îi sprijină un apel prin care solicităm să transparentizeze finanțarea politică și...
14:10
Banca Naţională a României atrage atenţia cu privire la un document fals care îi este atribuit G4Media
Banca Naţională a României (BNR) atrage atenţia publicului că documentul „Pericol crescut privind siguranţa juridică – Procură cu autoritate totală" care circulă în spaţiul online,...
14:10
„E mai ieftin”: primii clienți ai magazinului fizic Shein se înghesuie la BHV G4Media
Deschiderea primului magazin fizic Shein la BHV din Paris atrage clienți, în ciuda controverselor legate de practicile sale, scrie Fashion United. Din „curiozitate" sau pentru...
14:10
Ministrul israelian pentru diaspora îl acuză pe primarul ales al New Yorkului că susţine organizaţia Hamas G4Media
Ministrul israelian pentru diaspora, Amichai Chikli, l-a acuzat miercuri pe primarul ales al New Yorkului, Zohran Mamdani, că este un „susţinător al Hamas" şi i-a...
14:00
Poliţistul băut din Constanța care a provocat un accident în weekend şi a fugit de la fața locului, propus la arestare preventivă G4Media
Poliţistul băut care a produs un accident rutier şi a fugit de la faţa locului, la sfârşitul săptămânii trecute, în municipiul Constanţa, a fost reţinut,...
13:40
Oracle concediază aproximativ 400 de angajați în România – presa / Compania nu a făcut încă niciun anunț oficial G4Media
Gigantul american Oracle ar fi început un amplu proces de restructurare pe piața locală, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, transmite Observator News. Potrivit informațiilor publicate...
13:40
Revenirea anului în snooker: Judd Trump, liderul mondial, învins după ce a condus cu 4-0 la International Championship G4Media
Yize Wu (locul 22 mondial) a reușit surpriza zilei în snooker, chinezul în vârstă de 22 de ani învingându-l pe Judd Trump, liderul la zi...
13:40
Un studiu confirmă beneficiile vaccinării anti-Covid-19 la copii şi adolescenţi G4Media
Vaccinarea anti-COVID-19 a copiilor şi adolescenţilor este o măsură bună de sănătate publică, concluzionează miercuri un studiu, care arată că pacienţii tineri prezintă un risc...
13:30
Cătălin Drulă, candidat USR la Primăria Generală, vrea ”o singură regiune Bucureşti-Ilfov cu un singur primar” G4Media
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a declarat, miercuri, că oraşul "New York e de vreo 4 ori mai mare decât Bucureştiul şi, totuşi,...
13:30
Un şofer a fost reţinut în Franța după ce a lovit intenţionat pietoni strigând „Allah Akbar”/ Zece persoane au fost rănite, patru sunt „în urgenţă absolută” G4Media
Un bărbat de 35 de ani a fost reţinut miercuri dimineaţă la Saint-Pierre-d'Oléron, pe insula Charente-Maritime, în vestul Franţei după ce ar fi lovit intenţionat...
13:30
Franța lansează o anchetă preliminară privind efectele psihologice ale TikTok G4Media
Procuratura din Paris a anunțat marți că a deschis o anchetă preliminară privind TikTok, în urma unei sesizări din partea unei comisii parlamentare de anchetă...
Acum 4 ore
13:20
Vladimir Putin ordonă elaborarea unui plan pentru exploatarea mineralelor rare și întărirea legăturilor cu China și Coreea de Nord G4Media
Rusia își propune să adopte până în decembrie un plan de exploatare a mineralelor rare și să dezvolte infrastructura de transport spre China și Coreea de Nord,...
13:20
Timpul necesar pentru reducerea riscului de boli de inimă prin sport este dublu la bărbați față de femei, potrivit unui nou studiu G4Media
Beneficiile obţinute prin intermediul exerciţiilor fizice de femei în vederea prevenirii şi tratării bolilor coronariene pot fi semnificativ superioare celor obţinute de bărbaţi în acelaşi...
13:10
Premierul Republicii Moldova anunţă că primele sale vizite vor fi la Bucureşti şi Bruxelles G4Media
Alexandru Munteanu va efectua prima sa vizită externă în calitate de premier la Bucureşti, iar cea de-a doua – la Bruxelles. Anunţul a fost făcut...
13:10
LIVE Mark Rutte, șeful NATO, în România: Va fi primit de președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan / Programul zilei de miercuri G4Media
Mark Rutte, șeful NATO, se află miercuri și joi în prima sa vizită în România în calitate de secretar general al Alianței Nord-Atlantice. Acesta participă...
13:10
Vânzările online din Marea Britanie în perioada sărbătorilor vor atinge noi recorduri, potrivit Adobe / În perioada sărbătorilor vor atinge un record de 26,9 miliarde de lire sterline G4Media
Iată câteva cifre care merită dezvăluite înainte de Crăciun. Cheltuielile online din Marea Britanie în perioada sărbătorilor vor atinge un record de 26,9 miliarde de...
13:10
Papa Leon îndeamnă la o „reflecţie profundă” asupra modului în care îi tratează pe migranţi administraţia Trump G4Media
Papa Leon al XIV-lea a îndemnat marţi la o „reflecţie profundă" asupra modului în care sunt trataţi migranţii în Statele Unite sub administraţia preşedintelui Donald...
13:00
Îngrijorare în presa și organizațiile evreiești din SUA și presa din Israel după alegerea lui Zohran Mamdani primar al New York-ului: Îl acuză de antisemitism radical G4Media
"Este o zi nefastă pentru locuitorii New York-ului. Astăzi, un oraș care a fost un bastion al vieții evreiești și al toleranței liberale ar putea...
13:00
Paralizia bugetară din SUA a intrat în a 36-a zi, un record istoric, și perturbă viaţa a milioane de americani / Senatorii republicani sunt într-un rar dezacord public cu preşedintele Trump G4Media
„Shutdown"-ul guvernamental din SUA a intrat miercuri în a 36-a zi, doborând recordul precedent de cea mai lungă paralizie bugetară din istorie şi perturbând viaţa...
13:00
Rusia acuză NATO că exersează o blocadă a exclavei Kaliningrad, situată între Lituania şi Polonia, în timpul exerciţiilor aliaţilor din Marea Baltică G4Media
Rusia a acuzat miercuri NATO că exersează o potenţială blocadă a exclavei ruse Kaliningrad, situată între Lituania şi Polonia, în timpul exerciţiilor aliaţilor din Marea...
13:00
Gabi Balint, după moartea lui Emeric Ienei: „Ușor-ușor, ne ducem toți din familia Stelei” G4Media
Emeric Ienei a murit la vârsta de 88 de ani, iar Gabi Balint (marcator din penalti în finala Cupei Campionilor Europeni în care Steaua a...
12:50
Poliţia germană a efectuat o amplă operaţiune contra reţelelor infracţionale specializate în fraude cu carduri bancare / Percheziții în nouă țări / Prejudiciul este estimat la sute de milioane de euro G4Media
Poliţia federală germană a anunţat marţi că a efectuat o operaţiune coordonată internaţional împotriva unor reţele infracţionale specializate în fraude şi spălare de bani care...
12:50
STUDIU Cercetătorii maghiari anunță că au dezvoltat un medicament împotriva cancerului / A vindecat complet șoarecii de laborator cu un singur tratament G4Media
Un medicament experimental dezvoltat de cercetătorii maghiari de la Centrul de Cercetări Științifice Naturale HUN-REN (TTK) și Universitatea Eötvös Loránd (ELTE) s-a dovedit a inhiba...
12:40
Mircea Lucescu: „Ienei va fi regretat și de prieteni, și de rivali, ceea ce demonstrează cât de mare a fost” G4Media
Emeric Ienei a murit la vârsta de 88 de ani, iar Mircea Lucescu (unul dintre rivalii săi și actual selecționer al României) a vorbit despre...
12:40
Ministrul Justiției, despre eliberarea lui Ionuț Costea și Sebastian Vlădescu: ”O situație absolut regretabilă” / Explicațiile lui Radu Marinescu G4Media
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat, în cazul punerii în libertate a fostului ministru al Finanţelor Sebastian Vlădescu şi a fostului preşedinte Eximbank Ionuţ Costea,...
12:40
Reacție predominant de îngrijorare în presa și organizațiile evreiești din Statele Unite și presa din Israel la alegerea lui Zohran Mamdani primar al New York-ului, acuzat de antisemitism radical G4Media
"Este o zi nefastă pentru locuitorii New York-ului. Astăzi, un oraș care a fost un bastion al vieții evreiești și al toleranței liberale ar putea...
12:30
Victimele violenţei domestice nu vor mai plăti taxe de timbru la divorţ şi partaj, potrivit unui proiect de lege votat de Camera Deputaţilor G4Media
Camera Deputaţilor, în calitate de cameră decizională, a adoptat miercuri proiectul de lege prin care victimele violenţei domestice sunt scutite de la plata taxei judiciare...
12:30
Shein la Paris: schimbarea regulilor jocului pentru fast-fashion în Franţa G4Media
Platforma chineză de modă online Shein își intensifică lupta în Franța, mizând pe faptul că primul său magazin permanent, într-un magazin universal din Paris, va...
12:30
 Vila împărătesei Sisi din Herculane riscă să fie distrusă. Hoții au furat acoperișul de cupru, iar apa roade tavanele G4Media
La 150 de ani de când a fost ridicată, una dintre clădirile emblematice din Băile Herculane – Vila Elisabeta, a împărătesei Sisi – a devenit...
12:20
Germania a dizolvat o asociaţie musulmană acuzată de respingerea ordinii constituţionale, a principiilor democraţiei şi ale statului de drept G4Media
Ministerul de Interne german a anunţat miercuri dizolvarea asociaţiei 'Muslim Interaktiv', acuzată de respingerea ordinii constituţionale şi a principiilor democraţiei şi ale statului de drept,...
12:20
Curtea Constituțională a respins contestația partidelor AUR și POT față de o lege care scoate la suprafață activitatea de lobby în Parlament G4Media
Curtea Constituțională a respins obiecția de neconstituționalitate a unei legi menite să asigure o mai mare transparență a activității parlamentarilor. Inițiativa modifică Legea privind Statutul...
12:20
Rusia este dispusă să trimită în Venezuela rachete hipersonice Orașnik capabile să transporte focoase nucleare  G4Media
Rusia ar putea furniza Venezuelei cele mai avansate rachete hipersonice, pe fondul relațiilor tensionate cu Statele Unite. Kremlinul susține că rachetele Oreșnik sunt imposibil de...
12:10
Două specii noi de broaște au fost descoperite în Amazonia peruană G4Media
Două noi specii minuscule de broaşte au fost descoperite în Amazonia peruană, a anunţat marţi Serviciul naţional al ariilor naturale protejate de stat (Sernanp), informează...
12:10
A murit Emeric Ienei, legendarul antrenor alături de care Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni G4Media
Doliu în fotbalul românesc după ce legendarul antrenor Emeric Ienei a murit miercuri la vârsta de 88 de ani. Cu Ienei antrenor principal, Steaua București...
12:00
O ”pădure” subterană de piloni din beton ar putea întârzia construcția Metroului de la Cluj / Pilonii sunt îngropați până la 25 de metri adâncime / ”Această problemă era previzibilă” G4Media
Metroul din Cluj-Napoca se confruntă cu noi probleme, după ce pe traseul acestuia au fost identificați 45 de piloți forați, turnați pentru a opri alunecarea...
12:00
McHappy Day 2025: solidaritate în acțiune, 1,8 milioane de lei pentru Casele Ronald McDonald G4Media
Anul 2025 marchează 30 de ani de prezență McDonald's în România, un moment sărbătorit prin fapte care aduc oamenii împreună și oferă sprijin acolo unde...
12:00
Cine este Mihai Barbu, președintele PNL Vaslui, vizat de percheziții ale DNA / Campion la traseism politic, a fost pe rând președinte al PSD Voluntari, membru UNPR și al partidului lui Dan Diaconescu, iar ulterior a trecut în barca liberalilor / A fost implicat în afaceri controversate în județul Ilfov G4Media
Actualul președinte PNL Vaslui, Mihai Barbu, vizat de percheziții ale procurorilor anticorupție, potrivit surselor G4Media, are un trecut extrem de controversat, presărat cu afaceri dubioase...
11:40
SAP TechEd 2025: Soluții de dezvoltare agentică în SAP Build, parteneriat cu Snowflake, lansarea modelului relațional SAP-RPT-1 și îmbunătățirile aduse asistentului AI Joule, anunțurile cheie ale evenimentului / Corespondență de la Berlin G4Media
SAP TechEd 2025 din Berlin, un eveniment anual important al celui mai mare dezvoltator software din Europa la care publicația TechRider a fost invitată, s-a concentrat pe integrarea...
11:40
Cum te recunoaște pisica după mult timp în care nu te-a mai văzut. Felina are un avantaj extraordinar care o ajută să nu te uite / Știinta explică „radarul” emoțional al pisicilor G4Media
Cercetările spun că pisicile își recunosc stăpânii chiar și după o periodă în care nu s-au văzut. Află cum te percepe pisica și dacă își recunoaște propriul...
11:30
O boală neurologică extrem de rară a fost descoperită de o echipă internațională de oameni de știință / Afectează doar 13 oameni din lume G4Media
O echipă internaţională condusă de oameni de ştiinţă de la Institutul de cercetări biomedicale Bellvitge (Idibell) din L'Hospitalet de Llobregat, în provincia spaniolă Barcelona, a...
Acum 6 ore
11:10
Economia bulgară a crescut cu 600% de la aderarea la UE / Singura țară care a depășit Bulgaria – România, cu o creștere de 658% G4Media
În ultimele două decenii, economia bulgară a înregistrat o creștere impresionantă, ce a atras atenția analiștilor economici din întreaga Europă. Produsul Intern Brut pe cap...
