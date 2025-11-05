România, exclusă din programul noului guvern al Moldovei DOCUMENT

11:50

Fondul suveran al Norvegiei, cu active în valoare de 2.000 de miliarde de dolari, a anunțat că va vota împotriva pachetului salarial de 1.000 de miliarde de dolari propus pentru Elon Musk la Tesla, sfidând recomandările conducerii companiei și avertismentele miliardarului că ar putea demisiona dacă planul este respins, relatează CNBC.