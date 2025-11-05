Gen. Ben Hodges despre retragerea trupelor americane: Nu-mi place decizia lor. A fost cel mai rău moment posibil
Primanews.ro, 5 noiembrie 2025 14:50
Gen. Ben Hodges despre retragerea trupelor americane: Nu-mi place decizia lor. A fost cel mai rău moment posibil
Acum 5 minute
15:10
Geoană, despre cum ar reacţiona Trump dacă Nicuşor Dan i-ar cere acum să nu mai retragă trupele: Nu merge. Lucrează cu jucătorii mari
15:10
România a atins un grad de absorbţie de 95% din fondurile europene pentru agricultură
Acum 15 minute
15:00
VIDEO. Premierul R. Moldova, declaraţie controversată: Situaţia în România e cu mult mai rea decât la noi şi asta mă bucură
Acum 30 minute
14:50
Gen. Ben Hodges despre retragerea trupelor americane: Nu-mi place decizia lor. A fost cel mai rău moment posibil
Acum o oră
14:40
Premierul Republicii Moldova anunţă că primele sale vizite externe vor fi la Bucureşti şi Bruxelles
Acum 2 ore
14:10
VIDEO. Fotbalul românesc e în doliu. A murit nea Imi, antrenorul de legendă al Stelei şi al Naţionalei
14:00
Fotbalul românesc e în doliu. A murit nea Imi, antrenorul de legendă al Stelei şi al Naţionalei
14:00
VIDEO. Şeful NATO, Mark Rutte, a fost primit la Cotroceni de preşedintele Nicuşor Dan
13:50
Fotbalul românesc în doliu. A murit nea Imi, antrenorul de legendă al Stelei şi al Naţionalei
Acum 4 ore
11:40
”Europa se deschide din nou spre Est”. R. Moldova, printre favoritele pentru aderarea la UE până în 2030
11:20
„Sunt tânăr, sunt musulman şi nu-mi cer scuze pentru asta”. Zohran Mamdani, primarul care a zguduit politica New York-ului
Acum 6 ore
11:00
”Unde aţi obţinut acea informaţie?” Scandal în Congresul SUA după planurile Pentagonului privind trupele din România
09:50
OPINIE. Austeritatea are din nou PR
Acum 24 ore
22:30
VIDEO. Radu Eremia, despre marile restanţe din PNRR: Nici nu vrem să ne închipuim cum arată situaţia pe 2025 din moment ce noi ne chinuim să îndeplinim unele restanţe din ultimii doi ani
22:10
Sorin Grindeanu neagă existenţa unui acord privind concedierea a 13.000 de bugetari: „Nu s-a luat nicio decizie în şedinţa coaliţiei”
21:00
VIDEO. Marius Budăi (PSD): În situaţia în care suntem acum, să nu majorezi salariul minim, din punctul de vedere al PSD, este o crimă socială / Vom insista ca cei 300 de lei neimpozabili să rămână în vigoare
20:50
VIDEO. Tudor Polak (PNL), despre reforma administraţiei: În acest moment s-a ajuns la o înţelegere - va presupune o reducere, 10% din posturile ocupate. Acest lucru l-a propus Ilie Bolojan încă din luna august
18:40
Liderii coaliţiei au ajuns la un acord de principiu: 13.000 de bugetari, daţi afară din administraţia locală
18:30
Doliu la Roma după moartea muncitorului român prins sub dărâmăturile turnului medieval Torre dei Conti
Ieri
14:40
Cine se bate pentru conducerea AUR la congresul partidului de pe 30 noiembrie
14:20
A murit cel mai puternic vicepreşedinte al SUA, arhitectul războiului din Irak şi una dintre cele mai controversate figuri din politica americană
13:40
Coaliţia sub presiune. Bolojan promite să rezolve într-o lună ce a blocat România de la alegeri
13:30
Şeful NATO în România. Ce discuţii cruciale pregăteşte Nicuşor Dan cu Mark Rutte
13:20
România străluceşte pe piaţa internaţională: lider autoritar într-un sector cheie
11:40
ANALIZĂ. Ce ştim până acum despre bătălia pentru Primăria Capitalei. Cine sunt favoriţii, cum şi-au început ei campania şi care este miza reală
10:50
Fritz pune PSD la zid: Deficitul nu dispare doar pentru că pleacă premierul. Haideţi să fim adulţi!
10:30
PNL şi USR şi-au unit forţele împotriva lui Ciolacu: E un moment istoric!
10:20
Drulă, mesaj pentru cele două partide care au cerut suspendarea lui Nicuşor Dan: Un ceai calmant acolo şi un ceai liniştitor dincolo
10:10
Fritz pune PSD la zid: Deficitul nu dispare doar pentru că pleacă premierul!
09:50
Muncitorul român care a rămas blocat după prăbuşirea unei părţi a unui turn medieval din centrul Romei a murit
07:00
VIDEO. Vasile Dincu: Nu putem copia modelul polonez, dar avem punctele noastre forte în parteneriatul cu SUA / În ultimii ani, la MAE şi în diplomaţie nu am avut specialişti
3 noiembrie 2025
23:50
VIDEO. Laszlo Attila, fost senator, explică la Prima News cum a ajuns România de la 49 la doar 8 spitale finanţate prin PNRR
23:40
VIDEO. AUR o susţine oficial pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei. Mesaj pentru Călin Georgescu
23:00
VIDEO. Adrian Papahagi, despre scandalul imnului legionar intonat la Catedrala Naţională: "Nu sunt de acord cu cancel culture"
21:30
VIDEO. George Jiglău, politolog, despre proiectul de reducere a numărului de parlamentari: Ar trebui să vorbim mai puţin de numărul lor şi mai mult de calitatea lor
21:10
VIDEO. AUR o susţine oficial pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei
21:00
Reforma pensiilor magistraţilor reaprinde tensiunile în coaliţie. PSD cere un grup de lucru, Guvernul aşteaptă motivarea CCR
20:50
Senatul a adoptat tacit proiectul USR privind reducerea numărului de parlamentari la 300
20:50
Doi români răniţi în urma prăbuşirii parţiale a turnului medieval Torre dei Conti din Roma
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
ANALIZĂ. Poate fi suspendat preşedintele Nicuşor Dan pentru implicarea în campania pentru Primăria Capitalei?
14:40
România a semnat cu acord de jumătate de miliard de euro cu Rheinmetall pentru o fabrică de pulberi în Braşov
13:50
Când anunţă AUR dacă o va susţine sau nu pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei
13:00
VIDEO. Relaxare de weekend la Vaţa Băi
12:50
Trump nu exclude trimiterea de trupe americane în Nigeria sau efectuarea de lovituri aeriene pe motiv că sunt ucişi creştinii
12:40
Cine sunt cei opt candidaţi care şi-au anunţat până acum intrarea în cursa pentru Primăria Capitalei
12:30
Trump spune că nu va furniza Ucrainei rachete Tomahawk. ”Lucrurile se pot schimba”
12:20
România, una dintre cele mai importante pieţe europene pentru turismul din Slovacia
12:10
Ce reacţie a avut Nicuşor Dan când a fost întrebat dacă îl va numi premier pe Călin Georgescu dacă Bolojan va demisona
12:00
Inteligenţa artificială va revoluţiona industria jocurilor video, susţine miliardarul fondator al Razer
11:50
Simion despre participarea preşedintelui la lansarea candidaturii lui Drulă: În alte vremuri, ar fi fost suspendat
