Alexandru Munteanu, noul premier al Republicii Moldova, vine la București săptămâna viitoare.
Gândul, 5 noiembrie 2025 14:50
Alexandru Munteanu, noul premier al Republicii Moldova, va efectua prima sa vizită externă în calitate de premier la București, iar cea de-a doua – la Bruxelles. Anunțul a fost făcut de premier înaintea primei ședințe a noului Guvern, transmite MOLDPRES. „Eu și Cabinetul de miniștri vom începe deplasările în teritoriu pentru a discuta cu cetățenii […]
Acum 5 minute
15:10
Fii curajos și decide singur. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de joi, 6 noiembrie 2025. Berbec S-ar putea să te afli într-o situație în care trebuie să alegi dacă să te angajezi sau nu într-o relație. Vechi demoni ar putea reveni să te bântuie, reînnoind îndoielile și creând temeri legate de lipsa libertății. […]
15:10
Echipele din circuitul mondial de baschet 3×3 care reprezintă Țările de Jos, Franța și Lituania, podiumul olimpic de la Paris 2024, vin la București pentru un ultim duel înainte de marea finală FIBA 3×3 World Tour. Evenimentul găzduit de ParkLake Shopping Center în zilele de 8 și 9 noiembrie este susținut de CS Rapid București […]
15:10
Rusia, ACUZAȚII grave la adresa NATO. Kremlinul vede în exerciţiile aliaţilor din Marea Baltică scenariul unei blocade a Kaliningradului # Gândul
Rusia a acuzat, miercuri, NATO că exersează o potenţială blocadă a exclavei ruse Kaliningrad, în timpul exerciţiilor aliaţilor din Marea Baltică. Perimetrul situat între Lituania şi Polonia a fost dintotdeauna un spațiu geopolitic sensibil, iar în prezent alimentează tensiunile în contextul războiului din Ucraina. Kremlinul acuză aliații NATO că exercițiile derulate la Marea Baltică că […]
15:10
Statul din Europa în care se pregătesc amenzi uriașe pentru șoferii care folosesc faruri care orbesc în trafic. De când se implementează noua regulă # Gândul
Într-un stat din Europa se pregătesc amenzi uriașe pentru șoferii care folosesc faruri care orbesc în trafic. Conducătorii auto vor fi sancționați potrivit legii, în condițiile în care sistemul de iluminat al vehiculelor nu respectă standardele legale. Tot mai multe persoane s-au plâns de disconfortul vizual provocat de farurile intense ale mașinilor, motiv pentru care […]
Acum 30 minute
14:50
Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a fost victima hărțuirii sexuale. Momentul în care un bărbat încearcă să o atingă în plină stradă, viral # Gândul
Un bărbat a încercat să o sărute și să o atingă pe președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, în timp ce aceasta saluta cetățenii, marți, într-o scurtă plimbare prin centrul istoric al capitalei, la câțiva metri de Palatul Național. Potrivit publicației El Mundo, Sheinbaum avea în program să participe la prima reuniune națională a universităților și instituțiilor […]
14:50
14:50
Ultima zi de PELERINAJ la Catedrala Mântuirii Neamului. Care este programul de vizitare din zilele următoare # Gândul
După 11 zile de pelerinaj zi și noapte, închinarea credincioșilor în Sfântul Altar al Catedralei Mântuirii Neamului se va încheia astăzi, miercuri, 5 noiembrie 2025, la miezul nopții. Până în această dimineață peste 290.000 de credincioși au trecut pe la Catedrala Mântuirii Neamului și s-au închinat la Sfântul Altar. După încheierea perioadei de trecere și […]
Acum o oră
14:40
FOTO. Cabral spune lucrurilor pe nume. ”Îmi aud câteodată că nu mă RIDIC la înălțimea a ceea ce reprezint” # Gândul
Prezentatorul de televiziune Cabral, în vârstă de 48 de ani, a transmis un mesaj în mediul online în care a afirmat că nu este interesat de un anume statut, ci preferă normalitatea. Cabral este recunoscut pentru faptul că preferă simplitatea și normalitatea, nicidecum nu se comportă ca o vedetă. Prezentatorul de televiziune a transmis, pe […]
14:40
După premiera de gală de la Sala Palatului, filmul Cravata Galbenă își continuă drumul către public, printr-o serie de avanpremiere speciale în cinematografele din România. Spectatorii vor avea ocazia să fie printre primii care trăiesc pe marele ecran emoția filmului semnat de Serge Ioan Celebidachi. Avanpremierele, în prezența echipei, au început în datele de 4 și 5 noiembrie, la Iași, unde publicul […]
14:30
Andrei Caramitru despre primarul din New York: „Este de extremă direct comunist-islamistă. Sunt mult mai periculoși decât orice Trump sau Maga” # Gândul
Analistul Andrei Caramitru a reacționat după ce Zohran Mamdani a obținut funcția de primar al orașului New York. Musulmanul a reușit să îl învingă pe Andrew Cuomo, candidat susținut de președintele SUA, Donald Trump. Caramitru a explicat ce înseamnă această victorie a lui Zohran Mamdani ”Văd aici mulți care se bucură ca ăla de a […]
14:30
Horoscop RUNE cu Mihai Voropchievici pentru lunile noiembrie și decembrie 2025. Nativii binecuvântați la final de an # Gândul
Horoscop Rune cu Mihai Voropchievici pentru lunile noiembrie și decembrie 2025. Simbolurile antice vorbesc despre prudență, balanța în viața de zi cu zi și se întrevede nevoia unei schimbări radicale a direcției fiecărei zodii. Horoscop Rune cu Mihai Voropchievici pentru lunile noiembrie și decembrie 2025 Toamna vine cu o energie debordantă, în avanpremieră la iarna […]
14:30
Ce înseamnă când visezi oaspeți cunoscuți, străini sau nepoftiți? Ce îți transmite subconștientul, de fapt # Gândul
S-a întâmplat, vreodată, să visezi oaspeți cunoscuți, străini sau nepoftiți în casa ta? Unele dintre vise pot reflecta, sub o formă sau alta, starea interioară a unei persoane, iar subconștientul poate să transmită, uneori, un semnal. De altfel, visele pot plăsmui și stări interiorizate și modul în care fiecare persoană percepe schimbările din viețile lor. […]
14:30
KREMLINUL cere explicații Statelor Unite, după ce Trump a anunțat testele nucleare. Peskov: „Nu știm ce are de gând preşedintele SUA” # Gândul
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitri Pescov, a declarat că Rusia așteaptă clarificări din partea Statelor Unite, după anunțul lui Donald Trump, privind reluarea testelor nucleare, transmite agenția Tass. Anunțul lui Donald Trump privind reluarea testelor nucleare a generat tensiuni la Moscova, care acum solicită explicații privind reluarea testelor nucleare, a transmis marți seară, purtătorul […]
14:30
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 17.45. Dinamo e gata să mai aducă un atacant: transferuri de urgență # Gândul
„Exclusiv Dinamo”, ediție nouă astăzi, de la 17.45. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu discută despre întăririle pe care Dinamo e gata să le facă: cine e atacantul mult-așteptat și cine e fundașul central aflat în vizorul conducerii. Dăm calificativele pentru turul sezonului regulat. Vedem cine ia patru stele și cine primește „garsonieră”. Nu neglijăm nici […]
14:30
Cel mai tânăr instructor de zbor al NATO are doar 25 de ani și este român. Predă lecții de pilotaj la Baza Aeriană „Sheppard”, din Texas, SUA # Gândul
Locotenentul român Claudiu Fusaru a devenit cel mai tânăr instructor de zbor al programului de pregătire a piloților NATO. Are doar 25 de ani și este ofițer detașat la Baza Aeriană „Sheppard”, din Wichita Falls, Texas (SUA), unde face parte din Escadrila 469, conform unui comunicat al Forțelor Aeriene Române. Programul „Euro-NATO Joint Jet Pilot […]
14:20
Alexandru Rogobete, la Health EU Summit: „România trebuie să fie prezentă la masa deciziilor europene privind sănătatea” # Gândul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a subliniat, în cadrul Conferinței Health Eu Summit, de la sediul din Bruxelles al ParlamentuluI European, importanța participării active a României la elaborarea viitoarelor politici și directive europene din domeniul sănătății. Oficialul român a vorbit despre digitalizare, acces mai rapid la tratamente inovative și parteneriate solide cu industria, menite să aducă […]
Acum 2 ore
14:00
Ce măsuri iau ungurii și polonezii pentru mamele tinere și pentru a crește natalitatea. Bucureștiul, inert la sângerarea demografică # Gândul
O bună parte din statele europene se lovesc de scăderea demografiei, fie din cauza îmbătrânirii, fie a depopulării și cele mai mari conflicte între guverne se dau acum pentru cea mai valoroasă resursă, oamenii. Polonia și Ungaria au găsit o soluție pentru a deveni mai atrăgătoare pentru oameni: o politică de impozit pe venit zero […]
14:00
Scene scandaloase într-o primărie din România. Primarul, care agresează sexual o angajată, a publicat imaginile # Gândul
O serie de fotografii făcute publice, chiar de către primarul comunei Livezile îl arată pe acesta cum agresează sexual o angajată. Aceste fotografii indică clar o agresiune sexuală și este vizibil faptul că angajata încerca să scape și îl împingea pe primarul Traian Simonica, atunci când el insista să o dezbrace. Scenele au avut loc […]
13:50
George Simion, la pas cu Anca Alexandrescu în sectorul primarului Ciucu: „Ceea ce vedeți în spatele meu nu este un ghetou, ci este sectorul 6” # Gândul
Președintele AUR, George Simion, alături de candidata la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, au mers în sectorul 6, al contracandidatului liberal, Ciprian Ciucu. Liderul AUR a lansat un apel către cetățeni în care i-a îndemnat să vină în piața Universității, sâmbătă 8 noiembrie pentru a strânge semnături pentru Anca Alexandrescu. George Simion a precizat despre sectorul […]
13:50
În magazinele online apar adesea două sume lângă același produs: unul este prețul de vânzare, iar deasupra, „PRP” sau „preț recomandat de producător”. Diferența dintre ele nu înseamnă o reducere consistentă, dar juridic lucrurile sunt mult mai nuanțate. PRP nu este, de fapt, o reducere, ci o referință orientativă furnizată de producător sau distribuitor pentru […]
13:40
FOTO. Declarația categorică a Ioanei Ginghină. ”Dacă mâine divorțez, găsesc mai repede decât își imaginează ele ALTUL” # Gândul
Actrița Ioana Ginghină, în vârstă de 48 de ani,este foarte sigură de feminitatea ei și de faptul că știe exact ce vrea. Ioana Ginghină a fost căsătorită de două ori, Prima oară, vedeta a fost căsătorită cu Daniel Tudorică, de care a divorțat în anul 2004. Ulterior, vedeta a fost măritată cu Alexandru Papadopol. După […]
13:40
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a fost primit de președintele Nicușor Dan la Cotroceni # Gândul
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a ajuns în România și este primit, la această oră, de președintele Nicușor Dan, la Cotroceni. Mark Rutte va participa la Forumul NATO pentru Industria de Apărare și se va întâlni cu președintele, premierul, precum și cu șefii celor două camere ale Parlamentului. Potrivit Administrației Prezidențiale, șeful statului va […]
13:40
Au dat lovitura peste noapte. Doi soți au descoperit o comoară, după ce au săpat o groapă în grădina casei # Gândul
Doi soți britanici au tras lozul câștigător. Din dorința de a-și amenaja grădina casei, cuplul a început să efectueze diverse săpături. Însă, cei doi nu și-ar fi imaginat vreodat că vor descoperi o adevărată comoară ascunsă la doar câțiva metri de zidurile casei. În timpul pandemiei de coronavirus, în aprilie 2020, doi soți s-au gândit […]
13:40
13:30
Donald Trump a declarat că îl nominalizează pe Jared Isaacman, astronautul privat și aliatul miliardarului Elon Musk, pentru funcția de administrator al NASA. Isaacman a fost eliminat din cursa pentru conducerea NASA la începutul anului 2025, pe fondul unei dispute mediatizate între Trump și Musk. Atunci, Sean Duffy, șeful Departamentului Transporturilor al SUA, fusese numit […]
13:20
Scandalul „păpușilor sexuale“ din Franța ajunge la arme. Primul cumpărător al unei păpuși gonflabile a fost arestat # Gândul
După ce au au pornit o adevărată „vânătoare“ a cumpărătorilor de păpuși sexuale cu chip de copii de pe Shein, AliExpress, Temu și Wish, procurorii din Franța anunță și primele arestări. BFMTV a raportat că o păpușă de natură pedo-pornografică, vândută de Shein, a fost descoperită într-un colet în Bouches-du-Rhône, iar destinatarul coletului a fost […]
13:20
Pasager dat jos din avion în Italia. A făcut o poză aeronavei, iar compania a considerat acest gest drept „Comportament nepotrivit la îmbarcare” # Gândul
Un medic italian din Torino, Claudio Zanon, oncolog și director științific al organizației Motore Sanità, susține că pe data de 28 octombrie 2025 i s-a interzis îmbarcarea pe cursa EasyJet EJU3929, de pe aeroportul Milano Malpensa, cu destinația Marrakech, Maroc, după ce a fotografiat avionul. Compania aeriană a respins varianta sa și afirmă că bărbatul […]
Acum 4 ore
13:10
Daniel Băluță îl somează pe Bolojan să achite facturile restante pentru Planșeul Unirii. Șantierul este în pericol # Gândul
Daniel Băluță, primarul sectorului 4, avertizează că lucrările de consolidare a planșeului de la Piața Unirii riscă să fie afectate direct de întârzierea plăților din programul „Anghel Saligny”. Așa cum a scris Gândul, lucrările la planșeul Unirii stau în pixul ministrului Dezvoltării. Edilul sectorului 4 spune că din suma de 150 de milioane de lei, doar […]
13:10
Victimele violenţei domestice sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru pentru cererile de divorţ şi partaj, potrivit votului dat în Camera Deputaților. Deputatului PNL Alina Gorghiu, iniţiatoare a proiectului, a declarat că este o lege care elimină o barieră reală pentru femeile care vor să se desprindă de agresor şi să înceapă […]
13:00
Profeția sumbră lăsată de părintele Arsenie Boca. Orașul din România despre care se spune că „va fi șters de pe fața pământului” # Gândul
O altă profeție lăsată de părintele Arsenie Boca a fost readusă în atenția publică. De data aceasta, este vorba despre o predicție sumbră legată de un oraș din România. Se spune despre acesta că „va fi șters de pe fața pământului, căci păcatele clocotesc acolo”. Arsenie Boca, cel supranumit „Sfântul Ardealului”, a rămas pentru secolul […]
13:00
Mamele din categorii defavorizate primesc tichete sociale electronice pentru nou-născuţi de 2000 de lei # Gândul
Mamele din categorii defavorizate vor primi tichete sociale electronice pentru nou-născuţi. Măsura a fost prelungită cu votul în unanimitate al deputaților. Este vorba despre tichetul de 2.000 de lei care se primește la nașterea copilului. Potrivit Camerei Deputaților a fost adoptat cu 292 de voturi pentru, în unanimitate, „proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei […]
12:50
După faptă și răsplată. USR vrea Avocat al Poporului un donator care a oferit 24.000 de euro în campania lui Nicușor Dan. Mai este și beneficiar de “pensie nesimțită” # Gândul
Ies la iveală informații noi despre propunerea USR cu privire la numirea Avocatului Poporului. Mai exact, fostul judecător Toni Neacșu dezvăluie că Roxana Rizoiu, propunerea USR pentru funcția menționată, este pensionar special la 50 de ani – lucru pe care USR îl contestă cu desăvârșire în spațiul public – dar și unul dintre finanțatorii campaniei […]
12:50
Ministrul Justiției, prima reacție după eliberarea lui Sebastian Vlădescu și Ionuț Costea. Ce spune oficialul despre recuperarea prejudiciilor # Gândul
Radu Marinescu, ministrul Justiției, a avut o primă reacție, după ce Sebastian Vlădescu și Mircea Ionuț Costea au fost puși în libertate. „Dacă legea impune să se recupereze aceste prejudicii, trebuie categoric să fie recuperate”, a mai spus Radu Marinescu. Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană și fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu, eliberați pe […]
12:50
Omagiu emoționant la moartea lui Emeric Ienei, din partea Federației de Fotbal: „Un simbol al profesionalismului, un model de eleganță și respect” # Gândul
Federația Română de Fotbal a transmis un omagiu emoționant la moartea selecționerului Emeric Enei, la vârsta de 88 de ani. Federația a transmis că „regretă trecerea în neființă, a lui Emeric Ienei, fost internațional, selecționer al României la două turnee finale și câștigător al Cupei Campionilor Europeni”. „Emeric Ienei a fost antrenorul care a reușit […]
12:40
Mamdani, discursul victoriei: „Donald Trump, dă volumul mai tare! Ai pierdut în orașul care te-a creat!” Ce a mai spus de președintele SUA # Gândul
Donald Trump a suferit seara trecută trei înfrângeri importante pe plan intern, cea mai semnificativă fiind alegerea lui Zohran Mamdani ca primar al orașului New York. Partidul Democrat a mai obținut alte două victorii în statele New Jersey și Virginia. Din discursul lui Zohran Mamdani nu a lipsit retorica ce i-a adus acuzațiile de comunist […]
12:40
FOTO. Anca Pandrea, mărturisiri DUREROASE la 13 ani de la moartea lui Iurie Darie. ”Ultima noapte când am dormit împreună” # Gândul
Actrița Anca Pandrea, în vârstă de 79 de ani, a făcut mărturisiri dureroase la 13 ani de la moartea lui Iurie Darie, cel care i-a fost partener de viață. Anca Pandrea este o cunoscută actriță și fosta parteneră de viață a regretatului actor Iurie Darie. Acesta a încetat din viață în data de 9 noiembrie […]
12:40
Chiar dacă abordarea corectă la orice joc de cazinou este accentul pe distracție și nu pe câștiguri, există principii corecte și unele greșeli care fac diferența dintre o sesiune de divertisment de tip gambling cu adevărat plăcută și una mai puțin reușită. Regulile sunt simple și clare la ruletă, se știe că norocul este mereu […]
12:30
Ministrul Economiei Radu Miruță și deputatul PNL Ion Iordache se opun finanțării drumului expres Târgu Jiu – Craiova # Gândul
Ministrul Economiei Radu Miruță (USR) și deputatul PNL Ion Iordache au criticat scrisoare deschisă formulată de PSD și adresată premierului Ilie Bolojan, prin care se solicită finanţarea construcției drumului expres Târgu Jiu – Craiova. În contextul deficitului bugetar, Ilie Bolojan a blocat mai multe investiții în zona de infrastructură rutieră, alimentare cu gaze, apă, canalizare […]
12:30
12:30
În cea mai nouă ediție a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, realizatorul Gândul l-a provocat pe invitatul său, Florin Călinescu, la un dialog deschis pe tema principalilor competitori care își dispută Primăria Capitalei. Actorul vede un competitor redutabil în candidatura Ancăi Alexandrescu, oferind mai multe argumente în acest sens. Vedeta de televiziune a oferit […]
12:30
Marius Tucă Show începe miercuri, 5 noiembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Gigi Nețoiu # Gândul
Invitatul zilei este Gigi Nețoiu, om de afaceri. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
12:20
Cu mai puțin de 100 de zile până la startul Jocurilor Olimpice, sporturile de iarnă acaparează programul tv în noiembrie. Iată tot ce trebuie să știi despre cele mai importante evenimente din luna aceasta. Ce sporturi să urmărești la TV în noiembrie Sporturi de iarnă Cupa Mondială de Schi Alpin continuă la Eurosport și pe […]
12:20
Cât de scump este schiatul la Brașov. O cartelă pentru tot sezonul costă peste o mie de euro # Gândul
În Poiana Brașov, abonamentul pentru un adult a crescut semnificativ. Pentru tot sezonul prețul acestuia este de 5.500 de lei, față de 5.000 anul trecut, iar pentru copii 3.300 de lei. O singură urcare și coborâre cu telecabina costă 70 de lei. Peste o mie de euro pentru un abonament pentru întreg sezonul se schi […]
12:20
12:10
Rapid a terminat turul cu o singură înfrângere și continuă lupta pentru titlul de campioană a României, care a ajuns ultima dată în Giulești în 2003. Vorbim despre tot ce s-a întâmplat de la venirea lui Gâlcă și despre ceea ce urmează la Rapid. Sâmbătă avem Rapid – FC Argeș, un meci care stârnește orgolii […]
12:00
Dosar de proxenetism pe numele unui polițist din Târgu-Jiu. Omul legii se bucura de protecție din partea șefilor săi # Gândul
Un polițist din Târgu-Jiu este anchetat într-un dosar de proxenetism, acesta fiind acuzat că ar fi colectat chiria din apartamente folosite pentru practicarea prostituției. Surse Antena 3 susțin că agentul mergea să încaseze banii îmbrăcat chiar în uniforma de serviciu. Locuințele implicate aparțin tatălui său, un cunoscut om de afaceri local De adăugat că locuințele […]
11:50
A scăzut numărul turiștilor în România, față de anul trecut. Germanii, israelienii și italienii au vizitat cel mai des țara noastră. Trei orașe în TOPUL preferințelor # Gândul
Numărul turiștilor cazați în unitățile din România a scăzut în primele nouă luni ale anului, arată datele publicate miercuri de Institutul Național de Statistică. Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică – inclusiv apartamente și camere de închiriat – în primele nouă luni ale anului, au însumat 10.952.100 persoane, în scădere cu 1,8% faţă de […]
11:50
Ion Cristoiu: Un semnal planetar: Victoria la New York a Extremistului de Stânga Zohran Mamdani # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre victoria de la New York a lui Zohran Mamdani, candidatul Partidului Democrat. „În mai multe jurnale video din ultima vreme am atras atenția asupra unui eveniment pe cale de a se împlini, și iată că s-a împlinit, și anume […]
11:50
Ai forat un puț nou și primul jet de apă iese limpede, rece. Pare perfectă, dar oare e și sigură? Calitatea apei dintr-un puț forat ține direct de sănătatea familiei tale, mai ales în zone rurale unde nitrații din îngrășăminte sau bacteriile din sol pot ajunge rapid în pahar. În România, unde secetele din 2025 […]
11:40
FOTO. Ce fac Anda Adam și Joseph pentru FAMILIILE care i-au ajutat în ”Asia Express”. ”Ne-au dat tot din puținul lor” # Gândul
Anda Adam și partenerul ei de viață, Joseph, au decis să facă un gest special pentru cei care i-au ajutat pe durata participării lor la ”Asia Express” 2025. Anda Adam și Joseph fac parte dintre echipele care participă în sezonul opt al show-ului ”Asia Express”, de la Antena 1. Cei doi au decis să facă […]
