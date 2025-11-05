Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a fost victima hărțuirii sexuale. Momentul în care un bărbat încearcă să o atingă în plină stradă, viral

12:00

Un polițist din Târgu-Jiu este anchetat într-un dosar de proxenetism, acesta fiind acuzat că ar fi colectat chiria din apartamente folosite pentru practicarea prostituției. Surse Antena 3 susțin că agentul mergea să încaseze banii îmbrăcat chiar în uniforma de serviciu. Locuințele implicate aparțin tatălui său, un cunoscut om de afaceri local De adăugat că locuințele […]