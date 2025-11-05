„Parlamentul poate funcționa și cu mai puțini aleși”. Mircea Abrudean: Degeaba vrea PNL 300 de parlamentari dacă nu are majoritate

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat la Digi24 că „Parlamentul poate funcționa și cu mai puțini aleși”, susținând o reducere a numărului de parlamentari cu cel puțin 10%. Liberalul a precizat însă că „degeaba vrea PNL să reducă la 300 de parlamentari, dacă nu există o majoritate puternică pentru o astfel de decizie”. Abrudean a vorbit și despre reforma administrației locale, amânată de luni de zile, despre care spune că se va găsi o formulă foarte curând, dar a avertizat și că „dacă nu luăm decizii, nu mai are nimeni încredere în instituțiile statului”.

