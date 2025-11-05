Fotbalul românesc, în doliu Mesaje de suflet ale oamenilor din fotbal, după decesul lui Emeric Ienei

Golazo.ro, 5 noiembrie 2025 14:50

Legendele fotbalului românesc și-au exprimat regretul cu privire la decesul marelui antrenor Emeric Ienei.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Golazo.ro

Acum 5 minute
15:10
Lăcătuș i-a cerut lui Ienei să nu-l titularizeze Lecția primită de fostul atacant al Stelei de la marele antrenor Golazo.ro
Marius Lăcătuș (61 de ani), fost jucător la Steaua, și-a amintit că Emeric Ienei l-a susținut într-o perioada în care se afla în impas.
Acum 30 minute
14:50
Fotbalul românesc, în doliu Mesaje de suflet ale oamenilor din fotbal, după decesul lui Emeric Ienei Golazo.ro
Legendele fotbalului românesc și-au exprimat regretul cu privire la decesul marelui antrenor Emeric Ienei.
14:50
Liga 1, omagiu pentru Ienei Cuvintele transmise de cluburile din România după decesul legendarului antrenor al Stelei Golazo.ro
Cluburile de fotbal din România și-au exprimat regretul după moartea lui Emeric Ienei, legendarul antrenor al Stelei.
Acum o oră
14:40
Ultimul mesaj pentru națională Emeric Ienei, în iunie 2024, dialog cu GOLAZO.ro de la fereastra casei sale Golazo.ro
Emeric Ienei a transmis un mesaj echipei naționale înaintea Campionatului European de anul trecut: „Mă bucur că România va participa la meciuri adevărate. Și asta este foarte important”
Acum 2 ore
14:00
Ultima întâlnire Emeric Ienei - Loți Bölöni Imagine-testament a unei prietenii născute în vestiarul Stelei ’86. Oradea, locul ultimei lor revederi Golazo.ro
În timpul filmărilor pentru documentarul „Bölöni - legenda care ne leagă”, Laszlo Bölöni a făcut o vizită specială la Emeric Ienei, acasă, la Oradea.
13:50
„Hamilton, doar un produs de marketing” Bernie Ecclestone, fost șef în Formula 1 l-a desființat pe multiplul campion Golazo.ro
Bernie Ecclestone, fostul șef al Formula 1, l-a criticat dur pe Lewis Hamilton din cauza performanțelor slabe ale pilotului britanic.
13:40
Gică Popescu, mesaj după decesul lui Ienei  „Baciul” a debutat la națională în mandatul regretatului selecționer: „Cea mai tristă veste” Golazo.ro
Gică Popescu (58 de ani), fost jucător la naționala României, a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, după decesul lui Emeric Ienei.
13:40
Mesaj de la selecționer Mircea Lucescu,  despre Emeric Ienei: „Rivalitatea pe care am avut-o cu el a dezvoltat fotbalul românesc” Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a vorbit despre decesul lui Emeric Ienei.
13:30
Vlad Nedelea Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei Golazo.ro
Vlad Nedelea scrie, pe GOLAZO.ro, despre decesul lui Emeric Ienei.
13:30
„Mereu în inima mea, nea Imi” Gică Hagi, mesaj emoționant după dispariția lui Emeric Ienei, fostul său antrenor Golazo.ro
Gică Hagi (60 de ani), fost elev al lui Emeric Ienei, a transmis un mesaj de condoleanțe familiei legendarului antrenor, decedat la 88 de ani.
13:20
Moment de reculegere în Superliga, L2 și L3 Federația va onora memoria lui Emeric Ienei + Ce a spus Răzvan Burleanu după decesul marelui antrenor Golazo.ro
Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele Federației Române de Fotbal (FRF), a transmis un mesaj de recunoștință pentru cariera lui Emeric Ienei. FRF a anunțat că va ține un moment de reculegere pentru Emeric Ienei înaintea meciurilor din Superliga, Liga 2 și Liga 3.
Acum 4 ore
13:10
Silviu Tudor Samuilă Adio, Sir Ienei Golazo.ro
Silviu Tudor Samuilă scrie, pe GOLAZO.ro, despre decesul lui Emeric Ienei.
12:50
Un român va antrena în Africa  Fostul selecționer al Liberiei a preluat echipa chiar înainte de Cupa Africii Golazo.ro
Mario Marinică (60 de ani) este noul selecționer al naționalei din Zimbabwe.
12:50
„România a pierdut un om imens”  Mircea Sandu, fost președinte al FRF, îndurerat după decesul lui Emeric Ienei: „Antrenorul cu care am colaborat cel mai bine” Golazo.ro
Mircea Sandu, fostul președinte al Federației Române de Fotbal, a vorbit despre decesul lui Emeric Ienei.
12:40
„Nu îmi găsesc cuvintele”  Adrian Bumbescu, despre decesul lui Emeric Ienei: „Un om extraordinar” » Regretul fostului jucător Golazo.ro
Adrian Bumbescu, fost jucător la Steaua București, a oferit o primă reacție după decesul lui Emeric Ienei.
12:30
„Ne ierta când greșeam” Gabi Balint, cuvinte emoționante la despărțirea de Emeric Ienei: „L-am iubit toți” Golazo.ro
Gabi Balint, devastat de dispariția lui Emeric Ienei, cel care „mi-a fost al doilea tată. Înainte de a fi antrenor, era ca un părinte. Atât de apropiat era de noi”
12:00
Cătălin Țepelin Ienei, icoana noastră Golazo.ro
Nu s-a stins doar un om, s-a stins o icoană pe care sportul românesc o va purta mereu în inimă. A murit Emeric Ienei.
11:50
A murit Emeric Ienei Doliu în fotbalul românesc » Antrenorul care a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu Steaua București avea 88 de ani Golazo.ro
Emeric Ienei, fost mare jucător și antrenor, s-a stins din viață miercuri, 5 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani.
11:30
 „să îi distrugem pe toți!”  Florin Talpan vrea să „dinamiteze” fotbalul românesc: „Cer excluderea echipelor românești din cupele europene” Golazo.ro
Florin Talpan, juristul CSA Steaua, a anunțat că va întreprinde o serie de demersuri care vizează sancționarea Federației Române de Fotbal (FRF). Aceste demersuri ar duce la excluderea echipelor românești din cupele organizate de UEFA sau FIFA, inclusiv a echipei naționale.
11:20
Ionuț Radu a aflat ce are Cursă contracronometru pentru recuperarea portarului înaintea jocului cu Bosnia. Rezultatul RMN-ului Golazo.ro
Ionuț Radu s-a accidentat la mâna dreaptă, nu joacă la Celta joi, în Europa League, e incert pentru meciul contra Barcelonei, în weekend, dar încearcă să revină contra Bosniei, la confruntarea decisivă din 15 noiembrie
Acum 6 ore
11:00
Hakimi, scos pe brațe  FOTO. Accidentare gravă pentru fundașul lui PSG, la meciul pierdut cu   Bayern + Probleme noi pentru Dembele Golazo.ro
PSG - Bayern Munchen 1-2. Achraf Hakimi, jucătorul gazdelor, a suferit o accidentare dură în meciul din runda #4 din Liga Campionilor.
10:50
Sir David Beckham Fostul internațional englez a primit  titlul de cavaler din partea Regelui Charles al III-lea. Costumul purtat, creat de soția, Victoria, și inspirat de monarh Golazo.ro
David Beckham (50 de ani), fostul căpitan al naționalei Angliei, a primit titlul de cavaler din partea Regelui Charles al III-lea.
10:50
Și Dzeko s-a implicat în conflict Situația din Bosnia s-a aprins și mai tare. Căpitanul vrea ultrașii contra României Golazo.ro
Edin Dzeko, 39 de ani, veteranul Bosniei, a cerut federației de la Sarajevo să-și schimbe decizia și să lase galeria să susțină naționala pe 15 noiembrie, la Zenica, în preliminariile CM 2026
10:20
Ronaldo: „Mă voi retrage curând”  Portughezul nu se ascunde: „Probabil voi plânge” + E îngrijorat pentru Cristiano Jr: „Faci prostii” Golazo.ro
Cristiano Ronaldo, actualul jucător al lui Al Nassr, a vorbit despre retragerea sa din fotbal.
09:50
„Moment istoric pentru Steaua” Florin Talpan jubilează după decizia ÎCCJ: „Ministerul să îmi acorde avansarea la gradul de general” Golazo.ro
Florin Talpan, juristul CSA Steaua, a reacționat după ce Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a încheiat disputa juridică dintre Steaua și FCSB. Instanța supremă a respins recursul formulat de FCSB și a confirmat că marca „Steaua” aparține Clubului Sportiv al Armatei Steaua București.
Acum 12 ore
07:10
Poliția nu știe nimic?! Cum se implică autoritățile din România în controlul jocurilor de noroc ilegale, care afectează jucătorii și statul Golazo.ro
GOLAZO.ro a cerut informații, date și statistici despre fenomenul jocurilor de noroc ilegale de la Poliție, ONJN și DIICOT. Răspunsuri surprinzătoare, în care se recunosc disfuncționalități majore!
Acum 24 ore
23:50
Controversă cu Istvan Kovacs FOTO. 4 minute a stat arbitrul să analizeze un posibil penalty la Liverpool - Real.  Ce a dictat în final Golazo.ro
Istvan Kovacs a arbitrat Liverpool - Real Madrid marți seară. În minutul 30, „centralul” a avut o fază controversată
23:20
Reacția FRF  Ce spune Federația după ce tatăl unui junior de la U Craiova a fost bătut de părinți rapidiști: „A fost deschis un dosar” Golazo.ro
Federația Română de Fotbal a reacționat pentru GOLAZO.ro, după incidentele reprobabile de la meciul dintre Universitatea Craiova U17 și Rapid U17, scor 5-1.
23:00
„CSA nu va primi nimic”  FCSB a pierdut marca Steaua, CSA vrea prejudicii, însă avocatul campioanei îi ironizează: „Vor primi doar 4 litere” Golazo.ro
Adrian Căvescu, avocatul FCSB, a reacționat după ce CSA a câștigat procesul cu FCSB la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru marca Steaua.
22:40
„Probabil am fi avut 4-5 puncte în plus” Nicolescu anunță ce vrea să cumpere Dinamo în iarnă: „Au rămas datori” » Țintă surprinzătoare Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre pozițiile pe care „câinii” doresc să le întărească în perioada de transferuri din iarnă.
22:40
Record în Liga Campionilor Cine e puștiul lui Arsenal, cel mai tânăr jucător din istoria UCL Golazo.ro
Record istoric stabilit la duelul dintre Slavia Praga și Arsenal (0-3).
21:50
Au bătut palma GOLAZO.ro, confirmat! Când vine la FCSB omul pentru care a insistat MM: „A făcut ceva pentru echipa asta!” Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), prreședintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a oferit detalii despre numirea lui Florin Cernat (45 de ani) ca manager sportiv la FCSB.
21:30
Trollat de fanii lui Inter VIDEO+FOTO. Chivu, încă o conferință memorabilă » Gestul adresat lui Lautaro a ajuns viral Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a vorbit și despre Lautaro Martinez (28 de ani), vedeta italienilor, dezvăluind sfatul pe care i l-a dat.
21:00
Nu l-au iertat  Fanii lui Liverpool au vandalizat muralul cu Trent Alexander-Arnold » Ce au scris suporterii  Golazo.ro
Pictura murală cu Trent Alexander-Arnold (27 de ani) din Liverpool a fost vandalizată chiar înainte de duelul dintre „cormorani” și Real Madrid.
20:30
Nu-l vrea pe Louis Munteanu la FCSB  MM se opune transferului: „Un capitol închis, sper că definitiv!” + Ce spune despre Emerllahu Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre negocierile pentru transferurile lui Louis Munteanu (23 de ani) și Lindon Emerllahu (22 de ani).
20:20
Filmul Bölöni, premiera de la București  Proiecția face parte din „Săptămâna Filmului Maghiar”. » Cum se intră la eveniment Golazo.ro
20:00
Verdict final ÎCCJ, decizie finală în lupta pentru marca Steaua! Talpan jubilează: „Recuperăm și prejudiciul!” » Câți bani vrea MApN + reacția lui Becali Golazo.ro
Marți, 4 noiembrie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat decizia finală în disputa dintre Steaua București și FCSB privind marca clubului.
19:40
Pleacă Bîrligea? Atacantul FCSB, tentat de visul american din MLS! Ultimele detalii despre transfer Golazo.ro
Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul FCSB, a vorbit despre oferta din MLS care ar fi pe masa campioanei.
19:30
Rangnick a făcut calculele De ce are nevoie Austria pentru a câștiga grupa României din preliminariile CM 2026: „Se aplică această formulă” Golazo.ro
Ralf Rangnick, selecționerul Austriei, a anunțat lotul pentru meciurile cu Cipru și Bosnia, ultimele pe care selecționata sa le va disputa în preliminariile CM 2026.
19:20
Bani pentru ce? Primăria cheltuie sume mari pentru acoperișul funcțional, dar nefolosit al Arenei Naționale! Detalii despre o situație bizară Golazo.ro
Primăria Capitalei a cheltuit în ultimii ani 360.000 de euro cu acoperișul-prelată de la Arena Națională. Paradoxul este că sunt mai bine de 4 ani de când acesta nu a mai folosit, dar a continuat să consume bani.
19:00
Probleme mari la CFR Reacția lui Varga după ardelenii sunt  amenințați cu insolvența: „Sunt zile importante pentru CFR” Golazo.ro
Ioan Varga (66 de ani), finanțatorul de la CFR Cluj, a reacționat după ce echipa sa riscă să intre din nou în insolvență.
18:50
„Vrea să fie numărul 1 la FCSB” Patronul campioanei a dezvăluit ce i-a transmis Louis Munteanu: „Ipotetic vorbind, voi ați accepta?” Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit detalii de la negocierile pentru transferul lui Louis Munteanu (23 de ani) de la CFR Cluj.
18:20
Bătălia sexelor Sabalenka, optimistă înaintea duelului cu Kyrgios: „Sunt mândră să reprezint tenisul feminin! O să dau totul ca să-l bat” Golazo.ro
Arnya Sabalenka (27 de ani, #1 WTA) a vorbit despre duelul cu Nick Kyrgios (30 de ani, #652 ATP).
17:40
„Man e exact ce-ți dorești” Ce a observat fostul coleg al lui Messi. A treia oară când se întâmplă asta Golazo.ro
Dennis Man, 27 de ani, e în vârf de formă în Olanda, după o lună excelentă la Eindhoven. Ultimul analist olandez impresionat de „tricolor” a fost Ibrahim Afellay, ex-coechipier al lui Leo Messi
17:30
Protest la Camp Nou Condiții sinistre pentru muncitorii de la arena Barcelonei Golazo.ro
Zeci de muncitori din cadrul companiilor care execută lucrările de la Camp Nou au protestat marți, în fața stadionului, din cauza încălcării drepturilor lor.
17:00
Dani Coman, replică pentru LPF  Președintele de la FC Argeș, despre posibila blocare a candidaturii sale:  „Se încadrează în tiparul mioritic. Asta își doresc?” Golazo.ro
Dani Coman (46 de ani), președintele celor de la FC Argeș, a comentat intenția LPF de a-și modfica statutul, aspect care l-ar puta bloca în cazul în care va dori să candideze la președinția Ligii, așa cum a informat anterior.
16:50
Puștii merg în Youth, nu la Basel FCSB a decis să nu-i ia în Elveția pe Dăncuș, Toma și Stoian, care vor juca pentru calificarea în Champions League U19 Golazo.ro
FCSB a hotărât să-i lase să joace în meciul FCSB - Lokomotiva Zagreb, din Youth League, și să nu facă deplasarea la Basel, pe vedetele de la juniori: Toma, Dăncuș și Stoian
16:30
Cristian Geambașu Modelul danez Golazo.ro
Cristian Geambașu scrie, pe GOLAZO.ro, despre CSM București.
16:10
15 milioane € în 4 ani Care e bugetul anual pentru funcționarea Arenei Naționale » GOLAZO.ro are detalii despre noile investiții, reparații și situația acoperișului Golazo.ro
Primăria Capitalei a răspuns unei solicitări GOLAZO.ro și a dat detalii despre funcționarea Arenei Naționale.
16:10
Mititelu, încă o lovitură? Un tânăr talent de la FCU Craiova a impresionat în Italia: „A fost remarcat și de FCSB” Golazo.ro
Alexandru Purcaru (15 ani), un puști talentat al celor de la FCU Craiova, a trecut printr-o serie de probe pentru trei echipe din Italia.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.