Alexandru Nazare: România şi Grecia consolidează cooperarea economică şi energetică în cadrul Forumului P-TEC
Bursa, 5 noiembrie 2025 17:50
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, efectuează, în perioada 5-7 noiembrie 2025, o vizită oficială la Atena, unde se va întâlni cu ministrul elen al Economiei şi Finanţelor, Kyriakos Pierrakakis, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Întâlnirea are loc în marja Forumului P-TEC (Partnership for Transatlantic Energy Cooperation) şi a Reuniunii Ministeriale dedicate Coridorului Vertical de Energie.
Acum 30 minute
18:10
ASF a aprobat modificări de conducere şi structură la societăţi din asigurări, pensii private şi piaţa de capital # Bursa
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a adoptat, în şedinţa din 5 noiembrie 2025, o serie de măsuri privind funcţionarea pieţelor financiare nebancare - asigurări, piaţă de capital şi pensii private, potrivit unui comunicat al instituţiei.
18:10
Autovehicule DAC S.A., unul dintre brandurile emblematice ale industriei auto româneşti, a anunţat relansarea sa oficială, odată cu preluarea integrală a mărcii de la Roman Braşov şi lansarea unei strategii de electrificare completă a flotei comerciale, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
18:00
Huawei: Europa are nevoie de colaborare internaţională şi competiţie corectă pentru a rămâne inovatoare # Bursa
Huawei Europa a organizat la Madrid ediţia 2025 a evenimentului său and #8222;Innovation Day and #8221;, sub tema and #8222;O Europă pregătită pentru viitor: puterea deschiderii şi a competiţiei corecte and #8221;, prilej cu care compania a pledat pentru menţinerea cooperării internaţionale în tehnologie, în pofida contextului geopolitic tensionat.
Acum o oră
17:50
JTI România îl numeşte pe Marian Zamfir Director de Marketing pentru România, Moldova şi Bulgaria # Bursa
JTI România a anunţat numirea lui Marian Zamfir în funcţia de Director de Marketing pentru România, Moldova şi Bulgaria, începând cu luna octombrie, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. El preia atribuţiile de la Anelise Pitiş, care a fost desemnată Country Manager pentru JTI Belgia şi Luxemburg.
17:50
17:50
Magnetico Braşov 2025: Siguranţa psihologică şi adaptabilitatea - priorităţi pentru retenţia talentelor # Bursa
Specialiştii în resurse umane din Braşov s-au reunit pe 16 octombrie 2025, la o nouă ediţie a evenimentului and #8222;MAGNETICO. How to attract and retain talents and #8221;, organizat de BusinessMark, pentru a discuta despre strategiile eficiente de atragere şi retenţie a angajaţilor într-un mediu economic şi social în continuă schimbare, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
17:40
Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, aflat miercuri în vizită la Helsinki, a reafirmat dorinţa Ankarei de a fi inclusă în mecanismul european de finanţare a apărării, subliniind rolul strategic al Turciei în securitatea Uniunii Europene, potrivit AFP.
17:40
Elveţia va contribui cu 20 de milioane de franci elveţieni (aproximativ 22 de milioane de euro) la implementarea planului de pace al Statelor Unite pentru Orientul Mijlociu, fonduri destinate sprijinului umanitar în Fâşia Gaza, reformei Autorităţii Naţionale Palestiniene şi promovării dialogului interreligios între israelieni şi palestinieni, potrivit agenţiei EFE.
17:40
BASF construieşte o unitate pentru producţia de hidroxid de amoniu de puritate electronică la Ludwigshafen # Bursa
BASF a anunţat construcţia unei noi unităţi de producţie pentru hidroxid de amoniu de puritate electronică (NH and #8324;OH EG) la Ludwigshafen, Germania, destinată industriei semiconductorilor, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
17:40
Schneider Electric lansează sistemul de stocare a energiei and #8222;Boost Pro and #8221; pentru clădiri industriale şi comerciale # Bursa
Schneider Electric, lider global în tehnologia energiei, a lansat în Europa noua soluţie de stocare locală a energiei în baterii, Schneider Boost Pro, destinată clădirilor comerciale şi industriale, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
17:30
Cotroceni: Discuţiile dintre preşedintele Nicuşor Dan şi Şeful NATO, Mark Rutte, despre securitatea regională # Bursa
*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/mark-rutte-a-fost-intampinat-de-premierul-ilie-bolojan-la-palatul-victoria-62815758 Mark Rutte a fost întâmpinat de premierul Ilie Bolojan la Palatul Victoria---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/rutte-8222nu-mai-reactionez-la-sedintele-convocate-de-vladimir-putin8221-41815757 Rutte: and #8222;Nu mai reacţionez la şedinţele convocate de Vladimir Putin and #8221;---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/rutte-spune-ca-retragerea-trupelor-americane-din-romania-nu-afecteaza-securitatea-tarii-20815756 Rutte spune că retragerea trupelor americane din România nu afectează securitatea ţării---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/mark-rutte-388222romania-este-un-aliat-valoros-iar-nato-investeste-in-romania-la-fel-cum-romania-investeste-in-nato388221-89715754 Mark Rutte: and #8222;România este un aliat valoros, iar NATO investeşte în România la fel cum România investeşte în NATO and #8221;---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/nicusor-dan-8222romania-isi-va-consolida-capabilitatile-militare-si-va-continua-sa-fie-un-furnizor-de-securitate-euroatlantica8221-68715753 Nicuşor Dan: and #8222;România îşi va consolida capabilităţile militare şi va continua să fie un furnizor de securitate euroatlantică and #8221;---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/nicusor-dan-si-mark-rutte-au-avut-o-discutie-t234te-224-t234te-de-45-de-minute-la-palatul-cotroceni-00715755 Nicuşor Dan şi Mark Rutte au avut o discuţie t and #234;te- and #224;-t and #234;te de 45 de minute---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/mark-rutte-a-ajuns-in-tara-noastra-07515750 Mark Rutte a fost primit de preşedintele Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni---Escaladarea ameninţărilor pe Flancul Estic European, cu accent pe consolidarea securităţii ţării noastre şi a capacităţii colective de apărare a alianţei, constituie o parte din temele aflate pe agenda întâlnirii programată astăzi, la ora 13:00, la Palatul Cotroceni, dintre preşedinteşe Nicuşor Dan şi Mark Rutte, secretarul-general al NATO.
Acum 2 ore
17:20
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie susţin că persoane implicate în dosarul rezerviştilor SRI şi SIE ar fi încercat să-l ajute pe Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidenţiale, să părăsească ilegal ţara noastră, prin intermediul unei angajări fictive la Viena, potrivit unor stenograme din dosar consultate de G4Media.
17:10
Cătălin Drulă propune desfiinţarea sectoarelor şi unificarea Capitalei după modelul New Yorkului # Bursa
Candidatul USR la Primăria Generală a Capitalei, Cătălin Drulă, propune reorganizarea administrativă a Bucureştiului după modelul New Yorkului şi spune că and #8222;experimentul celor şase oraşe introdus în 2001 de Adrian Năstase ca să îi ia atribuţii primarului Băsescu trebuie să se încheie and #8221;, potrivit unei postări publicate miercuri pe Facebook.
17:10
Guvernul german adoptă un pachet de măsuri pentru reducerea birocraţiei asupra firmelor şi gospodăriilor # Bursa
Guvernul german a aprobat miercuri un amplu pachet de măsuri menit să reducă povara birocratică ce apasă asupra mediului de afaceri şi gospodăriilor, potrivit AFP.
17:10
Procurorii DNA efectuează percheziţii în 23 de locaţii din Bucureşti şi mai multe judeţe din ţară, într-un dosar de corupţie care vizează un grup de persoane influente din mediul politic, militar şi de afaceri, potrivit unui comunicat al Direcţiei Naţionale Anticorupţie
17:00
Banca Naţională a României avertizează că în spaţiul online circulă un document fals atribuit instituţiei, intitulat and #8222;Pericol crescut privind siguranţa juridică - Procură cu autoritate totală and #8221;, datat 3 noiembrie 2025 şi purtând sigla BNR, potrivit unui comunicat transmis miercuri.
16:50
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a fost întâmpinat miercuri de premierul Ilie Bolojan la Palatul Victoria, în cadrul primei sale vizite oficiale în România de la preluarea mandatului, potrivit Guvernului.
16:40
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a fost întrebat miercuri la Bucureşti despre decizia lui Vladimir Putin de a convoca Consiliul de Securitate al Federaţiei Ruse, în contextul testelor nucleare efectuate de Statele Unite. Oficialul NATO a declarat că Alianţa and #8222;nu mai reacţionează exagerat and #8221; la asemenea mişcări, subliniind că prezenţa militară în ţara noastră este, de fapt, and #8222;mai puternică decât în 2020 and #8221;.
16:30
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri, la Bucureşti, că ajustările privind prezenţa trupelor americane în România and #8222;nu sunt un eveniment singular and #8221;, ci parte a unui proces normal de redistribuire a forţelor în cadrul Alianţei.
Acum 4 ore
16:20
Nicuşor Dan: and #8222;România îşi va consolida capabilităţile militare şi va continua să fie un furnizor de securitate euroatlantică and #8221; # Bursa
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat miercuri, după întrevederea cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, că ţara noastră tratează cu maximă seriozitate revigorarea industriei naţionale de apărare şi consolidarea capabilităţilor militare, în contextul noii strategii naţionale pentru industria de apărare 2024-2030.
16:20
Mark Rutte: and #8222;România este un aliat valoros, iar NATO investeşte în România la fel cum România investeşte în NATO and #8221; # Bursa
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri, la Bucureşti, că ţara noastră este un aliat de încredere şi un pilon important al securităţii pe Flancul Estic, subliniind contribuţia ţării noastre la apărarea colectivă, la misiunile Alianţei şi la sprijinul constant acordat Ucrainei.
16:10
Instant Factoring atrage o finanţare de 30 milioane euro şi sprijină peste 2.000 de IMM-uri din România şi Spania # Bursa
Fintech-ul românesc Instant Factoring, lider în soluţii digitale de finanţare pentru IMM-uri, a anunţat participarea într-o structură de securitizare transfrontalieră în valoare de până la 30 milioane de euro, în parteneriat cu un fond de investiţii din Luxemburg, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
16:10
Banca BRD Groupe Societe Generale introduce opţiunea Multicurrency pentru cardurile de debit, o funcţionalitate care permite clienţilor să efectueze plăţi în mai multe valute - euro, dolari şi lire sterline - folosind un singur card, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
16:10
Supertree Workspaces and More: Companiile româneşti nu mai improvizează - caută restructurare # Bursa
Într-un context fiscal şi economic tensionat, marcat de creşteri de taxe, costuri operaţionale ridicate şi reguli stricte de conformare, companiile din România îşi schimbă radical priorităţile, potrivit unei analize realizate de Supertree Workspaces and More, ecosistem de coworking şi consultanţă fondat de Adeco Advisory.
16:10
SAP oferă dezvoltatorilor instrumente pentru a conduce revoluţia inteligenţei artificiale în afaceri # Bursa
Compania SAP a prezentat, în cadrul evenimentului SAP TechEd 2025, o serie de inovaţii şi parteneriate care duc integrarea inteligenţei artificiale la următorul nivel în mediul de business, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Noile capabilităţi bazate pe AI din platforma SAP Build, extinderea ecosistemului de date şi agenţii inteligenţi Joule le oferă dezvoltatorilor libertatea de a transforma rapid ideile în rezultate concrete, cu o viteză şi o acurateţe fără precedent.
16:00
Compania Mulberry Development, fondată de antreprenorul Ovidiu Şandor, anunţă demararea construcţiei unei noi clădiri în cadrul ansamblului ISHO, marcând o etapă importantă în dezvoltarea urbană a zonei de est a Timişoarei, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
15:50
Accesul în sălile de jocuri de noroc va fi permis doar după împlinirea vîrstei de 21 ani, dacă unul din cele două proiecte legislative depuse astăzi de deputatul liberal Raluca Turcan şi care privesc industria respectivelor jocuri va fi adoptat de Parlament. Potrivit acestei iniţiative legislative, creşterea vârstei minime pentru participarea la jocuri de noroc de la 18 la 21 de ani, o modificare simplă la nivel juridic, are implicaţii profunde asupra protecţiei sănătăţii emoţionale şi financiare a tinerilor.
15:30
Federaţia SILVA acuză Ministerul Mediului de tentative nelegale de modificare a Codului Silvic # Bursa
Federaţia Sindicatelor din Silvicultură SILVA acuză Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, condus de Diana Buzoianu, că promovează în grabă şi fără bază legală un proiect de ordonanţă de urgenţă care ar putea pune în pericol administrarea pădurilor statului, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
15:10
Industria cripto, odinioară izolată de dinamica financiară globală, este acum tot mai strâns conectată la economia mondială, iar Bitcoin - principalul indicator al pieţei - îşi ajustează frecvent preţul în funcţie de datele economice şi de politicile monetare, potrivit unei analize publicate de Bitget, cea mai mare platformă de schimb universal din lume.
15:10
Nicuşor Dan şi Mark Rutte au avut o discuţie t and #234;te- and #224;-t and #234;te de 45 de minute la Palatul Cotroceni # Bursa
Discuţiile t and #234;te- and #224;-t and #234;te dintre preşedintele României, Nicuşor Dan, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, au durat aproximativ 45 de minute, potrivit Administraţiei Prezidenţiale. Întâlnirea a fost urmată de convorbiri oficiale între delegaţiile celor două părţi, în cadrul primei vizite oficiale a lui Rutte în România de la preluarea mandatului la conducerea Alianţei Nord-Atlantice.
15:00
PwC România: Centrele de servicii partajate, soluţia structurală pentru o administraţie publică mai eficientă # Bursa
Centrele de servicii partajate, utilizate de companiile private pentru reducerea costurilor şi eficientizarea proceselor, ar putea reprezenta o soluţie viabilă pentru reforma structurală a administraţiei publice din România, potrivit unei analize semnate de Dinu Bumbăcea, Leader Consultanţă pentru Afaceri, PwC România.
15:00
Filip and Company a asistat consorţiul de bănci care a intermediat a doua emisiune de obligaţiuni Romgaz # Bursa
Casa de avocatură Filip and Company a asistat consorţiul de bănci format din BT Capital Partners S.A., Citigroup Global Markets Europe AG, Erste Group Bank AG, J.P. Morgan SE, Raiffeisen Bank International AG şi UniCredit Bank GmbH, în cadrul tranzacţiei prin care Romgaz a derulat a doua emisiune de obligaţiuni din cadrul Programului Euro Medium Term Notes (EMTN), potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
14:50
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-a întâlnit miercuri cu preşedintele României, Nicuşor Dan, la Palatul Cotroceni, în cadrul primei sale vizite oficiale în ţara noastră de la preluarea mandatului în fruntea Alianţei Nord-Atlantice, potrivit Administraţiei Prezidenţiale.
14:50
NN: Generaţia Z este mai interesată de asigurări decât generaţiile anterioare şi preferă soluţii digitale rapide # Bursa
Generaţia Z din România manifestă un interes mai mare pentru asigurări decât generaţiile anterioare şi caută soluţii de protecţie simple, rapide şi complet digitale, potrivit unui studiu realizat de NN Asigurări şi transmis redacţiei. Tinerii români cu vârste între 23 şi 35 de ani, în special cei care locuiesc în mediul urban, preferă poliţele uşor de înţeles, utile în situaţii reale - cum ar fi accidentele - şi disponibile integral online.
14:50
CEC Bank a lansat o campanie specială de Black Friday, extinzând până la 36 de luni perioada de plată în rate fără dobândă pentru achiziţiile realizate cu cardurile sale de credit, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Campania este valabilă între 1 noiembrie şi 31 decembrie 2025.
14:50
Clean Recycle: Colectarea separată a deşeurilor textile a crescut de cinci ori în ultimul deceniu # Bursa
Cantitatea de deşeuri textile colectată separat în ţara noastră a crescut de peste cinci ori în ultimul deceniu, ajungând de la 48 de tone în 2010 la 2.774 de tone în 2022, potrivit unei analize realizate de Clean Recycle.
14:40
UNIQA a lansat oficial divizia UNIQA Sustainable Business Solutions în regiunea Europei de Sud-Est (SEE), operaţiunile fiind coordonate de filiala din România, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Noua structură marchează un pas strategic în consolidarea angajamentului grupului de a sprijini companiile în procesul de tranziţie către sustenabilitate, rezilienţă operaţională şi adaptare la riscurile generate de schimbările climatice.
14:40
Cushman and Wakefield Echinox: Cererea pentru spaţii logistice şi industriale a crescut cu 30% în primele nouă luni din 2025 # Bursa
Companiile au închiriat circa 750.000 de metri pătraţi de spaţii logistice şi industriale în primele nouă luni ale anului, marcând o creştere de 30% faţă de perioada similară din 2024, potrivit raportului Romania Industrial Marketbeat Q3 2025 publicat de Cushman and Wakefield Echinox.
14:40
Ciprian Ciucu îl invită pe preşedintele Nicuşor Dan la prezentarea programului său pentru Primăria Capitalei # Bursa
Candidatul liberal la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat miercuri că nu va organiza un eveniment de lansare oficială a candidaturii, întrucât and #8222;este lansat de mai mult timp and #8221;, dar pregăteşte o prezentare dedicată programului său electoral.
14:30
Noul premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, îşi va face primele vizite oficiale la Bucureşti şi Bruxelles # Bursa
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a anunţat că primele sale vizite externe în calitate de şef al Guvernului vor fi la Bucureşti şi Bruxelles, potrivit agenţiei Moldpres. Declaraţia a fost făcută miercuri, înaintea primei şedinţe a noului executiv.
Acum 6 ore
14:10
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-a întâlnit miercuri cu preşedintele României, Nicuşor Dan, la Palatul Cotroceni, în cadrul primei sale vizite oficiale în ţara noastră de la preluarea mandatului în fruntea Alianţei Nord-Atlantice, potrivit Administraţiei Prezidenţiale.
14:00
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a sosit miercuri la Bucureşti, în prima sa vizită oficială în România de la preluarea mandatului în fruntea Alianţei Nord-Atlantice, potrivit Administraţiei Prezidenţiale. Vizita include întrevederi cu preşedintele Nicuşor Dan, premierul Ilie Bolojan şi preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, precum şi participarea la Forumul NATO pentru Industria de Apărare (NATO-Industry Forum 2025).
14:00
EY: Doar un sfert dintre companii raportează impactul asupra naturii în conformitate cu standardele internaţionale TNFD # Bursa
Progresele globale în combaterea crizei ecologice sunt încetinite de lipsa raportărilor detaliate privind impactul companiilor asupra ecosistemelor, potrivit studiului EY 2025 Nature Action Barometer, transmis redacţiei. Analiza arată că, deşi 93% dintre companii menţionează protecţia naturii în documentele lor publice, doar 26% oferă informaţii aliniate la standardele internaţionale ale Taskforce on Nature-Related Financial Disclosure (TNFD), cadrul de referinţă global pentru raportarea riscurilor şi impactului asupra mediului natural.
14:00
Compania RAFINOR, liderul industriei româneşti de prelucrare a metalelor preţioase, îşi extinde activitatea prin lansarea, începând de anul viitor, a unei linii dedicate rafinării argintului, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Decizia marchează un nou pas în dezvoltarea rafinăriei şi răspunde cererii tot mai mari pentru argint din sectoare strategice precum energia regenerabilă, vehiculele electrice, microelectronica şi tehnologiile digitale.
13:50
Franţa deschide o anchetă preliminară privind efectele psihologice ale TikTok asupra tinerilor # Bursa
Parchetul din Paris a anunţat marţi deschiderea unei anchete preliminare asupra aplicaţiei TikTok, în urma unei sesizări transmise de o comisie parlamentară de anchetă privind efectele psihologice ale platformei asupra tinerilor, potrivit FashionNetwork.com.
13:50
Studiu Revolut: Un român din zece nu are încredere că poate recunoaşte escrocheriile online de Black Friday # Bursa
Unul din zece români nu are încredere în propria capacitate de a identifica tentativele de fraudă online sau din reţelele sociale, potrivit unui studiu Revolut realizat în parteneriat cu Dynata, transmis redacţiei. Cercetarea, realizată pe un eşantion de 1.000 de persoane din România, analizează comportamentele de cumpărare de Black Friday şi percepţia consumatorilor asupra siguranţei comerţului online.
13:40
Cel mai tânăr instructor de zbor pentru viitorii piloţi de luptă ai NATO, detaşat la baza aeriană Sheppard din Wichita Falls, SUA, este un român - locotenentul Claudiu Fusaru, originar din Vrancea, potrivit Forţelor Aeriene Române.
13:20
CCR a respins contestaţia AUR şi POT împotriva legii care introduce Registrul Unic al Transparenţei Intereselor în Parlament # Bursa
Curtea Constituţională a respins obiecţia de neconstituţionalitate formulată de AUR şi POT privind legea care prevede instituirea, la nivelul Parlamentului, a Registrului Unic al Transparenţei Intereselor (RUTI), potrivit G4Media. Legea are ca scop asigurarea unei mai mari transparenţe a activităţii parlamentarilor şi modifică Statutul deputaţilor şi senatorilor, extinzând la nivelul legislativului un mecanism deja aplicat în cadrul Guvernului din anul 2016.
13:10
Elveţia propune yodelingul pentru lista patrimoniului UNESCO şi îl consideră and #8222;a cincea limbă and #8221; a ţării # Bursa
Guvernul elveţian a propus yodelingul, o formă tradiţională de canto care presupune schimbări rapide ale tonalităţii unei note, pentru a fi inclus pe lista patrimoniului cultural imaterial al UNESCO, potrivit mass-media.
13:00
Analiza TESSERACT ARCHITECTURE: Parteneriatele public-private pot accelera construcţia de spitale în România # Bursa
Ţara noastră ar putea construi spitale noi într-un interval de 36-48 de luni prin implementarea modelului parteneriatelor public-private (PPP), utilizat deja în state precum Canada, Marea Britanie, Franţa sau Turcia, potrivit unei analize transmise redacţiei de TESSERACT ARCHITECTURE, singurul studio din România specializat în arhitectură medicală.
