David: Încă nu avem standarde de evaluare şi de notare clare/ Pentru primar şi gimnaziu vom încheia elaborarea standardelor de evaluare şi notare probabil anul viitor în luna iunie. Tot atunci îmi propun să terminăm şi pentru învăţământul liceal
News.ro, 5 noiembrie 2025 17:50
Ministrul Educaţiei, Daniel David, admite că există discrepanţe între notele pe care elevii le primesc la clase şi rezultatele pe care le obţin la examene naţionale precum Evaluarea Naţională sau Bacalaureatul. În acest context, Daniel David anunţă că la jumătatea anului viitor vor fi gata standardele de evaluare pentru elevii din ciclurile primar şi gimnazial, dar şi pentru liceu.
Acum 10 minute
18:10
Şeful Statului Major francez, Fabien Mandon, trage un semnal de alarmă, în audieri în Senat, cu privire la o ”atmosferă nucleară îngrijorătoare” după testele Rusiei şi anunţul lui Trump cu privire la o eventuală reluare a testelor nucleare # News.ro
Testarea de nou armament nuclear de către Rusia şi anunţarea unei eventuale reluări a testelor nucleare de către preşedintele american Donald Trump constituie o ”atmosferă nucleară îngrijorătoare”, trage un semnal de alarmă şeful Statului Major Interarme francez Fabien Mandon, care arată cu degetul ”un nivel al discursului şi agresivităţii (...) destul de excepţional”, relatează AFP.
18:10
Daniel David: Am făcut o solicitare către ministrul Finanţelor, cu informarea premierului, pentru a vedea dacă putem să continuăm cu plata hotărârilor judecătoreşti în condiţiile în care Ministerul Educaţiei avea banii în buget. Aştept răspunsul # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, anunţă că a solicitat Ministerului Finanţelor să analizeze posibilitatea ca Ministerul Educaţiei să poată plăti angajaţilor din sistem sumele pe care aceştia le-au obţinut prin hotărâri judecătoreşti, în condiţiile în care o ordonanţă adoptată de Guvern la începutul lunii trecute prevede că salariaţii din sectorul bugetar care au obţinut bani în instanţă îi vor primi de anul viitor.
Acum 30 minute
17:50
17:50
Aproape 20.000 de consumatori vor fi afectaţi joi de întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale pe mai multe străzi din sectorul 4 al Capitalei/ Distrigaza anunţă că face lucrări de mentenanţă la reţeaua de distribuţie # News.ro
Aproape 20.000 de consumatori vor fi afectaţi joi, 6 noiembrie, de întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale pe mai multe străzi din sectorul 4 al Capitalei, pentru lucrări de mentenanţă la reţeaua de distribuţie a gazelor, anunţă Distrigaz Sud Reţele. Potrivit sursei citate, gazele vor fi oprite între orele 08:00 – 22:00. Compania roagă clienţii ca, în cazul în care, după realimentare, simt miros de gaze, să apeleze Centrul de Depanaj, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu folosească eletrocasnicele, să nu aprindă lumina şi, dacă este posibil, să închidă robinetul de gaze.
Acum o oră
17:40
Daniel David: Dacă ne punem problema să avem şi mai puţine ore pe parcursul unei săptămâni, cu siguranţă va trebui să gândim ce facem cu perioada de vacanţă # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, afirmă că, într-un an, elevii români au mai puţine ore decât cei din alte state membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. ”Dacă ne punem problema să avem şi mai puţine ore pe parcursul unei săptămâni, cu siguranţă va trebui să gândim ce facem cu perioada de vacanţă”, adaugă el.
17:40
Putin reacţionează la declaraţiile lui Trump şi spune că ia în considerare reluarea testelor nucleare ruseşti # News.ro
Liderul rus Vladimir Putin a declarat miercuri că intenţionează să reia testele nucleare, dacă Statele Unite vor face acelaşi lucru, după ce omologul său american Donald Trump a ordonat Pentagonului săptămâna trecută să „înceapă testarea” armelor nucleare americane, relatează AFP.
17:30
Daniel David anunţă că vrea să obţină permisiunea de a utiliza fonduri europene pentru ”a completa” bursele studenţilor/ Plata primei de carieră didactică din fonduri europene s-ar putea face începând din luna ianuarie a anului viitor # News.ro
Plata primei de carieră didactică, pentru care România a obţinut acordul de a folosi fonduri europene, s-ar putea face începând din luna ianuarie 2026, a anunţat, miercuri, ministrul Educaţiei, Daniel David. El a precizat că vrea să obţină din partea autorităţilor europene permisiunea de a utiliza banii europeni şi pentru completarea burselor pentru studenţi.
17:30
Zeci de mii de parfumuri contrafăcute cu o valoare de piaţă de aproape 15 milioane de lei, descoperite de poliţişti la percheziţiile din Bucureşti şi Ilfov/ Trei persoane au reţinute pentru infracţiuni economice # News.ro
Peste 32.100 de parfumuri contrafăcute cu o valoare de piaţă de aproape 15 milioane de lei au fost descoperite de poliţişti în urma celor 17 percheziţii făcute marţi la locuinţele din Bucureşti şi din judeţul Ilfov ale reprezentanţilor unor societăţi comerciale. Potrivit anchetatorilor, aceştia ar fi închiriat standuri într-un complex comercial din Sectorul 2, expunând spre vânzare parfumuri purtând însemnele unor mărci identice cu cele ale unor mărci de lux, protejate pe teritoriul României. Trei persoane au fost audiate şi apoi reţinute de către poliţişti pentru mai multe infracţiuni economice.
17:30
Campioana Ligii de Tineret 2024/2025, FCSB a trecut de turul 2 în competiţia de club dedicată celor mai buni juniori de pe continent, după 3-2 în retur, acelaşi scor ca şi în tur, cu Lokomotiva Zagreb (Croaţia).
17:20
Trump îl propune din nou pe astronautul Jared Isaacman la şefia NASA, după ce îl retrăsese pe fondul conflictului cu Elon Musk # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat marţi că îl renominalizează pe Jared Isaacman, astronaut privat şi prieten al miliardarului şi fondatorului SpaceX, Elon Musk, pentru postul de administrator al NASA, la cinci luni după ce nominalizarea iniţială a lui Isaacman fusese retrasă de Casa Albă, relatează Reuters.
17:20
Ministrul Educaţiei: Lucrăm la metodologiile pentru concursurile legate de directori şi pentru selecţia inspectorilor şi organizarea Inspectoratelor Şcolare # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, anunţă că, la începutul anului viitor, ministerul va stabili metodologiile care vor viza activitatea directorilor de unităţi şcolare şi inspectorilor din învăţământul preuniversitar, subliniind că viitoarele măsuri vor avea în vedere şi degrevarea acestora de unele sarcini şi plata cu ora în cazul celor care fac ore suplimentare.
Acum 2 ore
17:10
Reprezentant BRD Groupe Societe Generale: Vedem uşoare semne de deteriorare în zona creditului de consum, mai ales la clienţi cu venituri lunare de aproximativ 3.000 de lei, afectaţi de scumpirile la utilităţi # News.ro
Zona creditului de consum înregistrează ”uşoare semne de deteriorare”, mai ales în rândul clienţilor cu venituri lunare de aproximativ 3.000 de lei, afectaţi de creşterile facturilor la utilităţi, a declarat Mădălina Teodorescu, vicepreşedinte retail, BRD Groupe Societe Generale, în cadrul unei conferinţe. Banca a îndrumat clienţii spre produse mai predictibile, cu un grad de îndatorare mai mic. Aceasta subliniază însă că nu se întâlneşte niciun fel de deteriorare în zona de credite ipotecare, care înregistrează o temperare.
17:10
ANAF a descoperit o fraudă fiscală de peste 55 de milioane de lei. Patru firme înrudite între ele au creat un circuit economic fals pentru a evita plata taxelor şi a obţine ilegal rambursări de TVA # News.ro
ANAF anunţă că a descoperit o fraudă fiscală de peste 55 de milioane de lei, un mecanism complex prin care patru firme înrudite între ele au creat un circuit economic fals pentru a evita plata taxelor şi a obţine ilegal rambursări de TVA.
17:10
Guvernul francez suspendă platforma Shein în Franţa, în urma scandalului păpuşilor sexuale copii # News.ro
Guvernul francez anunţă miercuri că angajează o procedură de ”suspendare” a platformei Shein, ”la instrucţiunile premierului”, în urma scandalului vânzării de către gigantul vânzărilor online a unor păpuşi sexuale copii, relatează AFP.
17:00
Mark Rutte: Lucrăm foarte intens împreună, colectiv, pentru a oferi orice apărare, inclusiv împotriva ameninţărilor hibride / Nicuşor Dan: Trebuie să colaborăm, să ne împărtăşim experienţele faţă de această ameninţare care este relativ nouă # News.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri că statele membre NATO lucrează foarte intens împreună, colectiv, pentru a oferi orice apărare, inclusiv împotriva ameninţărilor hibride. La rândul lui, preşedintele României, Nicuşor Dan, a arătat că ste un fenomen relativ nou pentru ţările membre NATO şi pentru NATO şi trebuie să colaboreze şi să îşi împărtăşească experienţele faţă de această ameninţare care este relativ nouă.
17:00
Un minor de 16 ani şi o tânără au fost reţinuţi pentru şantaj de poliţiştii din Capitală/ Cei doi au ameninţat un bărbat că îi fac publice datele personale, fotografia, dar şi informaţii defăimătoare despre el, care nu erau reale # News.ro
Un adolescent de 16 ani şi o tânără de 23 de ani au fost reţinuţi pentru şantaj, fiind acuzaţi că au ameninţat un bărbat că-i vor publica în mediul online datele personale, fotografia, dar şi informaţii nereale defăimătoare despre el dacă nu le va da bani. În plus, cei doi l-au ameninţat cu bătaia dacă nu le transferă mai mulţi bani, informează Poliţia Capitalei.
16:50
UPDATE - Nicuşor Dan: Ţara noastră are aliaţi şi este protejată corespunzător/ România va continua să investească în consolidarea capabilităţilor militare/ Rutte: Dacă va fi atacată, sunt alte 31 de naţiuni care vor veni să salveze România - VIDEO # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, în declaraţiile comune cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, că ţara noastră are aliaţi şi este protejată în mod corespunzător faţă de orice fel de potenţială ameninţare iar România îşi va îndeplini obligaţiile pe care şi le-a asumat, va continua să fie un furnizor de securitate şi de ţară care contribuie la securitatea euroatlantică. România va continua să investească în consolidarea capabilităţilor militare, a mai spus şeful statului. Secretarul general NATO, Mark Rutte, a declarat că, dacă România va fi atacată, sunt alte 31 de naţiuni care vor veni să salveze ţara noastra pentru că aşa funcţionează NATO şi aceasta ne face de nebătut, el adăugând că crede că nimeni nu va încerca acest lucru. Potrivit lui Rutte, Santinela estică apără Flancul de Est din Nord până la Marea Neagră, iar dacă va avea loc un atac de oriunde, din Rusia sau oricine ar ataca NATO, dacă ar ataca România în special, nu este vorba despre ajutor din partea santinelei estice şi trupele terestre, dar tot NATO va veni să salveze România.
16:50
Nicuşor Dan: Pentru NATO şi pentru Europa ameninţarea evidentă în momentul ăsta este în Flancul estic. Dacă va exista o ameninţare pe flancul sudic, vom avea un răspuns uniform pe flancul sudic # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că pentru NATO şi pentru Europa ameninţarea evidentă în momentul ăsta este în Flancul estic iar dacă va exista o ameninţare pe flancul sudic, vom avea un răspuns uniform pe flancul sudic.
16:50
Handbal masculin: Rezultatele tragerii la sorţi a meciurilor din turul II al Cupei României # News.ro
FR Handbal a anunţat, miercuri, rezultatele tragerii la sorţi a meciurilor din turul II al Cupei României, care se vor disputa în 11 decembrie.
16:40
Secretarul general NATO, la Cotroceni: Dacă această ţară va fi atacată, sunt alte 31 de naţiuni care vor veni să salveze România. Aşa funcţionează NATO şi aceasta ne face de nebătut. Şi cred că nimeni nu va încerca # News.ro
Secretarul general NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri, la Palatul Cotroceni, că dacă România va fi atacată, sunt alte 31 de naţiuni care vor veni să salveze ţara noastra pentru că aşa funcţionează NATO şi aceasta ne face de nebătut, el adăugând că crede că nimeni nu va încerca acest lucru. Potrivit lui Rutte, Santinela estică apără Flancul de Est din Nord până la Marea Neagră iar dacă va avea loc un atac de oriunde, din Rusia sau oricine ar ataca NATO, dacă ar ataca România în special, nu este vorba despre ajutor din partea santinelei estice şi trupele terestre, dar tot NATO va veni să salveze România.
16:40
Mark Rutte: România înţelege importanţa investiţiei în apărare/ Cheltuiţi mai mult de 2% pentru apărare, cu planul de a spori la 3,5% până în 2030/ România investeşte în NATO şi NATO investeşte în România/ NATO este determinată să protejeze Alianţa # News.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat că România înţelege importanţa investiţiei în apărare şi alocă mai mult de 2% din Produsul Intern Brut pentru apărare, cu planul de a creşte la 3,5% până în 2030. Rutte a adăugat că România investeşte în NATO, dar şi Alianţa Nord-Atlantică investeşte în România. ”Nu există nicio îndoială că NATO este determinată să protejeze Alianţa”, a subliniat el.
16:30
Un incendiu care a izbucnit marţi seara într-un azil din nord-estul Bosniei-Herţegovina a provocat moartea a 11 persoane şi rănirea a cel puţin 30, potrivit autorităţilor, relatează BBC.
16:30
Mark Rutte, despre redimensionarea trupelor SUA: Nu este ceva singular. Angajamentul preşedintelui Trump şi a administraţiei lui este total faţă de NATO / Nicuşor Dan: Santinela Estică înseamnă mai multe capacităţi militare şi oameni, când e nevoie # News.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri, despre redimensionarea trupelor SUA în România, că ajustările la situaţia trupelor NATO nu este ceva singular, el arătând că angajamentul preşedintelui Trump şi a administraţiei lui este total faţă de NATO şi faţă de eforturile Alianţei. De asemenea, preşedintele Nicuşor Dan a arătat că Santinela Estică înseamnă, pe de o parte, mai multe capacităţi militare şi, pe de altă parte, oameni, atunci când este nevoie.
16:30
Nouă persoane şi două firme, cercetate de procurorii din Bucureşti pentru evaziune fiscală în formă continuată, în domeniul construcţiilor. Prejudiciul este estimat la 8 milioane de lei # News.ro
Nouă persoane şi două firme sunt cercetate pentru evaziune fiscală în formă continuată, în domeniul construcţiilor, într-un dosar instrumentat de procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Prejudiciul este estimat la 8 milioane de lei, fiind puse sub sechestru asigurător locuinţe, o maşină şi un ceas de lux, dar şi un cont bancar în care se află 700.000 de euro.
16:20
Preşedintele Nicuşor Dan: Ţara noastră are aliaţi şi este protejată în mod corespunzător faţă de orice fel de potenţială ameninţare / România va continua să investească în consolidarea capabilităţilor militare - VIDEO # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, în declaraţiile comune cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, că ţara noastră are aliaţi şi este protejată în mod corespunzător faţă de orice fel de potenţială ameninţare iar România îşi va îndeplini obligaţiile pe care şi le-a asumat, va continua să fie un furnizor de securitate şi de ţară care contribuie la securitatea euroatlantică. România va continua să investească în consolidarea capabilităţilor militare, a mai spus şeful statului.
16:20
„Cele şapte cadrane, de Agatha Christie”, cu Mia McKenna-Bruce şi Helena Bonham Carter, din ianuarie pe Netflix/ VIDEO # News.ro
Seria în trei episoade „Agatha Christie's Seven Dials” („Cele Şapte Cadrane, de Agatha Christie”) va fi disponibilă pe Netflix din 15 ianuarie 2026.
16:20
Jucătoarea americană Venus Williams, fostă numărul 1 mondial, încă nu s-a hotărât să renunţe la rachetă: la 45 de ani, ea va participa la turneul de la Auckland în ianuarie, au anunţat miercuri organizatorii.
Acum 4 ore
16:10
Seria-documentar „Istoria periculoasă cu Henry Winkler”, din 8 noiembrie pe History Channel România # News.ro
Seria-documentar „Istoria periculoasă cu Henry Winkler” (Hazardous History with Henry Winkler, 2025) va fi difuzată pe History Channel România din 8 noiembrie, în fiecare sâmbătă, de la ora 18.05 şi prezintă poveşti nostalgice „de pe vremea bunicii”, dintr-o perioadă în care oamenii nu ştiau să se protejeze mai bine, iar ignoranţa era o binecuvântare.
16:10
Trei persoane, cercetate într-un dosar de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, delapidare şi alte infracţiuni/ Prejudiciu de zeci de milioane de lei/ Sechestru pe 111 imobile şi pe cote părţi din 105 apartamente şi un shopping center # News.ro
Administratorul a două societăţi comerciale, un director general şi directoarea economică a firmei sunt cercetaţi într-un dosar penal de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor cu consecinţe deosebit de grave, complicitate la săvârşirea acestei infracţiuni, delapidare în formă continuată şi tentativă la infracţiunea de delapidare. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul în acest caz se ridică la zeci de milioane de lei, iar pentru recuperarea acestuia, au fost aplicate măsuri asigurătorii pe 111 imobile şi pe cote părţi din 105 apartamente şi un shopping center, aparţinând persoanelor cercetate.
16:10
Emeric Ienei va fi înmormântat sâmbătă, la ora 14:00, la Cimitirul Municipal Rulikowski din Oradea, a anunţat clubul Steaua.
16:10
NATO-Industry Forum 2025 a început la Bucureşti – Moşteanu: Aliaţii se confruntă cu ameninţări şi provocări simultane la adresa securităţii, inclusiv un război în Europa, terorismul şi o instabilitate persistentă în vecinătatea sa # News.ro
Lucrările ediţiei 2025 a NATO-Industry Forum, eveniment organizat în România de Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare (SACT) şi de Divizia pentru Industria de Apărare, Inovaţie şi Armament din cadrul Statului Major Internaţional al NATO, cu sprijinul Ministerului Apărării Naţionale, au îneput, miercuri, la Bucureşti. Joi, sunt aşteptaţi să participe preşedintele Nicuşor Dan şis ecretarul general al Alianţei, Mark Rutte.
16:00
Afectată de un virus, americanca Madison Keys, care urma să o înfrunte pe sportiva kazahă Elena Rîbakina în ultima etapă a grupei Serena Williams la Turneul Campioanelor, a anunţat că s-a retras din competiţie.
16:00
Mexic - Preşedinta Claudia Sheinbaum, agresată sexual în plină stradă în timpul unei deplasări - VIDEO # News.ro
Agenţii Secretariatului pentru Securitatea Cetăţenilor din Ciudad de Mexico au arestat marţi un bărbat pentru că a hărţuit-o pe stradă pe preşedinta Claudia Sheinbaum în timpul unei vizite publice în centrul istoric, relatează Reuters.
15:50
Săptămâna Filmului Maghiar - Producţii premiate la festivaluri internaţionale şi poveşti despre curaj, identitate şi memorie colectivă # News.ro
Ediţia din acest an a Festivalului Săptămâna Filmului Maghiar, între 10 şi 16 noiembrie, aduce pe ecrane producţii premiate la festivaluri internaţionale şi poveşti despre curaj, identitate şi memorie colectivă: epopeea „Hunyadi”, dedicată lui Iancu de Hunedoara - una dintre cele mai ample coproducţii europene ale ultimilor ani -, drama „Totundrac” semnată de regizorul maghiar Kristóf Deák, laureat al Premiului Oscar, şi filmul biografic „Bölöni - legenda care ne apropie”, o creaţie despre forţă, loialitate şi respect reciproc, care va închide festivalul.
15:40
Poliţistul din Constanţa care a rănit trei persoane într-un accident şi a fugit de la locul faptei, urmărit penal / Victimele, asistente medicale, au nevoie de 20-25 de zile de îngrijiri / Şoferul, concentraţie de 1,47 g/l alcool pur în sânge # News.ro
Poliţistul din Constanţa care care a provocat un accident în care trei persoane au fost rănite şi a fugit de la locul faptei este urmărit penal de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa. Ancheta a arătat că victimele au nevoie de 20-25 de zile de îngrijiri medicale, dar şi că agentul avea o concentraţie de 1,47 g/l alcool pur în sânge.
15:30
CCR: Legea care vizează implementarea Registrului Unic al Transparenţei Intereselor la Parlament este constituţională, nu contravine principiilor separaţiei puterilor în stat şi egalităţii în drepturi / Sesizările AUR şi S.O.S. România, respinse # News.ro
Curtea Constituţională a decis, miercuri, că legea care vizează implementarea Registrului Unic al Transparenţei Intereselor la Parlament, prin intermediul căreia deputaţii şi senatorii publică informaţii referitoare la întâlnirile dintre aceştia şi persoanele terţe, care îşi manifestă, din proprie iniţiativă, interesul pentru o iniţiativă legislativă aflată în procedura parlamentară este constituţională şi nu contravine principiilor separaţiei puterilor în stat şi egalităţii în drepturi, iar sesizările AUR şi S.O.S. România pe acest proiect au fost respinse, cu unanimitate de voturi.
15:30
Scriitorul francez Emmanuel Carrère a câştigat miercuri premiul Médicis pentru romanul său „Kolkhoze” (editura P.O.L), a anunţat juriul acestui premiu renumit pentru exigenţa sa literară.
15:30
Miniştrii mediului din UE au convenit, în primele ore ale zilei de miercuri, asupra unui obiectiv diluat în legătură cu schimbările climatice, stabilit pentru 2040, în negocieri de ultim moment desfăşurate sub presiunea timpului, deoarece trebuiau să ajungă la un acord înainte de summitul climatic COP30 al ONU din Brazilia, care începe joi, relatează Reuters.
15:30
Camera Deputaţilor a respins, miercuri, proiectul deputatului USR Ciprian Rigman de modificare a Codului administrativ astfel încât să se reducă numărul de viceprimari în România. Proiectul merge la Senat, for decizional.
15:20
Recomandări pentru clienţii First Bank după integrarea în Intesa Sanpaolo Bank Romania: ghid de activare a serviciilor # News.ro
Intesa Sanpaolo Bank anunţă încheierea procesului de fuziune prin absorbţie a First Bank, consolidând astfel prezenţa grupului pe piaţa financiar-bancară locală. Integrarea operaţională s-a desfăşurat conform calendarului, iar datele şi serviciile clienţilor First Bank au fost transferate integral în infrastructura Intesa Sanpaolo Bank Romania.
15:20
Operaţiunea JUPITER - Constanţa: Percheziţii la locuinţele a doi bărbaţi acuzaţi că au introdus ilegal arme în ţară / Poliţiştii au găsit un pistol neletal, două arme tip revolver şi multă muniţie - FOTO # News.ro
Poliţiştii au făcut două percheziţii în Constanţa, la locuinţele a doi bărbaţi acuzaţi că au introdus ilegal în ţară arme cumpărate în străinătate. Anchetatorii au găsit un pistol neletal supus autorizării, două arme tip revolver şi muniţie.
15:20
Rugby Europe Championship 2026: Un singur meci acasă pentru România, în faza grupelor / Forul european a anunţat programul # News.ro
Rugby Europe a stabilit programul meciurilor din sezonul 2026 al Campionatului European, competiţie care va avea loc în lunile februarie şi martie. De asemenea, forul continental a anunţat că meciurile de clasament, cel pentru medalia de bronz şi marea finală vor avea loc la Madrid, pe 15 martie.
15:10
Ilie Bolojan: De Emerich Ienei se leagă multe din momentele memorabile ale fotbalului românesc. Noaptea în care, sub bagheta lui, Steaua a câştigat Cupa Campionilor Europeni, un moment pe care microbiştii nu îl pot uita o viaţă întreagă # News.ro
Premierul Ilie Bolojan transmite, miercuri, că de Emerich Ienei se leagă multe din momentele memorabile ale fotbalului românesc din ultima jumătate de secol iar noaptea în care, sub bagheta lui, Steaua a câştigat Cupa Campionilor Europeni este un moment pe care microbiştii, indiferent cu ce echipă ţin, nu îl pot uita o viaţă întreagă.
15:00
Cercetătorii au identificat tipare neuronale în creier cu ajutorul cărora pot urmări evoluţia bolii Parkinson # News.ro
Oamenii de ştiinţă din Germania au identificat o nouă semnătură electrică a bolii Parkinson. Cercetătorii au descoperit că semnalele cerebrale ignorate anterior, considerate drept „zgomot”, reflectă de fapt simptomele bolii Parkinson. Echipa a diferenţiat între activitatea cerebrală ritmică şi cea neritmică, constatând că această separare oferă o înţelegere mai clară a tulburărilor de mişcare. Noua semnătură electrică identificată ar putea permite o stimulare cerebrală profundă mai precisă, ajustând impulsurile în funcţie de activitatea creierului în timp real.
14:50
Dragnea, după ce Grindeanu a spus că nu l-a invitat la Congres pentru că are interdicţie: Minciună. A întrebat o cunoştinţă comună dacă e bine să mă invite, i s-a spus că există riscul să vorbesc membrilor PSD, ceea ce poate arunca Congresul în aer # News.ro
Fostul preşedinte Liviu Dragnea a transmis, miercuri, după ce liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu a spus că nu l-a invitat la Congres pentru că ar avea o interdicţie de participare, că este o minciună şi că de fapt acesta a întrebat o cunoştinţă comună dacă e bine să îl invite, dar i s-a spus că există riscul să urce pe scenă şi să vorbească membrilor PSD, ceea ce poate arunca Congresul în aer. ”În concluzie, nu am fost invitat din laşitate, de teama de a nu spune PSD-ului adevărul despre conducerea partidului, despre interesele acestui grup şi despre cine se află în spatele lor”, spune Dragnea.
14:50
Dâmboviţa: Şoferul unei autoutilitarei care a refuzat să oprească la semnalele poliţiştilor a intrat cu maşina în autospeciala de Poliţie / A fost urmărit / Verificările au arătat o valoare de 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat # News.ro
Şoferul unei autoutilitarei care a refuzat să oprească la semnalele poliţiştilor din judeţul Dâmboviţa a intrat cu maşina în autospeciala de Poliţie, fiind urmărit de agenţi. După ce a fost prins, verificările au arătat o valoare de 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.
14:50
Alegerile din Franţa din 2024 au fost marcate de tentative repetate de interferenţă digitală din străinătate, în special din partea grupului rus Storm-1516, potrivit unui raport Viginum # News.ro
Marcat de alegerile europene şi apoi de alegerile legislative, anul 2024 în Franţa a fost propice pentru tentative de interferenţă: 25 de operaţiuni digitale conduse de actori străini, îmtre care grupul rus Storm-1516, au fost detectate în această perioadă, potrivit serviciului Viginum, responsabil cu combaterea acestor tentative de destabilizare, relatează AFP.
14:20
Portughezul Cristiano Ronaldo a declarat că se va retrage „în curând” şi, deşi recunoaşte că va fi dificil să pună capăt carierei sale strălucite, jucătorul în vârstă de 40 de ani îşi planifică de ceva timp viaţa de după fotbal, relatează Reuters.
14:20
NE/RE-VĂZUT: Muscel, la final - Nouă poveşti de realitate augmentată au pus în dialog trecutul şi prezentul şi au transformat istoria Câmpulungului # News.ro
Poveştile oraşului Câmpulung, ale locuitorilor şi ale împrejurimilor sale se aud şi se văd în 15 noiembrie, de la ora 17:00, la CoArt - Vila Vlădescu din Câmpulung, în cadrul NE/RE-VĂZUT: Muscel, proiectul de intervenţie culturală care transformă fragmente de viaţă în instalaţii artistice şi lucrări de artă augmentată.
Acum 6 ore
14:10
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, în România. Este prima sa vizită în ţara noastră / Întâlniri cu preşedintele Nicuşor Dan, cu premierul Ilie Bolojan, cu preşedinţii Parlamentului şi participarea la NATO-Industry Forum 2025, pe agendă - FOTO / VIDEO # News.ro
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a ajuns în România, prima sa vizită în ţara noastră, de la preluarea mandatului în fruntea Alianţei. Acesta va avea întâlniri cu preşedintele Nicuşor Dan, cu premierul Ilie Bolojan şi preşedinţii Parlamentului şi va participa la NATO-Industry Forum 2025.
