DECIZIE Shein - interzis în Franța după un scandal
Profit.ro, 5 noiembrie 2025 17:50
Guvernul francez anunță că începe suspendarea platformei Shein la instrucțiunile premierului.
Alte ştiri de Profit.ro
Volumul spațiilor logistice și industriale închiriate în primele nouă luni ale anului a totalizat circa 750.000 metri pătrați, reprezentând o creștere de 30% față de perioada similară a anului trecut.
Pfizer a raportat rezultate peste așteptări pentru al treilea trimestru și a revizuit în urcare estimările de profit pentru întregul an, datorită reducerilor de costuri care au compensat scăderea veniturilor generate de produsele anti-Covid, relatează CNBC.
Explicație în România - De ce guvernele iubesc inflația. "Omul nu simte când i se iau banii!" # Profit.ro
Președintele Asociației CFA România, Adrian Codirlașu, a afirmat că guvernele iubesc inflația, vor inflație pentru că astfel își acoperă dezechilibrele create, iar prin inflație practic omul nu simte când i se iau banii.
Erbașu a extins Aeroportul Craiova. Cel mai mare terminal regional de la zero în România VIDEO # Profit.ro
Lucrările de extindere a Aeroportului Internațional Craiova au fost finalizate, acesta urmând să aibă cel mai mare terminal regional construit de la zero în România.
Antifrauda: Prejudiciu de peste 55 milioane de lei la mai multe firme care au creat un circuit economic fals pentru a evita plata taxelor și a obține ilegal rambursãri de TVA # Profit.ro
Direcția Antifraudă a ANAF a identificat în urma controalelor la mai multe firme o fraudã fiscalã de peste 55 milioane lei, reprezentând TVA rambursată ilegal și operațiuni fictive pentru a evita plata taxelor. Astfel, Fiscul a descoperit un mecanism complex prin care mai multe firme legate între ele au creat un circuit economic fals pentru a evita plata taxelor și a obține ilegal rambursãri de TVA.
Șeful NATO în România: Voi înțelegeți importanța investiției în apărare. Cheltuiți mai mult VIDEO # Profit.ro
Secretarul general al NATO a afirmat că România înțelege importanța investiției în apărare și alocă mai mult de 2% din Produsul Intern Brut pentru apărare, cu planul de a crește la 3,5% până în 2030.
Planul Băncii Centrale Europene privind lansarea unui euro digital până în 2029 se lovește de opoziția puternică a unor europarlamentari și a industriei bancare europene, se arată într-un articol publicat de Financial Times (FT).
Liviu Dragnea îl contrazice pe Sorin Grindeanu: Nu am fost invitat la Congresul PSD din lașitate, de teama de a nu spune adevărul despre conducerea partidului # Profit.ro
Fostul președinte al PSD Liviu Dragnea a calificat drept 'o minciună' afirmațiile liderului interimar al partidului Sorin Grindeanu potrivit cărora nu l-ar fi invitat la Congresul social-democraților din 7 noiembrie deoarece ar avea anumite restricții de participare.
VIDEO Șeful NATO la București: Dacă această țară este atacată, sunt alte 31 de state care vor veni să salveze România # Profit.ro
Într-o declarație de presă susținută alături de președintele Nicușor Dan, la finalul discuțiilor de la Palatul Cotroceni, secretarul general al NATO a spus că „oricine ar ataca România, întreg NATO va veni să vă salveze”.
Autovehicule DAC, nume emblematic al industriei auto românești, își anunță revenirea, cu mesajul "Întoarcerea unui gigant românesc".
Editura Nemira și Mihaela Nicola lanseazǎ volumul “Din priviri” și conceptul de outfluencer # Profit.ro
Editura Nemira a lansat miercuri, 5 noiembrie, la librăria Cărturești Verona, volumul de eseuri și fotografie „Din Priviri", sub semnătura profesionistului de comunicare Mihaela Nicola.
BRD și-a dublat numărul de utilizatori pe minut a aplicației digitale. Introduce înregistrarea integral online a clienților și valuta multiplă la carduri # Profit.ro
BRD a obținut, în ultimul an, o dublare a numărului utilizatorilor pe minut a aplicației de mobile banking, după îmbunătățirile aduse. Banca a trecut la un proces de înregistrare a clienților integral online și lansează o funcționalitate de tranzacții în patru valute cu cardul de debit, la cursuri avantajoase.
Retailerul francez Carrefour se pregătește să-și vândă magazinele din România.
Compania Rafinor, jucător în prelucrarea metalelor prețioase, își extinde activitatea prin lansarea, începând de anul viitor, a unei linii dedicate rafinării argintului.
Imagini spectaculoase, în ceață - Umbrărescu a adus peste 600 muncitori, la Autostrada Transilvania VIDEO&FOTO # Profit.ro
Mobilizare bună pe șantierul secțiunii Zimbor – Poarta Sălajului a Autostrăzii Transilvania (A3), anunță autoritățile.
Un tramvai de pe linia 32 din București a luat foc pe Șoseaia Alexandriei.
Activitatea economică în zona euro a înregistrat în octombrie cel mai rapid ritm de creștere din mai 2023 până în prezent, arată rezultatele unui sondaj S&P Global, transmite Reuters.
Gigantul american IBM anunță că va reduce numărul locurilor de muncă cu un procent dintr-o singură cifră.
„Shutdown”-ul guvernamental din SUA a intrat în a 36-a zi, doborând recordul precedent de cea mai lungă paralizie bugetară din istorie și perturbând viața a milioane de americani prin reduceri ale programelor federale și chiar întârzieri ale zborurilor, în timp ce angajați federali din toată țara rămân fără salarii plătite.
Recomandări pentru clienții First Bank după integrarea în Intesa Sanpaolo Bank Romania: ghid de activare a serviciilor # Profit.ro
Intesa Sanpaolo Bank anunță încheierea procesului de fuziune prin absorbție a First Bank, consolidând astfel prezența grupului pe piața financiar-bancară locală.
Băncile centrale continuă să investească masiv în aur, și încă o dată cifrele sunt surprinzătoare.
România nu este menționată nici măcar o dată în programul de guvernare al noului guvern al Republicii Moldova, potrivit documentului de pe site-ul oficial.
În aprilie 2020, managerul unui departament dintr-o mare companie stătea la fereastră gândindu-se la cei care, cu aproape o sută de ani în urmă, se aruncaseră în gol după ce pierduseră totul într-o singură zi.
Deutsche Telekom a încheiat un parteneriat cu NVIDIA pentru a dezvolta AI-ul în Germania.
ANAF schimbă modul în care băncile transmit date despre clienți și conturi. Băncile au raportat conturi fără beneficiar real sau conturi cu titulari fără CNP # Profit.ro
ANAF va introduce noi reguli pe care vor trebui să le respecte la transmiterea de informații băncile, furnizorii de servicii de plată și instituțiile emitente de monedă electronică.
Alexandru Munteanu va efectua prima sa vizită externă în calitate de premier la București, iar cea de-a doua - la Bruxelles.
Banca Națională a României atrage atenția publicului că documentul „Pericol crescut privind siguranța juridică – Procură cu autoritate totală” care circulă în spațiul online, datat 03.11.2025 și purtând sigla instituției, reprezintă un fals.
Bellemonde s-a conturat de la bun început ca o alternativă rafinată la proiectele rezidențiale aglomerate care definesc piața Capitalei.
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a ajuns în România, prima sa vizită în țara noastră, de la preluarea mandatului în fruntea Alianței. Acesta va avea întâlniri cu președintele Nicușor Dan, cu premierul Ilie Bolojan și președinții Parlamentului și va participa la NATO-Industry Forum 2025.
Guvernul canadian a prezentat un buget 'istoric', fără a ezita să-și dubleze deficitul pentru a da un nou suflu Canadei, lovită de virajul protecționist al vecinului american, informează AFP.
Lucrările de retehnologizare la Termocentrala Mintia se apropie de finalizare.
Platforma online românească There’s an AI for that a fost sancționată de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu amendă în valoare de 30.000 lei, echivalentul a aproximativ 6.000 euro.
Comisia Consiliului de Stat a anunțat că din 10 noiembrie vor fi eliminate taxele vamale de până la 15% impuse anumitor produse agricole din SUA.
A doua economie mondială s-a străduit în ultimele luni să curteze noi parteneri comerciali pe fondul tensiunilor comerciale cu Washingtonul.
România, campioană europeană la creșterea PIB/locuitor. Cu cât a crescut în ultimii 20 de ani # Profit.ro
Economia României a înregistrat o creștere impresionantă în ultimele două decenii.
Polițiști, jandarmi și comisari de mediu fac 41 de percheziții în municipiul Târgoviște, orașul Titu, comunele Mătăsaru, Dragodana, Pietrari și una în județul Ilfov, la persoane suspectate de comerț ilegal de deșeuri și de incendierea ilegală a deșeurilor.
Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României, susține că dacă vrei să omori o instituție, o încarci cu multe funcții și cam asta s-a întâmplat după marea criză.
Japonia a trimis trupe în zona montană din nordul țării pentru a ajuta la prinderea urșilor, în urma unei solicitări urgente din partea autorităților locale care se confruntă cu un val de atacuri, transmite Reuters.
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat miercuri de BNR, a ajuns la 5,0851 lei, de la 5,0865 lei, înregistrat marți.
SAP le oferă dezvoltatorilor puterea de a conduce revoluția inteligenței artificiale în afaceri # Profit.ro
Inovații și parteneriate, inclusiv o nouă colaborare cu Snowflake, îi ajută pe dezvoltatori să transforme datele și inteligența artificială în rezultate de business concrete.
Fintech-ul românesc Instant Factoring atrage o structură de finanțare de 30 milioane euro # Profit.ro
Instant Factoring, fintech românesc, lider în soluții digitale de finanțare pentru IMM-uri, anunță participarea într-o tranzacție de securitizare transfrontalieră în valoare de până la 30 milioane euro, o mișcare strategică ce deschide o nouă etapă de dezvoltare pentru fintech-ul românesc și pentru piața de finanțare alternativă, în România și în Spania.
ING Bank România anunță că aduce o nouă ediție a campaniei Black Friday, desfășurată în perioada 4-11 noiembrie 2025.
Rompetrol Rafinare, operatorul rafinăriilor Petromidia și Vega, totodată distribuitor de carburanți, companie controlată de gigantul petrolier de stat al Kazahstanului, KazMunayGas, spune că taxele pe cifra de afaceri din România îi pun în pericol continuitatea activității.
Vitalitas, primul centru premium de îngrijire seniori din România care implementează programul de neurofeedback cu tehnologie de ultimă generație # Profit.ro
Centrul de Excelență Vitalitas din Snagov devine primul centru rezidențial din România pentru seniori care implementează un program complet de neurofeedback destinat rezidenților centrului, utilizând cea mai avansată aparatură de analiză și antrenament cerebral.
DECIZIE Apare un site unde cetățenii vor putea afla toate serviciile oferite de stat - unde, cu ce documente și ce taxe # Profit.ro
Toate serviciile publice ale statului român vor fi listate într-un singur loc - serviciipublice.gov.ro -, unde va exista Catalogul Național al Serviciilor Publice, conform unui proiect legislativ adoptat de către Parlament.
Retailerul german Kaufland anunță că dă startul campaniei Black Friday în România, promițând reduceri de până la 60% la o selecție de peste 240 de articole din categoriile electrocasnice, multimedia, textile și produse pentru bricolaj marca PARKSIDE, valabile în perioada 5–11 noiembrie 2025.
Plata taxei judiciare de timbru va fi eliminată în cazul cererilor de divorț și partaj de bunuri comune atunci când sunt formulate de victime ale infracțiunii de violență în familie împotriva agresorilor lor, conform unui proiect legislativ adoptat de Parlament.
Auchan dă startul Black Friday 2025: peste 1.500 de produse cu reduceri de până la 50% în magazine și pe auchan.ro # Profit.ro
Auchan România anunță lansarea campaniei Black Friday 2025, care se va desfășura în perioada 5–18 noiembrie, atât în magazinele fizice, cât și online, pe auchan.ro
