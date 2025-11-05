Căldura care rămâne: soluții tradiționale pentru confortul modern
Bihoreanul, 5 noiembrie 2025 17:50
Într-o lume în care tehnologia promite soluții rapide, există momente când simplitatea câștigă teren. Încălzirea locuinței nu este doar despre temperatură, ci și despre atmosfera pe care o creezi în jurul tău. Alegerea sistemului potrivit influențează nu doar confortul, ci și costurile lunare, estetica și chiar modul în care percepi spațiul. În acest context, opțiunile tradiționale revin în discuție, mai ales când oferă un echilibru între eficiență și durabilitate.
OraDeA Dramaturgia, proiect gratuit pentru tinerii autori din Bihor. Piesa lor de teatru poate ajunge spectacol # Bihoreanul
Autorii de piese de teatru pot participa la ateliere ținute de actori locali, care le vor pregăti creațiile pentru punerea în scenă sub formă de spectacole-lectură, unele vor fi publicate pe Liternet.ro, cel mai bun text urmând să fie montat la Teatrul DeLear. Activitățile au loc în cadrul proiectului OraDeA Dramaturgia, sunt gratuite și se adresează în special tinerilor din Bihor.
Administratorul unei firme de transport din Oradea, cercetat pentru evaziune, delapidare și spălare de bani. Prejudiciul estimat: 7,35 milioane lei # Bihoreanul
Administratorul unei firme de transport din Oradea a ajuns în anchetă pentru evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani, după ce a înregistrat în contabilitatea societăţii bonuri şi facturi false care atestă achiziții de carburant de 6,4 milioane lei și a scos din firmă peste 4,5 milioane lei pe baza documentelor false, bani cheltuiți în interes personal.
Oradea Transport Local S.A., cu sediul în Oradea, judeţul Bihor, str. Atelierelor nr.12, cu datele de identificare: cod fiscal RO 63483 şi nr.RC J/05/1/1991, tel.0259/423.245, 0359/808.501, fax.0259/426.010, vinde, prin licitația care va avea loc la sediul societăţii, ȋn 17 noiembrie 2025, de la ora 10:00, trei autobuze Isuzu Novociti.
Premierul Ilie Bolojan, mesaj după moartea lui Emeric Ienei: „Noi, orădenii, ni-l amintim stând pe bancă sau pe o terasă în centrul orașului...” # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a transmis, miercuri după amiaza, un mesaj de condoleanțe după moartea emblematicului antrenor Emeric Ienei, considerat una dintre cele mai importante figuri ale fotbalului românesc. Prim-ministrul amintește de performanțele fostului antrenor, dar și despre faptul că, în ultimii ani, acesta era o prezență zâmbitoare la terasele sau în spațiile publice din centrul Oradiei.
Două clasări pe podium pentru tinerii luptători de la LPS Bihorul, la un puternic turneu U13 desfăşurat la Budapesta (FOTO) # Bihoreanul
Sportivii secţiei de lupte de la LPS Bihorul Oradea au avut o perioadă intensă în ultima săptămână, fiind angrenaţi atât în stagii de pregătire, cât şi în competiţii. Dintre aceştia s-au remarcat Darius Romocea şi Sara Dobrai, care au obţinut medalii la un puternic turneu destinat categoriei de vârstă U13, desfăşurat la Budapesta. Tot în Ungaria, dar la Eger şi Paralia, alţi patru luptători ai antrenorului Nelu Sandu Pop au participat la un stagiu de pregătire.
Index 30: La aniversarea a trei decenii de la înființare, Facultatea de Arte din Oradea organizează o expoziție inedită # Bihoreanul
Cadre didactice care au predat sau încă predau în cadrul Departamentului de Arte Vizuale al Facultății de Arte din Oradea vor expune împreună, cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la înființarea facultății. Vernisajul va avea loc sâmbătă, de la ora 17, la Galeria Reperaj din Cetate.
Vă invităm la o nouă ediție a Dialogurilor Familia, joi, 5 noiembrie, de la ora 18, la Librăria Humanitas „Gheorghe Șincai”, din incinta Bibliotecii Județene Bihor. Scriitoarea Lili Crăciun va intra în dialog cu Mircea Pricăjan și Miron Beteg, pornind de la cel mai recent roman al său, Codicilul, apărut în 2024 la Editura pentru Artă și Literatură.
„Îți mulțumesc pentru tot, nea Imi!”. Gheorghe Hagi, Gică Popescu, Marius Lăcătuș, Gabi Balint, reacții după moartea lui Emeric Ienei # Bihoreanul
Nume mari ale fotbalului românesc au reacționat după ce au aflat vestea morții legendarului Emeric Ienei, care s-a stins din viață miercuri la Oradea. Gheorghe Hagi a transmis că fostul antrenor a însemnat enorm pentru el, în timp ce Gică Popescu a amintit că acesta a inspirat generații întregi. Și reprezentanții Echipei Naționale a României au transmis un mesaj de condoleanțe.
Percheziții în Bihor și Cluj. Printre cei vizaţi e şi controversatul petrolist Gheorghe Ghiurău, paguba depăşeşte 9 milioane lei # Bihoreanul
Sunt percheziții, miercuri, în Bihor și Cluj, într-un dosar de evaziune fiscală și producere ilegală de motorină nemarcată, cu un prejudiciu estimat la 9 milioane lei. Potrivit surselor BIHOREANULUI, anchetatorii au descins inclusiv la firme ale omului de afaceri orădean Gheorghe Ghiurău, cunoscut în sectorul petrolier.
Municipiul Oradea are, începând din 5 noiembrie, un nou city-manager, în locul lui Mihai Jurca, care în primăvară l-a urmat la Bucureşti pe Ilie Bolojan, pe atunci preşedinte interimar al României. Stomatologul Sebastian Lascu, liberal cu state vechi, a fost numit de către primarul Florin Birta în funcţia de city-manager, cu titlu interimar. Măsura este menită să rezolve, măcar parţial, criza de management de la nivelul conducerii municipalităţii.
Grindeanu zice că relația cu Bolojan e „mediocră” și-i dă o notă între „6 și 7”. Vrea ca acesta să rămână premier chiar dacă nu-i reformă „să dai oameni afară” # Bihoreanul
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că nu a fost niciodată prieten cu omologul său de la PNL, Ilie Bolojan, și că are cu acesta o relație „mediocră”. Grindeanu zice că restructurările propuse de Bolojan, care presupun concedieri, nu înseamnă reformă, dar cu toate astea vrea ca acesta să rămână în funcția de prim-ministru.
Poliția Bihor, despre cum s-a produs accidentul de pe centura Oradea: șoferul de TIR nu s-a asigurat la schimbarea benzii # Bihoreanul
Polițiștii rutieri au stabilit primele concluzii în cazul accidentului produs luni seară, pe centura Oradea, pe strada Ogorului, în apropiere de intersecția cu strada Universității. În urma coliziunii dintre un TIR și un autoturism, ambii șoferi au fost transportați la spital cu răni ușoare.
Opt medalii pentru judoka de la ACS Olimpikus Oradea, la turneul internaţional „Constantin Ali Bogdan” de la Timişoara # Bihoreanul
Sportivii orădeni de la ACS Olimpikus şi-au adjudecat opt medalii la întrecerile ediţiei din acest an a turneului internaţional de judo „Constantin Ali Bogdan” de la Timişoara. Elevii antrenorului Romeo Boantă au luat cinci medalii de aur, una de argint şi două de bronz.
Legendarul antrenor de fotbal orădean Emeric Ienei a decedat miercuri, la vârsta de 88 de ani. Informația a fost confirmată BIHOREANULUI de cadre medicale, dar și de apropiați ai acestuia.
Cel mai așteptat târg de nunți - Mojo Wedding Expo - revine în această toamnă la ERA Park Oradea, în perioada 7-9 noiembrie 2025 și se va extinde de sub cupola centrului comercial din Calea Aradului nr. 62 în toată galeria și în sala de evenimente.
Strălucește de Black Friday: Farmec lansează super oferte, pe farmec.ro și în magazinele Gerovital # Bihoreanul
Sezonul celor mai spectaculoase oferte de frumusețe a început! Cele mai iubite mărci de cosmetice românești, printre care Farmec, Gerovital și Aslavital vin cu super oferte de până la 50% reducere, în perioada 7 - 16 noiembrie. Nu sunt lipsite de reduceri nici gamele Gerovital Luxury (care beneficiază de reduceri de până la 50%) sau gama profesională Gerovital H3 Equilibrium (cu reduceri de peste 30%). Campania dedicată tuturor celor ce caută produse de îngrijire de calitate se derulează atât în magazinul de pe pietonala Republicii, la nr. 5, online, pe farmec.ro, precum și în toate magazinele fizice Gerovital din întreaga țară.
"Pădurea One Big Jump": Acţiune de plantare în memoria prietenilor patrupezi, în weekend, la Oradea # Bihoreanul
La finalul acestei săptămâni, One Big Jump şi Asociaţia Ritmul Vieţii vor organiza la Oradea o acţiune de plantare în memoria animalelor de companie şi, în aceeaşi zi, lansarea oficială a cardului de bună purtare pentru câini, "Good Dog Card".
CJ Bihor și Primăria Oradea sunt gata să pună în joc, în următorii trei ani, o sumă serioasă - 18 milioane lei - pentru „promovarea turistică a județului pe piețele internaționale relevante”. Pe scurt, plecând de la constatarea că potențialul orașului, al stațiunilor Băile Felix și 1 Mai, dar și al zonelor montane este insuficient valorificat, cele două administrații își propun ca în perioada 2026-2028 să parieze pe turiști din Europa de Vest.
Restructurare din răzbunare: Primarul din Giriș vrea să scape cu orice preț de pilele fostului edil # Bihoreanul
Girișu de Criș devine prima unitate administrativ-teritorială dintre cele 20 de comune și orașe din Bihor care, după ce și-au înființat un Serviciu Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, vrea să-l desființeze, deosebindu-se de alte comune, cum ar fi Cetariu, care fac eforturi în direcția contrară, ca să li se aprobe înființarea unui asemenea serviciu.
La următoarea ediție VibEvents, serile de petrecere continuă la cote maxime în centrul orașului Oradea, la sala de evenimente Queen Mary, și îl readuce, după un real succes în orașul nostru, pentru publicul bihorean, pe un artist în vogă – Cocoș de la Călărași –, împreună cu toată orchestra sa, alături de un DJ orădean cunoscut pentru atmosfera electrizantă creată la acest tip de evenimente.
Corso (iar) în șantier: Pentru comercianții de pe pietonala Republicii din Oradea începe balamucul (FOTO) # Bihoreanul
De săptămâna aceasta, strada Republicii din Oradea intră în reabilitare până în vara anului viitor, spre disperarea comercianților care își văd afacerile periclitate. Lucrările de 12,4 milioane lei vizează înlocuirea pavajului degradat din granit cu plăci și dale din porfir, care vor reface vechiul model cu cercuri premiat în anii ’70, urmând să se desfășoare simultan pe toată strada.
Accident pe centura Oradea: două persoane au ajuns la spital după impactul dintre un TIR și o mașină (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Un accident rutier s-a produs marți seară, în jurul orei 20:20, pe centura Oradiei, între un camion și un autoturism, iar ambii șoferi au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.
Teatrul Regina Maria, pentru toți bihorenii: duce spectacole în căminele culturale și casele de cultură din județ. Actriță: „o experiență memorabilă” (FOTO) # Bihoreanul
Teatrul Regina Maria își duce spectacolele și în comunele și orașele mici din Bihor, de la Tileagd ori Bratca la Aleșd și de la Salonta la Beiuș și Ștei. Pentru a promova apropierea de teatru și a confirma rolul de instituție publică deschisă și implicată al Teatrului, atât trupa „mare”, cât și cea pentru copii duc în cămine culturale, case de cultură și școli comedii spumoase pentru adulți și povești pentru cei mici.
Sebastian Vlădescu, fost ministru de Finanțe, și Mircea Ionuț Costea, eliberați din închisoare prin prescripție. ÎCCJ: „Instanțele trebuie să aplice legea, chiar dacă efectele sunt nepopulare” # Bihoreanul
Fostul ministru al Finanțelor Sebastian Vlădescu și Mircea Ionuț Costea, fost președinte al Eximbank și cumnat al lui Mircea Geoană, au fost eliberați din închisoare în urma unei decizii a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), care a constatat prescripția răspunderii penale în dosarul „Mită la CFR”. Pe de altă parte, într-un alt dosar, fostul ministru de Finanțe, Darius Vâlcov a obținut tot la ÎCCJ reducerea pedepsei cu un an.
„Povești între două instrumente” la Filarmonica Oradea cu violoncelistul Octavian Lup și pianista Aurelia Vișovan # Bihoreanul
Recitalul „Povești între două instrumente” îi aduce joi în fața publicului pe renumitul Octavian Lup și pe multipremiata Aurelia Vișovan. Cei doi artiști vor interpreta pe scena Filarmonicii diverse lucrări, variațiuni sau sonate scrise pentru violoncel și pian de compozitorii J.S. Bach, G.F. Händel, R. Schumann, D. Shostakovich și W.A. Mozart.
A reținut taxele de la angajaţi, dar nu le-a virat statului: administratorul unei firme din Oradea, urmărit penal # Bihoreanul
Un bărbat de 60 de ani, din Oradea, administrator al unei societăți comerciale specializate în valorificarea deșeurilor din reciclare, a fost pus sub urmărire penală pentru evaziune fiscală, marţi, fiind acuzat că a reţinut de la angajaţi impozitul pe veniturile din salarii, contribuțiile de asigurări sociale și de sănătate, precum și fondul pentru mediu, dar nu le-a virat la bugetul de stat, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 200.000 lei.
Thomas Anders de la Modern Talking & Band, anunță un show extraordinar la Oradea Arena: „România are un public minunat” (VIDEO) # Bihoreanul
Unul dintre cei mai iubiți artiști ai muzicii pop internaționale, Thomas Anders, vocea inconfundabilă a trupei Modern Talking, ce a scris istorie în anii ’80 și ’90, cu hituri care au devenit imnuri pentru generații, vine pentru prima dată la Oradea Arena, pe 15 noiembrie 2025, pentru un concert de excepție alături de trupa sa.
Reacție oficială a fraților Ioan și Viorel Micula: Cercetările vor confirma corectitudinea activităților noastre # Bihoreanul
La o zi după percheziţiile declanşate de Parchetul General la sediile şi punctele de lucru ale unor firme din grupul European Food and Drinks Group, pentru suspiciuni de evaziune fiscală şi delapidare, fraţii Ioan şi Viorel Micula au transmis prima reacţie oficială în care susţin că vor demonstra fără dificultate caracterul legal al tranzacţiilor investigate, reluând totodată argumentele privind litigiul internaţional câştigat împotriva statului român.
Au ajuns la jumătate. Constructorii vor amenaja peste iarnă noul corp al Pieţei Cetate, care va avea parcare subterană (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Lucrările de amenajare a celui de-al doilea corp al Pieţei Cetate din Oradea sunt realizate în proporţie de 51%. Constructorii lucrează la amenajarea pereţilor exteriori şi a acoperişului viitoarei clădiri pentru a putea lucra în interior pe perioada iernii. Clădirea va avea în subteran o parcare cu 161 de locuri, la parter, mese şi spaţii de vânzare pentru piaţă, iar la nivelul superior o zonă administrativă cu săli de instruire şi un spaţiu tehnic. Lucrările au termen de finalizare în februarie 2026.
Doi cățeluși blocaţi într-un tub de canalizare au fost salvați de pompierii din Bihor (FOTO) # Bihoreanul
Doi pui de câine au fost salvaţi marţi de pompierii din Beiuş, după ce au rămas blocaţi într-o reţea de canalizare din localitatea Prisaca, comuna Uileacu de Beiuş. Operaţiunea, una atipică, a durat mai bine de două ore.
Rezultate deosebite pentru tinerii judoka orădeni de la LPS - Champions la Cupa Unio de la Satu Mare, unde au ocupat locul 3 pe echipe (FOTO) # Bihoreanul
Tinerii judoka de la LPS – Champions Oradea au avut evoluţii foarte bune la ediţia din acest an a Cupei Unio de la Satu Mare, acolo unde peste 300 de sportivi din trei ţări s-au întrecut într-un adevărat festival sportiv. Orădenii s-au prezentat foarte bine la acest concurs, iar la final, după rezultatele obţinute la individual, au ajuns să ocupe locul 3 în ierarhia cluburilor participante.
Renovezi sau construiești? Primăria Oradea anunță noi reguli pentru debarasarea deșeurilor # Bihoreanul
Consiliul Local al Oradiei a aprobat noi reguli pentru gestionarea deșeurilor din construcții și demolări. Orădenii care au astfel de deșeuri vor trebui să completeze o declarație privind gestionarea lor, prin care se obligă să le predea unor firme autorizate pentru colectarea și tratarea lor.
„Nu am fugit nicăieri” – Reacţia magnatului Ioan Micula după percheziţiile de la European Food & Drinks # Bihoreanul
„Nu am fugit nicăieri. I-am primit pe poliţişti, le-am deschis toate uşile, au luat tot ce au cerut”, a declarat marți, contactat de BIHOREANUL, omul de afaceri Ioan Micula, solicitat să-şi prezinte punctul de vedere legat de ancheta pornită de Parchetul General la firmele din grupul European Food & Drinks, pentru suspiciuni de evaziune fiscală şi delapidare. Presa centrală scria că frații Ioan și Viorel Micula ar fi plecat din țară, însă magnatul anunță că nu e așa.
Cu doi orădeni în echipă, România a luat argintul la Campionatul mondial de pescuit urban, ținut în America (FOTO) # Bihoreanul
România este vicecampioană mondială la pescuit urban. Echipa reprezentativă a țării s-a întors cu medaliile de argint din America, țara care a găzduit concursul, iar printre componenții lotului se numără și doi pescari orădeni: Marian Potioc și Attila Kerekes.
Sportivii orădeni de la Clubul Crişul au obţinut rezultate de excepţie la Campionatul European de Kempo din Spania. În final, ei au reuşit în să îşi adjudece patru medalii de aur, trei medalii de argint şi şase de bronz. Pe naţiuni, România s-a clasat pe locul 2, după ţara gazdă.
Tinca va avea o piață agroalimentară modernă: investiție de peste 3,7 milioane lei din bugetul local # Bihoreanul
Primăria comunei Tinca a anunțat demararea unui proiect important pentru comunitate: construirea unei piețe agroalimentare moderne, finanțată integral din bugetul local. Investiția se va desfășura în două etape, iar termenul de finalizare este stabilit pentru sfârșitul anului 2026.
Bărbatul din Bihor care şi-a lovit intenţionat cu maşina un vecin, condamnat la 12 ani de detenţie. Tribunalul i-a confiscat şi autoturismul (VIDEO) # Bihoreanul
Un bărbat din satul Surduc, comuna Copăcel, care şi-a lovit intenţionat vecinul cu maşina, deşi acesta îşi purta în spate copilul de doar 2 ani, a fost condamnat de Tribunalul Bihor la 12 ani de închisoare. Instanţa a dispus plata a câte 30.000 de euro despăgubiri către fiecare victimă şi a confiscat autovehiculul folosit la atac.
Jonathan Bailey, în vârstă de 37 de ani, a fost declarat luni „cel mai sexy bărbat în viață”, de către revista People. Acesta este cunoscut pentru rolul său în serialul Bridgerton și urmează să apară într-un nou film în noiembrie.
Analiză Storia: Piața chiriilor, reechilibrare în octombrie. Oradea rămâne accesibilă, cu mici scăderi lunare # Bihoreanul
Luna octombrie a adus o reechilibrare a pieței chiriilor în marile orașe ale țării, potrivit analizei realizate de Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România. Evoluțiile diferă de la un oraș la altul: în aproximativ jumătate dintre orașele analizate, prețurile medii ale chiriilor au rămas la același nivel sau au fost mai mici decât anul trecut (de exemplu Brașov -7%, Cluj-Napoca -5%, Sectorul 1 din Capitală -6%), în timp ce în sudul și vestul țării s-au înregistrat creșteri punctuale: Craiova +10% și Timișoara +7%, alături de avansuri moderate în Sectorul 2 (+6%) și în Sectorul 5 (+7%) din București.
Accidentul mortal de lângă Suplacu de Barcău: Şoferul din autoturism nu a avut nicio şansă, maşina s-a izbit frontal de TIR # Bihoreanul
Şoferul din Bihor care a murit luni în accidentul de pe DN 19B, lângă Suplacu de Barcău, a intrat pe contrasens şi s-a izbit frontal de un autotren condus de un bărbat din Sălaj, potrivit Poliţiei Bihor, care a transmis, marți, primele concluzii desprinse în urma cercetărilor la fața locului.
Scandalul Micula: Măsurile asiguratorii pe firmele magnaților au fost păstrate de Înalta Curte. Judecătorii din Oradea le anulaseră # Bihoreanul
ANAF a anunțat, printr-un comunicat de presă, că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a menţinut măsurile asigurătorii instituite asupra companiilor fraţilor Micula, aflați în mijlocul unei ample anchete, pentru că au transferat ilegal active și fonduri către persoane pe care tot ei le controlau cu scopul de a ascunde bani de statul roman, pentru a se asigura că statul poate recupera sumele acordate ilegal acestora. Curtea de Apel Oradea dăduse sentințe favorabile magnaților bihoreni.
Compania Electrica Furnizare își avertizează clienții cu privire la riscul de a fi expuși unor practici înșelătoare ce s-au intensificat la nivelul județului Bihor.
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii din localitatea Livada de Bihor că în ziua de miercuri 05.11.2025, cu ocazia lucrărilor de mentenanță la Sația de Pompare Apă Potabilă Livada, furnizarea serviciului de alimentare cu apă se va întrerupe total, în intervalul orar 9.00 şi 14.00.
Percheziţii la o firmă din Oradea, suspectată că a ascuns tranzacţii de 2,3 milioane lei din comerţul cu maşini # Bihoreanul
Au fost percheziţii la o firmă din Oradea, profilată pe comerţul cu maşini, bănuită că a omis să-şi înregistreze în contabilitate tranzacții în valoare totală de circa 2,3 milioane lei. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Bihor au descins, marţi, la sediul societății, la o firmă de contabilitate, iar de la o altă societate de contabilitate au ridicat documente.
Muncitorul prins sub dărâmături în urma prăbușirii turnului Torre dei Conti din Roma a murit la spital. Cine era acesta # Bihoreanul
Muncitorul prins luni sub dărâmături în urma prăbușirii turnului Torre dei Conti din Roma a fost scos după aproape 12 ore de sub dărâmături și a murit la spital.
Prima pistă pentru bicicliști amenajată pe digul unui râu din Bihor a fost finalizată (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
O pistă pentru bicicliști lungă de aproape 35 de kilometri a fost finalizată pe malurile Crișului Negru, între Zerind și Salonta. Investiția, comandată de Administrația Bazinală de Apă Crișuri cu bani din PNRR, este prima din cele cinci similare care sunt în lucru în Bihor, și a fost executată de asocierea firmelor Leko Construct, Laurențiu H și Romair Consulting.
Poliția Bihor: O infirmieră de la centrul de recuperare din Bratca a fost reținută după ce a bătut o pacientă (VIDEO) # Bihoreanul
O infirmieră de la Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Bratca a fost reținută de polițiștii bihoreni pentru 24 de ore, după ce a bătut o pacientă internată. Agresiunea a fost filmată de un cetățean și postată rețelele de socializare.
Campania 4PEACE ajunge la Oradea: profesori, părinți și elevi sunt invitați să învețe cum pot preveni bullying-ul în școli # Bihoreanul
Oradea va găzdui un eveniment dedicat inteligenței emoționale și combaterii bullying-ului în școli, organizat de echipa intitulată „Pașaport pentru Succes”. Întâlnirea face parte din caravana națională 4PEACE, un program care își propune să-i învețe pe copii, profesori și părinți cum să comunice mai bine și să gestioneze conflictele în mod empatic.
Oradea a câștigat desemnarea drept Capitală a Tineretului pentru anul 2027. Faptul că am concurat cu Tulcea, Deva și Bistrița arată cam în ce companie ne scăldăm. Sau că diferența între noi și Cluj e uriașă, de vreme ce orașul de pe Someș a fost deja Capitală europeană a Tineretului.
