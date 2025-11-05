Căldura care rămâne: soluții tradiționale pentru confortul modern

11:00

Sezonul celor mai spectaculoase oferte de frumusețe a început! Cele mai iubite mărci de cosmetice românești, printre care Farmec, Gerovital și Aslavital vin cu super oferte de până la 50% reducere, în perioada 7 - 16 noiembrie. Nu sunt lipsite de reduceri nici gamele Gerovital Luxury (care beneficiază de reduceri de până la 50%) sau gama profesională Gerovital H3 Equilibrium (cu reduceri de peste 30%). Campania dedicată tuturor celor ce caută produse de îngrijire de calitate se derulează atât în magazinul de pe pietonala Republicii, la nr. 5, online, pe farmec.ro, precum și în toate magazinele fizice Gerovital din întreaga țară.