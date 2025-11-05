Ambasadorul Indiei în România a mers cu trenul la Brașov la o conferință, dar s-a stricat locomotiva și a întârziat două ore

15:20

Fostul preşedinte Liviu Dragnea a transmis, miercuri, după ce liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu a spus că nu l-a invitat la Congres pentru că ar avea o interdicţie de participare, că este o minciună şi că de fapt acesta a întrebat o cunoştinţă comună dacă e bine să îl invite, dar i s-a spus că există riscul să urce pe scenă şi să vorbească membrilor PSD, ceea ce poate arunca Congresul în aer. „În concluzie, nu am fost invitat din laşitate, de teama de a nu spune PSD-ului adevărul despre conducerea partidului, despre interesele acestui grup şi despre cine se află în spatele lor”, spune Dragnea.