Ambasadorul Indiei în România a mers cu trenul la Brașov la o conferință, dar s-a stricat locomotiva și a întârziat două ore
Digi24.ro, 5 noiembrie 2025 17:50
Ambasadorul Indiei la București, Manoj Kumar Mohapatra, a întârziat la o conferință organizată la Brașov deoarece a ales să meargă cu trenul. A rămas blocat în apropiere de Sinaia, pentru că locomotiva s-a defectat, iar trenul a ajuns la destinație cu o întârziere de 2 ore și 20 de minute, relatează Bună Ziua Brașov.
Acum 10 minute
18:10
Șantaj prin rețelele sociale: doi tineri au fost arestați după ce au amenințat un bărbat cu bătaia și defăimarea online # Digi24.ro
Un adolescent de 16 ani şi o tânără de 23 de ani au fost reţinuţi pentru şantaj. Eisunt acuzaţi că au ameninţat un bărbat că-i vor publica în mediul online datele personale, fotografia, dar şi informaţii false și defăimătoare despre el dacă nu le va da bani. În plus, cei doi l-au ameninţat cu bătaia dacă nu le transferă mai mulţi bani, informează Poliţia Capitalei.
18:10
Ministrul Educației vrea ca bursele studenților să fie „completate” din fonduri europene # Digi24.ro
Plata primei de carieră didactică, pentru care România a obţinut acordul de a folosi fonduri europene, s-ar putea face începând din luna ianuarie 2026, a anunţat, miercuri, ministrul Educaţiei, Daniel David. El a precizat că vrea să obţină din partea autorităţilor europene permisiunea de a utiliza banii europeni şi pentru completarea burselor pentru studenţi.
18:10
Distrigaz anunță lucrări de mentenanță în București. Furnizarea gazelor va fi oprită pentru aproape 20.000 de consumatori # Digi24.ro
Distrigaz Sud Rețele anunță că va opri temporar alimentarea cu gaze naturale pe mai multe străzi din Sectorul 4, joi, 6 noiembrie, pentru lucrări de mentenanță. Aproape 20.000 de consumatori vor fi afectați, iar reluarea distribuției este programată în jurul orei 22:00.
Acum 30 minute
18:00
Daniel David: Dacă ne punem problema să avem şi mai puţine ore într-o săptămână, va trebui să gândim ce facem cu perioada de vacanţă # Digi24.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, afirmă că, într-un an, elevii români au mai puţine ore decât cei din alte state membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. „Dacă ne punem problema să avem şi mai puţine ore pe parcursul unei săptămâni, cu siguranţă va trebui să gândim ce facem cu perioada de vacanţă”, adaugă el.
17:50
Acum o oră
17:40
Nadia Comăneci, considerată de români cel mai mare sportiv român din istorie. Locurile în top ocupate de Hagi, Halep, Popovici (sondaj) # Digi24.ro
Aproape jumătate dintre români o consideră pe Nadia Comăneci drept cel mai mare sportiv român din istorie, potrivit unui sondaj INSCOP.
17:40
Oana Țoiu, după redimensionarea trupelor americane: Miza României este ca apărarea pe Flancul Estic să fie întărită # Digi24.ro
Ministra de Externe, Oana Țoiu, a afirmat miercuri, la Digi24, despre declarațiile șefului NATO Mark Rutte privind prezența trupelor americane în România, că miza țării noastre și a aliaților este ca apărarea pe Flancul Estic să fie întărită. „Ne uităm la modalități de a crește în perspectivă această capacitate de descurajare și de apărare”, a spus ea.
17:40
De la rapper la primar al New York-ului: Cine este Zohran Mamdani, tânărul politician care l-a înfuriat pe Donald Trump # Digi24.ro
De la rapper la primar al New York-ului: Cine este însă Zohran Mamdani, ajuns primar al celebrei metropole? Politicianul în vârstă de 34 de ani l-a înfuriat pe Donald Trump cu mult înainte de alegeri.
17:40
Fraudă uriașă descoperită de ANAF: Cum au ocolit patru firme plata TVA și au cerut rambursări ilegale de zeci de milioane de lei # Digi24.ro
ANAF a descoperit un mecanism complex prin care patru firme înrudite au creat un circuit economic fals, cu facturi și tranzacții inexistente, pentru a evita plata taxelor și a obține rambursări ilegale de TVA. Inspectorii antifraudă au blocat rambursări de 19 milioane de lei și au instituit măsuri pentru recuperarea prejudiciului total estimat la peste 55 de milioane.
17:30
Secretarul general NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri, despre redimensionarea trupelor SUA în România, că ajustările de trupe NATO nu sunt un lucru nou. El a adăugat că angajamentul preşedintelui american Donald Trump faţă de NATO este total. La rândul spu, preşedintele Nicuşor Dan a arătat că Santinela Estică înseamnă, pe de o parte, mai multe capacităţi militare şi, pe de altă parte, oameni, atunci când este nevoie.
17:30
Negoiță, acuzat că vrea să transforme Parcul IOR într-un „bâlci de beton”. Cetățenii cer, printr-o petiție, protejarea spațiului verde # Digi24.ro
Grupul civic „Aici a fost o pădure / aici ar putea fi o pădure” a iniţiat o petiţie prin care solicită Primăriei Sectorului 3 să nu implementeze un proiect de modernizare care ar putea afecta caracterul „natural, liniştit şi viu” al Parcului IOR. La rândul său, Grupul de Iniţiativă Civică IOR - Titan atrage atenţia asupra faptului că Primăria de sector condusă de Robert Negoiță vrea să pune în aplicare planul pentru acest parc, „fără transparență, fără respect față de cetățeni și cu decizii luate pe ascuns”.
17:20
Belgia își convoacă ”CSAT-ul”, din cauza incursiunii dronelor în spațiul său aerian. „Nu a fost opera unor amatori” # Digi24.ro
Autoritățile belgiene vor organiza joi dimineață o reuniune a Consiliului Național de Securitate, după ce aeroportul din Bruxelles a fost închis marți seara în urma unei incursiuni a unei drone, a anunțat astăzi biroul prim-ministrului Bart De Wever, scrie cotidianul Le Soir.
Acum 2 ore
17:00
„Sunt de principiu să ne facem plăcerile”. Cum explică un deputat PSD lipsa bolidului de peste 100.000 de euro din declarația de avere # Digi24.ro
Sărac în declarația de avere, avut pe șosele. E povestea unui deputat PSD cu bolid de lux. Conduce un SUV de peste 100 de mii de euro, care nu apare în declarația de avere. E pe firma unui prieten, potrivit unei investigatii Snoop.ro, doar că tot deputatul se dă de gol și spune că bolidul e de fapt o plăcere pe care și-a făcut-o acum, că la 70 de ani nu îl va mai interesa. Transparența nu e punctul său forte. Apar neconcordanțe și în ceea ce privește veniturile. Adunați, banii din conturi dau mai mult decât a declarat oficial deputatul Răzvan Ciortea.
17:00
Ionuț Moșteanu, mesaj la deschiderea forumului NATO: Liniile de producție sunt noile frontiere. Ne revitalizăm industria de apărare # Digi24.ro
La deschiderea ediţiei 2025 a NATO-Industry Forum, organizat la București, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a transmis că Aliații se confruntă cu amenințări simultane, de la războiul din Europa la terorism și instabilitate regională, iar răspunsul României este accelerarea industriei de apărare și investiții în descurajare.
17:00
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său. Edilul spune că sunt făcute cu AI # Digi24.ro
Mai multe fotografii cu primarul comunei Livezile din județul Bistrița-Năsăud, Traian Simionca, au devenit virale pe internet. În imagini, edilul pare că agresează sexual o femeie, chiar în biroul său de la primărie. Acesta susține însă că imaginile au fost trucate cu ajutorul inteligenței artificiale. O reacție a avut și conducerea filialei PSD, partid din care face parte.
16:50
Mark Rutte: „Nu mai reacționez la ședințele lui Putin. E plătit ca președinte al Rusiei, de aceea face ședințe” # Digi24.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, spune că președintele rus Vladimir Putin „e plătit” pentru funcția sa, de aceea organizează ședințe al Consiliului de securitate al Federației Ruse. Rutte a fost întrebat, la conferința de presă comună cu președintele Nicușor Dan, cum comentează această ședință convocată de Putin ca răspuns la testele nucleare începute de Statele Unite și dacă există un răspuns al NATO.
16:40
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, anunță primele vizite în noua sa calitate. Când va vizita România # Digi24.ro
Premierul moldovean Alexandru Munteanu va efectua prima sa vizită externă în calitate de premier la București, iar cea de-a doua – la Bruxelles. Anunțul a fost făcut de premier înaintea primei ședințe a noului Guvern, transmite Moldpres.
16:40
Bucureştenii din zonele Obor, Dacia, Floreasca nu vor mai avea probleme cu apa caldă, anunță Bujduveanu # Digi24.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat miercuri că lucrările de reabilitare a reţelei de termoficare pe Şoseaua Ştefan cel Mare au fost finalizate în proporţie de 98%.
16:40
Secretarul general ala NATO a ajuns la Guvern. Mark Rutte a fost primit de premierul Ilie Bolojan # Digi24.ro
Secretarul general al NATO Mark Rutte a ajuns, miercuri, la Palatul Victoria, unde poartă discuții cu premierul Ilie Bolojan.
16:30
Cum sunt afectați transportatorii de creșterea accizelor. Economist: „Nu putem compensa prin taxe o colectare slabă” # Digi24.ro
Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) a cerut Ministerului Finanțelor modificarea proiectului privind schema de compensare a creșterii accizei la motorină, afirmând că majorările fiscale au împins alimentările camioanelor în Ungaria, Croația și Slovenia, iar România pierde venituri importante din accize și TVA. Într-o analiză pentru Digi24.ro, economistul Dragoș Huru a avertizat că efectele depășesc zona bugetară și reprezintă o problemă de strategie economică și competitivitate pe termen lung.
16:30
Claudia Sheinbaum a fost agresată sexual de un bărbat în plină stradă. Reacția președintei Mexicului # Digi24.ro
În timp ce președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, discuta și făcea selfie-uri cu locuitorii din Mexico City, în centrul capitalei, marți, 4 noiembrie, un bărbat a încercat să o sărute. Într-un videoclip care a devenit rapid viral pe platformele sociale, se vede cum bărbatul pune o mână pe umărul președintei, încearcă să o sărute pe gât și să-și pună mâinile pe pieptul ei, relatează Le Parisien.
Acum 4 ore
16:00
Nume noi în anturajul lui Călin Georgescu. Rețeaua de influență care s-ar fi lăudat că încearcă să îl scoată din țară # Digi24.ro
Călin Georgescu ar fi fost angajat fictiv într-o companie din Austria în primăvara acestui an, după cum reiese dintr-un caz anchetat de DNA. Scopul acestei angajări ar fi fost ca fostul candidat la prezidențiale să argumenteze în fața instanței că lucrează în Viena, ca să poată părăsi țara, potrivit surselor judiciare. Din cazul anchetat de DNA reiese existența și modul de lucru al unei grupări coordonate de un general SIE în retragere și din care ar face parte doi afaceriști, unul care locuiește în Viena și altul din România.
15:50
Prizonier eliberat din greșeală, căutat „de urgență”. Administrația penitenciarului și-a dat seama abia după o săptămână că lipsește # Digi24.ro
Poliția Metropolitană din Londra a anunțat că desfășoară o operațiune urgentă pentru prinderea unui prizonier eliberat din greșeală din penitenciarul HMP Wandsworth. Bărbatul, un cetățean algerian în vârstă de 24 de ani, a fost scos din închisoare dintr-o eroare la sfârșitul lunii octombrie.
15:30
Jocurile de noroc vor fi interzise tinerilor sub 21 de ani iar reclamele online vor fi restricționate, potrivit unor proiecte de lege # Digi24.ro
Tinerii cu vârsta sub 21 de ani vor avea interdicţie să participe la jocuri de noroc, iar în mediul online va fi interzisă difuzarea reclamelor la jocuri de noroc în intervalul orar 06:00 - 24:00, potrivit unor proiecte de lege depuse de parlamentarele Raluca Turcan (PNL) şi Diana Stoica (USR).
15:30
Banca Națională a României (BNR) a avertizat miercuri, 5 noiembrie, cu privire la un document care circulă pe Internet, intitulat „Pericol crescut privind siguranţa juridică – Procură cu autoritate totală”, conform News.ro.
15:30
Ilie Bolojan, mesaj după decesul lui Emeric Ienei: „De numele său se leagă momente memorabile ale fotbalului românesc” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis un prim mesaj după decesul lui Emeric Ienei. Șeful Executivului a subliniat că „noaptea în care, sub bagheta lui, Steaua a câştigat Cupa Campionilor Europeni este un moment pe care microbiştii, indiferent cu ce echipă ţin, nu îl pot uita o viaţă întreagă”.
15:30
Nicușor Dan și Mark Rutte, conferință de presă după ce șeful NATO a fost primit la Palatul Cotroceni # Digi24.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va susține, de la ora 15:30, o conferință de presă cu președintele Nicușor Dan. Rutte a ajuns în România miercuri, în prima sa vizită în ţara noastră, și a fost primit de președintele Dan la Palatul Cotroceni.
15:20
Liviu Dragnea îl acuză pe Sorin Grindeanu că minte legat de invitarea sa la Congresul PSD: „Există riscul să vorbesc membrilor” # Digi24.ro
Fostul preşedinte Liviu Dragnea a transmis, miercuri, după ce liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu a spus că nu l-a invitat la Congres pentru că ar avea o interdicţie de participare, că este o minciună şi că de fapt acesta a întrebat o cunoştinţă comună dacă e bine să îl invite, dar i s-a spus că există riscul să urce pe scenă şi să vorbească membrilor PSD, ceea ce poate arunca Congresul în aer. „În concluzie, nu am fost invitat din laşitate, de teama de a nu spune PSD-ului adevărul despre conducerea partidului, despre interesele acestui grup şi despre cine se află în spatele lor”, spune Dragnea.
15:20
Ultima zi în care credincioșii mai pot intra în Altarul Catedralei Naționale. Peste 290.000 de oameni au vizitat lăcașul de cult # Digi24.ro
Peste 290.000 de persoane au trecut, pe parcursul a zece zile, prin Altarul Catedralei Naţionale pentru a se închina, informează, miercuri, Agenţia Basilica a Patriarhiei Române. Miercuri, până la ora 24:00, este ultima zi în care pelerinii mai pot avea acces în Altarul lăcaşului de cult.
15:10
Maşină de poliţie lovită de o autoutilitară condusă de un şofer băut, care nu a oprit la semnalul poliţiştilor # Digi24.ro
O maşină de Poliţie a fost lovită, miercuri, în timpul unei urmăriri în trafic, după ce şoferul unei autoutilitare, care se afla sub influenţa alcoolului, nu a oprit pe DN 72A, la semnalul poliţiştilor, informează IPJ Dâmboviţa.
15:10
Subvenția APIA pentru eco-schema PD-28, promisă fermierilor la 58,18 euro/ha în primăvara anului 2025, a fost redusă la 20 euro/ha, după ce cererile depuse au depășit de aproape patru ori estimările Ministerului Agriculturii, iar bugetul de 103 milioane de euro nu poate fi suplimentat, a anunțat Daniela Rebega, reprezentant al Autorității de Management din MADR, pentru Digi24.ro.
15:10
Papa Leon, noi critici la adresa administrației Trump pe tema imigranților: „Au trăit ani și ani fără să cauzeze probleme” # Digi24.ro
Papa Leon a făcut apel la o „reflecție profundă” în SUA cu privire la tratamentul aplicat imigranților aflați în detenție, afirmând că „multe persoane care au trăit ani și ani fără să cauzeze probleme au fost profund afectate de ceea ce se întâmplă în prezent”, relatează The Guardian.
15:00
Adrian Năstase, despre participarea la Congresul PSD: „O decizie de conștiință”. Ce spune fostul premier despre reformarea partidului # Digi24.ro
Fostul preşedinte al PSD Adrian Năstase transmite, miercuri, despre participarea sa la Congresul PSD, că nu este doar un gest politic, ci o decizie de conştiinţă, el arătând că este timpul să redea PSD forţa şi claritatea care l-au făcut, de-a lungul istoriei, un pilon al stabilităţii şi al echilibrului social.
14:50
„Parlamentul poate funcționa și cu mai puțini aleși”. Mircea Abrudean: Degeaba vrea PNL 300 de parlamentari dacă nu are majoritate # Digi24.ro
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat la Digi24 că „Parlamentul poate funcționa și cu mai puțini aleși”, susținând o reducere a numărului de parlamentari cu cel puțin 10%. Liberalul a precizat însă că „degeaba vrea PNL să reducă la 300 de parlamentari, dacă nu există o majoritate puternică pentru o astfel de decizie”. Abrudean a vorbit și despre reforma administrației locale, amânată de luni de zile, despre care spune că se va găsi o formulă foarte curând, dar a avertizat și că „dacă nu luăm decizii, nu mai are nimeni încredere în instituțiile statului”.
14:40
Președintele Senatului, despre reforma pensiilor speciale: „Cu cât se tărăgănează mai mult, cu atât crește neîncrederea” # Digi24.ro
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat la Digi24 că reforma pensiilor speciale trebuie reluată rapid și dusă „pe aceleași principii de echitate și decență”, avertizând că întârzierea acesteia „generează și mai multă neîncredere”. Liberalul a mai precizat și că interdicția cumulului pensiei cu salariul rămâne „un element important”, însă momentan nu există un acord.
14:20
Ce spune șeful ANRE despre dezvoltarea unor noi rețele de distribuție de gaze: „Lucrările de mentenanță trebuie făcute la timp” # Digi24.ro
În contextul în care, în România, accidentele din cauza gazelor naturale fac de 100 de ori mai multe victime decât în Vestul Europei, iar operatorii de distribuție își concentrează atenția pe extinderea rețelelor, și nu pe reabilitarea acestora, George Niculescu, președintele ANRE, a afirmat, la Digi24, că lucrările de mentenanță rămân o prioritate.
Acum 6 ore
14:10
Cel mai tânăr instructor pentru viitorii piloţi NATO, detaşat în SUA, e român. „Când vine vorba de zbor, vorbim cu toţii aceeaşi limbă” # Digi24.ro
Cel mai tânăr instructor de zbor pentru viitorii piloţi de luptă ai NATO, detaşat la baza aeriană Sheppard, din Wichita Falls, SUA, este un român, informează Forţele Aeriene Române.
14:00
Oferte de Black Friday la energie. George Niculescu: „Mi-aș dori să văd din partea furnizorilor o astfel de preocupare continuă” # Digi24.ro
Fenomenul Black Friday a acaparat și piața energiei electrice, aducând oferte speciale cu prețuri reduse pe kWh. George Niculescu, președintele ANRE, a explicat miercuri, la Digi24, că și-ar dori să vadă din partea furnizorilor „o astfel de preocupare continuă”. Mai mult, astfel de oferte indică faptul că „piața începe să funcționeze pe principii corecte de concurență și de competiție între furnizori”.
13:50
O doctoriță româncă din Franța a fost găsită carbonizată în casa ei. Polițiștii suspectează o crimă: care este ipoteza lor # Digi24.ro
O româncă în vârstă de 56 de ani, din Molsheim, Franța, care era medic cardiolog, a fost găsită carbonizată în casa ei. Poliția are suspiciuni de crimă, iar principalul suspect este fiul victimei, în vârstă de 22 de ani, care este căutat de autorități, potrivit cotidianului francez Dernieres Nouvelles d’Alsace (DNA).
13:40
Franţa. Un şofer a intrat în mai mulți pietoni. Zece persoane, rănite, patru foarte grav. La arestare ar fi strigat „Allah Akbar” # Digi24.ro
Un bărbat de 35 de ani a fost reţinut miercuri dimineaţă la Saint-Pierre-d'Oléron, pe insula Charente-Maritime, în vestul Franţei după ce ar fi lovit intenţionat mai mulţi pietoni strigând „Allah Akbar!. Dintre cele zece persoane lovite, patru se află în stare de urgenţă absolută, scrie Le Figaro.
13:30
O ursoaică şi cei trei pui ai ei au fost surprinşi în imagini în Parcul Natural Apuseni, în timp ce beau apă dintr-o baltă şi umblă după hrană. Specialiştii transmit că, toamna, urşii adună rezerve de grăsime, pregătindu-se pentru somnul de iarnă.
13:00
Ciprian Ciucu vrea să-l invite pe Nicușor Dan la prezentarea programului de candidat pentru Primăria Capitalei. „Este o onoare” # Digi24.ro
Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a declarat, miercuri, la Digi24, că ia în considerare invitarea președintelui Nicușor Dan la evenimentul în care își va prezenta programul de candidat pentru Primăria Capitalei.
12:40
„Libertatea nu trebuie plătită”. Victimele violenței domestice scapă de taxele de divorț și partaj după votul Camerei Deputaților # Digi24.ro
Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, a adoptat miercuri proiectul de lege prin care victimele violenţei domestice sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru pentru cererile de divorţ şi partaj. Potrivit deputatului PNL Alina Gorghiu, iniţiatoarea proiectului, „este o lege care elimină o barieră reală pentru femeile care vor să se desprindă de agresor şi să înceapă o viaţă nouă în siguranţă, pentru că libertatea nu trebuie plătită”.
12:30
Ministerul Educaţiei anunţă, miercuri, că au fost publicate modele de subiecte pentru examenele naţionale, acestea fiind disponibile pe site-ul dedicat.
12:30
Mesajul Stelei Bucureşti după decesul lui Ienei: „Un lord al fotbalului. Drum lin, nea Imi!” # Digi24.ro
Steaua Bucureşti a postat un mesaj emoţionant pe Facebook după decesul lui Emeric Ienei, notând că a fost „omul care a făcut ca Steaua să strălucească deasupra întregii Europe, a întregii lumi”.
12:20
China interzice cipurile AI americane din centrele de date. Nouă lovitură în războiul tehnologic cu SUA (Reuters) # Digi24.ro
Guvernul chinez a decis ca toate centrele de date finanțate din bani publici să utilizeze exclusiv cipuri de inteligență artificială produse în țară, potrivit unor surse citate de Reuters. Autoritățile au cerut proiectelor aflate în construcție să elimine complet cipurile străine, o decizie care marchează una dintre cele mai agresive acțiuni ale Beijingului de a reduce dependența de tehnologia occidentală. Măsura afectează direct giganți americani precum Nvidia, AMD și Intel, în timp ce companiile locale, precum Huawei, se pregătesc să ocupe piața.
12:20
Coreea de Nord a trimis noi trupe în Rusia: „S-au deplasat în etape începând din septembrie” # Digi24.ro
Coreea de Nord a trimis circa 5.000 de soldați specializați în construcții în Rusia începând din septembrie pentru a ajuta la „reconstrucția infrastructurii”, a declarat marți un parlamentar sud-coreean după o ședință informativă a agenției de spionaj din Seul, relatează The Moscow Times.
Acum 8 ore
12:00
Unul din şapte români a planificat să cheltuiască peste 5.000 de lei pentru Black Friday 2025 (studiu) # Digi24.ro
Unul din şapte români a planificat cheltuirea a peste 5.000 de lei pentru Black Friday 2025, 60% mai mult decât acum doi ani. Electrocasnicele mici, hainele, televizoarele şi telefoanele sunt în topul preferinţelor.
11:40
Emeric Ienei a murit la vârsta de 88 de ani
11:40
Inflație de candidați la Primăria Capitalei: strategie de fragmentare a voturilor sau lipsă de interes real din partea partidelor? # Digi24.ro
Alegerile pentru Primăria Capitalei se desfășoară într-o competiție tot mai fragmentată, pe măsură ce apar noi candidați. PNL, USR și unii independenți concurează pentru același electorat, în timp ce suveraniștii nu reușesc să se coaguleze în jurul unui singur candidat, iar PSD încearcă să se diferențieze de imaginea tradițională a partidului prin profilarea unui candidat mai atrăgător pentru un electorat larg.
