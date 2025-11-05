Bursa americană îşi revine după şedinţa tensionată de marţi: Indicele S&P 500 a crescut cu 0,3%, Dow Jones a avansat 0,2%, iar Nasdaq Composite 0,5%. Acţiunile din tehnologie sunt pe plus după ce boomul AI continuă

14:30

La doar 25 de ani, Mălina Ion a reuşit să facă ceea ce mulţi antreprenori visează: să transforme o decizie luată din instinct într-o afacere de succes. Originară din Buzău, ea s-a mutat la Braşov după terminarea liceului, pentru a-şi continua studiile. Iniţial s-a înscris la Facultatea de Litere, dar şi-a dat repede seama că nu i se potriveşte, aşa că a ales marketingul. Într-un oraş nou, fără familie aproape, şi-a pus la încercare limitele şi, la doar 20 de ani, a deschis prima franciză 5 to go împreună cu partenerul său de viaţă.