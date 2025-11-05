Bursa americană îşi revine după şedinţa tensionată de marţi: Indicele S&P 500 a crescut cu 0,3%, Dow Jones a avansat 0,2%, iar Nasdaq Composite 0,5%. Acţiunile din tehnologie sunt pe plus după ce boomul AI continuă
Ziarul Financiar, 5 noiembrie 2025 18:00
Bursa americană îşi revine după şedinţa tensionată de marţi: Indicele S&P 500 a crescut cu 0,3%, Dow Jones a avansat 0,2%, iar Nasdaq Composite 0,5%. Acţiunile din tehnologie sunt pe plus după ce boomul AI continuă
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Pagina verde. Bucureştiul, a doua cea mai poluată capitală europeană, ar putea avea o centură verde graţie unei iniţiative civice # Ziarul Financiar
Primăria Municipiului Bucureşti a semnat recent cu Fundaţia Centura Verde protocolul pentru demararea proiectului „Centura Verde Bucureşti-Ilfov“, un pas concret în protejarea mediului, creşterea calităţii vieţii şi dezvoltarea sustenabilă a zonei metropolitane.
Forumul NATO de la Bucureşti. Ce spune secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre retragerea trupelor americane din România: Dacă România ar fi atacată, nu doar forţele dislocate aici ar acţiona, ci întreaga capacitate NATO, flota de F-35, forţele navale şi terestre. Asta ne face de neoprit. Nimeni nu va îndrăzni să încerce. LIVE TEXT # Ziarul Financiar
Paradox în 2026 dinspre manageri: Prudenţă la nivel macro, ambiţie la nivel micro. Managerii anticipează o scădere a economiei în 2026, dar se aşteaptă la creştere în propria companie # Ziarul Financiar
O pondere de 41% dintre managerii din România care au răspuns unui barometru de opinie realizat de EXEC-EDU, companie de training, coaching şi consultanţă pentru lideri, anticipează o scădere a economiei României în 2026, ca urmare a unui context economic şi politic dificil. Alţi 27% consideră că economia va rămâne la acelaşi nivel, iar 32% se aşteaptă la o creştere lentă.
„Povestea Porumbacu 134 a început să se scrie în vara anului 2022, când am descoperit această casă veche, cu o structură unică, care aparţinuse unui pictor iconograf şi familiei sale. Ne-a plăcut imediat“, spune ea.
Top angajatori 2025: Booking Holdings România pe locul 1, retailul domină, IT-ul pierde teren # Ziarul Financiar
Locul 1 în clasamentul care se bazează pe recenziile anonime ale angajaţilor revine anul acesta companiei Booking Holdings România, centrul local de excelenţă al celui mai mare furnizor global de servicii turistice online. Acesta deserveşte operaţiunile Booking Holdings în zone precum securitate cibernetică, dezvoltare software, analiză de date, optimizare financiară şi servicii globale de business.
Secretarul general NATO, Mark Rutte: Dacă România ar fi atacată, întregul NATO ar veni în ajutor. Nimeni nu va îndrăzni să încerce # Ziarul Financiar
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis la Bucureşti, în cadrul unei conferinţe de presă comune cu preşedintele Nicuşor Dan, că toate cele 32 de state membre ale Alianţei sunt pregătite să intervină pentru apărarea României în cazul unui atac.
Bogdan Clipici, country manager, Bolt Business România: „Ne uităm cum putem să susţinem operatorii de transport să facă tranziţia cât mai repede de la maşini pe motorină sau benzină către zona electrică“ # Ziarul Financiar
Cererea din partea companiilor mari pentru deplasări cu maşinile electrice este în creştere dat fiind obiectivele de sustenabilitate la care vor să se alinieze.
Coface Top 500 CEE: România are 56 de companii în top 500 şi 9 companii între cele mai mari 100 de companii din Europa Centrală şi de Est ”Companiile româneşti menţin cele mai ridicate rate ale marjei de profit din regiune, reflectând eficienţă operaţională şi putere de stabilire a preţurilor” # Ziarul Financiar
În orice afacere de la zero iei în calcul şi eşecul. Cum faci ca eşecul potenţial să nu se transforme în sperietoare? “ Niciodată nu mi-a fost frică de muncă. Dacă acest pariu nu-mi ieşea, îmi strângeam lucrurile şi eram obişnuit să fiu nomad, mă întorceam, făceam alţi bani şi o luam de la capăt”. # Ziarul Financiar
În vara anului 2021, Bogdan Jufă s-a mutat de la Bacău la Târgu-Jiu special pentru a deschide prima cafenea 5 to go din oraş, deşi nu avea experienţă în antreprenoriat şi tot ce ştia despre oraş aflase într-o vizită alături de prieteni în acelaşi an
La 20 de ani şi-a convins familia şi prietenul să îi acorde 20.000 de euro pentru prima ei afacere în Braşov. A ajuns în doar 5 ani să aibă 12 angajaţi si vânzări de 500.000 de euro # Ziarul Financiar
La doar 25 de ani, Mălina Ion a reuşit să facă ceea ce mulţi antreprenori visează: să transforme o decizie luată din instinct într-o afacere de succes. Originară din Buzău, ea s-a mutat la Braşov după terminarea liceului, pentru a-şi continua studiile. Iniţial s-a înscris la Facultatea de Litere, dar şi-a dat repede seama că nu i se potriveşte, aşa că a ales marketingul. Într-un oraş nou, fără familie aproape, şi-a pus la încercare limitele şi, la doar 20 de ani, a deschis prima franciză 5 to go împreună cu partenerul său de viaţă.
Schimbare de strategie majoră la Apple: Compania va ataca piaţa low-cost cu un nou laptop sub 1.000 de dolari pentru a lupta cu Chromebook # Ziarul Financiar
Apple Inc. se pregăteşte pentru o mişcare strategică fără precedent: intrarea pe piaţa laptopurilor low-cost, un segment dominat de Chromebookuri şi PC-uri Windows de bază, raportează Mark Gurman de la Bloomberg. Această mişcare reprezintă o schimbare radicală pentru compania cunoscută istoric pentru concentrarea pe dispozitive premium cu marje de profit ridicate.
Csaba Bálint, membru CA al BNR: Corecţia deficitului bugetar este esenţială, iar un plus de disciplină, prudenţă şi de simţ al măsurii ar creşte considerabil şansele de reuşită. Deficitele gemene ridicate semnalează vulnerabilităţi ale economiei care nu pot fi ignorate # Ziarul Financiar
La trei decenii şi jumătate de la tranziţia spre economia de piaţă, România se află în faţa unui test de maturitate, într-un context marcat de vulnerabilităţi macroeconomice importante, de la deficitele gemene ridicate, până la presiunile asupra sustenabilităţii fiscale, susţine Csaba Bálint (foto), membru în Consiliul de administraţie al BNR.
Probleme la alegeri pentru Republicani: Zohran Mamdani devine primul primar musulman al New York-ului. Mamdani a obţinut 50,4% din voturi, depăşindu-l clar pe Andrew Cuomo, fostul guvernator democrat de trei mandate al statului New York, care a avut sprijinul preşedintelui Donald Trump. Democraţii obţin victorii majore la nivel naţional # Ziarul Financiar
Mesaj dur de la Rompetrol Rafinare, cea mai mare rafinărie a României: Taxa pe cifra de afaceri trebuie abrogată. Am suspendat investiţii de peste 700 mil. dolari din cauza taxelor. Riscul discontinuităţii activităţii companiei ar pune în pericol securitatea energetică. România are nevoie de politici care să restabilească încrederea investitorilor, nu de măsuri care o distrug # Ziarul Financiar
Rompetrol Rafinare (RRC), operatorul rafinăriei Petromidia, a raportat pentru prima jumătate a anului 2025 o cifră de afaceri brută consolidată în urcare cu 32%, la aproximativ 2,8 miliarde de dolari, în timp ce pierderea netă s-a redus cu aproape 30%, la 53,1 milioane de dolari.
ZF Live. Monica Graţiela Cabăţ, KRUK România: Piaţa de credite neperformante a evoluat în ultimii 18 ani. Acum portofoliile de creanţe se cumpără şi cu 60% din valoarea lor, în timp ce în 2007-2008 acestea se vindeau cu 6-9% # Ziarul Financiar
Piaţa de credite neperformante a evoluat foarte mult în ultimii 18 ani de când KRUK este în România şi acum este extrem de competitivă, portofoliile de creanţe se cumpără şi cu 60% din valoarea lor, în timp ce în 2007-2008 acestea se vindeau cu doar 6-9%, a spus Monica Graţiela Cabăţ, head of marketing&digital collection la KRUK România, în cadrul emisiunii de business ZF Live.
Iulian Anghel, ZF: Cine va fi al treilea preşedinte al României venit din fotoliul de primar al Bucureştiului? # Ziarul Financiar
Primarul General al Bucureştiului a obţinut mereu cele mai multe voturi în alegeri după preşedintele României. Un parlamentar obţine un mandat cu 10-12 mii de voturi. Un primar al Capitalei cu câteva sute de mii.
ZF IT Generation. Start-up Update. MeetGeek.ai lansează agenţi AI care participă activ la şedinţe. Dan Huru: „Avem agenţi conversaţionali care pot ţine şedinţe în locul tău sau cu tine, ca un asistent“ # Ziarul Financiar
Start-up-ul românesc MeetGeek.ai a lansat oficial „AI Voice Agents”, o nouă tehnologie care marchează trecerea de la un asistent AI pasiv, care înregistrează şi sumarizează şedinţele, la un participant activ care poate vorbi, pune întrebări relevante şi prelua sarcini în timp real. Această lansare reprezintă exact „pariul” pe „automatizare agentică” (Agentic Automation) pe care cofondatorul şi CEO-ul Dan Huru îl menţiona într-un interviu recent ca fiind motorul principal pentru atingerea ţintei de 10 milioane de dolari venit recurent anual (ARR).
