UPDATE - Sibiu: Pieton lovit de un autobuz, pe DN 1/ Victima ar fi prinsă sub autovehicul/ Traficul, complet blocat

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, în declaraţiile comune cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, că ţara noastră are aliaţi şi este protejată în mod corespunzător faţă de orice fel de potenţială ameninţare iar România îşi va îndeplini obligaţiile pe care şi le-a asumat, va continua să fie un furnizor de securitate şi de ţară care contribuie la securitatea euroatlantică. România va continua să investească în consolidarea capabilităţilor militare, a mai spus şeful statului. Secretarul general NATO, Mark Rutte, a declarat că, dacă România va fi atacată, sunt alte 31 de naţiuni care vor veni să salveze ţara noastra pentru că aşa funcţionează NATO şi aceasta ne face de nebătut, el adăugând că crede că nimeni nu va încerca acest lucru. Potrivit lui Rutte, Santinela estică apără Flancul de Est din Nord până la Marea Neagră, iar dacă va avea loc un atac de oriunde, din Rusia sau oricine ar ataca NATO, dacă ar ataca România în special, nu este vorba despre ajutor din partea santinelei estice şi trupele terestre, dar tot NATO va veni să salveze România.