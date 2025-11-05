UPDATE - Sibiu: Pieton lovit de un autobuz, pe DN 1/ Victima ar fi prinsă sub autovehicul/ Traficul, complet blocat
News.ro, 5 noiembrie 2025 19:20
Un pieton a fost lovit, miercuri seară, de un autobuz, pe DN 1, în zona localităţii Bradu din judeţul Sibiu, primele informaţii arătând că victima a rămas prinsă sub autovehicul. Pompierii intervin pentru descarcerarea acesteia. Traficul în zonă este blocat complet.
Acum 10 minute
19:40
Daniel David: Atâta timp cât România va dori să aibă învăţământ rural, iar eu susţin acest lucru, nu o să putem evita învăţământul simultan/ Dacă tot îl vom avea, va trebui să ne pregătim pentru acest învăţământ simultan # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, anunţă că a făcut o analiză cu privire la situaţia învăţământului simultan în sectorul preuniversitar şi că va propune conducerilor universităţilor care pregătesc viitoare cadre didactice să includă în modulele de pregătire şi elemente sau ghiduri care să îi pregătească pe viitorii profesori pentru a preda simultan la două clase diferite.
19:40
Sorin Grindeanu, întrevedere cu secretarul general NATO: Am discutat despre consolidarea prezenţei aliate pe Flancul Estic, noile ameninţări cu drone şi, mai ales, despre Hubul European de Securitate Maritimă pe care îl propunem la Marea Neagră # News.ro
Sorin Grindeanu, preşedintele Camerei Deputaţilor, a avut miercuri o întrevedere cu secretarul general NATO, Mark Rutte, cu care a discutat despre consolidarea prezenţei aliate pe Flancul Estic, noile ameninţări cu drone şi, mai ales, despre Hubul European de Securitate Maritimă pe care îl propunem la Marea Neagră.
Acum 30 minute
19:30
Ministrul Educaţiei: Orice profesor trebuie să înţeleagă că, dacă copiii încep să vadă temele ca un element negativ, indiferent ce teme le dai, cu toată intenţia bună pe care o ai ca profesor, de fapt vei obţine efecte negative # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, spune că profesorii trebuie să respecte prevederile care stabilesc clar cât timp trebuie să petreacă elevii pentru rezolvarea temelor pentru acasă, el arătând că, dacă acestea sunt percepute în mod negativ de către elevi, rezultatele obţinute vor fi contrare celor aşteptate de dascăli.
19:30
Jucătoarea Elena Rîbakina din Kazahstan a învins-o, miercuri, pe rusoaica Ekaterina Alexandrova (6-4, 6-4) în ultima etapă a grupei Serena Williams la Turneul Campioanelor, din care iese pe primul loc şi neînvinsă.
19:20
Un pieton a fost lovit, miercuri seară, de un autobuz, pe DN 1, în zona localităţii Bradu din judeţul Sibiu, primele informaţii arătând că victima a rămas prinsă sub autovehicul. Pompierii intervin pentru descarcerarea acesteia. Traficul în zonă este blocat complet.
19:20
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean: România este o ţară sigură şi protejată de NATO! Secretarul general, Mark Rutte, ne-a asigurat de asta la întâlnirea de astăzi # News.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, transmite miercuri, după întrevederea cu secretarul general al NATO, că România este o ţară sigură şi protejată de NATO, Mark Rutte asigurându-i de asta, la întâlnire. El mai afirmă că România, la rândul ei, este angajată să facă tot ceea ce depinde de ea şi menţionează că a consolidat apărarea antiaeriană şi capacităţile de monitorizare, când Parlamentul a adoptat legislaţie suplimentară care permite instituţiilor româneşti să acţioneze ferm împotriva incidentelor cu drone.
19:20
Ministrul Educaţiei: Aştept de la profesorii nemulţumiţi, cei care doresc să protesteze, să protesteze un pic într-un alt mod şi cu alte conţinuturi, fiindcă societatea se uită la noi # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, respinge ideile celor care îl acuză că este foarte critic la adresa sindicatelor, el arătând că înţelege şi respectă dreptul sindicaliştilor de a protesta faţă de măsurile luate de Guvern care îi nemulţumesc, dar le solicită cadrelor didactice să fie atente la modul în care îşi manifestă nemulţumirile. ”Aştept de la profesorii nemulţumiţi, cei care doresc să protesteze, să protesteze un pic într-un alt mod şi cu alte conţinuturi, fiindcă lumea se uită la noi, societatea se uită la noi şi nu este în regulă să-şi formeze o imagine de multe ori proastă”, argumentează ministrul.
Acum o oră
19:10
Croaţia urmează să cumpere 18 tunuri de tip Caesar din Franţa, un contract estimat la 320 mil. €. Livrarea tunurilor, prevăzută în 2029. Zagrebul urmează să-şi modernizeze armata cu 44 de tancuri de tip Leopard 2A8, 420 de camioane TATRA şi sisteme de pro # News.ro
Croaţia urmează să cumpere 18 tunuri de tip Caesar din Franţa, un contract estimat la 320 de milioane de euro, în cadrul unui program de modernizare a armatei croate, declară miercuri Ministerul croat al Apărării AFP.
19:00
Administratorii unor fabrici de încălţăminte din Oradea, un italian şi un slovac, acuzaţi că au păgubit statul român cu peste 10 milioane de lei prin rambursări ilegale de TVA sau neplata impozitelor pe salarii şi a contribuţiilor sociale şi de sănătate # News.ro
Un italian şi un slovac, ambii cu reşedinţa în Oradea, administratori ai unor fabrici de încălţăminte, sunt acuzaţi că au păgubit statul român cu peste 10 milioane de lei, fie prin compensări sau rambursări ilegale de TVA, fie prin neplata impozitului pe salariile angajaţilor sau a contribuţiilor de asigurări sociale şi de sănătate reţinute de la asiguraţi. Bărbatul din Italia a fost dus la audieri, iar anchetatorii au pus sechestru pe un apartament, un teren şi pe mai multe bunuri mobile şi mijloace fixe ale suspecţilor. De asemenea, au fost poprite sumele de bani din conturile uneia dintre societăţi şi ale celor doi administratori, celelalte trei firme fiind radiate din Registrul Comerţului.
19:00
Nicuşor Dan: Apreciez determinarea lui Mark Rutte de a aduce mai multe capacităţi aliate în România, atunci când este nevoie, prin intermediul Santinelei estice # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, miercuri, după primirea secretarului general al NATO la Palatul Cotroceni, că apreciază determinarea lui Mark Rutte de a aduce mai multe capacităţi aliate în România, atunci când este nevoie, prin intermediul Santinelei estice.
18:50
Judecătorii Curţii Supreme americane, sceptici faţă de legalitatea tarifelor comerciale impuse de Donald Trump # News.ro
Judecătorii Curţii Supreme a Statelor Unite şi-au exprimat miercuri scepticismul faţă de legalitatea tarifelor comerciale extinse impuse de preşedintele Donald Trump, care vizează majoritatea ţărilor lumii, transmite CNBC.
Acum 2 ore
18:40
Spitalul Nasser din Fâşia Gaza anunţă că a primit cadavrele a 15 palestinieni, după predarea rămăşiţelor unui militar israeliano-american, Itay Chen. Hamas acuză din nou Israelul că refuză să transmită liste cu numele persoanelor pe ale căror rămăşiţe le # News.ro
Spitalul Nasser, situat în sudul Fâşiei Gaza, anunţă miercuri că a primit cadavrele a 15 palestinieni, în cadrul unui acord de încetarea focului între Israel şi mişcarea islamistă palestiniană Hamas, relatează AFP.
18:40
Sibiu: Pieton lovit de un autobuz, pe DN 1/ Victima ar fi prinsă sub autovehicul/ Traficul, îngreunat # News.ro
Un pieton a fost lovit, miercuri seară, de un autobuz, pe DN 1, în zona localităţii Bradu din judeţul Sibiu, primele informaţii arătând că victima a rămas prinsă sub autovehicul. Pompierii intervin pentru descarcerarea acesteia. Traficul în zonă este îngreunat.
18:40
Ciprian Marica: Emeric Ienei a fost, probabil, singurul om din fotbalul românesc despre care absolut toată lumea a vorbit frumos # News.ro
Fostul internaţional Ciprian Marica i-a adus un omagiu lui Emeric Ienei, despre care a spus că a fost, probabil, singurul om din fotbalul românesc despre care absolut toată lumea a vorbit frumos
18:30
Tânăr reţinut de procurorii DIICOT Timiş, după ce ar fi determinat o fată de 14 ani să întreţină cu el acte de natură sexuală, realizând materiale pornografice/ Anterior, el ar fi făcut acelaşi lucru cu o fată de 12 ani # News.ro
Un tânăr de 25 de ani a fost reţinut, miercuri, de procurorii DIICOT Timiş, fiind suspectat că a determinat o fată de 14 ani să întreţină cu el acte de natură sexuală, realizând astfel materiale pornografice. În cadrul anchetei, s-a stabilit că, anterior, el a procedat în acelaşi fel cu o fată de 12 ani.
18:30
Plimbările zilnice pot încetini declinul cognitiv în boala Alzheimer, sugerează un nou studiu # News.ro
Persoanele cu boala Alzheimer care fac zilnic între 3.000 şi 5.000 de paşi îşi pot încetini semnificativ declinul cognitiv, arată un nou studiu. Creşterea moderată a nivelului de activitate fizică ar putea întârzia deteriorarea mentală cu până la trei ani, iar un efort uşor mai mare, între 5.000 şi 7.500 de paşi pe zi, poate extinde această protecţie la aproximativ şapte ani.
18:20
Fundaşul echipei Atletico Madrid, Robin Le Normand, a suferit o leziune la genunchiul stâng # News.ro
Fundaşul echipei Atlético Madrid, Robin Le Normand, care a ieşit marţi seara în prima repriză a meciului din Liga Campionilor împotriva echipei Union St-Gilloise după o ciocnire cu un jucător advers, suferă de o „leziune” la genunchiul stâng, a anunţat miercuri clubul madrilen.
18:20
MApN: Militari români din Bosnia şi Herţegovina, apreciaţi de Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate şi Vicepreşedinte al Comisiei Europene # News.ro
Militarii români şi străini din Camp Butmir, Sarajevo, dislocaţi în cadrul Operaţiei EUFOR ALTHEA a Uniunii Europene din Bosnia şi Herţegovina, au fost vizitaţi de către Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate şi Vicepreşedinte al Comisiei Europene, Kaja Kallas.
18:10
Şeful Statului Major francez, Fabien Mandon, trage un semnal de alarmă, în audieri în Senat, cu privire la o ”atmosferă nucleară îngrijorătoare” după testele Rusiei şi anunţul lui Trump cu privire la o eventuală reluare a testelor nucleare # News.ro
Testarea de nou armament nuclear de către Rusia şi anunţarea unei eventuale reluări a testelor nucleare de către preşedintele american Donald Trump constituie o ”atmosferă nucleară îngrijorătoare”, trage un semnal de alarmă şeful Statului Major Interarme francez Fabien Mandon, care arată cu degetul ”un nivel al discursului şi agresivităţii (...) destul de excepţional”, relatează AFP.
18:10
Daniel David: Am făcut o solicitare către ministrul Finanţelor, cu informarea premierului, pentru a vedea dacă putem să continuăm cu plata hotărârilor judecătoreşti în condiţiile în care Ministerul Educaţiei avea banii în buget. Aştept răspunsul # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, anunţă că a solicitat Ministerului Finanţelor să analizeze posibilitatea ca Ministerul Educaţiei să poată plăti angajaţilor din sistem sumele pe care aceştia le-au obţinut prin hotărâri judecătoreşti, în condiţiile în care o ordonanţă adoptată de Guvern la începutul lunii trecute prevede că salariaţii din sectorul bugetar care au obţinut bani în instanţă îi vor primi de anul viitor.
17:50
David: Încă nu avem standarde de evaluare şi de notare clare/ Pentru primar şi gimnaziu vom încheia elaborarea standardelor de evaluare şi notare probabil anul viitor în luna iunie. Tot atunci îmi propun să terminăm şi pentru învăţământul liceal # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, admite că există discrepanţe între notele pe care elevii le primesc la clase şi rezultatele pe care le obţin la examene naţionale precum Evaluarea Naţională sau Bacalaureatul. În acest context, Daniel David anunţă că la jumătatea anului viitor vor fi gata standardele de evaluare pentru elevii din ciclurile primar şi gimnazial, dar şi pentru liceu.
17:50
Aproape 20.000 de consumatori vor fi afectaţi joi de întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale pe mai multe străzi din sectorul 4 al Capitalei/ Distrigaza anunţă că face lucrări de mentenanţă la reţeaua de distribuţie # News.ro
Aproape 20.000 de consumatori vor fi afectaţi joi, 6 noiembrie, de întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale pe mai multe străzi din sectorul 4 al Capitalei, pentru lucrări de mentenanţă la reţeaua de distribuţie a gazelor, anunţă Distrigaz Sud Reţele. Potrivit sursei citate, gazele vor fi oprite între orele 08:00 – 22:00. Compania roagă clienţii ca, în cazul în care, după realimentare, simt miros de gaze, să apeleze Centrul de Depanaj, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu folosească eletrocasnicele, să nu aprindă lumina şi, dacă este posibil, să închidă robinetul de gaze.
Acum 4 ore
17:40
Daniel David: Dacă ne punem problema să avem şi mai puţine ore pe parcursul unei săptămâni, cu siguranţă va trebui să gândim ce facem cu perioada de vacanţă # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, afirmă că, într-un an, elevii români au mai puţine ore decât cei din alte state membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. ”Dacă ne punem problema să avem şi mai puţine ore pe parcursul unei săptămâni, cu siguranţă va trebui să gândim ce facem cu perioada de vacanţă”, adaugă el.
17:40
Putin reacţionează la declaraţiile lui Trump şi spune că ia în considerare reluarea testelor nucleare ruseşti # News.ro
Liderul rus Vladimir Putin a declarat miercuri că intenţionează să reia testele nucleare, dacă Statele Unite vor face acelaşi lucru, după ce omologul său american Donald Trump a ordonat Pentagonului săptămâna trecută să „înceapă testarea” armelor nucleare americane, relatează AFP.
17:30
Daniel David anunţă că vrea să obţină permisiunea de a utiliza fonduri europene pentru ”a completa” bursele studenţilor/ Plata primei de carieră didactică din fonduri europene s-ar putea face începând din luna ianuarie a anului viitor # News.ro
Plata primei de carieră didactică, pentru care România a obţinut acordul de a folosi fonduri europene, s-ar putea face începând din luna ianuarie 2026, a anunţat, miercuri, ministrul Educaţiei, Daniel David. El a precizat că vrea să obţină din partea autorităţilor europene permisiunea de a utiliza banii europeni şi pentru completarea burselor pentru studenţi.
17:30
Zeci de mii de parfumuri contrafăcute cu o valoare de piaţă de aproape 15 milioane de lei, descoperite de poliţişti la percheziţiile din Bucureşti şi Ilfov/ Trei persoane au reţinute pentru infracţiuni economice # News.ro
Peste 32.100 de parfumuri contrafăcute cu o valoare de piaţă de aproape 15 milioane de lei au fost descoperite de poliţişti în urma celor 17 percheziţii făcute marţi la locuinţele din Bucureşti şi din judeţul Ilfov ale reprezentanţilor unor societăţi comerciale. Potrivit anchetatorilor, aceştia ar fi închiriat standuri într-un complex comercial din Sectorul 2, expunând spre vânzare parfumuri purtând însemnele unor mărci identice cu cele ale unor mărci de lux, protejate pe teritoriul României. Trei persoane au fost audiate şi apoi reţinute de către poliţişti pentru mai multe infracţiuni economice.
17:30
Campioana Ligii de Tineret 2024/2025, FCSB a trecut de turul 2 în competiţia de club dedicată celor mai buni juniori de pe continent, după 3-2 în retur, acelaşi scor ca şi în tur, cu Lokomotiva Zagreb (Croaţia).
17:20
Trump îl propune din nou pe astronautul Jared Isaacman la şefia NASA, după ce îl retrăsese pe fondul conflictului cu Elon Musk # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat marţi că îl renominalizează pe Jared Isaacman, astronaut privat şi prieten al miliardarului şi fondatorului SpaceX, Elon Musk, pentru postul de administrator al NASA, la cinci luni după ce nominalizarea iniţială a lui Isaacman fusese retrasă de Casa Albă, relatează Reuters.
17:20
Ministrul Educaţiei: Lucrăm la metodologiile pentru concursurile legate de directori şi pentru selecţia inspectorilor şi organizarea Inspectoratelor Şcolare # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, anunţă că, la începutul anului viitor, ministerul va stabili metodologiile care vor viza activitatea directorilor de unităţi şcolare şi inspectorilor din învăţământul preuniversitar, subliniind că viitoarele măsuri vor avea în vedere şi degrevarea acestora de unele sarcini şi plata cu ora în cazul celor care fac ore suplimentare.
17:10
Reprezentant BRD Groupe Societe Generale: Vedem uşoare semne de deteriorare în zona creditului de consum, mai ales la clienţi cu venituri lunare de aproximativ 3.000 de lei, afectaţi de scumpirile la utilităţi # News.ro
Zona creditului de consum înregistrează ”uşoare semne de deteriorare”, mai ales în rândul clienţilor cu venituri lunare de aproximativ 3.000 de lei, afectaţi de creşterile facturilor la utilităţi, a declarat Mădălina Teodorescu, vicepreşedinte retail, BRD Groupe Societe Generale, în cadrul unei conferinţe. Banca a îndrumat clienţii spre produse mai predictibile, cu un grad de îndatorare mai mic. Aceasta subliniază însă că nu se întâlneşte niciun fel de deteriorare în zona de credite ipotecare, care înregistrează o temperare.
17:10
ANAF a descoperit o fraudă fiscală de peste 55 de milioane de lei. Patru firme înrudite între ele au creat un circuit economic fals pentru a evita plata taxelor şi a obţine ilegal rambursări de TVA # News.ro
ANAF anunţă că a descoperit o fraudă fiscală de peste 55 de milioane de lei, un mecanism complex prin care patru firme înrudite între ele au creat un circuit economic fals pentru a evita plata taxelor şi a obţine ilegal rambursări de TVA.
17:10
Guvernul francez suspendă platforma Shein în Franţa, în urma scandalului păpuşilor sexuale copii # News.ro
Guvernul francez anunţă miercuri că angajează o procedură de ”suspendare” a platformei Shein, ”la instrucţiunile premierului”, în urma scandalului vânzării de către gigantul vânzărilor online a unor păpuşi sexuale copii, relatează AFP.
17:00
Mark Rutte: Lucrăm foarte intens împreună, colectiv, pentru a oferi orice apărare, inclusiv împotriva ameninţărilor hibride / Nicuşor Dan: Trebuie să colaborăm, să ne împărtăşim experienţele faţă de această ameninţare care este relativ nouă # News.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri că statele membre NATO lucrează foarte intens împreună, colectiv, pentru a oferi orice apărare, inclusiv împotriva ameninţărilor hibride. La rândul lui, preşedintele României, Nicuşor Dan, a arătat că ste un fenomen relativ nou pentru ţările membre NATO şi pentru NATO şi trebuie să colaboreze şi să îşi împărtăşească experienţele faţă de această ameninţare care este relativ nouă.
17:00
Un minor de 16 ani şi o tânără au fost reţinuţi pentru şantaj de poliţiştii din Capitală/ Cei doi au ameninţat un bărbat că îi fac publice datele personale, fotografia, dar şi informaţii defăimătoare despre el, care nu erau reale # News.ro
Un adolescent de 16 ani şi o tânără de 23 de ani au fost reţinuţi pentru şantaj, fiind acuzaţi că au ameninţat un bărbat că-i vor publica în mediul online datele personale, fotografia, dar şi informaţii nereale defăimătoare despre el dacă nu le va da bani. În plus, cei doi l-au ameninţat cu bătaia dacă nu le transferă mai mulţi bani, informează Poliţia Capitalei.
16:50
UPDATE - Nicuşor Dan: Ţara noastră are aliaţi şi este protejată corespunzător/ România va continua să investească în consolidarea capabilităţilor militare/ Rutte: Dacă va fi atacată, sunt alte 31 de naţiuni care vor veni să salveze România - VIDEO # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, în declaraţiile comune cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, că ţara noastră are aliaţi şi este protejată în mod corespunzător faţă de orice fel de potenţială ameninţare iar România îşi va îndeplini obligaţiile pe care şi le-a asumat, va continua să fie un furnizor de securitate şi de ţară care contribuie la securitatea euroatlantică. România va continua să investească în consolidarea capabilităţilor militare, a mai spus şeful statului. Secretarul general NATO, Mark Rutte, a declarat că, dacă România va fi atacată, sunt alte 31 de naţiuni care vor veni să salveze ţara noastra pentru că aşa funcţionează NATO şi aceasta ne face de nebătut, el adăugând că crede că nimeni nu va încerca acest lucru. Potrivit lui Rutte, Santinela estică apără Flancul de Est din Nord până la Marea Neagră, iar dacă va avea loc un atac de oriunde, din Rusia sau oricine ar ataca NATO, dacă ar ataca România în special, nu este vorba despre ajutor din partea santinelei estice şi trupele terestre, dar tot NATO va veni să salveze România.
16:50
Nicuşor Dan: Pentru NATO şi pentru Europa ameninţarea evidentă în momentul ăsta este în Flancul estic. Dacă va exista o ameninţare pe flancul sudic, vom avea un răspuns uniform pe flancul sudic # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că pentru NATO şi pentru Europa ameninţarea evidentă în momentul ăsta este în Flancul estic iar dacă va exista o ameninţare pe flancul sudic, vom avea un răspuns uniform pe flancul sudic.
16:50
Handbal masculin: Rezultatele tragerii la sorţi a meciurilor din turul II al Cupei României # News.ro
FR Handbal a anunţat, miercuri, rezultatele tragerii la sorţi a meciurilor din turul II al Cupei României, care se vor disputa în 11 decembrie.
16:40
Secretarul general NATO, la Cotroceni: Dacă această ţară va fi atacată, sunt alte 31 de naţiuni care vor veni să salveze România. Aşa funcţionează NATO şi aceasta ne face de nebătut. Şi cred că nimeni nu va încerca # News.ro
Secretarul general NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri, la Palatul Cotroceni, că dacă România va fi atacată, sunt alte 31 de naţiuni care vor veni să salveze ţara noastra pentru că aşa funcţionează NATO şi aceasta ne face de nebătut, el adăugând că crede că nimeni nu va încerca acest lucru. Potrivit lui Rutte, Santinela estică apără Flancul de Est din Nord până la Marea Neagră iar dacă va avea loc un atac de oriunde, din Rusia sau oricine ar ataca NATO, dacă ar ataca România în special, nu este vorba despre ajutor din partea santinelei estice şi trupele terestre, dar tot NATO va veni să salveze România.
16:40
Mark Rutte: România înţelege importanţa investiţiei în apărare/ Cheltuiţi mai mult de 2% pentru apărare, cu planul de a spori la 3,5% până în 2030/ România investeşte în NATO şi NATO investeşte în România/ NATO este determinată să protejeze Alianţa # News.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat că România înţelege importanţa investiţiei în apărare şi alocă mai mult de 2% din Produsul Intern Brut pentru apărare, cu planul de a creşte la 3,5% până în 2030. Rutte a adăugat că România investeşte în NATO, dar şi Alianţa Nord-Atlantică investeşte în România. ”Nu există nicio îndoială că NATO este determinată să protejeze Alianţa”, a subliniat el.
16:30
Un incendiu care a izbucnit marţi seara într-un azil din nord-estul Bosniei-Herţegovina a provocat moartea a 11 persoane şi rănirea a cel puţin 30, potrivit autorităţilor, relatează BBC.
16:30
Mark Rutte, despre redimensionarea trupelor SUA: Nu este ceva singular. Angajamentul preşedintelui Trump şi a administraţiei lui este total faţă de NATO / Nicuşor Dan: Santinela Estică înseamnă mai multe capacităţi militare şi oameni, când e nevoie # News.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri, despre redimensionarea trupelor SUA în România, că ajustările la situaţia trupelor NATO nu este ceva singular, el arătând că angajamentul preşedintelui Trump şi a administraţiei lui este total faţă de NATO şi faţă de eforturile Alianţei. De asemenea, preşedintele Nicuşor Dan a arătat că Santinela Estică înseamnă, pe de o parte, mai multe capacităţi militare şi, pe de altă parte, oameni, atunci când este nevoie.
16:30
Nouă persoane şi două firme, cercetate de procurorii din Bucureşti pentru evaziune fiscală în formă continuată, în domeniul construcţiilor. Prejudiciul este estimat la 8 milioane de lei # News.ro
Nouă persoane şi două firme sunt cercetate pentru evaziune fiscală în formă continuată, în domeniul construcţiilor, într-un dosar instrumentat de procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Prejudiciul este estimat la 8 milioane de lei, fiind puse sub sechestru asigurător locuinţe, o maşină şi un ceas de lux, dar şi un cont bancar în care se află 700.000 de euro.
16:20
Preşedintele Nicuşor Dan: Ţara noastră are aliaţi şi este protejată în mod corespunzător faţă de orice fel de potenţială ameninţare / România va continua să investească în consolidarea capabilităţilor militare - VIDEO # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, în declaraţiile comune cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, că ţara noastră are aliaţi şi este protejată în mod corespunzător faţă de orice fel de potenţială ameninţare iar România îşi va îndeplini obligaţiile pe care şi le-a asumat, va continua să fie un furnizor de securitate şi de ţară care contribuie la securitatea euroatlantică. România va continua să investească în consolidarea capabilităţilor militare, a mai spus şeful statului.
16:20
„Cele şapte cadrane, de Agatha Christie”, cu Mia McKenna-Bruce şi Helena Bonham Carter, din ianuarie pe Netflix/ VIDEO # News.ro
Seria în trei episoade „Agatha Christie's Seven Dials” („Cele Şapte Cadrane, de Agatha Christie”) va fi disponibilă pe Netflix din 15 ianuarie 2026.
16:20
Jucătoarea americană Venus Williams, fostă numărul 1 mondial, încă nu s-a hotărât să renunţe la rachetă: la 45 de ani, ea va participa la turneul de la Auckland în ianuarie, au anunţat miercuri organizatorii.
16:10
Seria-documentar „Istoria periculoasă cu Henry Winkler”, din 8 noiembrie pe History Channel România # News.ro
Seria-documentar „Istoria periculoasă cu Henry Winkler” (Hazardous History with Henry Winkler, 2025) va fi difuzată pe History Channel România din 8 noiembrie, în fiecare sâmbătă, de la ora 18.05 şi prezintă poveşti nostalgice „de pe vremea bunicii”, dintr-o perioadă în care oamenii nu ştiau să se protejeze mai bine, iar ignoranţa era o binecuvântare.
16:10
Trei persoane, cercetate într-un dosar de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, delapidare şi alte infracţiuni/ Prejudiciu de zeci de milioane de lei/ Sechestru pe 111 imobile şi pe cote părţi din 105 apartamente şi un shopping center # News.ro
Administratorul a două societăţi comerciale, un director general şi directoarea economică a firmei sunt cercetaţi într-un dosar penal de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor cu consecinţe deosebit de grave, complicitate la săvârşirea acestei infracţiuni, delapidare în formă continuată şi tentativă la infracţiunea de delapidare. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul în acest caz se ridică la zeci de milioane de lei, iar pentru recuperarea acestuia, au fost aplicate măsuri asigurătorii pe 111 imobile şi pe cote părţi din 105 apartamente şi un shopping center, aparţinând persoanelor cercetate.
16:10
Emeric Ienei va fi înmormântat sâmbătă, la ora 14:00, la Cimitirul Municipal Rulikowski din Oradea, a anunţat clubul Steaua.
16:10
NATO-Industry Forum 2025 a început la Bucureşti – Moşteanu: Aliaţii se confruntă cu ameninţări şi provocări simultane la adresa securităţii, inclusiv un război în Europa, terorismul şi o instabilitate persistentă în vecinătatea sa # News.ro
Lucrările ediţiei 2025 a NATO-Industry Forum, eveniment organizat în România de Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare (SACT) şi de Divizia pentru Industria de Apărare, Inovaţie şi Armament din cadrul Statului Major Internaţional al NATO, cu sprijinul Ministerului Apărării Naţionale, au îneput, miercuri, la Bucureşti. Joi, sunt aşteptaţi să participe preşedintele Nicuşor Dan şis ecretarul general al Alianţei, Mark Rutte.
16:00
Afectată de un virus, americanca Madison Keys, care urma să o înfrunte pe sportiva kazahă Elena Rîbakina în ultima etapă a grupei Serena Williams la Turneul Campioanelor, a anunţat că s-a retras din competiţie.
