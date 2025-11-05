„Ieri, în coaliție toată lumea a fost zen”. Kelemen Hunor confirmă acordul privind reforma administrației publice. Când va fi prezentat
HotNews.ro, 5 noiembrie 2025 19:20
Proiectul privind reforma administrației locale și centrale va fi prezentat săptămâna viitoare și va intra în prima lectură în ședința de Guvern, după care va parcurge circuitul de avizare, a anunțat miercuri liderul UDMR, Kelemen…
Acum 30 minute
19:30
VIDEO Ministrul Educației: „Îmi propun din anul viitor să începem cu standarde de evaluare și notare” / Discuții pentru „repornirea” programului de burse în SUA # HotNews.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat miercuri că „există discrepanțe” între notele pe care le obțin elevii pe parcursul anilor de studiu și cele de la examenele naționale și că își dorește implementarea unor standarde…
19:20
Acum o oră
19:00
Roxana Rizoiu, propunerea USR pentru funcția de Avocatul Poporului, i-a oferit un împrumut de 120.000 de lei lui Nicușor Dan pentru campania prezidențială # HotNews.ro
Roxana Rizoiu, propusă de USR pentru a o înlocui pe Renate Weber în funcția de Avocat al Poporului, figurează în declarația de avere a președintelui Nicușor Dan cu un împrumut de 120.000 de lei acordat…
19:00
Concluziile lui Nicușor Dan după întâlnirea cu Mark Rutte. Ce măsuri va intensifica România # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a publicat miercuri un mesaj, după discuțiile de la București cu secretarul general al NATO, în care a anunțat câteva dintre concluziile întâlnirii sale cu Mark Rutte. „Vom intensifica măsurile pentru a…
Acum 2 ore
18:20
FOTO/VIDEO Șeful NATO, discuții cu oficialii români la Parlament. Ce l-a întrebat pe Sorin Grindeanu când a văzut fotografia lui Marcel Ciolacu # HotNews.ro
Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a venit miercuri la București și s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan la Cotroceni, iar apoi a mers la Parlament pentru a discuta și cu alți demnitari. Unul dintre…
18:20
Ucraina, nevoită să importe gaze printr-o rută care trece prin România, ca să-și poată menține sistemele de încălzire pe durata iernii # HotNews.ro
Ucraina a reluat importurile de gaze dintr-o conductă care traversează peninsula Balcanică până în Grecia, pentru a menține sistemele de încălzire și de electricitate în funcțiune pe durata iernii, după avariile extinse cauzate de intensificarea…
18:20
Fonduri europene 2025-2026: Calendar AFIR pentru deschiderea unor finanțări de 665 milioane EUR pentru firme de procesare, ferme mici, tineri fermieri și alți beneficiari # HotNews.ro
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale urmează să lanseze, în perioada decembrie 2025 – februarie 2026, opt linii de finanțare în valoare totală de 665 milioane EUR, pentru ferme mici, mici fermieri, firme de procesare a…
18:10
Sebastian Stan spune că e recunoscător pentru filmele care l-au făcut celebru, dar că își dorește altceva acum # HotNews.ro
Actorul român Sebastian Stan a vorbit deschis despre perioada sa petrecută în Universul Cinematografic Marvel, cunoscut pentru filmele sale cu supereroi, dar că își dorește să încerce altfel de roluri, după cum a demonstrat și…
18:00
VIDEO „Bucureștenii din zonele Obor, Dacia și Floreasca nu vor mai avea probleme cu apa caldă”, spune primarul interimar # HotNews.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a transmis miercuri că lucrările de reabilitare a rețelei de termoficare pe Șoseaua Ștefan cel Mare au fost finalizate în proporție de 98%, notează Agerpres.Locuitorii din zonele Ștefan cel…
17:50
ANAF schimbă modul în care băncile transmit date despre clienți și conturi. Băncile au raportat conturi fără beneficiar real sau conturi cu titulari fără CNP # HotNews.ro
ANAF va introduce noi reguli pe care vor trebui să le respecte la transmiterea de informații băncile, furnizorii de servicii de plată și instituțiile emitente de monedă electronică. Astfel, Fiscul va standardiza formatul în care…
Acum 4 ore
17:40
Cum vrea Bulgaria să vândă mai repede rafinăria deținută de ruși, după ce Lukoil a ajuns sub sancțiunile SUA # HotNews.ro
Partidul de guvernământ din Bulgaria intenționează să propună o lege care să permită unui administrator special, dacă va fi numit, să supravegheze vânzarea rafinăriei de petrol din Burgas, deținută de compania petrolieră rusă Lukoil, aflată…
17:40
Fraudă fiscală de peste 55 milioane lei, depistată de ANAF. Cum funcționa „circuitul economic fals” creat de patru firme # HotNews.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat, miercuri, că Antifrauda „a descoperit un mecanism complex prin care patru firme înrudite între ele au creat un circuit economic fals pentru a evita plata taxelor și…
17:10
Un deținut solicitant de azil a fost eliberat din greșeală dintr-o închisoare din Londra, la două zile după un caz similar. Administrația penitenciarului și-a dat seama abia după o săptămână că lipsește # HotNews.ro
Poliția britanică a declanșat o amplă operațiune de căutare după ce un al doilea deținut solicitant de azil a fost eliberat din greșeală, la doar două zile după ce ministrul Justiției, David Lammy, a introdus…
17:10
Vladimir Putin amenință că și Rusia va face teste nucleare dacă SUA reia testarea. Ordinul dat oficialilor ruși # HotNews.ro
Președintele Vladimir Putin le-a ordonat, miercuri, oficialilor de top din Rusia să elaboreze propuneri cu privire la o eventuală reluare a testării de armament nuclear, după ce omologul său american, Donald Trump, a anunțat săptămâna…
17:10
Kremlinul pune o întrebare despre orașul asediat din Donbas: „Ce este ascuns de către Kiev?” # HotNews.ro
Kremlinul a acuzat miercuri Ucraina că ascunde faptul că trupele Kievului sunt încercuite în orașele Pokrovsk și Mîrnohrad, din regiunea estică Donețk, informează agenția germană de presă DPA. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov,…
17:00
Știai că există o zi în an în care bankingul se reinventează și se transformă într-o experiență de shopping adevărată? O zi cu reduceri, entuziasm și oferte cât pentru un întreg sezon de cumpărături.
17:00
BREAKING. Numele premierului Ilie Bolojan, în dosarul afaceristului Fănel Bogoș, cercetat acum de DNA. Guvernul confirmă că Bolojan s-a văzut cu Bogoș, dar susține că discuția „nu a avut niciun fel de urmări” # HotNews.ro
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a confirmat, într-o reacție pentru HotNews, că premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit în 23 septembrie cu afaceristul Fănel Bogoș, cercetat acum de DNA. Reacția vine după ce Mediafax…
16:50
Apel rar al apărătorilor ucraineni din Pokrovsk, care spun că se luptă ca la Stalingrad și cer întăriri pentru a împiedica orașul să cadă # HotNews.ro
Pe măsură ce clădirile trec pe rând dintr-o mână în alta în luptele haotice din Pokrovsk, orașul-bastion din estul Ucrainei pe care Rusia afirmă că l-a încercuit complet, forțele de apărare au transmis un mesaj…
16:40
VIDEO Bărbat arestat după ce a pipăit-o pe președinta Mexicului și a încercat să o sărute # HotNews.ro
Un bărbat a fost arestat și este acuzat că a pipăit-o și a încercat să o sărute pe președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, în timp ce liderul își saluta susținătorii în capitala țării, relatează AFP. Incidentul…
16:40
Invocând modelul New Yorkului, Cătălin Drulă vizează o lovitură pentru primarii de sector și ai localităților de lângă București # HotNews.ro
Candidatul USR la funcția de primar general al Capitalei, Cătălin Drulă, invocă modelul orașului New York și spune că „experimentul celor 6 orașe introdus în 2001 de Adrian Năstase ca să îi ia atribuții primarului…
16:20
Premieră la Spitalul Regina Maria Brașov: Echipa medicală a dezvoltat un plan nutrițional care ajută viitoarele mamele să fie sănătoase. „Sunt femei care cred că trebuie să mănânce pentru doi. E complet greșit” # HotNews.ro
Alimentația din timpul sarcinii și din perioada imediat după naștere influențează profund sănătatea mamei și a copilului. Hrana care conține toți nutrienții de care are nevoie gravida sprijină dezvoltarea normală a fătului, reduce riscul de…
Acum 6 ore
15:40
StartupCafe.ro: Business CheckIn. Fost bancher, acum antreprenor: Afacerea lui Florin ajută firmele din România să potrivească visurile cu cifrele # HotNews.ro
După două decenii petrecute în sistemul bancar, Florin Pop (foto) a decis să schimbe locul din care privește economia românească. Alături de o asociată a înființat Capital Decisions, o companie care oferă servicii de fractional CFO…
15:40
Coaliția vrea să interzică celor sub 21 de ani accesul în sălile cu jocuri de noroc / Reclamele vor mai fi permise doar noaptea # HotNews.ro
Deputații din coaliția de guvernare au inițiat un proiect de lege prin care interzic accesul tinerilor sub 21 de ani în sălile cu jocuri de noroc. Un alt proiect depus interzice influencerilor să facă reclame…
15:40
CTP, reacție după ce Călin Georgescu a spus că nu susține pe nimeni la Primăria Capitalei: „Lupul lui Dumnezeu!” # HotNews.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat declarațiile făcute recent de Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențialele de anul trecut, care a susținut că nu se implică în niciun fel în alegerile pentru Primăria Capitalei. Călin…
15:40
Sezonul rece nu înseamnă doar haine groase și accesorii călduroase, ci și alegerea încălțămintei potrivite. Pentru femeile care își doresc un look sofisticat, dar și confort în zilele friguroase, cizmele din piele întoarsă sunt o
15:30
Premierul Ilie Bolojan, omagiu pentru Emerich Ienei: „Noaptea în care, sub bagheta lui, Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni, nu poate fi uitată o viață întreagă” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis miercuri un mesaj de condoleanțe după moartea lui Emerich Ienei, antrenorul care a condus Steaua la câștigarea Cupei Campionilor Europeni în 1986. „De Emerich Ienei se leagă multe din momentele…
15:20
„Am fost fan BUG Mafia și Paraziții, dar asta nu m-a pregătit pentru ce ascultă copilul meu la Balul Bobocilor. Mă declar învinsă” # HotNews.ro
Nu uit cum îmi cumpăram câte o casetă cu Paraziții sau cu BUG Mafia prin adolescență și de-abia așteptam să rămân singură acasă să pot asculta. Eram în liceu, și versurile lor rebele mă ungeau…
15:20
Liviu Dragnea spune că dacă era invitat, existau șanse să „arunce în aer” Congresul PSD: „O parodie politică” # HotNews.ro
Fostul șef al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, l-a acuzat pe liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, că minte, după ce a susținut că nu l-a invitat pe fostul șef al social-democraților la Congres pentru că…
15:10
Primele semne de îngrijorare pe burse după ce acțiunile giganților tech din SUA au trecut brusc pe roșu # HotNews.ro
Scăderile accentuate ale prețurilor acțiunilor din sectorul tehnologic sunt un motiv de prudență, dar încă nu de panică, spun brokerii și investitorii care au profitat până acum de o piață în plină ascensiune, ajunsă la…
14:50
Cercetătorii au documentat 16.059 de cazuri de cancer mamar în interalvalul cuprins între 1991 și 2020. Au comparat evoluția bolii la femeile care s-au prezentat la prima mamografie programată cu cele care au ratat-o. Riscul…
14:40
București – Budapesta, în doar șase ore cu trenul, față de 15 ore. Cum arată planul Comisiei Europene pentru dezvoltarea trenurilor de mare viteză până în 2040 # HotNews.ro
Comisia Europeană a lansat un plan pentru „accelerarea trenurilor” de mare viteză în Europa, iar asta ar însemna că, în 2040, ar trebui ca un drum de la București spre Budapesta sau Sofia să dureze…
14:30
FOTO. Un primar PSD apare într-o serie de fotografii în care agresează sexual o femeie în biroul Primăriei. Edilul susține că sunt realizate cu AI # HotNews.ro
Mai multe fotografii cu primarul comunei Livezile din județul Bistrița, Traian Simionca, s-au viralizat în ultimele ore, potrivit publicației locale Bistrițeanul. În imagini acesta pare că agresează sexual o femeie. În replică, edilul susține că…
14:30
Ciprian Ciucu vrea ca Nicușor Dan să vină și la prezentarea lui pentru Primăria Capitalei # HotNews.ro
Ciprian Ciucu a spus, miercuri, că nu va organiza un eveniment de lansare a candidaturii, fiindcă el este „lansat de mai mult timp”, însă va organiza un eveniment în care să vorbescă despre programul său…
14:30
Trei taikonauți, denumirea folosită de China pentru astronauții săi, trebuiau să părăsească miercuri stația spațială Tiangong, să reintre în atmosferă și să aterizeze în deșertul izolat din Mongolia Interioară. În schimb, oficialii au ordonat echipajului…
14:00
VIDEO Trecutul mai puțin cunoscut al noului primar dn New York. Zohran Mamdani a fost rapper # HotNews.ro
Politicianul în vârstă de 34 de ani a trecut de la aspirant la cariera de rapper la primar ales al orașului New York, provocând furia președintelui american Donald Trump pe parcurs, scrie Sky News. Ascensiunea…
13:50
Un inhibitor CDK4/6 dezvoltat de Lilly, utilizat ca tratament adjuvant în asociere cu terapia endocrină, reduce riscul de recidivă și crește rata de supraviețuire în cazurile de cancer mamar precoce HR+, HER2 # HotNews.ro
Lilly – companie farmaceutică care investește în cercetare și dezvoltare pentru îmbunătățirea vieții și sănătății oamenilor – informează cu privire la rezultatele pozitive ale unui nou medicament, demonstrate în cadrul Studiului MonarchE de faza 3.…
Acum 8 ore
13:40
Ce vor să transmită versurile cu „sfinții în temniți și martiri” din imnul religios controversat cântat în Catedrala Națională / Explicațiile preotului care a coordonat publicarea cântecului # HotNews.ro
Un cântec interpretat în acest weekend în Catedrala Națională de un cor bisericesc a stârnit controverse după ce versurile au fost atribuite, în mod eronat, poetului legionar Radu Gyr. Melodia face parte dintr-o „culegere de…
13:40
Controversatul magazin Shein din Paris s-a deschis miercuri sub privirile trupelor de intervenție și a vânătorilor de chilipiruri # HotNews.ro
Protestatari care purtau pancarte pe care scria „Rușine, Shein” s-au adunat miercuri în fața unui mare centru comercial din Paris, cu doar câteva ore înainte de deschiderea primului magazin permanent al retailerului chinez de „modă…
13:40
Banca Națională atrage atenția asupra unui fals care i se atribuie. „Nu am emis, semnat sau aprobat un astfel de document” # HotNews.ro
Banca Națională a României (BNR) atrage atenția publicului că documentul „Pericol crescut privind siguranța juridică – Procură cu autoritate totală” care circulă în spațiul online, datat 03.11.2025 și purtând sigla instituției, reprezintă un fals. BNR…
13:30
O mașină a intrat în pietoni și bicicliști în Franța. Mai multe persoane au fost rănite / Șoferul a strigat „Allahu Akbar” când a fost arestat # HotNews.ro
Cel puțin cinci persoane au fost rănite după ce o mașină a intrat într-un grup de pietoni și bicicliști în Saint Pierre d’Oléron, pe Île d’Oléron, în largul coastei de vest a Franței, a declarat…
13:10
Ce scrie Federația Maghiară de Fotbal despre moartea lui Emeric Ienei. L-a sfătuit pe Viktor Orban pe probleme de fotbal # HotNews.ro
Forul fotbalistic de la Budapesta consemnează dispariția celui care a fost și antrenorul naționalei Ungariei. „Fostul antrenor al naționalei Ungariei, Imre Jenei (Emeric Ienei, n.red.), care a condus echipa națională între 1992 și 1993 și…
13:00
„Libertatea nu trebuie plătită”. Victimele violenței domestice nu vor mai achita taxă de timbru pentru divorț sau partaj # HotNews.ro
Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege prin care victimele violenței domestice nu vor mai trebui să plătească taxa judiciară de timbru când vor să divorțeze sau să facă partaj. Legea merge acum spre…
12:50
O doctoriță din România a murit carbonizată în propria casă din Franța. Poliția nu are niciun dubiu că ar fi vorba de o crimă și îl caută pe fiul acesteia. „Era ca și cum ar fi suferit foarte mult în interior” # HotNews.ro
După descoperirea cadavrului carbonizat al unei doctorițe cardiolog din România în vârstă de 56 de ani în locuința sa din comuna franceză Molsheim, pe 30 octombrie, nu mai există niciun dubiu că este vorba de…
12:40
SuperLiga: Moment de reculegere la toate meciurile în memoria legendarului Emeric Ienei. Mesajul preşedintelui federaţiei şi anunţul LPF # HotNews.ro
Federaţia Română de Fotbal anunţă că, pentru a cinsti memoria lui Emeric Ienei, se va ţine un moment de reculegere înaintea tuturor partidelor din Superligă, Liga 2 şi Liga 3, în etapa viitoare, scrie News.ro.…
12:30
Centrele de servicii partajate, soluția structurală pentru o administrație publică mai eficientă. Un model testat cu succes în alte state care poate fi preluat și în România # HotNews.ro
Utilizate cu succes de companiile private pentru reducerea costurilor și eficientizarea proceselor, centrele de servicii partajate ar putea reprezenta soluția pentru reforma structurală a administrației publice din România. Reforma administrației publice centrale și locale este…
12:30
Guvernul elvețian a propus yodelingul, o formă de canto care implică schimbări repetate şi rapide a tonalităţii unei singure note, drept candidat pentru lista patrimoniului cultural imaterial al UNESCO, potrivit EuroNews.com. Yodelingul elvețian este un stil…
12:30
Cine a fost Emeric Ienei, antrenorul care a reușit cea mai mare performanță a fotbalului românesc. Și-a dorit să devină avocat, a antrenat România și Ungaria: „Voi aţi văzut antrenori mari cu jucători slabi?” # HotNews.ro
Emeric Ienei, care a încetat din viaţă miercuri, a fost antrenorul legendar al Stelei, scrie Golazo. Cu el pe bancă, Steaua a câştigat Cupei Campionilor Europeni în 1986, echivalentul de azi al Ligii Campionilor. Emeric…
12:30
Emeric Ienei s-a stins din viață miercuri, la vârsta de 88 de ani. Fostul mare jucător de fotbal și antrenorul care a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu Steaua București, a avut mai multe probleme de sănătate…
12:20
Poate învinge în București un model de insurgență, precum Mamdani în New York? Există pe lista candidaților un insurgent capabil să aducă oamenii la vot? # HotNews.ro
Ciucu, Băluță, Drulă și Alexandrescu spun toți că sunt din afara sistemului și că sunt insurgenți. Dar cel care va decide e cetățeanul, iar în București ultima revoluție complet surprinzătoare la vot a fost acum…
12:20
Kim Kardashian a fost întrebată despre folosirea inteligenței artificiale într-un interviu, iar vedeta emisiunilor de tip reality show a dat vina pe ChatGPT pentru că i-a dat răspunsuri greșite în timp ce învăța pentru examenele…
