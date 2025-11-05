Mesaj de la primărie pentru locuitorii din Obor, Floreasca, Ștefan cel Mare, Dacia VIDEO

19:10

Rețeaua europeană de cale ferată de mare viteză va fi modernizată și extinsă pentru a permite viteze de 200 km/h și chiar mai mult până în 2040, inclusiv în România, potrivit unui nou plan de acțiune adoptat de Comisia Europeană. Durata unei călătorii de la București la Budapesta sau Sofia ar urma să se scurteze la circa 6 ore, de la 15 și, respectiv 10 ore în prezent.