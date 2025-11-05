Baschet masculin: CSM Oradea, victorie cu AEK Larnaca, iar Corona Braşov, învinsă de Aliaga, în grupa C a FIBA Europe Cup
News.ro, 5 noiembrie 2025 21:00
Vicecampioana CSM Oradea a obţinut o nouă victorie, miercuri, în grupa C a FIBA Europe Cup, în timp ce Corona Braşov a pierdut, în aceeaşi grupă, cu Aliaga Petkimspor, în etapa a IV-a. Victoria orădenilor a fost adusă în ultima secundă, prin aruncarea de 3 puncte a lui Kris Richard.
• • •
Acum 5 minute
21:20
Campioana U BT Cluj a fost învinsă miercuri, pe teren propriu, de formaţia slovenă Cedevita Ljubljana, scor 93-87 (44-39), în etapa a VI-a din grupa A a BKT EuroCup. Este al treilea eşec pentru U BT Cluj în competiţie. La meci au asistat 6.631 spectatori.
Acum 15 minute
21:10
Echipa de baschet feminin Sepsi Sf. Gheorghe a câştigat penultimul meci din grupa D a FIBA EuroCup, miercuri, în deplasare, cu formaţia KSC Szekszard, scor 86-82 (49-28). În grupa I, Rapid Bucureşti a obţinut a patra victorie, scor 78-64 (44-35), cu UFAB49.
21:10
Reportaj AFP la Dacian Fall:Discreţia, garanţia supravieţuirii posturilor de comandament în războiul de mare intensitate # News.ro
Posturile de comandament - ţinte privilegiate ale inamicului în Războiul din Ucraina - îşi adaptează modul de funcţionare pentru a coordona acţiunea militară şi a evita să fie distruse deplasându-se frecvent, camuflându-se şi emiţând cât mai puţine unde posibil, scrie, într-un reportaj la exerciţiul NATO Dacian Fall, în România, AFP.
Acum 30 minute
21:00
21:00
Nicuşor Dan: Mulţumim, Emeric Ienei, pentru toată bucuria pe care ne-ai adus-o şi pentru că ne-ai făcut de atâtea ori mândri de fotbalul românesc! # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, miercuri seara, un mesaj de condoleanţe după decesul lui Emeric Ienei, arătând că ”dincolo de performanţele sale remarcabile, Emeric Ienei a fost mereu un model de echilibru, eleganţă şi nobleţe sufletească”. ”Mulţumim, Emeric Ienei, pentru toată bucuria pe care ne-ai adus-o şi pentru că ne-ai făcut de atâtea ori mândri de fotbalul românesc!”, a transmis
Acum o oră
20:40
Bistriţa-Năsăud: IPJ s-a autosesizat după apariţia unor imagini în care primarul din Livezile pare că ar agresa sexual o angajată/ Edilul susţine că fotografiile sunt făcute cu ajutorul inteligenţei artificiale # News.ro
Poliţiştii din judeţul Bistriţa-Năsăud anunţă că şi-au autosesizat după ce în spaţiul public au apărut imagini în care un primar din judeţ pare că agresează sexual o femeie, faptele având loc chiar în biroul edilului. Traian Simionca, primarul din Livezile, care apare în imaginile distribuite masiv pe reţelele sociale, susţine că acestea sunt realizate cu ajutorul inteligenţei artificiale şi că nu a comis faptele care reies din fotografii. Şi PSD, partidul care l-a susţinut pe edil, a reacţionat public.
20:30
Prezent la semnarea unui parteneriat financiar cu o companie specializată în genetică şi clonare, Tom Brady a explicat că şi-a clonat câinele. De doi ani, de la moartea câinelui său, legenda NFL trăieşte astfel cu o clonă.
Acum 2 ore
20:20
Argentina: Echipa Racing Club, sancţionată după spectacolul pirotehnic de la meciul cu Flamengo, din Copa Libertadores # News.ro
Echipa Racing Club Avellaneda a fost sancţionată sever după spectacolul pirotehnic impresionant din stadionul „El Cilindro” în timpul meciului retur din semifinalele Copei Libertadores, pierdut împotriva echipei Flamengo (0-0, 0-1 în tur).
20:20
Ciucu: Nu o să fiu genul de candidat care vede Bucureştiul ca o rampă de lansare pentru alte poziţii, ca să fie foarte clar. Nu vreau să fiu preşedintele României, nu mă interesează # News.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat miercuri că nu o să fie genul de candidat care vede Bucureştiul ca o rampă de lansare pentru alte poziţii şi nu vrea să fie preşedintele României.
20:20
Volei feminin: CSM Lugoj, victorie cu olandezele de la Friso Sneek şi se califică în faza 16-lor Challenge Cup # News.ro
Echipa de volei feminin CSM Lugoj s-a calificat miercuri, pe teren propriu, în faza 16-lor Challenge Cup, după ce a învins formaţia olandeză Friso Sneek, scor 3-1, şi în manşa a doua din primul tur preliminar al competiţiei.
20:10
Ciprian Ciucu, despre prezenţa lui Nicuşor Dan la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă: Nici o reacţie. Era de aşteptat / Despre o invitaţie pentru şeful statului la evenimentul său: Va trebui să-l contactez şi să-l întreb dacă ar dori să vină # News.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a declarat miercuri, despre prezenţa lui Nicuşor Dan la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă că nu are nici o reacţie pentru că era de aşteptat. Despre o invitaţie pentru şeful statului la evenimentul său, Ciucu a spus că va trebui să-l contacteze şi să-l întrebe dacă ar dori să vină.
20:00
Un mort şi un rănit în sudul Libanului, într-un atac israelian vizând o maşină lângă o şcoală în regiunea Tir. Armata israeliană revendică asasinarea unui membru al Forţei de elită Radwan a Hezbollah # News.ro
Un bărbat a fost ucis, la bordul unei maşini, miercuri, într-un atac israelian în sudul Libanului, anunţă Ministerul libanez al Sănătăţii, în contextul în care Israelul ameninţă să-şi intensifice atacurile împotriva mişcării islamiste libaneze proiraniene Hezbollah, relatează AFP.
20:00
Polonia negociază importuri suplimentare de GNL din SUA, pentru a alimenta Ucraina şi Slovacia # News.ro
Polonia poartă negocieri cu Statele Unite pentru a importa volume suplimentare de gaz natural lichefiat (GNL), destinate aprovizionării Ucrainei şi Slovaciei, potrivit unor surse familiare cu discuţiile, citate de Reuters.
20:00
Ciprian Ciucu: Partidul meu are de demonstrat ceva şi mă aştept să demonstreze. Mă susţine preşedintele partidului, domnul Ilie Bolojan, şi o să ieşim şi împreună # News.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat miercuri că partidul său are de demonstrat ceva şi se aşteaptă să demonstreze, arătând că îl susţine preşedintele partidului, Ilie Bolojan, şi o să iasă şi împreună.
19:50
Premierul Ilie Bolojan l-a primit pe secretarul general al NATO, Mark Rutte: Obiectivul Guvernului României este de a moderniza capabilităţile militare şi de a relansa industria românească de apărare # News.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a primit, miercuri, la Palatul Victoria, pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în prima vizită în România de la numirea sa în această funcţie. Premierul a subliniat în cadrul discuţiilor că obiectivul Guvernului României este de a moderniza capabilităţile militare şi de a relansa industria românească de apărare, sens în care va fi utilizat programul SAFE şi a informat că lista proiectelor de investiţii este în curs de finalizare şi va fi prezentată Comisiei Europene până la sfârşitul lunii noiembrie. Secretarul general Mark Rutte a reasigurat partea română că apărarea colectivă conform articolului 5 al NATO, alături de prezenţa trupelor aliate, iniţiativele de întărire a Flancului Estic, contribuie la protejarea României.
19:50
19:40
Daniel David: Atâta timp cât România va dori să aibă învăţământ rural, iar eu susţin acest lucru, nu o să putem evita învăţământul simultan/ Dacă tot îl vom avea, va trebui să ne pregătim pentru acest învăţământ simultan # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, anunţă că a făcut o analiză cu privire la situaţia învăţământului simultan în sectorul preuniversitar şi că va propune conducerilor universităţilor care pregătesc viitoare cadre didactice să includă în modulele de pregătire şi elemente sau ghiduri care să îi pregătească pe viitorii profesori pentru a preda simultan la două clase diferite.
19:40
Sorin Grindeanu, întrevedere cu secretarul general NATO: Am discutat despre consolidarea prezenţei aliate pe Flancul Estic, noile ameninţări cu drone şi, mai ales, despre Hubul European de Securitate Maritimă pe care îl propunem la Marea Neagră # News.ro
Sorin Grindeanu, preşedintele Camerei Deputaţilor, a avut miercuri o întrevedere cu secretarul general NATO, Mark Rutte, cu care a discutat despre consolidarea prezenţei aliate pe Flancul Estic, noile ameninţări cu drone şi, mai ales, despre Hubul European de Securitate Maritimă pe care îl propunem la Marea Neagră.
19:30
Ministrul Educaţiei: Orice profesor trebuie să înţeleagă că, dacă copiii încep să vadă temele ca un element negativ, indiferent ce teme le dai, cu toată intenţia bună pe care o ai ca profesor, de fapt vei obţine efecte negative # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, spune că profesorii trebuie să respecte prevederile care stabilesc clar cât timp trebuie să petreacă elevii pentru rezolvarea temelor pentru acasă, el arătând că, dacă acestea sunt percepute în mod negativ de către elevi, rezultatele obţinute vor fi contrare celor aşteptate de dascăli.
19:30
Jucătoarea Elena Rîbakina din Kazahstan a învins-o, miercuri, pe rusoaica Ekaterina Alexandrova (6-4, 6-4) în ultima etapă a grupei Serena Williams la Turneul Campioanelor, din care iese pe primul loc şi neînvinsă.
Acum 4 ore
19:20
UPDATE - Sibiu: Pieton lovit de un autobuz, pe DN 1/ Victima ar fi prinsă sub autovehicul/ Traficul, complet blocat # News.ro
Un pieton a fost lovit, miercuri seară, de un autobuz, pe DN 1, în zona localităţii Bradu din judeţul Sibiu, primele informaţii arătând că victima a rămas prinsă sub autovehicul. Pompierii intervin pentru descarcerarea acesteia. Traficul în zonă este blocat complet.
19:20
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean: România este o ţară sigură şi protejată de NATO! Secretarul general, Mark Rutte, ne-a asigurat de asta la întâlnirea de astăzi # News.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, transmite miercuri, după întrevederea cu secretarul general al NATO, că România este o ţară sigură şi protejată de NATO, Mark Rutte asigurându-i de asta, la întâlnire. El mai afirmă că România, la rândul ei, este angajată să facă tot ceea ce depinde de ea şi menţionează că a consolidat apărarea antiaeriană şi capacităţile de monitorizare, când Parlamentul a adoptat legislaţie suplimentară care permite instituţiilor româneşti să acţioneze ferm împotriva incidentelor cu drone.
19:20
Ministrul Educaţiei: Aştept de la profesorii nemulţumiţi, cei care doresc să protesteze, să protesteze un pic într-un alt mod şi cu alte conţinuturi, fiindcă societatea se uită la noi # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, respinge ideile celor care îl acuză că este foarte critic la adresa sindicatelor, el arătând că înţelege şi respectă dreptul sindicaliştilor de a protesta faţă de măsurile luate de Guvern care îi nemulţumesc, dar le solicită cadrelor didactice să fie atente la modul în care îşi manifestă nemulţumirile. ”Aştept de la profesorii nemulţumiţi, cei care doresc să protesteze, să protesteze un pic într-un alt mod şi cu alte conţinuturi, fiindcă lumea se uită la noi, societatea se uită la noi şi nu este în regulă să-şi formeze o imagine de multe ori proastă”, argumentează ministrul.
19:10
Croaţia urmează să cumpere 18 tunuri de tip Caesar din Franţa, un contract estimat la 320 mil. €. Livrarea tunurilor, prevăzută în 2029. Zagrebul urmează să-şi modernizeze armata cu 44 de tancuri de tip Leopard 2A8, 420 de camioane TATRA şi sisteme de pro # News.ro
Croaţia urmează să cumpere 18 tunuri de tip Caesar din Franţa, un contract estimat la 320 de milioane de euro, în cadrul unui program de modernizare a armatei croate, declară miercuri Ministerul croat al Apărării AFP.
19:00
Administratorii unor fabrici de încălţăminte din Oradea, un italian şi un slovac, acuzaţi că au păgubit statul român cu peste 10 milioane de lei prin rambursări ilegale de TVA sau neplata impozitelor pe salarii şi a contribuţiilor sociale şi de sănătate # News.ro
Un italian şi un slovac, ambii cu reşedinţa în Oradea, administratori ai unor fabrici de încălţăminte, sunt acuzaţi că au păgubit statul român cu peste 10 milioane de lei, fie prin compensări sau rambursări ilegale de TVA, fie prin neplata impozitului pe salariile angajaţilor sau a contribuţiilor de asigurări sociale şi de sănătate reţinute de la asiguraţi. Bărbatul din Italia a fost dus la audieri, iar anchetatorii au pus sechestru pe un apartament, un teren şi pe mai multe bunuri mobile şi mijloace fixe ale suspecţilor. De asemenea, au fost poprite sumele de bani din conturile uneia dintre societăţi şi ale celor doi administratori, celelalte trei firme fiind radiate din Registrul Comerţului.
19:00
Nicuşor Dan: Apreciez determinarea lui Mark Rutte de a aduce mai multe capacităţi aliate în România, atunci când este nevoie, prin intermediul Santinelei estice # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, miercuri, după primirea secretarului general al NATO la Palatul Cotroceni, că apreciază determinarea lui Mark Rutte de a aduce mai multe capacităţi aliate în România, atunci când este nevoie, prin intermediul Santinelei estice.
18:50
Judecătorii Curţii Supreme americane, sceptici faţă de legalitatea tarifelor comerciale impuse de Donald Trump # News.ro
Judecătorii Curţii Supreme a Statelor Unite şi-au exprimat miercuri scepticismul faţă de legalitatea tarifelor comerciale extinse impuse de preşedintele Donald Trump, care vizează majoritatea ţărilor lumii, transmite CNBC.
18:40
Spitalul Nasser din Fâşia Gaza anunţă că a primit cadavrele a 15 palestinieni, după predarea rămăşiţelor unui militar israeliano-american, Itay Chen. Hamas acuză din nou Israelul că refuză să transmită liste cu numele persoanelor pe ale căror rămăşiţe le # News.ro
Spitalul Nasser, situat în sudul Fâşiei Gaza, anunţă miercuri că a primit cadavrele a 15 palestinieni, în cadrul unui acord de încetarea focului între Israel şi mişcarea islamistă palestiniană Hamas, relatează AFP.
18:40
Sibiu: Pieton lovit de un autobuz, pe DN 1/ Victima ar fi prinsă sub autovehicul/ Traficul, îngreunat # News.ro
Un pieton a fost lovit, miercuri seară, de un autobuz, pe DN 1, în zona localităţii Bradu din judeţul Sibiu, primele informaţii arătând că victima a rămas prinsă sub autovehicul. Pompierii intervin pentru descarcerarea acesteia. Traficul în zonă este îngreunat.
18:40
Ciprian Marica: Emeric Ienei a fost, probabil, singurul om din fotbalul românesc despre care absolut toată lumea a vorbit frumos # News.ro
Fostul internaţional Ciprian Marica i-a adus un omagiu lui Emeric Ienei, despre care a spus că a fost, probabil, singurul om din fotbalul românesc despre care absolut toată lumea a vorbit frumos
18:30
Tânăr reţinut de procurorii DIICOT Timiş, după ce ar fi determinat o fată de 14 ani să întreţină cu el acte de natură sexuală, realizând materiale pornografice/ Anterior, el ar fi făcut acelaşi lucru cu o fată de 12 ani # News.ro
Un tânăr de 25 de ani a fost reţinut, miercuri, de procurorii DIICOT Timiş, fiind suspectat că a determinat o fată de 14 ani să întreţină cu el acte de natură sexuală, realizând astfel materiale pornografice. În cadrul anchetei, s-a stabilit că, anterior, el a procedat în acelaşi fel cu o fată de 12 ani.
18:30
Plimbările zilnice pot încetini declinul cognitiv în boala Alzheimer, sugerează un nou studiu # News.ro
Persoanele cu boala Alzheimer care fac zilnic între 3.000 şi 5.000 de paşi îşi pot încetini semnificativ declinul cognitiv, arată un nou studiu. Creşterea moderată a nivelului de activitate fizică ar putea întârzia deteriorarea mentală cu până la trei ani, iar un efort uşor mai mare, între 5.000 şi 7.500 de paşi pe zi, poate extinde această protecţie la aproximativ şapte ani.
18:20
Fundaşul echipei Atletico Madrid, Robin Le Normand, a suferit o leziune la genunchiul stâng # News.ro
Fundaşul echipei Atlético Madrid, Robin Le Normand, care a ieşit marţi seara în prima repriză a meciului din Liga Campionilor împotriva echipei Union St-Gilloise după o ciocnire cu un jucător advers, suferă de o „leziune” la genunchiul stâng, a anunţat miercuri clubul madrilen.
18:20
MApN: Militari români din Bosnia şi Herţegovina, apreciaţi de Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate şi Vicepreşedinte al Comisiei Europene # News.ro
Militarii români şi străini din Camp Butmir, Sarajevo, dislocaţi în cadrul Operaţiei EUFOR ALTHEA a Uniunii Europene din Bosnia şi Herţegovina, au fost vizitaţi de către Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate şi Vicepreşedinte al Comisiei Europene, Kaja Kallas.
18:10
Şeful Statului Major francez, Fabien Mandon, trage un semnal de alarmă, în audieri în Senat, cu privire la o ”atmosferă nucleară îngrijorătoare” după testele Rusiei şi anunţul lui Trump cu privire la o eventuală reluare a testelor nucleare # News.ro
Testarea de nou armament nuclear de către Rusia şi anunţarea unei eventuale reluări a testelor nucleare de către preşedintele american Donald Trump constituie o ”atmosferă nucleară îngrijorătoare”, trage un semnal de alarmă şeful Statului Major Interarme francez Fabien Mandon, care arată cu degetul ”un nivel al discursului şi agresivităţii (...) destul de excepţional”, relatează AFP.
18:10
Daniel David: Am făcut o solicitare către ministrul Finanţelor, cu informarea premierului, pentru a vedea dacă putem să continuăm cu plata hotărârilor judecătoreşti în condiţiile în care Ministerul Educaţiei avea banii în buget. Aştept răspunsul # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, anunţă că a solicitat Ministerului Finanţelor să analizeze posibilitatea ca Ministerul Educaţiei să poată plăti angajaţilor din sistem sumele pe care aceştia le-au obţinut prin hotărâri judecătoreşti, în condiţiile în care o ordonanţă adoptată de Guvern la începutul lunii trecute prevede că salariaţii din sectorul bugetar care au obţinut bani în instanţă îi vor primi de anul viitor.
17:50
David: Încă nu avem standarde de evaluare şi de notare clare/ Pentru primar şi gimnaziu vom încheia elaborarea standardelor de evaluare şi notare probabil anul viitor în luna iunie. Tot atunci îmi propun să terminăm şi pentru învăţământul liceal # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, admite că există discrepanţe între notele pe care elevii le primesc la clase şi rezultatele pe care le obţin la examene naţionale precum Evaluarea Naţională sau Bacalaureatul. În acest context, Daniel David anunţă că la jumătatea anului viitor vor fi gata standardele de evaluare pentru elevii din ciclurile primar şi gimnazial, dar şi pentru liceu.
17:50
Aproape 20.000 de consumatori vor fi afectaţi joi de întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale pe mai multe străzi din sectorul 4 al Capitalei/ Distrigaza anunţă că face lucrări de mentenanţă la reţeaua de distribuţie # News.ro
Aproape 20.000 de consumatori vor fi afectaţi joi, 6 noiembrie, de întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale pe mai multe străzi din sectorul 4 al Capitalei, pentru lucrări de mentenanţă la reţeaua de distribuţie a gazelor, anunţă Distrigaz Sud Reţele. Potrivit sursei citate, gazele vor fi oprite între orele 08:00 – 22:00. Compania roagă clienţii ca, în cazul în care, după realimentare, simt miros de gaze, să apeleze Centrul de Depanaj, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu folosească eletrocasnicele, să nu aprindă lumina şi, dacă este posibil, să închidă robinetul de gaze.
17:40
Daniel David: Dacă ne punem problema să avem şi mai puţine ore pe parcursul unei săptămâni, cu siguranţă va trebui să gândim ce facem cu perioada de vacanţă # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, afirmă că, într-un an, elevii români au mai puţine ore decât cei din alte state membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. ”Dacă ne punem problema să avem şi mai puţine ore pe parcursul unei săptămâni, cu siguranţă va trebui să gândim ce facem cu perioada de vacanţă”, adaugă el.
17:40
Putin reacţionează la declaraţiile lui Trump şi spune că ia în considerare reluarea testelor nucleare ruseşti # News.ro
Liderul rus Vladimir Putin a declarat miercuri că intenţionează să reia testele nucleare, dacă Statele Unite vor face acelaşi lucru, după ce omologul său american Donald Trump a ordonat Pentagonului săptămâna trecută să „înceapă testarea” armelor nucleare americane, relatează AFP.
17:30
Daniel David anunţă că vrea să obţină permisiunea de a utiliza fonduri europene pentru ”a completa” bursele studenţilor/ Plata primei de carieră didactică din fonduri europene s-ar putea face începând din luna ianuarie a anului viitor # News.ro
Plata primei de carieră didactică, pentru care România a obţinut acordul de a folosi fonduri europene, s-ar putea face începând din luna ianuarie 2026, a anunţat, miercuri, ministrul Educaţiei, Daniel David. El a precizat că vrea să obţină din partea autorităţilor europene permisiunea de a utiliza banii europeni şi pentru completarea burselor pentru studenţi.
17:30
Zeci de mii de parfumuri contrafăcute cu o valoare de piaţă de aproape 15 milioane de lei, descoperite de poliţişti la percheziţiile din Bucureşti şi Ilfov/ Trei persoane au reţinute pentru infracţiuni economice # News.ro
Peste 32.100 de parfumuri contrafăcute cu o valoare de piaţă de aproape 15 milioane de lei au fost descoperite de poliţişti în urma celor 17 percheziţii făcute marţi la locuinţele din Bucureşti şi din judeţul Ilfov ale reprezentanţilor unor societăţi comerciale. Potrivit anchetatorilor, aceştia ar fi închiriat standuri într-un complex comercial din Sectorul 2, expunând spre vânzare parfumuri purtând însemnele unor mărci identice cu cele ale unor mărci de lux, protejate pe teritoriul României. Trei persoane au fost audiate şi apoi reţinute de către poliţişti pentru mai multe infracţiuni economice.
17:30
Campioana Ligii de Tineret 2024/2025, FCSB a trecut de turul 2 în competiţia de club dedicată celor mai buni juniori de pe continent, după 3-2 în retur, acelaşi scor ca şi în tur, cu Lokomotiva Zagreb (Croaţia).
Acum 6 ore
17:20
Trump îl propune din nou pe astronautul Jared Isaacman la şefia NASA, după ce îl retrăsese pe fondul conflictului cu Elon Musk # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat marţi că îl renominalizează pe Jared Isaacman, astronaut privat şi prieten al miliardarului şi fondatorului SpaceX, Elon Musk, pentru postul de administrator al NASA, la cinci luni după ce nominalizarea iniţială a lui Isaacman fusese retrasă de Casa Albă, relatează Reuters.
17:20
Ministrul Educaţiei: Lucrăm la metodologiile pentru concursurile legate de directori şi pentru selecţia inspectorilor şi organizarea Inspectoratelor Şcolare # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, anunţă că, la începutul anului viitor, ministerul va stabili metodologiile care vor viza activitatea directorilor de unităţi şcolare şi inspectorilor din învăţământul preuniversitar, subliniind că viitoarele măsuri vor avea în vedere şi degrevarea acestora de unele sarcini şi plata cu ora în cazul celor care fac ore suplimentare.
17:10
Reprezentant BRD Groupe Societe Generale: Vedem uşoare semne de deteriorare în zona creditului de consum, mai ales la clienţi cu venituri lunare de aproximativ 3.000 de lei, afectaţi de scumpirile la utilităţi # News.ro
Zona creditului de consum înregistrează ”uşoare semne de deteriorare”, mai ales în rândul clienţilor cu venituri lunare de aproximativ 3.000 de lei, afectaţi de creşterile facturilor la utilităţi, a declarat Mădălina Teodorescu, vicepreşedinte retail, BRD Groupe Societe Generale, în cadrul unei conferinţe. Banca a îndrumat clienţii spre produse mai predictibile, cu un grad de îndatorare mai mic. Aceasta subliniază însă că nu se întâlneşte niciun fel de deteriorare în zona de credite ipotecare, care înregistrează o temperare.
17:10
ANAF a descoperit o fraudă fiscală de peste 55 de milioane de lei. Patru firme înrudite între ele au creat un circuit economic fals pentru a evita plata taxelor şi a obţine ilegal rambursări de TVA # News.ro
ANAF anunţă că a descoperit o fraudă fiscală de peste 55 de milioane de lei, un mecanism complex prin care patru firme înrudite între ele au creat un circuit economic fals pentru a evita plata taxelor şi a obţine ilegal rambursări de TVA.
17:10
Guvernul francez suspendă platforma Shein în Franţa, în urma scandalului păpuşilor sexuale copii # News.ro
Guvernul francez anunţă miercuri că angajează o procedură de ”suspendare” a platformei Shein, ”la instrucţiunile premierului”, în urma scandalului vânzării de către gigantul vânzărilor online a unor păpuşi sexuale copii, relatează AFP.
17:00
Mark Rutte: Lucrăm foarte intens împreună, colectiv, pentru a oferi orice apărare, inclusiv împotriva ameninţărilor hibride / Nicuşor Dan: Trebuie să colaborăm, să ne împărtăşim experienţele faţă de această ameninţare care este relativ nouă # News.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri că statele membre NATO lucrează foarte intens împreună, colectiv, pentru a oferi orice apărare, inclusiv împotriva ameninţărilor hibride. La rândul lui, preşedintele României, Nicuşor Dan, a arătat că ste un fenomen relativ nou pentru ţările membre NATO şi pentru NATO şi trebuie să colaboreze şi să îşi împărtăşească experienţele faţă de această ameninţare care este relativ nouă.
17:00
Un minor de 16 ani şi o tânără au fost reţinuţi pentru şantaj de poliţiştii din Capitală/ Cei doi au ameninţat un bărbat că îi fac publice datele personale, fotografia, dar şi informaţii defăimătoare despre el, care nu erau reale # News.ro
Un adolescent de 16 ani şi o tânără de 23 de ani au fost reţinuţi pentru şantaj, fiind acuzaţi că au ameninţat un bărbat că-i vor publica în mediul online datele personale, fotografia, dar şi informaţii nereale defăimătoare despre el dacă nu le va da bani. În plus, cei doi l-au ameninţat cu bătaia dacă nu le transferă mai mulţi bani, informează Poliţia Capitalei.
