Celebrul sportiv Tom Brady şi-a clonat câinele și trăiește de 2 ani cu o clonă: „A oferit familiei mele o a doua şansă”
Digi24.ro, 5 noiembrie 2025 21:00
Prezent la semnarea unui parteneriat financiar cu o companie specializată în genetică şi clonare, Tom Brady a dezvăluit că şi-a clonat câinele. De doi ani, de la moartea câinelui său, legenda NFL trăieşte astfel cu o clonă.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
21:20
Papa Leon le-a cerut catolicilor să nu o prezinte pe Fecioara Maria ca având un rol în mântuirea omenirii alături de fiul ei, Iisus, pe fondul răspândirii unei forme exagerate de venerare a Madonei, amplificată adesea pe rețelele sociale, care a încurajat afirmații despre apariții, statui care plâng și „profeți” autoproclamați.
Acum 15 minute
21:10
Ministrul rus al Apărării acuză Statele Unite că „exersează un atac nuclear” asupra Rusiei # Digi24.ro
Ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a declarat miercuri, în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate, că Statele Unite ar fi exersat un atac cu rachete nucleare asupra teritoriului rus în timpul unor exerciții recente, relatează RBC Ukraine.
21:10
Mai mulţi istorici cer anularea unui eveniment de comemorare a unui nazist în Parlamentul Austriei # Digi24.ro
Mai mulţi istorici cer anularea unui eveniment organizat de preşedintele de extremă dreaptă al parlamentului din Austria pentru a comemora un politician nazist, potrivit unei scrisori deschise consultate miercuri de AFP.
21:10
Nicușor Dan, după decesul lui Emeric Ienei: „Am pierdut una dintre figurile legendare ale fotbalului românesc” # Digi24.ro
„Am pierdut una dintre figurile legendare ale fotbalului, însă memoria sa va rămâne mereu vie în inimile noastre”, a declarat președintele Nicușor Dan a declarat, după decesul lui Emeric Ienei. Șeful statului a reamintit despre reușita acestuia în 1990, de a califica echipa României la un Campionat Mondial de fotbal, după o perioadă de 20 de ani.
Acum 30 minute
21:00
Celebrul sportiv Tom Brady şi-a clonat câinele și trăiește de 2 ani cu o clonă: „A oferit familiei mele o a doua şansă” # Digi24.ro
Prezent la semnarea unui parteneriat financiar cu o companie specializată în genetică şi clonare, Tom Brady a dezvăluit că şi-a clonat câinele. De doi ani, de la moartea câinelui său, legenda NFL trăieşte astfel cu o clonă.
Acum o oră
20:50
Cum reușește „Flota fantomă” a Rusiei să evite sancțiunile internaționale. Bruiaj GPS și pavilioane false # Digi24.ro
O creștere bruscă a interferențelor GPS pe mare permite „flotei fantomă” a Rusiei să evite sancțiunile occidentale, potrivit unui nou raport publicat de The Telegraph.
20:30
Criză de sănătate în Gaza: rata vaccinării scade sub 70%, OMS intervine cu o campanie amplă de imunizare a copiilor # Digi24.ro
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) intenţionează să lanseze o amplă campanie de vaccinare în Fâşia Gaza în cursul zilei de duminică. Aproximativ 44.000 de copii, la care medicii nu au putut să ajungă în timpul celor doi ani de război dintre Israel şi organizaţia palestiniană teroristă Hamas, vor fi vaccinaţi într-un interval de 10 zile împotriva rujeolei, oreionului, rubeolei şi poliomielitei, printre altele.
Acum 2 ore
20:20
Ministra Mediului: „Mafia gunoaielor trebuie oprită”. Amenzi uriașe și tone de deșeuri confiscate în Dâmbovița # Digi24.ro
Garda de Mediu, într-o acțiune comună cu Poliția și Jandarmeria, a aplicat amenzi de 553.000 de lei și a confiscat 140 de tone de deșeuri în urma unor controale în județul Dâmbovița. „Mafia gunoaielor trebuie oprită. Comunitățile sunt otrăvite de aceste arderi ilegale”, a transmis miercuri ministra Mediului, Diana Buzoianu, care anunță verificări tot mai dese, cu ajutorul dronelor și echipamentelor noi achiziționate prin PNRR.
20:10
Vedeta de la Hollywood și ambasadoarea ONU, Angelina Jolie, a făcut o vizită neașteptată în Herson, unde a văzut unitățile medicale locale, inclusiv o maternitate și un spital de copii, relatează RBC Ukraine.
20:10
Cum va funcționa și când va fi gata noua platformă informatică a CNAS. Mesajul lui Moldovan pentru medicii care se plâng de blocaje # Digi24.ro
Șeful Casei Naționale de Asigurări de Sănătate spune că sistemul cu care lucrează zilnic mii de medici de familie riscă să intre din nou în colaps. Blocajul iminent, susține acesta, după ce în ultima perioadă doctorii au reclamat probleme care fac aproape imposibilă emiterea rețetelor pentru pacienți. Platforma e depășită și nu mai face față volumului uriaș de date și accesări pentru cei 18 milioane de pacienți care beneficiază de servicii medicale decontate de stat. În paralel, CNAS lucrează la aplicarea unui nou sistem, mai modern, mai accesibil, a spus la Digi24 președintele CNAS, Horațiu Moldovan.
19:50
Dmitri Medvedev îl ironizează pe Trump și trece la amenințări în privița testelor nucleare # Digi24.ro
Secretarul adjunct al Consiliului Securității Rusiei, fostul șef al statului Dmitri Medvedev, l-a ironizat pe șeful Executivului american, Donald Trump, afirmând că „nimeni nu știe ce a vrut să spună, atunci când s-a referit la testele nucleare” și că, probabil „nici el nu știe” ce a vrut să afirme. Medvedev se referă la declarația președintelui american, care miercurea trecută a afirmat că SUA vor relua imediat testele nucleare.
19:50
Ministrul Educaţiei, mesaj către profesori legat de temele pentru acasă date elevilor. „Trebuie să înţeleagă” # Digi24.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, le cere profesorilor să respecte prevederile care stabilesc cât timp trebuie să petreacă elevii pentru rezolvarea temelor pentru acasă. Ministrul susține că, dacă temele sunt percepute în mod negativ de către elevi, rezultatele obţinute vor fi contrare celor aşteptate de dascăli.
19:40
Mark Rutte, după întâlnirea cu președintele Senatului: „România este o țară sigură, protejată de Alianță și un partener de încredere” # Digi24.ro
Mircea Abrudean l-a primit, miercuri la Senat, pe Mark Rutte. La întâlnirea cu președintele Senatului, secretarul general al NATO a subliniat că „România este o țară sigură, protejată de Alianță și un partener de încredere în promovarea valorilor și principiilor euroatlantice”.
Acum 4 ore
19:20
Călătorii cu trenul între capitalele UE în doar câteva ore. Când ar putea fi gata rețeaua feroviară de mare viteză # Digi24.ro
Comisia Europeană propune o rețea feroviară de mare viteză care ar reduce semnificativ timpii de călătorie între capitalele europene. Trenurile ar depăși 250 km/h, iar rute precum Berlin - Copenhaga sau Sofia - Atena ar putea fi parcurse în doar câteva ore, potrivit The Guardian.
19:10
Kelemen Hunor anunță că varianta finală a reformei administrației va fi prezentată săptămâna viitoare # Digi24.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat, miercuri, că proiectul privind reforma administraţiei locale şi centrale va fi prezentat săptămâna viitoare şi va intra în prima lectură în şedinţa de Guvern, după care va parcurge circuitul de avizare.
19:00
Semnal de alarmă al șefului Statului Major francez, după testele Rusiei şi anunţul lui Trump: „Atmosferă nucleară îngrijorătoare” # Digi24.ro
Testarea de nou armament nuclear de către Rusia şi anunţarea unei eventuale reluări a testelor atomice de către preşedintele american Donald Trump constituie o „atmosferă nucleară îngrijorătoare”, trage un semnal de alarmă şeful Statului Major francez Interarme Fabien Mandon, care semnalează „un nivel al discursului şi agresivităţii (...) excepţional”, relatează AFP.
18:40
Nicușor Dan, după discuțiile cu Mark Rutte: România își consolidează postura de apărare prin inițiativa Eastern Sentry # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis că apreciază determinarea lui Mark Rutte de a aduce mai multe capabilități ân România, atunci când este nevoie, prin inițiativa Eastern Sentry. Șeful statului a adăugat că discuțiile cu secretarul general al NATO au fost unele ample, despre mediul de securitate și necesitatea „protejării infrastructurii critice și abordării amenințărilor hibride și a securității cibernetice”.
18:40
Afganii blocați în Pakistan sunt plătiți ca să renunţe la planurile de relocare în Germania # Digi24.ro
Guvernul de la Berlin le oferă bani afganilor blocaţi în Pakistan dacă aceştia vor renunţa la demersurile de a ajunge în Germania în baza unui program de relocare, a afirmat miercuri ministrul de interne Alexander Dobrindt, potrivit Reuters.
18:40
„A mers la Bolojan degeaba”. Rețele de politicieni, rezerviști și foști magistrați în dosarul DNA al afaceristului din Vaslui # Digi24.ro
Un medic veterinar și, în același timp, afacerist din Vaslui, supărat că Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) din județ a descoperit mai multe nereguli la o fermă de găini, a pus în aplicare un mecanism complex de trafic de influență pentru demiterea directorului instituției. Surse judiciare subliniază că sute de mii de euro au fost cheltuiți pentru a ajunge la lideri politici, foste cadre din SIE și SRI sau foști magistrați. Toți i-ar fi promis omului de afaceri același lucru, anumite demiterea directorului DSVSA prin diverse metode. Omul de afaceri din Vaslui a ajuns inclusiv la premierul Ilie Bolojan, la insistențele unui lider local PNL, însă tot degeaba, potrivit surselor Digi24.ro.
18:40
Mark Rutte: „România investeşte în NATO şi vreau să fiu foarte clar: NATO investeşte în România” # Digi24.ro
Secretarul general NATO, Mark Rutte, a afirmat că România înţelege importanţa investiţiilor în apărare şi alocă mai mult de 2% din Produsul Intern Brut pentru acest sector. Potrivit lui Rutte, România investeşte în NATO, dar şi Alianţa Nord-Atlantică investeşte în România.
18:30
Deputații bulgari au votat miercuri împotriva unei moțiuni care solicita Cabinetului țării să elaboreze o propunere de investiții și să inițieze negocieri cu proprietarii activelor Lukoil din Bulgaria pentru achiziționarea acestora. Propunerea, inițial depusă în ianuarie de un mic partid naționalist-populist, a primit 42 de voturi pentru – din partea acestuia și a unui partid pro-rus – și 80 împotrivă, în timp ce 70 de parlamentari s-au abținut.
18:30
Putin vrea ca și Rusia să reia testele nucleare, după anunțul lui Trump. Ce ordin a dat în Consiliul de Securitate # Digi24.ro
Liderul rus Vladimir Putin a declarat, miercuri, că intenţionează să reia testele nucleare, dacă Statele Unite vor face acelaşi lucru. Anunțul vine după ce omologul său american Donald Trump a ordonat Pentagonului săptămâna trecută să „înceapă testarea” armelor nucleare americane, relatează AFP.
18:10
Șantaj prin rețelele sociale: doi tineri au fost arestați după ce au amenințat un bărbat cu bătaia și defăimarea online # Digi24.ro
Un adolescent de 16 ani şi o tânără de 23 de ani au fost reţinuţi pentru şantaj. Eisunt acuzaţi că au ameninţat un bărbat că-i vor publica în mediul online datele personale, fotografia, dar şi informaţii false și defăimătoare despre el dacă nu le va da bani. În plus, cei doi l-au ameninţat cu bătaia dacă nu le transferă mai mulţi bani, informează Poliţia Capitalei.
18:10
Ministrul Educației vrea ca bursele studenților să fie „completate” din fonduri europene # Digi24.ro
Plata primei de carieră didactică, pentru care România a obţinut acordul de a folosi fonduri europene, s-ar putea face începând din luna ianuarie 2026, a anunţat, miercuri, ministrul Educaţiei, Daniel David. El a precizat că vrea să obţină din partea autorităţilor europene permisiunea de a utiliza banii europeni şi pentru completarea burselor pentru studenţi.
18:10
Distrigaz anunță lucrări de mentenanță în București. Furnizarea gazelor va fi oprită pentru aproape 20.000 de consumatori # Digi24.ro
Distrigaz Sud Rețele anunță că va opri temporar alimentarea cu gaze naturale pe mai multe străzi din Sectorul 4, joi, 6 noiembrie, pentru lucrări de mentenanță. Aproape 20.000 de consumatori vor fi afectați, iar reluarea distribuției este programată în jurul orei 22:00.
18:00
Daniel David: Dacă ne punem problema să avem şi mai puţine ore într-o săptămână, va trebui să gândim ce facem cu perioada de vacanţă # Digi24.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, afirmă că, într-un an, elevii români au mai puţine ore decât cei din alte state membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. „Dacă ne punem problema să avem şi mai puţine ore pe parcursul unei săptămâni, cu siguranţă va trebui să gândim ce facem cu perioada de vacanţă”, adaugă el.
17:50
Ambasadorul Indiei în România a mers cu trenul la Brașov la o conferință, dar s-a stricat locomotiva și a întârziat două ore # Digi24.ro
Ambasadorul Indiei la București, Manoj Kumar Mohapatra, a întârziat la o conferință organizată la Brașov deoarece a ales să meargă cu trenul. A rămas blocat în apropiere de Sinaia, pentru că locomotiva s-a defectat, iar trenul a ajuns la destinație cu o întârziere de 2 ore și 20 de minute, relatează Bună Ziua Brașov.
17:40
Nadia Comăneci, considerată de români cel mai mare sportiv român din istorie. Locurile în top ocupate de Hagi, Halep, Popovici (sondaj) # Digi24.ro
Aproape jumătate dintre români o consideră pe Nadia Comăneci drept cel mai mare sportiv român din istorie, potrivit unui sondaj INSCOP.
17:40
Oana Țoiu, după redimensionarea trupelor americane: Miza României este ca apărarea pe Flancul Estic să fie întărită # Digi24.ro
Ministra de Externe, Oana Țoiu, a afirmat miercuri, la Digi24, despre declarațiile șefului NATO Mark Rutte privind prezența trupelor americane în România, că miza țării noastre și a aliaților este ca apărarea pe Flancul Estic să fie întărită. „Ne uităm la modalități de a crește în perspectivă această capacitate de descurajare și de apărare”, a spus ea.
17:40
De la rapper la primar al New York-ului: Cine este Zohran Mamdani, tânărul politician care l-a înfuriat pe Donald Trump # Digi24.ro
De la rapper la primar al New York-ului: Cine este însă Zohran Mamdani, ajuns primar al celebrei metropole? Politicianul în vârstă de 34 de ani l-a înfuriat pe Donald Trump cu mult înainte de alegeri.
17:40
Fraudă uriașă descoperită de ANAF: Cum au ocolit patru firme plata TVA și au cerut rambursări ilegale de zeci de milioane de lei # Digi24.ro
ANAF a descoperit un mecanism complex prin care patru firme înrudite au creat un circuit economic fals, cu facturi și tranzacții inexistente, pentru a evita plata taxelor și a obține rambursări ilegale de TVA. Inspectorii antifraudă au blocat rambursări de 19 milioane de lei și au instituit măsuri pentru recuperarea prejudiciului total estimat la peste 55 de milioane.
17:30
Secretarul general NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri, despre redimensionarea trupelor SUA în România, că ajustările de trupe NATO nu sunt un lucru nou. El a adăugat că angajamentul preşedintelui american Donald Trump faţă de NATO este total. La rândul spu, preşedintele Nicuşor Dan a arătat că Santinela Estică înseamnă, pe de o parte, mai multe capacităţi militare şi, pe de altă parte, oameni, atunci când este nevoie.
17:30
Negoiță, acuzat că vrea să transforme Parcul IOR într-un „bâlci de beton”. Cetățenii cer, printr-o petiție, protejarea spațiului verde # Digi24.ro
Grupul civic „Aici a fost o pădure / aici ar putea fi o pădure” a iniţiat o petiţie prin care solicită Primăriei Sectorului 3 să nu implementeze un proiect de modernizare care ar putea afecta caracterul „natural, liniştit şi viu” al Parcului IOR. La rândul său, Grupul de Iniţiativă Civică IOR - Titan atrage atenţia asupra faptului că Primăria de sector condusă de Robert Negoiță vrea să pune în aplicare planul pentru acest parc, „fără transparență, fără respect față de cetățeni și cu decizii luate pe ascuns”.
Acum 6 ore
17:20
Belgia își convoacă ”CSAT-ul”, din cauza incursiunii dronelor în spațiul său aerian. „Nu a fost opera unor amatori” # Digi24.ro
Autoritățile belgiene vor organiza joi dimineață o reuniune a Consiliului Național de Securitate, după ce aeroportul din Bruxelles a fost închis marți seara în urma unei incursiuni a unei drone, a anunțat astăzi biroul prim-ministrului Bart De Wever, scrie cotidianul Le Soir.
17:00
„Sunt de principiu să ne facem plăcerile”. Cum explică un deputat PSD lipsa bolidului de peste 100.000 de euro din declarația de avere # Digi24.ro
Sărac în declarația de avere, avut pe șosele. E povestea unui deputat PSD cu bolid de lux. Conduce un SUV de peste 100 de mii de euro, care nu apare în declarația de avere. E pe firma unui prieten, potrivit unei investigatii Snoop.ro, doar că tot deputatul se dă de gol și spune că bolidul e de fapt o plăcere pe care și-a făcut-o acum, că la 70 de ani nu îl va mai interesa. Transparența nu e punctul său forte. Apar neconcordanțe și în ceea ce privește veniturile. Adunați, banii din conturi dau mai mult decât a declarat oficial deputatul Răzvan Ciortea.
17:00
Ionuț Moșteanu, mesaj la deschiderea forumului NATO: Liniile de producție sunt noile frontiere. Ne revitalizăm industria de apărare # Digi24.ro
La deschiderea ediţiei 2025 a NATO-Industry Forum, organizat la București, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a transmis că Aliații se confruntă cu amenințări simultane, de la războiul din Europa la terorism și instabilitate regională, iar răspunsul României este accelerarea industriei de apărare și investiții în descurajare.
17:00
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său. Edilul spune că sunt făcute cu AI # Digi24.ro
Mai multe fotografii cu primarul comunei Livezile din județul Bistrița-Năsăud, Traian Simionca, au devenit virale pe internet. În imagini, edilul pare că agresează sexual o femeie, chiar în biroul său de la primărie. Acesta susține însă că imaginile au fost trucate cu ajutorul inteligenței artificiale. O reacție a avut și conducerea filialei PSD, partid din care face parte.
16:50
Mark Rutte: „Nu mai reacționez la ședințele lui Putin. E plătit ca președinte al Rusiei, de aceea face ședințe” # Digi24.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, spune că președintele rus Vladimir Putin „e plătit” pentru funcția sa, de aceea organizează ședințe al Consiliului de securitate al Federației Ruse. Rutte a fost întrebat, la conferința de presă comună cu președintele Nicușor Dan, cum comentează această ședință convocată de Putin ca răspuns la testele nucleare începute de Statele Unite și dacă există un răspuns al NATO.
16:40
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, anunță primele vizite în noua sa calitate. Când va vizita România # Digi24.ro
Premierul moldovean Alexandru Munteanu va efectua prima sa vizită externă în calitate de premier la București, iar cea de-a doua – la Bruxelles. Anunțul a fost făcut de premier înaintea primei ședințe a noului Guvern, transmite Moldpres.
16:40
Bucureştenii din zonele Obor, Dacia, Floreasca nu vor mai avea probleme cu apa caldă, anunță Bujduveanu # Digi24.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat miercuri că lucrările de reabilitare a reţelei de termoficare pe Şoseaua Ştefan cel Mare au fost finalizate în proporţie de 98%.
16:40
Secretarul general ala NATO a ajuns la Guvern. Mark Rutte a fost primit de premierul Ilie Bolojan # Digi24.ro
Secretarul general al NATO Mark Rutte a ajuns, miercuri, la Palatul Victoria, unde poartă discuții cu premierul Ilie Bolojan.
16:30
Cum sunt afectați transportatorii de creșterea accizelor. Economist: „Nu putem compensa prin taxe o colectare slabă” # Digi24.ro
Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) a cerut Ministerului Finanțelor modificarea proiectului privind schema de compensare a creșterii accizei la motorină, afirmând că majorările fiscale au împins alimentările camioanelor în Ungaria, Croația și Slovenia, iar România pierde venituri importante din accize și TVA. Într-o analiză pentru Digi24.ro, economistul Dragoș Huru a avertizat că efectele depășesc zona bugetară și reprezintă o problemă de strategie economică și competitivitate pe termen lung.
16:30
Claudia Sheinbaum a fost agresată sexual de un bărbat în plină stradă. Reacția președintei Mexicului # Digi24.ro
În timp ce președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, discuta și făcea selfie-uri cu locuitorii din Mexico City, în centrul capitalei, marți, 4 noiembrie, un bărbat a încercat să o sărute. Într-un videoclip care a devenit rapid viral pe platformele sociale, se vede cum bărbatul pune o mână pe umărul președintei, încearcă să o sărute pe gât și să-și pună mâinile pe pieptul ei, relatează Le Parisien.
16:00
Nume noi în anturajul lui Călin Georgescu. Rețeaua de influență care s-ar fi lăudat că încearcă să îl scoată din țară # Digi24.ro
Călin Georgescu ar fi fost angajat fictiv într-o companie din Austria în primăvara acestui an, după cum reiese dintr-un caz anchetat de DNA. Scopul acestei angajări ar fi fost ca fostul candidat la prezidențiale să argumenteze în fața instanței că lucrează în Viena, ca să poată părăsi țara, potrivit surselor judiciare. Din cazul anchetat de DNA reiese existența și modul de lucru al unei grupări coordonate de un general SIE în retragere și din care ar face parte doi afaceriști, unul care locuiește în Viena și altul din România.
15:50
Prizonier eliberat din greșeală, căutat „de urgență”. Administrația penitenciarului și-a dat seama abia după o săptămână că lipsește # Digi24.ro
Poliția Metropolitană din Londra a anunțat că desfășoară o operațiune urgentă pentru prinderea unui prizonier eliberat din greșeală din penitenciarul HMP Wandsworth. Bărbatul, un cetățean algerian în vârstă de 24 de ani, a fost scos din închisoare dintr-o eroare la sfârșitul lunii octombrie.
15:30
Jocurile de noroc vor fi interzise tinerilor sub 21 de ani iar reclamele online vor fi restricționate, potrivit unor proiecte de lege # Digi24.ro
Tinerii cu vârsta sub 21 de ani vor avea interdicţie să participe la jocuri de noroc, iar în mediul online va fi interzisă difuzarea reclamelor la jocuri de noroc în intervalul orar 06:00 - 24:00, potrivit unor proiecte de lege depuse de parlamentarele Raluca Turcan (PNL) şi Diana Stoica (USR).
15:30
Banca Națională a României (BNR) a avertizat miercuri, 5 noiembrie, cu privire la un document care circulă pe Internet, intitulat „Pericol crescut privind siguranţa juridică – Procură cu autoritate totală”, conform News.ro.
15:30
Ilie Bolojan, mesaj după decesul lui Emeric Ienei: „De numele său se leagă momente memorabile ale fotbalului românesc” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis un prim mesaj după decesul lui Emeric Ienei. Șeful Executivului a subliniat că „noaptea în care, sub bagheta lui, Steaua a câştigat Cupa Campionilor Europeni este un moment pe care microbiştii, indiferent cu ce echipă ţin, nu îl pot uita o viaţă întreagă”.
15:30
Nicușor Dan și Mark Rutte, conferință de presă după ce șeful NATO a fost primit la Palatul Cotroceni # Digi24.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va susține, de la ora 15:30, o conferință de presă cu președintele Nicușor Dan. Rutte a ajuns în România miercuri, în prima sa vizită în ţara noastră, și a fost primit de președintele Dan la Palatul Cotroceni.
Acum 8 ore
15:20
Liviu Dragnea îl acuză pe Sorin Grindeanu că minte legat de invitarea sa la Congresul PSD: „Există riscul să vorbesc membrilor” # Digi24.ro
Fostul preşedinte Liviu Dragnea a transmis, miercuri, după ce liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu a spus că nu l-a invitat la Congres pentru că ar avea o interdicţie de participare, că este o minciună şi că de fapt acesta a întrebat o cunoştinţă comună dacă e bine să îl invite, dar i s-a spus că există riscul să urce pe scenă şi să vorbească membrilor PSD, ceea ce poate arunca Congresul în aer. „În concluzie, nu am fost invitat din laşitate, de teama de a nu spune PSD-ului adevărul despre conducerea partidului, despre interesele acestui grup şi despre cine se află în spatele lor”, spune Dragnea.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.