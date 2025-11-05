Cele 5 zodii cu suflet de înger! Au o energie vindecătoare și aduc pace oriunde merg
Jurnalul.ro, 5 noiembrie 2025 21:10
Află care sunt cele 5 zodii recunoscute pentru blândețea, compasiunea și răbdarea lor. Aceste semne zodiacale emană căldură și armonie, fiind adevărate suflete vindecătoare.
Acum 5 minute
21:20
Scandal cultural în Rusia: Serialul „Mașa și Ursul”, acuzat că promovează independența și emanciparea copiilor # Jurnalul.ro
Îndrăgitul serial de desene animate, Mașa și Ursul, a stârnit controverse în Rusia, mai mulți intelectuali cerând interzicerea acestuia.
Acum 15 minute
21:10
Află care sunt cele 5 zodii recunoscute pentru blândețea, compasiunea și răbdarea lor. Aceste semne zodiacale emană căldură și armonie, fiind adevărate suflete vindecătoare.
Acum o oră
20:50
Misiunea de întoarcere a navei Shenzhou-20 a fost amânată după un posibil impact cu resturi spațiale # Jurnalul.ro
China a amânat revenirea pe Pământ a navei spațiale cu echipaj Shenzhou-20, după ce vehiculul ar fi fost lovit de fragmente de fragmente de resturi spațiale, a anunțat Agenția Chineză pentru Zboruri Spațiale cu Echipaj, citată de agenția Reuters.
20:40
Moarte misterioasă a modelului taiwanez Iris Hsieh într-un hotel din Malaezia. Cântărețul Namewee, acuzat de droguri și implicat în scandalul șocant # Jurnalul.ro
Modelul și influencerița taiwaneză Iris Hsieh, în vârstă de 31 de ani, a fost găsită moartă într-un hotel din Malaezia. Cântărețul Namewee a fost arestat pentru posesie de droguri, iar cauza morții este încă sub anchetă.
20:40
Trump l-a demis pe șeful autorității de supraveghere a pieței imobiliare din SUA implicat în anchetele privind creditele ipotecare ale adversarilor săi, potrivit unor surse citate de Reuters.
Acum 2 ore
20:20
Patriarhia: Peste 290.000 de persoane au trecut, în zece zile, prin Altarul Catedralei Naţionale pentru a se închina # Jurnalul.ro
Peste 290.000 de persoane au trecut pe parcursul a zece zile prin Altarul Catedralei Naţionale pentru a se închina, informează, miercuri, Agenţia Basilica a Patriarhiei Române.
20:10
Marele antrenor Emerich Ienei va fi înmormântat sâmbătă, 8 noiembrie, la ora 14:00, la Cimitirul Municipal Rulikowski din Oradea, anunță clubul Steaua București.
19:50
Cinci victime, inclusiv patru copii, în urma unui accident între un autoturism și o căruță # Jurnalul.ro
Un adult și patru copii au fost răniți miercuri seara într-un accident rutier produs la ieșirea din localitatea Măieruș spre Apața, județul Brașov, în urma impactului dintre un autoturism și o căruță.
19:50
Leul s-a apreciat, miercuri, în raport cu euro, dar a scăzut comparativ cu dolarul american # Jurnalul.ro
Moneda naţională s-a apreciat, miercuri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0851 lei, în scădere cu 0,14 bani (-0,02%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0865 lei.
19:40
Bujduveanu: Bucureştenii din zonele Obor, Dacia, Floreasca nu vor mai avea probleme cu apa caldă # Jurnalul.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, precizează că lucrările de reabilitare a reţelei de termoficare pe Şoseaua Ştefan cel Mare au fost finalizate în proporţie de 98%.
19:30
Scandal uriaș: Călin Georgescu, angajat fictiv în Austria pentru a fugi din România. Stenograme INCENDIARE din dosarul rezerviștilor SRI și SIE # Jurnalul.ro
Ies la iveală informații incendiare din ancheta DNA privind rețeaua rezerviștilor SRI și SIE. Fostul candidat la președinție, Călin Georgescu, ar fi fost angajat fictiv la o firmă din Viena pentru a părăsi România, deși se afla sub control judiciar.
Acum 4 ore
19:20
Distrigaz Sud Rețele va întrerupe temporar alimentarea cu gaze naturale joi, 6 noiembrie, în mai multe zone din sectorul 4 al Capitalei, pentru lucrări de mentenanță la rețeaua de distribuție.
19:10
Ai rămas cu concediu neefectuat în 2025? Iată până când îl poți folosi ca să nu-l pierzi! # Jurnalul.ro
Zilele de concediu nefolosite în 2025 nu se pierd! Află termenul exact până la care le poți utiliza, conform Codului Muncii actualizat.
18:50
Filme de arhivă, dezbateri și invitați speciali la UrbanEye 2025 între 5 și 9 noiembrie # Jurnalul.ro
Între 5 și 9 noiembrie, UrbanEye Film Festival propune o selecție de filme care privesc orașul ca pe un organism viu: vulnerabil în fața hazardelor, dar capabil de regenerare. Festivalul, dedicat arhitecturii și dialogului despre viața urbană, creează în fiecare an un spațiu de întâlnire între profesioniști, cineaști și publicul interesat de orașele în care locuiesc.
18:50
Ciprian Ciucu denunță o campanie de defăimare: Mizeria acestei campanii este fără margini # Jurnalul.ro
Ciprian Ciucu acuză, pe Facebook, o campanie coordinată de calomnie, site-uri, reclame pe TikTok și postări pe Facebook și anunță că se va documenta pentru a-i chema pe autori în instanță.
18:30
Călătorie cu peripeții pentru ambasadorul Indiei: a rămas blocat în trenul spre Brașov! # Jurnalul.ro
Ambasadorul Indiei la București, Manoj Kumar Mohapatra, a trăit o experiență neplăcută pe Valea Prahovei. Trenul în care se afla, București–Brașov, a avut o întârziere de peste două ore din cauza unei defecțiuni la locomotivă.
18:20
Oamenii de știință au descoperit că inima umană se poate vindeca singură, ceea ce va aduce schimbări revoluționare în tratamentele cardiovasculare.
18:10
Experții analizează diferitele tipuri și niveluri de introvertiți și cum să le folosești în avantajul tău. Dacă ești o persoană casnică sau îți place timpul liniștit și personal, probabil ești un introvertit. Cu alte cuvinte, te „reîncarci” petrecând timp singur (sau în grupuri mici cu cei dragi).
17:50
Un nou studiu arată că berea fără alcool a devenit o alegere activă pentru tot mai mulți români, fiind preferată în contexte care țin de responsabilitate, sănătate și siguranță, de la evenimente sociale și prânzul de la birou, până la momentele dinaintea condusului.
17:40
Cele mai intuitive zodii: 4 semne care își ascultă instinctul și iau mereu deciziile potrivite # Jurnalul.ro
Află care sunt cele patru zodii cu cea mai puternică intuiție – Pești, Rac, Scorpion și Capricorn – și cum își folosesc instinctul pentru a lua decizii inspirate și a-și ghida viața cu încredere.
Acum 6 ore
17:20
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a declarat la București că România și aliații din NATO trebuie să se pregătească pentru o perioadă dificilă, în care riscul unui conflict major în Europa nu mai poate fi ignorat.
17:10
Nicușor Dan despre războiul hibrid: Să ne împărtășim experiențele față de această amenințare # Jurnalul.ro
Președintele Nicușor Dan a subliniat importanța cooperării între statele membre NATO pentru a face față agresiunilor hibride, iar secretarul general al Alianței Nord-Atlantice a subliniat că NATO lucrează intens pentru a se proteja în fața amenințărilor.
17:00
16:50
Rutte: Dacă România ar fi atacată, întregul NATO ar veni în ajutor. Nimeni nu va îndrăzni să încerce # Jurnalul.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis la București, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Nicușor Dan, că toate cele 32 de state membre ale Alianței sunt pregătite să intervină pentru apărarea României în cazul unui atac.
16:40
Numărul turiștilor cazați în unitățile din România a scăzut în primele nouă luni ale anului, arată datele publicate miercuri de Institutul Național de Statistică.
16:30
ALERTĂ BNR! Un document fals cu sigla băncii circulă pe internet – „Nu semnați și nu distribuiți!” # Jurnalul.ro
BNR avertizează că un document fals circulă online cu sigla sa. Instituția cere publicului să nu-l semneze și să-l raporteze autorităților.
16:20
Daniel Băluță: Bucureștiul arată rău. Aș propune un referendum pe tema trotinetelor electrice # Jurnalul.ro
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, afirmă că Bucureștiul se confruntă cu o infrastructură învechită și promite investiții în transportul public și extinderea metroului. El spune că, dacă ajunge primar general, ar organiza un referendum local pentru a decide soarta trotinetelor.
16:10
Scena Digitală continuă seria premierelor cu trei creații din FITS – Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu 2025 # Jurnalul.ro
Scena Digitală, platforma online de teatru, film, muzică, circ și dans a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu (TNRS) și a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), continuă să aducă publicului din întreaga lume producții valoroase. În luna noiembrie, platforma prezintă trei premiere, incluse în programul ediției din acest an a FITS, și care reunesc creații semnate de artiști și companii din România, Franța și Regatul Unit.
15:50
Nume grele pomenite în dosarul de la Vaslui: premierul Ilie Bolojan, Rareș Bogdan, Radu Oprea, demnitari și ofițeri în serviciile secrete, apar în interceptări. Fănel Bogos ar fi invocat întâlniri și intervenții la nivel înalt pentru a-și rezolva problemele cu DSVSA Vaslui, spun surse judiciare.
15:40
Fiecare zodie are propriul limbaj al iubirii. Descoperă ce gest romantic cucerește iremediabil un Berbec, un Taur, un Leu sau un Pești și transformă dragostea voastră într-o poveste de neuitat.
15:30
Cum a scăzut puterea de cumpărare a românilor. Ce poți să cumperi astăzi cu 100 de lei # Jurnalul.ro
În 2022, momentul de vârf al inflației, românii puteau achiziționa mai multe alimente de bază și carburanți cu 100 de lei decât în prezent. Sacosele consumatorilor sunt tot mai goale, iar românii își calculează foarte atent fiecare cheltuială.
Acum 8 ore
15:10
Steaua, despre Emeric Ienei: Omul care a făcut ca Steaua să strălucească deasupra întregii lumi # Jurnalul.ro
„Un lord al fotbalului. Omul care a făcut ca Steaua să strălucească deasupra întregii Europe, a întregii lumi”, spun reprezentanții clubului Steaua București despre Emeric Ienei, care a murit miercuri la vârsta de 88 de ani.
15:00
King of Kings/ Împăratul Împăraților – animația inspirată de povestea lui Charles Dickens, cu vocile lui Kenneth Branagh, Uma Thurman, Pierce Brosnan, Mark Hamill, Forest Whitaker, Ben Kingsley și Oscar Isaac, ajunge în România! # Jurnalul.ro
KING OF KINGS, cea mai populară animație cu temă biblică și cel mai bine vândută producție coreeană din SUA, ajunge în luna decembrie în România, cu titlul localizat ÎMPĂRATUL ÎMPĂRAȚILOR.
15:00
Ozana Barabancea vorbește la MediCOOL, diseară, de la 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY, despre procesul de slăbire # Jurnalul.ro
MediCOOL aduce, în fiecare ediție, medicina mai aproape de telespectatori. Sunt dezvăluite poveștile pacienților, iar specialiștii oferă sfaturi necesare pentru ca privitorii să aibă un stil de viață mai sănătos
14:40
Gheorghe Hagi, despre Emeric Ienei - Astăzi am pierdut un om de o extraordinară valoare, un mentor şi un antrenor de excepţie # Jurnalul.ro
Fostul mare fotbalist Gheorghe Hagi a afirmat, într-un mesaj postat pe un site de socializare după decesul antrenorului Emeric Ienei, că România a pierdut "un om de o extraordinară valoare", un mentor şi un tehnician de excepţie.
14:30
Persoanele fizice se pot înscrie de joi în Programul Rabla Auto 2025. Înscrierile se pot face până în 15 decembrie sau până la epuizarea fondurilor.
14:00
Asia Express: Cursa pentru ultima șansă decide echipele ce ajung în etapa finală. Emisiunea, din nou lider detaşat de audiență # Jurnalul.ro
Aseară, lupta pentru cartonașele cu eroi locali a ajuns la final. Care sunt echipele care vor intra în cursa pentru ultima șansă și care dintre ele a reușit să obțină biletul de aur spre etapa finală?
13:40
Băluță cere Guvernului Bolojan să achite facturile restante pentru planșeul de la Piața Unirii # Jurnalul.ro
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, avertizează că lucrările de consolidare a planșeului de la Piața Unirii riscă să fie afectate din cauza întârzierii plăților din programul „Anghel Saligny”. Edilul spune că din 150 de milioane de lei, doar 10 milioane au fost achitate până acum.
13:30
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a ajuns în România. El va participa la Forumul NATO pentru Industria de Apărare și se va întâlni cu președintele, premierul, precum și cu șefii celor două camere ale Parlamentului.
Acum 12 ore
13:10
Visele tale nu vor deveni realitate peste noapte. Va fi nevoie de multă muncă pentru a ajunge la destinație și vor exista îndoieli pe parcurs.
13:10
Când temperaturile scad, aerul devine mai uscat și lumina zilei se împuținează, organismul tău începe să resimtă schimbarea.
13:00
Curtea Constituțională a României (CCR) a amânat miercuri pentru 12 noiembrie decizia privind Legea pensiilor private.
13:00
FACIAS cere Parchetului General demararea anchetei pentru uciderea din culpă de către medicul de la Spitalul Sinaia și celelalte persoane responsabile de decesul pacientei Georgiana Secăreanu # Jurnalul.ro
Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a solicitat o anchetă la Spitalul Orășenesc Sinaia pentru posibila săvârșire a infracțiunii de ucidere din culpă.
12:50
Dacă plănuiești să conduci prin Republica Cehă, e important să știi că majoritatea autostrăzilor și drumurilor expres din țară sunt cu taxă.
12:40
Parizer, crenvurști și șuncă de Praga sunt produse populare pe mesele românilor. Însă analizele de laborator au scos la iveală rezultate revoltătoare.
12:30
Viitorul ArcelorMittal France este „incert” în ciuda planului de restructurare, conform unui raport realizat de o firmă de consultanță. Conducerea companiei respinge rezultatul analizei. Franța este o țară cheie pentru grupul ArcelorMittal, care are 15.350 de angajați.
12:30
În perioada 3-6 noiembrie, Capitala Italiei va găzdui un eveniment de referință pentru domeniul jocurilor de noroc online din Europa.
12:30
De la operă la hard rock, de la musical la cinema live și mult sport: cum arată cel mai divers sezon de spectacole din România, anunțat prin noul Eventim.ro # Jurnalul.ro
Anul 2025–2026 se conturează ca unul dintre cele mai diverse sezoane de spectacole și concerte internaționale din ultimii ani în România: producții iconice de musical, concerte rock și pop, artiști de operă de talie mondială, spectacole de familie și evenimente în premieră națională.
12:30
Radiografia antreprenoriatului românesc în 2025: Între provocări economice și nevoia de educație financiară # Jurnalul.ro
Să fii antreprenor în România a fost întotdeauna un act de curaj. Însă în contextul economic actual, marcat de inflație persistentă, costuri în creștere și o competiție acerbă, acest curaj trebuie dublat de o prudență și o înțelegere a mecanismelor financiare mai profundă ca niciodată.
12:10
15 obiceiuri ale oamenilor înțelepți care știu să gestioneze conflictele cu calm și inteligență emoțională # Jurnalul.ro
Descoperă cele 15 obiceiuri ale oamenilor înțelepți care gestionează conflictele cu calm, empatie și inteligență emoțională.
