Biruirea fricii omenești în Hristos, erminie a Sfântului Atanasie cel Mare

Ziarul Lumina, 5 noiembrie 2025 21:20

Dacă Sfânta Scriptură ar fi primită cu simplitate și smerenie, mesajul ei, așadar al Revelației, ar fi pe deplin inteligibil și accesibil oricui, indiferent de poziția și de formația sa intelectuală.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Lumina

Acum 15 minute
21:20
Biruirea fricii omenești în Hristos, erminie a Sfântului Atanasie cel Mare Ziarul Lumina
Dacă Sfânta Scriptură ar fi primită cu simplitate și smerenie, mesajul ei, așadar al Revelației, ar fi pe deplin inteligibil și accesibil oricui, indiferent de poziția și de formația sa intelectuală.
21:20
Educația digitală are nevoie de discernământ Ziarul Lumina
Într-un context educațional dominat de expansiunea tehnologiilor digitale și de transformări profunde ale raportului dintre om și informație, prof. univ. dr. emerit Constantin Cucoș, de la Facultatea de
Acum o oră
20:40
Un veac de la întronizare: Moștenirea Patriarhului Miron Cristea Ziarul Lumina
Bucuria face parte din noi. Din felul în care ne-a creat Dumnezeu pentru a viețui. Lucru destul de greu explicabil, poate, astăzi, când există atâtea prilejuri de sfadă și întristare, atâtea îndemnuri la
Acum 2 ore
20:30
Sfințirea bisericii românești din Seleuș Ziarul Lumina
Credincioșii din localitatea Seleuș, Republica Serbia, au trăit duminică, 2 noiembrie, momente de bucurie duhovnicească, prilejuite de sfințirea bisericii cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh”. Slujba de
Acum 4 ore
19:30
Podoaba monumentelor din Țara Făgărașului Ziarul Lumina
Închinat Sfântului Ierarh Nicolae, lăcașul de cult din Oprea-Cârțișoara este un monument de artă transilvăneană din secolul al XIX-lea, cu o pictură unicat, realizată de celebrii zugravi din familia Grecu.
18:50
Mărturie vie a lucrării Bisericii prin profesorii de teologie Ziarul Lumina
La încheierea întrunirii Co­legiului decanilor Fa­cul­tăților de Teologie și Departamentelor de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română, putem cu multă bucurie să așezăm această întâlnire într-un
18:40
Sărbătoarea Apostolului Andrei și Ziua Națională vor fi marcate la Catedrala Mântuirii Neamului Ziarul Lumina
După 11 zile de pelerinaj, zi și noapte, închinarea credin­cioșilor în Sfântul Altar al Catedralei Na­țio­nale se va încheia miercuri, 5 no­iembrie 2025, la miezul nopții (ora 24:00). Până astăzi-dimineață, peste 290.000 de pelerini au trecut pe la Catedrala Națională și s-au închinat în Sfântul Altar, a transmis părintele Adrian Agachi, consilier patriarhal coordonator la Biroul de presă și relații publice al Patriarhiei Române. 
18:40
Conferință preoțească la Timișoara Ziarul Lumina
Marți, 4 noiembrie, au debutat conferințele preoțești din toamna acestui an în Arhiepiscopia Timișoarei, cu tema: „Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al 20-lea”.
Acum 6 ore
16:10
„Orice ajutor, oricât de mic, înseamnă o șansă la viață pentru mama noastră” Ziarul Lumina
Mamă a patru copii, soție de preot și profesoară de religie, doamna Livica Irina trece printr‑o grea încercare. În luna mai, a fost diagnosticată cu adenocarcinom seros endometrial, grad III, o formă agresivă
Acum 8 ore
14:30
Sfințirea bisericii românești din Seleuș, Serbia Ziarul Lumina
Credincioșii din localitatea Seleuș, Republica Serbia, au trăit duminică, 2 noiembrie, momente de bucurie duhovnicească, prilejuite de sfințirea bisericii cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh”. Slujba de
14:30
Conferință preoțească în Arhiepiscopia Timișoarei Ziarul Lumina
Marți, 4 noiembrie, au debutat conferințele preoțești din toamna acestui an în Arhiepiscopia Timișoarei, cu tema: „Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al
14:20
Sărbătoarea Ocrotitorului României și Ziua Națională vor fi marcate la Catedrala Mântuirii Neamului Ziarul Lumina
După 11 zile de pelerinaj, zi și noapte, închinarea credin­cioșilor în Sfântul Altar al Catedralei Naționale se va încheia miercuri, 5 noiembrie 2025, la miezul nopții (ora 24:00). Până astăzi-dimineață,
14:10
Evenimente duhovnicești la Parohia Afumați 2 din Ilfov Ziarul Lumina
În ziua 8 noiembrie 2025, cu ocazia prăznuirii Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, în biserica Parohiei Afumați II, din cadrul Protoieriei Ilfov‑Nord, va avea loc sfințirea raclei care adăpostește o
Acum 12 ore
13:30
Acțiune de donare de sânge la Clubul Sportiv Rapid București Ziarul Lumina
Asociația creștină „Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva” organizează, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în colaborare cu Centrul de
13:10
Un nou așezământ social al Episcopiei Hușilor Ziarul Lumina
La Berezeni, județul Vaslui, a fost inaugurat marți, 4 noiembrie, Așezământul social „Sfânta Parascheva” din cadrul Asociației „Filantropia Ortodoxă” a Episcopiei Hușilor, un complex de servicii sociale
13:00
Consfătuirea responsabililor de cateheză din protopopiatele Eparhiei Iașilor Ziarul Lumina
La Colegiul „Sfântul Nicolae” din Iași a avut loc în perioada 3‑4 noiembrie cea de‑a 12‑a ediție a consfătuirii anuale cu responsabilii de cateheză din protopopiatele Arhiepiscopiei Iașilor, informează
12:40
Sărbătoarea comunităţii Buduș Ziarul Lumina
În Duminica a 22‑a după Rusalii (a Bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr), 2 noiembrie, biserica ortodoxă din Buduș, judeţul Bistriţa Năsăud, sfințită în urmă cu 118 ani de primul Patriarh al
12:30
Ultima zi a întrunirii Colegiului Decanilor Facultăților de Teologie Ortodoxă Ziarul Lumina
Întrunirea Colegiului Decanilor Facultăților de Teologie din Patriarhia Română s‑a încheiat marți, 4 noiembrie. Ultima sesiune s‑a desfăşurat în Sala „Sfântul Ioan Evanghelistul” de la Aşezământul
12:30
Icoana Maicii Domnului de la Adam în orașul Slobozia Ziarul Lumina
Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu, împreună cu preoții Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, și peste 4.000 de credincioși au întâmpinat marți, 4 noiembrie, la Catedrala Episcopală „Înălțarea
12:20
Filmul „Coroana României” la Curtea de Argeș Ziarul Lumina
Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, prin Sectorul cultural și comunicații media, în parteneriat cu Consiliul Județean Argeș și cu jurnalistul George Grigoriu, a organizat duminică, 2 noiembrie, un eveniment
11:10
Simpozion internaţional la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj‑Napoca Ziarul Lumina
Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș‑Bolyai din Cluj‑Napoca a organizat, în perioada 3‑4 noiembrie, Simpozionul Internaţional de Teologie, Istorie, Muzicologie și Artă Sacră, cu tema
Acum 24 ore
04:50
Arta din culise Ziarul Lumina
La Muzeul „Nicolae Gane” din Iași, în Galeria Artei Ieșene, poate fi vizionată, în perioada 1-30 noiembrie 2025, instalația video realizată de artista Marinela Ciobanu, prezentată în cadrul proiectului
4 noiembrie 2025
22:50
Coloseni 3, 17-20; 4, 1-2 Ziarul Lumina
Fraților, orice ați face, cu cuvântul sau cu fapta, toate să le faceți în numele Domnului Iisus și prin El să mulțumiți lui Dumnezeu-Tatăl. Femeilor, supuneți-vă bărbaților voștri, precum se cuvine, în
22:40
Marin Preda și pledoaria sa pentru omul moral Ziarul Lumina
Se spune adesea despre Marin Preda (1922-1980) că a fost o conștiință a epocii sale și, totodată, o conștiință morală prin opera sa și prin felul de a trăi. Putem spune oare că a fost și o conștiință rel
22:40
POEZIE: Passionaria Stoicescu Ziarul Lumina
ÎNTR-UN CERExistă cuvinte care mă  dor,nu-şi pot umple făptura...Doar atât - le rosteşte guraşi gol e destinul lor. Pe dinafară dibaceîmbrăcând acel sec mincinos,pe
22:40
POEZIE: Ștefan Scripcariu Ziarul Lumina
AUTUMNALĂSe coace via sub vârtej de ploi,miroase-a vară mustul din butoi,ciorchini de stele scânteie-n tăriiși grauri suri dau iama printre vii.În duh de ceară galbene gutuise coc în
22:40
Teatrul bârlădean, la 70 de ani de existenţă Ziarul Lumina
Teatrul „Victor Ion Popa” din Bârlad va sărbători, în perioada 13-15 noiembrie, 70 de ani de exis­tență printr-o serie de spectacole prezentate atât de trupa proprie, cât și de trupe din București și
22:40
Arta din culise Ziarul Lumina
La Muzeul „Nicolae Gane” din Iași, în Galeria Artei Ieșene, poate fi vizionată, în perioada 1-30 noiembrie 2025, instalația video realizată de artista Marinela Ciobanu, prezentată în cadrul proiectului
22:40
100 de ani de la adoptarea legii radiofoniei în România Ziarul Lumina
Ziua radioului naţional este marcată în fiecare an la 1 noiembrie, dată la care, în 1928, la orele 17:00, a fost inaugurat postul radiofonic, cu apelul „Alo, Alo, aici Radio Bucureşti, România”, cuvinte
22:40
Un nou cod etic pentru medicii din România Ziarul Lumina
Adunarea Generală a Colegiului Medicilor din România a adoptat marți un nou Cod de Deontologie Medicală, document care actualizează cadrul etic şi profesional al exercitării profesiei de medic, în acord cu
22:40
Black Friday: Avertizări pentru cumpărătorii din online Ziarul Lumina
Perioada campaniilor de Black Friday este una dintre cele mai vulnerabile din an din perspectiva fraudelor online. Infractorii profită de frenezia cumpărăturilor şi recurg la site-uri false sau site-uri clonă (care
22:40
Mark Rutte la București Ziarul Lumina
NATO-Industry Forum, eveniment care facilitează interacțiunea dintre NATO și industria de apărare, are loc la București astăzi și mâine, tema ediției fiind „Reînarmarea NATO - Inovare, Accelerare,
22:40
Muncitor român decedat la Roma Ziarul Lumina
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis condoleanţe familiei lui Octav Stroici care a murit în Italia, după prăbuşirea turnului medieval Torre dei Conti din centrul Romei, la reabilitarea căruia
22:40
Proiect pentru 2.000 de comunităţi marginalizate Ziarul Lumina
Ministrul muncii, Florin Manole, a anunţat săptămâna trecută lansarea celui mai mare proiect din istoria UE în domeniul asistenţei sociale, în valoare de peste 4 miliarde de lei din fonduri europene. Este un
22:40
Să învățăm de la copii! Ziarul Lumina
Sfântul Ambrozie al Milanului, Scrisori, scrisoarea a LXXIII-a, 4, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 53, p. 295„Să întrebăm copilăria, să vedem dacă se găsește în ea nelegiuire,
22:30
Sfinţii Mucenici Galaction şi Epistimia Ziarul Lumina
Sfinţii Mucenici Galaction şi Epistimia au trăit pe vremea împăratului Deciu (249-251), în cetatea Emesa din Fenicia. Părinţii lui Galaction erau păgâni şi au învăţat dreapta credinţă de la un monah, Onufrie. La vremea potrivită, Onufrie i-a botezat pe ei şi pe fiul lor Galaction. De asemenea, Epistimia era născută din părinţi păgâni şi, măritată fiind cu Galaction, a fost botezată de soţul ei în râul Chifos, în numele Preasfintei Treimi. După aceea, învăţând-o a se ruga lui Dumnezeu, s-au despărţit, neştiind nimeni taina aceasta.
22:30
Luca 9, 44–50 Ziarul Lumina
„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Puneți în urechile voastre cuvintele acestea: Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor. Iar ei nu înțelegeau cuvântul acesta, căci era ascuns pentru ei, ca să nu-l
22:00
Arhitectul George Văsâi versus Rugul Aprins Ziarul Lumina
Ceea ce rareori s-a spus în spațiul public, în contextul discuțiilor despre Rugul Aprins, este că nu toate personalitățile care au frecventat întâlnirile de la Mănăstirea Antim ori au fost îndrumate în
21:50
Pelerin la Catedrală Ziarul Lumina
În aceste zile de toamnă suntem impresionaţi de sutele de mii de pelerini ce au trecut prin Altarul Catedralei Naţionale şi s-au bucurat de frumoasele mozaicuri ce împodobesc cea mai importantă biserică a
21:50
Începutul bun și mulțumirea Ziarul Lumina
La avva Or găsim o apoftegmă scurtă, simplă și destul de misterioasă: „Spuneau despre avva Or și despre avva Teodor că puneau începuturi bune și-I mulțumeau tot timpul lui Dumnezeu”.Patericul se caract
Ieri
16:20
Colegiul Decanilor Facultăților de Teologie din Patriarhia Română s-a întrunit la Galaţi Ziarul Lumina
În perioada 3-4 noiembrie 2025, la Galaţi s-a desfăşurat întrunirea Colegiului Decanilor Facultăților de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română. În prima zi a acestei întâlniri, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, a citit mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, intitulat „Întrunirea Colegiului Decanilor – cooperare academică pentru intensificarea misiunii învățământului teologic ortodox universitar”.
16:10
Popas de rugăciune în satul Căstău Ziarul Lumina
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a poposit duminică, 2 noiembrie, în Parohia Căstău, Protopopiatul Orăștie, Episcopia Devei și Hunedoarei, județul Hunedoara, unde a săvârşit
14:20
Sfințirea metocului Mănăstirii Stănișoara din Vâlcea Ziarul Lumina
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a sfințit luni, 3 noiembrie, metocul Mănăstirii Stănișoara, județul Vâlcea.„Metocul Mănăstirii Stânișoara continuă tradiția de
14:10
Vizite pastorale și slujbe de binecuvântare săvârșite de Mitropolitul Banatului Ziarul Lumina
În după‑amiaza Duminicii a 22‑a după Rusalii, 2 noiembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a săvârșit slujba de sfințire a crucii care va fi așezată pe turla recent renovată a
14:10
Sfântul Ierarh Nectarie cinstit la Mănăstirea Radu Vodă Ziarul Lumina
Biserica Ortodoxă Română îl va sărbători pe Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina duminică, 9 noiembrie. Numeroși credincioși sunt așteptați la Mănăstirea Radu Vodă din Capitală pentru a‑l cinsti pe
14:10
140 de ani de la ridicarea bisericii din Parohia Borlova Ziarul Lumina
Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a binecuvântat lucrările interioare la biserica parohială din Borlova, județul Caraș‑Severin, la 140 de ani de la ridicarea ei. Ierarhul a săvârșit slu
14:00
Sfințirea bisericii românilor din Schwabach‑Roth, Germania Ziarul Lumina
Comunitatea ortodoxă românească din Schwabach‑Roth, Germania, a participat sâmbătă, 1 noiembrie, la sfințirea bisericii parohiale cu hramurile „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” și „Sfânta
12:50
Îndemn la reculegere și compasiune în urma prăbușirii turnului „Torre dei Conti” din Roma (Italia) Ziarul Lumina
Cu profundă întristare am aflat despre tragedia petrecută la Roma, unde prăbușirea turnului istoric Torre dei Conti a provocat decesul muncitorului român Octav Stroici și rănirea altor persoane care lucrau la
12:50
Voluntari și jandarmi mobilizați în sprijinul semenilor Ziarul Lumina
Voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului, împreună cu personalul medical al Centrului de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naționale, s‑au deplasat luni, 3 noiembrie, la sediul
12:40
Campania „Sănătate pentru sate” a ajuns în județul Gorj Ziarul Lumina
Aproximativ 100 de persoane din comunele Slivilești și Samarinești, județul Gorj, au beneficiat sâmbătă, 1 noiembrie, de consultații gratuite în cadrul campaniei „Sănătate pentru sate”, organizată de
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.