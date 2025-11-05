Cât costă un porc Marele Alb acum, în noiembrie 2025. De unde cumpărăm animalul pentru Crăciun: supermarket vs. producător local

20:20

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) scoate la vânzare case, apartamente, terenuri, mașini, alături de alte bunuri executate silit de la românii care nu și-au plătit datoriile la Fisc, iar unele prețuri sunt cu mult sub cele ale pieței. Tocmai de aceea, licitațiile sale sunt luate cu asalt. ANAF vrea să recupereze bani după ce […]