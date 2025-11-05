ANAF a descoperit o reţea de firme care a fraudat bugetul public. Administratorii emiteau facturi fictive şi apoi cereau rambursarea TVA-ului. Prejudiciul calculat de ANAF se ridică la 55 de milioane de lei
Ziarul Financiar, 5 noiembrie 2025 21:30
Cum arată după restaurare casa unui pictor iconograf din Transilvania? Procesul a durat aproximativ trei ani. GALERIE FOTO # Ziarul Financiar
„Povestea Porumbacu 134 a început să se scrie în vara anului 2022, când am descoperit această casă veche, cu o structură unică, care aparţinuse unui pictor iconograf şi familiei sale. Ne-a plăcut imediat“, spune ea.
Pagina verde. Bucureştiul, a doua cea mai poluată capitală europeană, ar putea avea o centură verde graţie unei iniţiative civice # Ziarul Financiar
Primăria Municipiului Bucureşti a semnat recent cu Fundaţia Centura Verde protocolul pentru demararea proiectului „Centura Verde Bucureşti-Ilfov“, un pas concret în protejarea mediului, creşterea calităţii vieţii şi dezvoltarea sustenabilă a zonei metropolitane.
Forumul NATO de la Bucureşti. Ce spune secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre retragerea trupelor americane din România: Dacă România ar fi atacată, nu doar forţele dislocate aici ar acţiona, ci întreaga capacitate NATO, flota de F-35, forţele navale şi terestre. Asta ne face de neoprit. Nimeni nu va îndrăzni să încerce. LIVE TEXT # Ziarul Financiar
Paradox în 2026 dinspre manageri: Prudenţă la nivel macro, ambiţie la nivel micro. Managerii anticipează o scădere a economiei în 2026, dar se aşteaptă la creştere în propria companie # Ziarul Financiar
O pondere de 41% dintre managerii din România care au răspuns unui barometru de opinie realizat de EXEC-EDU, companie de training, coaching şi consultanţă pentru lideri, anticipează o scădere a economiei României în 2026, ca urmare a unui context economic şi politic dificil. Alţi 27% consideră că economia va rămâne la acelaşi nivel, iar 32% se aşteaptă la o creştere lentă.
Top angajatori 2025: Booking Holdings România pe locul 1, retailul domină, IT-ul pierde teren # Ziarul Financiar
Locul 1 în clasamentul care se bazează pe recenziile anonime ale angajaţilor revine anul acesta companiei Booking Holdings România, centrul local de excelenţă al celui mai mare furnizor global de servicii turistice online. Acesta deserveşte operaţiunile Booking Holdings în zone precum securitate cibernetică, dezvoltare software, analiză de date, optimizare financiară şi servicii globale de business.
Secretarul general NATO, Mark Rutte: Dacă România ar fi atacată, întregul NATO ar veni în ajutor. Nimeni nu va îndrăzni să încerce # Ziarul Financiar
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis la Bucureşti, în cadrul unei conferinţe de presă comune cu preşedintele Nicuşor Dan, că toate cele 32 de state membre ale Alianţei sunt pregătite să intervină pentru apărarea României în cazul unui atac.
Bogdan Clipici, country manager, Bolt Business România: „Ne uităm cum putem să susţinem operatorii de transport să facă tranziţia cât mai repede de la maşini pe motorină sau benzină către zona electrică“ # Ziarul Financiar
Cererea din partea companiilor mari pentru deplasări cu maşinile electrice este în creştere dat fiind obiectivele de sustenabilitate la care vor să se alinieze.
Coface Top 500 CEE: România are 56 de companii în top 500 şi 9 companii între cele mai mari 100 de companii din Europa Centrală şi de Est ”Companiile româneşti menţin cele mai ridicate rate ale marjei de profit din regiune, reflectând eficienţă operaţională şi putere de stabilire a preţurilor” # Ziarul Financiar
În orice afacere de la zero iei în calcul şi eşecul. Cum faci ca eşecul potenţial să nu se transforme în sperietoare? “ Niciodată nu mi-a fost frică de muncă. Dacă acest pariu nu-mi ieşea, îmi strângeam lucrurile şi eram obişnuit să fiu nomad, mă întorceam, făceam alţi bani şi o luam de la capăt”. # Ziarul Financiar
În vara anului 2021, Bogdan Jufă s-a mutat de la Bacău la Târgu-Jiu special pentru a deschide prima cafenea 5 to go din oraş, deşi nu avea experienţă în antreprenoriat şi tot ce ştia despre oraş aflase într-o vizită alături de prieteni în acelaşi an
La 20 de ani şi-a convins familia şi prietenul să îi acorde 20.000 de euro pentru prima ei afacere în Braşov. A ajuns în doar 5 ani să aibă 12 angajaţi si vânzări de 500.000 de euro # Ziarul Financiar
La doar 25 de ani, Mălina Ion a reuşit să facă ceea ce mulţi antreprenori visează: să transforme o decizie luată din instinct într-o afacere de succes. Originară din Buzău, ea s-a mutat la Braşov după terminarea liceului, pentru a-şi continua studiile. Iniţial s-a înscris la Facultatea de Litere, dar şi-a dat repede seama că nu i se potriveşte, aşa că a ales marketingul. Într-un oraş nou, fără familie aproape, şi-a pus la încercare limitele şi, la doar 20 de ani, a deschis prima franciză 5 to go împreună cu partenerul său de viaţă.
