Viața la țară: Animalul inedit al Danei Nălbaru și al lui Dragoș Bucur

13:40

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, avertizează că lucrările de consolidare a planșeului de la Piața Unirii riscă să fie afectate din cauza întârzierii plăților din programul „Anghel Saligny”. Edilul spune că din 150 de milioane de lei, doar 10 milioane au fost achitate până acum.