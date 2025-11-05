Prima plată prin cardurile de alimente
5 noiembrie 2025
Peste un milion de persoane au primit prima plată, în valoare de 125 de lei, prin cardurile pentru alimente, iar 200.000 de carduri sunt în curs de livrare prin Poşta Română, potrivit ministrului proiectelor
Sf. Ier. Pavel Mărturisitorul, Arhiepiscopul Constantinopolului; Sf. Cuv. Luca din Sicilia # Ziarul Lumina
Sfântul Ierarh Pavel, marele mărturisitor al lui Hristos Iisus, s-a născut în Tesalonic şi a fost notar şi scriitor al Sfântului Alexandru, Patriarhul Constantinopolului. De asemenea, a fost şi diacon al Marii Bi
Fraților, stăruiți în rugăciune, priveghind în ea cu mulțumire, rugându-vă totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă ușa cuvântului, spre a vesti taina lui Hristos, pentru care mă și găsesc
„În vremea aceea s-a apropiat de Iisus unul dintre ucenicii Săi și I-a zis: Învățătorule, am văzut pe unul care în numele Tău scoate demoni și l-am oprit, pentru că nu-Ți urmează împreună cu noi. Iar Ii
Sfântul Policarp al Smirnei, Epistola către filipeni, cap. III, în Părinți și Scriitori Bisericești (1979), vol. 1, p. 209„Credința este mama noastră a tuturor, când îi urmează nădejdea și-i premerge
Autorităţile din Arad caută soluţii şi în judeţele vecine pentru reangajarea a sute de angajaţi care vor fi disponibilizaţi după închiderea, în decembrie, a fabricii de componente auto Aptiv din Ineu, cel
Extinderea Sistemului de Garanţie-Returnare (SGR) cu alte categorii de ambalaje se poate face din punct de vedere tehnic, a declarat fostul ministru al mediului, Mircea Fechet, la un eveniment de marcare a doi ani de la
Unul din 10 români trăieşte în locuinţe extrem de precare, iar majoritatea familiilor cu copii, 59,3%, în locuinţe supraaglomerate, arată Monitorul Social, proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung România. Ţara
O analiză realizată de Asociaţia Energia Inteligentă (AEI) arată că cele mai frecvente incidente în reţeaua de distribuţie a gazelor au fost raportate în zona Bucureştiului, Sibiu, Cisnădie, Bistriţa.
Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP), alături de Colegiul Medicilor Stomatologi şi direcţiile de sănătate publică, desfăşoară în perioada noiembrie - decembrie, la nivel naţional, campania
Bacteriile care provoacă infecții pulmonare cronice pot suferi mutații genetice pe parcursul anilor de boală în care se mențin în organism, ceea ce face mai dificilă tratarea acestor infecții pulmonare și
La Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași este deschisă, până în 21 noiembrie 2025, expoziția de carte „Homo viator. Călători europeni pe meridianele lumii (secolele XVII–XIX)”. Ev
La 4 noiembrie 1715 a fost pusă piatra de temelie a Cetăţii Alba Carolina, la care s-a lucrat mai bine de două decenii, fiind considerată astăzi cea mai mare fortificaţie de tip Vauban din România şi una dintre
Deși cafeaua nu este interzisă în timpul celor mai multe tratamente medicamentoase, interacțiunile dintre cofeină și anumite substanțe active pot modifica eficiența terapiei sau pot provoca reacții nedorite.
Formarea pietrelor la rinichi depinde de o combinație de predispoziție genetică și obiceiuri de viață nesănătoase, atrag atenţia medicii. Unul dintre principalii factori de risc este însă deshidratarea,
Pe măsură ce înaintăm în vârstă, densitatea osoasă începe să scadă și se instalează osteoporoza, care înseamnă oase fragilizate și un risc crescut de fracturi. Practic, orice adult poate ajunge la
Dacă Sfânta Scriptură ar fi primită cu simplitate și smerenie, mesajul ei, așadar al Revelației, ar fi pe deplin inteligibil și accesibil oricui, indiferent de poziția și de formația sa intelectuală.
Într-un context educațional dominat de expansiunea tehnologiilor digitale și de transformări profunde ale raportului dintre om și informație, prof. univ. dr. emerit Constantin Cucoș, de la Facultatea de
Bucuria face parte din noi. Din felul în care ne-a creat Dumnezeu pentru a viețui. Lucru destul de greu explicabil, poate, astăzi, când există atâtea prilejuri de sfadă și întristare, atâtea îndemnuri la
Credincioșii din localitatea Seleuș, Republica Serbia, au trăit duminică, 2 noiembrie, momente de bucurie duhovnicească, prilejuite de sfințirea bisericii cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh”. Slujba de
Închinat Sfântului Ierarh Nicolae, lăcașul de cult din Oprea-Cârțișoara este un monument de artă transilvăneană din secolul al XIX-lea, cu o pictură unicat, realizată de celebrii zugravi din familia Grecu.
La încheierea întrunirii Colegiului decanilor Facultăților de Teologie și Departamentelor de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română, putem cu multă bucurie să așezăm această întâlnire într-un
Sărbătoarea Apostolului Andrei și Ziua Națională vor fi marcate la Catedrala Mântuirii Neamului
După 11 zile de pelerinaj, zi și noapte, închinarea credincioșilor în Sfântul Altar al Catedralei Naționale se va încheia miercuri, 5 noiembrie 2025, la miezul nopții (ora 24:00). Până astăzi-dimineață, peste 290.000 de pelerini au trecut pe la Catedrala Națională și s-au închinat în Sfântul Altar, a transmis părintele Adrian Agachi, consilier patriarhal coordonator la Biroul de presă și relații publice al Patriarhiei Române.
Marți, 4 noiembrie, au debutat conferințele preoțești din toamna acestui an în Arhiepiscopia Timișoarei, cu tema: „Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al 20-lea”.
Mamă a patru copii, soție de preot și profesoară de religie, doamna Livica Irina trece printr‑o grea încercare. În luna mai, a fost diagnosticată cu adenocarcinom seros endometrial, grad III, o formă agresivă
Sărbătoarea Ocrotitorului României și Ziua Națională vor fi marcate la Catedrala Mântuirii Neamului
După 11 zile de pelerinaj, zi și noapte, închinarea credincioșilor în Sfântul Altar al Catedralei Naționale se va încheia miercuri, 5 noiembrie 2025, la miezul nopții (ora 24:00). Până astăzi-dimineață,
În ziua 8 noiembrie 2025, cu ocazia prăznuirii Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, în biserica Parohiei Afumați II, din cadrul Protoieriei Ilfov‑Nord, va avea loc sfințirea raclei care adăpostește o
Asociația creștină „Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva” organizează, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în colaborare cu Centrul de
La Berezeni, județul Vaslui, a fost inaugurat marți, 4 noiembrie, Așezământul social „Sfânta Parascheva” din cadrul Asociației „Filantropia Ortodoxă” a Episcopiei Hușilor, un complex de servicii sociale
La Colegiul „Sfântul Nicolae” din Iași a avut loc în perioada 3‑4 noiembrie cea de‑a 12‑a ediție a consfătuirii anuale cu responsabilii de cateheză din protopopiatele Arhiepiscopiei Iașilor, informează
În Duminica a 22‑a după Rusalii (a Bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr), 2 noiembrie, biserica ortodoxă din Buduș, judeţul Bistriţa Năsăud, sfințită în urmă cu 118 ani de primul Patriarh al
Întrunirea Colegiului Decanilor Facultăților de Teologie din Patriarhia Română s‑a încheiat marți, 4 noiembrie. Ultima sesiune s‑a desfăşurat în Sala „Sfântul Ioan Evanghelistul” de la Aşezământul
Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu, împreună cu preoții Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, și peste 4.000 de credincioși au întâmpinat marți, 4 noiembrie, la Catedrala Episcopală „Înălțarea
Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, prin Sectorul cultural și comunicații media, în parteneriat cu Consiliul Județean Argeș și cu jurnalistul George Grigoriu, a organizat duminică, 2 noiembrie, un eveniment
Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș‑Bolyai din Cluj‑Napoca a organizat, în perioada 3‑4 noiembrie, Simpozionul Internaţional de Teologie, Istorie, Muzicologie și Artă Sacră, cu tema
La Muzeul „Nicolae Gane” din Iași, în Galeria Artei Ieșene, poate fi vizionată, în perioada 1-30 noiembrie 2025, instalația video realizată de artista Marinela Ciobanu, prezentată în cadrul proiectului
Fraților, orice ați face, cu cuvântul sau cu fapta, toate să le faceți în numele Domnului Iisus și prin El să mulțumiți lui Dumnezeu-Tatăl. Femeilor, supuneți-vă bărbaților voștri, precum se cuvine, în
Se spune adesea despre Marin Preda (1922-1980) că a fost o conștiință a epocii sale și, totodată, o conștiință morală prin opera sa și prin felul de a trăi. Putem spune oare că a fost și o conștiință rel
ÎNTR-UN CERExistă cuvinte care mă dor,nu-şi pot umple făptura...Doar atât - le rosteşte guraşi gol e destinul lor. Pe dinafară dibaceîmbrăcând acel sec mincinos,pe
AUTUMNALĂSe coace via sub vârtej de ploi,miroase-a vară mustul din butoi,ciorchini de stele scânteie-n tăriiși grauri suri dau iama printre vii.În duh de ceară galbene gutuise coc în
Teatrul „Victor Ion Popa” din Bârlad va sărbători, în perioada 13-15 noiembrie, 70 de ani de existență printr-o serie de spectacole prezentate atât de trupa proprie, cât și de trupe din București și
La Muzeul „Nicolae Gane” din Iași, în Galeria Artei Ieșene, poate fi vizionată, în perioada 1-30 noiembrie 2025, instalația video realizată de artista Marinela Ciobanu, prezentată în cadrul proiectului
Ziua radioului naţional este marcată în fiecare an la 1 noiembrie, dată la care, în 1928, la orele 17:00, a fost inaugurat postul radiofonic, cu apelul „Alo, Alo, aici Radio Bucureşti, România”, cuvinte
Adunarea Generală a Colegiului Medicilor din România a adoptat marți un nou Cod de Deontologie Medicală, document care actualizează cadrul etic şi profesional al exercitării profesiei de medic, în acord cu
Perioada campaniilor de Black Friday este una dintre cele mai vulnerabile din an din perspectiva fraudelor online. Infractorii profită de frenezia cumpărăturilor şi recurg la site-uri false sau site-uri clonă (care
NATO-Industry Forum, eveniment care facilitează interacțiunea dintre NATO și industria de apărare, are loc la București astăzi și mâine, tema ediției fiind „Reînarmarea NATO - Inovare, Accelerare,
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis condoleanţe familiei lui Octav Stroici care a murit în Italia, după prăbuşirea turnului medieval Torre dei Conti din centrul Romei, la reabilitarea căruia
Ministrul muncii, Florin Manole, a anunţat săptămâna trecută lansarea celui mai mare proiect din istoria UE în domeniul asistenţei sociale, în valoare de peste 4 miliarde de lei din fonduri europene. Este un
