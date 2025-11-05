Nicușor Dan cere Parlamentului să reexamineze legea privind noile taxe consulare. Ce invocă președintele

17:00

Sărac în declarația de avere, avut pe șosele. E povestea unui deputat PSD cu bolid de lux. Conduce un SUV de peste 100 de mii de euro, care nu apare în declarația de avere. E pe firma unui prieten, potrivit unei investigatii Snoop.ro, doar că tot deputatul se dă de gol și spune că bolidul e de fapt o plăcere pe care și-a făcut-o acum, că la 70 de ani nu îl va mai interesa. Transparența nu e punctul său forte. Apar neconcordanțe și în ceea ce privește veniturile. Adunați, banii din conturi dau mai mult decât a declarat oficial deputatul Răzvan Ciortea.