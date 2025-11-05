Ilie Bolojan, întrevedere cu secretarul general al NATO, Mark Rutte: Discuţii despre consolidarea securităţii României şi a Flancului estic

Primanews.ro, 5 noiembrie 2025 22:50

Ilie Bolojan, întrevedere cu secretarul general al NATO, Mark Rutte: Discuţii despre consolidarea securităţii României şi a Flancului estic

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primanews.ro

Acum 30 minute
22:50
Ilie Bolojan, întrevedere cu secretarul general al NATO, Mark Rutte: Discuţii despre consolidarea securităţii României şi a Flancului estic Primanews.ro
Ilie Bolojan, întrevedere cu secretarul general al NATO, Mark Rutte: Discuţii despre consolidarea securităţii României şi a Flancului estic
Acum 4 ore
20:20
VIDEO. Ciprian Ciucu îi face o invitaţie oficială lui Daniel Băluţă la o dezbatere electorală: "El este principalul meu contracandidat. Dar vă zic că nu va participa la nicio dezbatere" Primanews.ro
VIDEO. Ciprian Ciucu îi face o invitaţie oficială lui Daniel Băluţă la o dezbatere electorală: "El este principalul meu contracandidat. Dar vă zic că nu va participa la nicio dezbatere"
20:10
VIDEO. Ciucu: Nu văd Bucureştiul ca o rampă de lansare pentru preşedinţie. Cu cât urci mai sus, eşti mai singur. Nu mă vreau izolat în Cotroceni Primanews.ro
VIDEO. Ciucu: Nu văd Bucureştiul ca o rampă de lansare pentru preşedinţie. Cu cât urci mai sus, eşti mai singur. Nu mă vreau izolat în Cotroceni
20:00
VIDEO. Ciprian Ciucu: Îl voi invita pe Nicuşor Dan la lansarea candidaturii. Dar eu sunt deja lansat, nu am nevoie de lansări Primanews.ro
VIDEO. Ciprian Ciucu: Îl voi invita pe Nicuşor Dan la lansarea candidaturii. Dar eu sunt deja lansat, nu am nevoie de lansări
19:50
VIDEO. Ciprian Ciucu, la România Politică: Este o campanie foarte murdară. Se bagă bani mulţi în reclame pe Meta şi pe Tik-Tok, cu ştiri false. Eu sunt ca în serialul Black Mirror Primanews.ro
VIDEO. Ciprian Ciucu, la România Politică: Este o campanie foarte murdară. Se bagă bani mulţi în reclame pe Meta şi pe Tik-Tok, cu ştiri false. Eu sunt ca în serialul Black Mirror
19:40
VIDEO. Ciprian Ciucu: "Mă susţine preşedintele PNL, domnul Bolojan. Are cea mai mare cotă de încredere în Bucureşti. Dar sunt on my own right" Primanews.ro
VIDEO. Ciprian Ciucu: "Mă susţine preşedintele PNL, domnul Bolojan. Are cea mai mare cotă de încredere în Bucureşti. Dar sunt on my own right"
Acum 6 ore
18:00
VIDEO. Rutte, la întânirea cu Nicuşor Dan: Dacă România va fi atacată, alte 31 de naţiuni vor veni să o apere. Aşa funcţionează NATO Primanews.ro
VIDEO. Rutte, la întânirea cu Nicuşor Dan: Dacă România va fi atacată, alte 31 de naţiuni vor veni să o apere. Aşa funcţionează NATO
17:20
Putin spune că a lăsat o navă NATO să urmărească testarea rachetei Burevestnik: "Lăsaţi-i să se uite" Primanews.ro
Putin spune că a lăsat o navă NATO să urmărească testarea rachetei Burevestnik: "Lăsaţi-i să se uite"
Acum 8 ore
16:30
Procesul deceniului s-a încheiat. Steaua învinge FCSB fără drept de apel Primanews.ro
Procesul deceniului s-a încheiat. Steaua învinge FCSB fără drept de apel
15:40
California votează împotriva lui Trump: Propunerea 50 schimbă graniţele electorale Primanews.ro
California votează împotriva lui Trump: Propunerea 50 schimbă graniţele electorale
15:30
România nu este menţionată nici măcar o dată în programul de guvernare al noului guvern de la Chişinău Primanews.ro
România nu este menţionată nici măcar o dată în programul de guvernare al noului guvern de la Chişinău
15:20
Shutdown-ul guvernamental din SUA ajunge la 36 de zile, cel mai lung din istorie Primanews.ro
Shutdown-ul guvernamental din SUA ajunge la 36 de zile, cel mai lung din istorie
15:10
Geoană, despre cum ar reacţiona Trump dacă Nicuşor Dan i-ar cere acum să nu mai retragă trupele: Nu merge. Lucrează cu jucătorii mari Primanews.ro
Geoană, despre cum ar reacţiona Trump dacă Nicuşor Dan i-ar cere acum să nu mai retragă trupele: Nu merge. Lucrează cu jucătorii mari
15:10
România a atins un grad de absorbţie de 95% din fondurile europene pentru agricultură Primanews.ro
România a atins un grad de absorbţie de 95% din fondurile europene pentru agricultură
Acum 12 ore
15:00
VIDEO. Premierul R. Moldova, declaraţie controversată: Situaţia în România e cu mult mai rea decât la noi şi asta mă bucură Primanews.ro
VIDEO. Premierul R. Moldova, declaraţie controversată: Situaţia în România e cu mult mai rea decât la noi şi asta mă bucură
14:50
Gen. Ben Hodges despre retragerea trupelor americane: Nu-mi place decizia lor. A fost cel mai rău moment posibil Primanews.ro
Gen. Ben Hodges despre retragerea trupelor americane: Nu-mi place decizia lor. A fost cel mai rău moment posibil
14:40
Premierul Republicii Moldova anunţă că primele sale vizite externe vor fi la Bucureşti şi Bruxelles Primanews.ro
Premierul Republicii Moldova anunţă că primele sale vizite externe vor fi la Bucureşti şi Bruxelles
14:10
VIDEO. Fotbalul românesc e în doliu. A murit nea Imi, antrenorul de legendă al Stelei şi al Naţionalei Primanews.ro
VIDEO. Fotbalul românesc e în doliu. A murit nea Imi, antrenorul de legendă al Stelei şi al Naţionalei
14:00
Fotbalul românesc e în doliu. A murit nea Imi, antrenorul de legendă al Stelei şi al Naţionalei Primanews.ro
Fotbalul românesc e în doliu. A murit nea Imi, antrenorul de legendă al Stelei şi al Naţionalei
14:00
VIDEO. Şeful NATO, Mark Rutte, a fost primit la Cotroceni de preşedintele Nicuşor Dan Primanews.ro
VIDEO. Şeful NATO, Mark Rutte, a fost primit la Cotroceni de preşedintele Nicuşor Dan
13:50
Fotbalul românesc în doliu. A murit nea Imi, antrenorul de legendă al Stelei şi al Naţionalei Primanews.ro
Fotbalul românesc în doliu. A murit nea Imi, antrenorul de legendă al Stelei şi al Naţionalei
11:40
”Europa se deschide din nou spre Est”. R. Moldova, printre favoritele pentru aderarea la UE până în 2030 Primanews.ro
”Europa se deschide din nou spre Est”. R. Moldova, printre favoritele pentru aderarea la UE până în 2030
11:20
„Sunt tânăr, sunt musulman şi nu-mi cer scuze pentru asta”. Zohran Mamdani, primarul care a zguduit politica New York-ului Primanews.ro
„Sunt tânăr, sunt musulman şi nu-mi cer scuze pentru asta”. Zohran Mamdani, primarul care a zguduit politica New York-ului
11:00
”Unde aţi obţinut acea informaţie?” Scandal în Congresul SUA după planurile Pentagonului privind trupele din România Primanews.ro
”Unde aţi obţinut acea informaţie?” Scandal în Congresul SUA după planurile Pentagonului privind trupele din România
Acum 24 ore
09:50
OPINIE. Austeritatea are din nou PR Primanews.ro
OPINIE. Austeritatea are din nou PR
Ieri
22:30
VIDEO. Radu Eremia, despre marile restanţe din PNRR: Nici nu vrem să ne închipuim cum arată situaţia pe 2025 din moment ce noi ne chinuim să îndeplinim unele restanţe din ultimii doi ani Primanews.ro
VIDEO. Radu Eremia, despre marile restanţe din PNRR: Nici nu vrem să ne închipuim cum arată situaţia pe 2025 din moment ce noi ne chinuim să îndeplinim unele restanţe din ultimii doi ani
22:10
Sorin Grindeanu neagă existenţa unui acord privind concedierea a 13.000 de bugetari: „Nu s-a luat nicio decizie în şedinţa coaliţiei” Primanews.ro
Sorin Grindeanu neagă existenţa unui acord privind concedierea a 13.000 de bugetari: „Nu s-a luat nicio decizie în şedinţa coaliţiei”
21:00
VIDEO. Marius Budăi (PSD): În situaţia în care suntem acum, să nu majorezi salariul minim, din punctul de vedere al PSD, este o crimă socială / Vom insista ca cei 300 de lei neimpozabili să rămână în vigoare Primanews.ro
VIDEO. Marius Budăi (PSD): În situaţia în care suntem acum, să nu majorezi salariul minim, din punctul de vedere al PSD, este o crimă socială / Vom insista ca cei 300 de lei neimpozabili să rămână în vigoare
20:50
VIDEO. Tudor Polak (PNL), despre reforma administraţiei: În acest moment s-a ajuns la o înţelegere - va presupune o reducere, 10% din posturile ocupate. Acest lucru l-a propus Ilie Bolojan încă din luna august Primanews.ro
VIDEO. Tudor Polak (PNL), despre reforma administraţiei: În acest moment s-a ajuns la o înţelegere - va presupune o reducere, 10% din posturile ocupate. Acest lucru l-a propus Ilie Bolojan încă din luna august
18:40
Liderii coaliţiei au ajuns la un acord de principiu: 13.000 de bugetari, daţi afară din administraţia locală Primanews.ro
Liderii coaliţiei au ajuns la un acord de principiu: 13.000 de bugetari, daţi afară din administraţia locală
18:30
Doliu la Roma după moartea muncitorului român prins sub dărâmăturile turnului medieval Torre dei Conti Primanews.ro
Doliu la Roma după moartea muncitorului român prins sub dărâmăturile turnului medieval Torre dei Conti
14:40
Cine se bate pentru conducerea AUR la congresul partidului de pe 30 noiembrie Primanews.ro
Cine se bate pentru conducerea AUR la congresul partidului de pe 30 noiembrie
14:20
A murit cel mai puternic vicepreşedinte al SUA, arhitectul războiului din Irak şi una dintre cele mai controversate figuri din politica americană Primanews.ro
A murit cel mai puternic vicepreşedinte al SUA, arhitectul războiului din Irak şi una dintre cele mai controversate figuri din politica americană
13:40
Coaliţia sub presiune. Bolojan promite să rezolve într-o lună ce a blocat România de la alegeri Primanews.ro
Coaliţia sub presiune. Bolojan promite să rezolve într-o lună ce a blocat România de la alegeri
13:30
Şeful NATO în România. Ce discuţii cruciale pregăteşte Nicuşor Dan cu Mark Rutte Primanews.ro
Şeful NATO în România. Ce discuţii cruciale pregăteşte Nicuşor Dan cu Mark Rutte
13:20
România străluceşte pe piaţa internaţională: lider autoritar într-un sector cheie Primanews.ro
România străluceşte pe piaţa internaţională: lider autoritar într-un sector cheie
11:40
ANALIZĂ. Ce ştim până acum despre bătălia pentru Primăria Capitalei. Cine sunt favoriţii, cum şi-au început ei campania şi care este miza reală Primanews.ro
ANALIZĂ. Ce ştim până acum despre bătălia pentru Primăria Capitalei. Cine sunt favoriţii, cum şi-au început ei campania şi care este miza reală
10:50
Fritz pune PSD la zid: Deficitul nu dispare doar pentru că pleacă premierul. Haideţi să fim adulţi! Primanews.ro
Fritz pune PSD la zid: Deficitul nu dispare doar pentru că pleacă premierul. Haideţi să fim adulţi!
10:30
PNL şi USR şi-au unit forţele împotriva lui Ciolacu: E un moment istoric! Primanews.ro
PNL şi USR şi-au unit forţele împotriva lui Ciolacu: E un moment istoric!
10:20
Drulă, mesaj pentru cele două partide care au cerut suspendarea lui Nicuşor Dan: Un ceai calmant acolo şi un ceai liniştitor dincolo Primanews.ro
Drulă, mesaj pentru cele două partide care au cerut suspendarea lui Nicuşor Dan: Un ceai calmant acolo şi un ceai liniştitor dincolo
10:10
Fritz pune PSD la zid: Deficitul nu dispare doar pentru că pleacă premierul! Primanews.ro
Fritz pune PSD la zid: Deficitul nu dispare doar pentru că pleacă premierul!
09:50
Muncitorul român care a rămas blocat după prăbuşirea unei părţi a unui turn medieval din centrul Romei a murit Primanews.ro
Muncitorul român care a rămas blocat după prăbuşirea unei părţi a unui turn medieval din centrul Romei a murit
07:00
VIDEO. Vasile Dincu: Nu putem copia modelul polonez, dar avem punctele noastre forte în parteneriatul cu SUA / În ultimii ani, la MAE şi în diplomaţie nu am avut specialişti Primanews.ro
VIDEO. Vasile Dincu: Nu putem copia modelul polonez, dar avem punctele noastre forte în parteneriatul cu SUA / În ultimii ani, la MAE şi în diplomaţie nu am avut specialişti
3 noiembrie 2025
23:50
VIDEO. Laszlo Attila, fost senator, explică la Prima News cum a ajuns România de la 49 la doar 8 spitale finanţate prin PNRR Primanews.ro
VIDEO. Laszlo Attila, fost senator, explică la Prima News cum a ajuns România de la 49 la doar 8 spitale finanţate prin PNRR
23:40
VIDEO. AUR o susţine oficial pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei. Mesaj pentru Călin Georgescu Primanews.ro
VIDEO. AUR o susţine oficial pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei. Mesaj pentru Călin Georgescu
Mai mult de 2 zile în urmă
23:00
VIDEO. Adrian Papahagi, despre scandalul imnului legionar intonat la Catedrala Naţională: "Nu sunt de acord cu cancel culture" Primanews.ro
VIDEO. Adrian Papahagi, despre scandalul imnului legionar intonat la Catedrala Naţională: "Nu sunt de acord cu cancel culture"
21:30
VIDEO. George Jiglău, politolog, despre proiectul de reducere a numărului de parlamentari: Ar trebui să vorbim mai puţin de numărul lor şi mai mult de calitatea lor Primanews.ro
VIDEO. George Jiglău, politolog, despre proiectul de reducere a numărului de parlamentari: Ar trebui să vorbim mai puţin de numărul lor şi mai mult de calitatea lor
21:10
VIDEO. AUR o susţine oficial pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei Primanews.ro
VIDEO. AUR o susţine oficial pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei
21:00
Reforma pensiilor magistraţilor reaprinde tensiunile în coaliţie. PSD cere un grup de lucru, Guvernul aşteaptă motivarea CCR Primanews.ro
Reforma pensiilor magistraţilor reaprinde tensiunile în coaliţie. PSD cere un grup de lucru, Guvernul aşteaptă motivarea CCR
20:50
Senatul a adoptat tacit proiectul USR privind reducerea numărului de parlamentari la 300 Primanews.ro
Senatul a adoptat tacit proiectul USR privind reducerea numărului de parlamentari la 300
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.