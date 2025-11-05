Gen Z. Ce faci cu banii tăi? Un proiect ZF sub umbrela FIT. Internshipul, prima poartă deschisă către viitoarea ta carieră. Cum te ajută experienţa dintr-o companie: „Drumul profesional nu e o linie dreaptă, e cu suişuri şi coborâşuri şi ai nevoie de ghidaj, de mentorat şi de parteneri pentru a-ţi găsi direcţia“

Internshipul este prima poartă pe care o deschizi spre lumea ta profesională. Nu e doar un job temporar, nu e doar un badge pe LinkedIn — e primul tău pas real în universul în care vei construi, experimenta, greşi, descoperi şi, cel mai important, te vei cunoaşte pe tine. Nimeni nu îţi va spune cu 100% certitudine ce drum să alegi, dar experienţa pe care o câştigi într-o companie te ajută să îţi clarifici ce-ţi place, ce te motivează şi ce vrei cu adevărat să devii.

