Nu e cel mai bun semnal. OMV Petrom disponibilizează 10% din forţa de muncă până în 2027. Peste 600 de oameni au plecat deja. „Vrem economii de 150 mil. euro, de la personal până la tot ce ne putem imagina. Vrem să fim rezilienţi pentru vremurile dificile care ar putea veni.“

00:15

Internshipul este prima poartă pe care o deschizi spre lumea ta profesională. Nu e doar un job temporar, nu e doar un badge pe LinkedIn — e primul tău pas real în universul în care vei construi, experimenta, greşi, descoperi şi, cel mai important, te vei cunoaşte pe tine. Nimeni nu îţi va spune cu 100% certitudine ce drum să alegi, dar experienţa pe care o câştigi într-o companie te ajută să îţi clarifici ce-ţi place, ce te motivează şi ce vrei cu adevărat să devii.