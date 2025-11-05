Antreprenori locali. Farmacia Tei pune anul viitor pe harta expansiunii farmacii noi în Focşani, Ploieşti, Timişoara, Galaţi şi Cluj-Napoca
Ziarul Financiar, 6 noiembrie 2025 00:15
Farmacia Tei, una dintre cele mai dinamice companii de pe piaţa locală, cu afaceri de 1,4 mld. lei anul trecut, va deschide cinci unităţi noi anul viitor şi caută aproape 200 de angajaţi pentru Foşcani, Ploieşti şi Timişoara.
