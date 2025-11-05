Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania, acuzat în Bundestag de faptul că are înăuntrul său o o ”celulă adormită prorusă” şi se serveşte de dreptul parlamentar pentru a transmite informaţii sensibile Moscovei
News.ro, 6 noiembrie 2025 00:20
Parlamentari germani acuză miercuri extrema dreaptă de faptul că are înăuntrul său o ”celulă adormită prorusă” şi se serveşte de dreptul parlamentar pentru a transmite informaţii sensibile Moscovei, acuzaţii respinse de către Partidul Alternativa pentru Germania (AfD, extremă dreapta), relatează AFP.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 30 minute
00:20
Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania, acuzat în Bundestag de faptul că are înăuntrul său o o ”celulă adormită prorusă” şi se serveşte de dreptul parlamentar pentru a transmite informaţii sensibile Moscovei # News.ro
Parlamentari germani acuză miercuri extrema dreaptă de faptul că are înăuntrul său o ”celulă adormită prorusă” şi se serveşte de dreptul parlamentar pentru a transmite informaţii sensibile Moscovei, acuzaţii respinse de către Partidul Alternativa pentru Germania (AfD, extremă dreapta), relatează AFP.
Acum o oră
00:00
Liga Campionilor: Victorie pentru Interul lui Chivu. FC Barcelona, remiză cu FC Bruges, scor 3-3 # News.ro
Formaţia Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins, miercuri, cu scorul de 2-1, echipa Kairat Almaty, în etapa principală a Ligii Campionilor.
Acum 2 ore
23:30
Alexandru Rogobete anunţă că se lucrează la o platformă digitală prin care să se ceară feedback de la angajaţii din sistemul medical şi de la pacienţi: Vreau ca fiecare schimbare să ţină cont de voi # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că se lucrează la o nouă platformă electronică prin care se va cere feedback ”celor care ţin sănătatea pe umeri - medici, asistente, kinetoterapeuţi, psihologi, manageri, personal TESA, dar şi pacienţi”. ”Nu vreau să fac schimbări în sănătate doar pentru că «aşa trebuie» sau «aşa spun unii că e bine». Vreau ca fiecare schimbare să ţină cont de voi - de cei care lucraţi zi şi noapte în sistemul de sănătate, dar şi de pacienţii care beneficiază de el”, explică el.
23:30
Radu Burnete: E important ca societatea noastră să realizeze cât de tare s-a schimbat lumea şi cât de periculoasă a devenit. România trebuie să aibă o armată profesionistă şi solidă şi o industrie de apărare care să o deservească # News.ro
Radu Burnete, consilier al preşedintelui Nicuşor Dan, afirmă că România are aliaţi pe care se poate baza, din punct de vedere militar, dar că este important ca societatea românească să realizeze cât de mult s-a schimbat lumea în ultima perioadă şi cât de ”periculoasă” a devenit. ”România trebuie să aibă o armată profesionistă şi solidă şi o industrie de apărare care să o deservească”, spune consilierul prezidenţial.
23:30
Trump ”probabil că nu ştie” ce ”înţelege el însuşi prin «teste nucleare»”, îl atacă Medvedev. ”Rusia va fi obligată să evalueze oportunitatea de a proceda ea însăşi la teste nucleare la scară mare”, îl persiflează el # News.ro
Preşedintele american Donald Trump ”probabil că nu ştie” ce ”înţelege el însuşi prin «teste nucleare»”, îl atacă miercuri, pe X şi Telegram, fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev, care l-a înfuriat atât de tare în august pe locatarul Casei Albe, încât acesta a ordonat desfăşurarea a două submarine nucleare, scrie Le Figaro.
23:20
Un nou proces privind circumstanţele morţii lui Diego Maradona, stabilit pentru 17 martie 2026 # News.ro
Un tribunal din San Isidro, provincia Buenos Aires, a anunţat miercuri că un nou proces privind circumstanţele morţii lui Diego Maradona, survenită la 25 noiembrie 2020, necesar în Argentina după anularea unei prime proceduri în luna mai a anului trecut, va avea loc începând cu 17 martie 2026.
23:10
Timiş: Învăţător din Lugoj, reţinut după ce a pălmuit două eleve de zece ani, pe motiv că au fost indisciplinate # News.ro
Un bărbat de 51 de ani, învăţător la o şcoală din Lugoj, judeţul Timiş, a fost reţinut după ce a pălmuit peste faţă două eleve în vârstă de zece ani, în contextul unor presupuse acte de indisciplină.
23:00
Liga Campionilor: Suporterii echipei FC Barcelona au aprins fumigene şi au incendiat un autobuz la Bruges / Un bărbat a fost arestat # News.ro
Suporterii echipei FC Barcelona au aprins fumigene într-unul dintre autobuzele care îi duceau la stadionul echipei FC Bruges miercuri, înaintea meciului din Liga Campionilor. Vehiculul a luat foc, iar un spaniol a fost arestat de forţele de ordine locale.
23:00
Cercetătorii au descoperit un nou compus experimental care ar putea preveni afectarea organelor cauzată de diabet, prin blocarea unei interacţiuni între proteine considerate a fi la originea multor complicaţii cronice ale bolii.
22:50
UPDATE - Bucureşti: Intervenţie a ISU după ce a fost identificată o scurgere de gaze la o conductă subterană, pe strada Popa Tatu/ Nu s-a impus evacuarea locatarilor/ A fost delimitat un perimetru de siguranţă/ Defecţiunea, remediată # News.ro
Pompierii de la ISU Bucureşti-Ilfov intervin, miercuri seară, după ce, în urma unei sesizări, a fost identificată o scurgere de gaze la o conductă subterană, pe strada Popa Tatu din Capitală. Valorile înregistrate nu au impus evacuarea locatarilor din blocuri, însă a fost delimitat, preventiv, un perimetru de siguranţă. Defecţiunea a fost remediată.
22:50
ANALIZĂ: Trump îşi plăteşte, prin rezultatul dezastruos în alegerile locale din 2025, promisiunile nerespectate cu privire la costul traiului # News.ro
Preşedintele american Donald Trump iese învins după o seară electorală dezastruoasă pentru Partidul său Republican, din cauză că nu şi-a respectat promisiunea care i-a permis - cu exact un an în urmă - să fie reales, şi anume de a restabili puterea de cumpărare a americanilor din clasa de mijloc, analizează AFP.
Acum 4 ore
22:40
Suporterii Stelei i-au adus un omagiu lui Emeric Ienei, miercuri seară, la stadionul din Bulevardul Ghencea.
22:40
Daniel Băluţă explică de ce pe panourile sale sigla PSD e foarte mică: Am vrut să prezint întocmai proporţia, din punctul meu de vedere: 99% este vorba despre administraţie şi rezultate, doar 1% politică # News.ro
Prim-vicepreşedintele PSD Daniel Băluţă, candidat al formaţiunii pentru funcţia de primar general al Capitalei, a explicat de ce sigla PSD pe panourile sale electorale este foarte mică. ”Am vrut să prezint întocmai proporţia, din punctul meu de vedere: 99% este vorba despre administraţie şi rezultate, doar 1% politică”, susţine Băluţă.
22:30
Un pieton a murit, miercuri seară, după ce a fost accidentat de un TIR, pe bulevardul Iuliu Maniu din Sectorul 6 al Capitalei. Poliţiştii fac cercetări pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.
22:20
Gianni Infantino va înmâna primul premiu „FIFA pentru pace” în cadrul tragerii la sorţi pentru Cupa Mondială din 2026 # News.ro
FIFA va decerna primul „Premiu FIFA pentru pace – Fotbalul uneşte lumea” pe 5 decembrie, la Washington, în cadrul tragerii la sorţi pentru Cupa Mondială din 2026. Acest premiu se doreşte a fi echivalentul Premiului Nobel pentru pace pentru această instituţie.
21:50
Bucureşti: Intervenţie a ISU după ce a fost identificată o scurgere de gaze la o conductă subterană, pe strada Popa Tatu/ Nu s-a impus evacuarea locatarilor/ A fost delimitat un perimetru de siguranţă # News.ro
Pompierii de la ISU Bucureşti-Ilfov intervin, miercuri seară, după ce, în urma unei sesizări, a fost identificată o scurgere de gaze la o conductă subterană, pe strada Popa Tatu din Capitală. Valorile înregistrate nu au impus evacuarea locatarilor din blocuri, însă a fost delimitat, preventiv, un perimetru de siguranţă.
21:50
Liga Campionilor: Pafos, cu Vlad Dragomir integralist, a învins Villarreal, scor 1-0 / Chelsea, remiză cu Qarabag, scor 2-2 # News.ro
Echipa cipriotă Pafos, cu Vlad Dragomir integralist, a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, formaţia Villarreal, în grupa principală a Ligii Campionilor. Este prima victorie a echipei cipriote în faza grupelor Ligii Campionilor.
21:40
Angelina Jolie vizitează o maternitate şi un spital pediatric la Herson, în sudul Ucrainei # News.ro
Starul hollywoodian Angelina Jolie, un fost emisar ONU pentru refugiaţi, a efectuat miercuri o vizită-surpriză la Herson, în sudul Ucrainei, scrie presa ucraineană, relatează AFP.
21:40
Compozitorul Horia Moculescu este internat, în stare gravă, la Institutul ”Matei Balş”, el aflându-se în secţia de ATI, afirmă surse medicale. În vârstă de 88 de ani, el a avut în ultimii ani mai multe probleme de sănătate, fiind afectate mai multe organe.
21:30
Amanda Anisimova a învins-o pe Iga Swiatek şi s-a calificat în semifinale la Turneul Campioanelor # News.ro
Amanda Anisimova a învins-o pe Iga Swiatek, scor 6-7(3), 6-4, 6-2, într-un meci decisiv la Turneul Campioanelor de miercuri, calificându-se, alături de Elena Rybakina, în semifinalele competiţiei.
21:20
Campioana U BT Cluj a fost învinsă miercuri, pe teren propriu, de formaţia slovenă Cedevita Ljubljana, scor 93-87 (44-39), în etapa a VI-a din grupa A a BKT EuroCup. Este al treilea eşec pentru U BT Cluj în competiţie. La meci au asistat 6.631 spectatori.
21:10
Echipa de baschet feminin Sepsi Sf. Gheorghe a câştigat penultimul meci din grupa D a FIBA EuroCup, miercuri, în deplasare, cu formaţia KSC Szekszard, scor 86-82 (49-28). În grupa I, Rapid Bucureşti a obţinut a patra victorie, scor 78-64 (44-35), cu UFAB49.
21:10
Reportaj AFP la Dacian Fall:Discreţia, garanţia supravieţuirii posturilor de comandament în războiul de mare intensitate # News.ro
Posturile de comandament - ţinte privilegiate ale inamicului în Războiul din Ucraina - îşi adaptează modul de funcţionare pentru a coordona acţiunea militară şi a evita să fie distruse deplasându-se frecvent, camuflându-se şi emiţând cât mai puţine unde posibil, scrie, într-un reportaj la exerciţiul NATO Dacian Fall, în România, AFP.
21:00
Baschet masculin: CSM Oradea, victorie cu AEK Larnaca, iar Corona Braşov, învinsă de Aliaga, în grupa C a FIBA Europe Cup # News.ro
Vicecampioana CSM Oradea a obţinut o nouă victorie, miercuri, în grupa C a FIBA Europe Cup, în timp ce Corona Braşov a pierdut, în aceeaşi grupă, cu Aliaga Petkimspor, în etapa a IV-a. Victoria orădenilor a fost adusă în ultima secundă, prin aruncarea de 3 puncte a lui Kris Richard.
21:00
Nicuşor Dan: Mulţumim, Emeric Ienei, pentru toată bucuria pe care ne-ai adus-o şi pentru că ne-ai făcut de atâtea ori mândri de fotbalul românesc! # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, miercuri seara, un mesaj de condoleanţe după decesul lui Emeric Ienei, arătând că ”dincolo de performanţele sale remarcabile, Emeric Ienei a fost mereu un model de echilibru, eleganţă şi nobleţe sufletească”. ”Mulţumim, Emeric Ienei, pentru toată bucuria pe care ne-ai adus-o şi pentru că ne-ai făcut de atâtea ori mândri de fotbalul românesc!”, a transmis
Acum 6 ore
20:40
Bistriţa-Năsăud: IPJ s-a autosesizat după apariţia unor imagini în care primarul din Livezile pare că ar agresa sexual o angajată/ Edilul susţine că fotografiile sunt făcute cu ajutorul inteligenţei artificiale # News.ro
Poliţiştii din judeţul Bistriţa-Năsăud anunţă că şi-au autosesizat după ce în spaţiul public au apărut imagini în care un primar din judeţ pare că agresează sexual o femeie, faptele având loc chiar în biroul edilului. Traian Simionca, primarul din Livezile, care apare în imaginile distribuite masiv pe reţelele sociale, susţine că acestea sunt realizate cu ajutorul inteligenţei artificiale şi că nu a comis faptele care reies din fotografii. Şi PSD, partidul care l-a susţinut pe edil, a reacţionat public.
20:30
Prezent la semnarea unui parteneriat financiar cu o companie specializată în genetică şi clonare, Tom Brady a explicat că şi-a clonat câinele. De doi ani, de la moartea câinelui său, legenda NFL trăieşte astfel cu o clonă.
20:20
Argentina: Echipa Racing Club, sancţionată după spectacolul pirotehnic de la meciul cu Flamengo, din Copa Libertadores # News.ro
Echipa Racing Club Avellaneda a fost sancţionată sever după spectacolul pirotehnic impresionant din stadionul „El Cilindro” în timpul meciului retur din semifinalele Copei Libertadores, pierdut împotriva echipei Flamengo (0-0, 0-1 în tur).
20:20
Ciucu: Nu o să fiu genul de candidat care vede Bucureştiul ca o rampă de lansare pentru alte poziţii, ca să fie foarte clar. Nu vreau să fiu preşedintele României, nu mă interesează # News.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat miercuri că nu o să fie genul de candidat care vede Bucureştiul ca o rampă de lansare pentru alte poziţii şi nu vrea să fie preşedintele României.
20:20
Volei feminin: CSM Lugoj, victorie cu olandezele de la Friso Sneek şi se califică în faza 16-lor Challenge Cup # News.ro
Echipa de volei feminin CSM Lugoj s-a calificat miercuri, pe teren propriu, în faza 16-lor Challenge Cup, după ce a învins formaţia olandeză Friso Sneek, scor 3-1, şi în manşa a doua din primul tur preliminar al competiţiei.
20:10
Ciprian Ciucu, despre prezenţa lui Nicuşor Dan la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă: Nici o reacţie. Era de aşteptat / Despre o invitaţie pentru şeful statului la evenimentul său: Va trebui să-l contactez şi să-l întreb dacă ar dori să vină # News.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a declarat miercuri, despre prezenţa lui Nicuşor Dan la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă că nu are nici o reacţie pentru că era de aşteptat. Despre o invitaţie pentru şeful statului la evenimentul său, Ciucu a spus că va trebui să-l contacteze şi să-l întrebe dacă ar dori să vină.
20:00
Un mort şi un rănit în sudul Libanului, într-un atac israelian vizând o maşină lângă o şcoală în regiunea Tir. Armata israeliană revendică asasinarea unui membru al Forţei de elită Radwan a Hezbollah # News.ro
Un bărbat a fost ucis, la bordul unei maşini, miercuri, într-un atac israelian în sudul Libanului, anunţă Ministerul libanez al Sănătăţii, în contextul în care Israelul ameninţă să-şi intensifice atacurile împotriva mişcării islamiste libaneze proiraniene Hezbollah, relatează AFP.
20:00
Polonia negociază importuri suplimentare de GNL din SUA, pentru a alimenta Ucraina şi Slovacia # News.ro
Polonia poartă negocieri cu Statele Unite pentru a importa volume suplimentare de gaz natural lichefiat (GNL), destinate aprovizionării Ucrainei şi Slovaciei, potrivit unor surse familiare cu discuţiile, citate de Reuters.
20:00
Ciprian Ciucu: Partidul meu are de demonstrat ceva şi mă aştept să demonstreze. Mă susţine preşedintele partidului, domnul Ilie Bolojan, şi o să ieşim şi împreună # News.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat miercuri că partidul său are de demonstrat ceva şi se aşteaptă să demonstreze, arătând că îl susţine preşedintele partidului, Ilie Bolojan, şi o să iasă şi împreună.
19:50
Premierul Ilie Bolojan l-a primit pe secretarul general al NATO, Mark Rutte: Obiectivul Guvernului României este de a moderniza capabilităţile militare şi de a relansa industria românească de apărare # News.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a primit, miercuri, la Palatul Victoria, pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în prima vizită în România de la numirea sa în această funcţie. Premierul a subliniat în cadrul discuţiilor că obiectivul Guvernului României este de a moderniza capabilităţile militare şi de a relansa industria românească de apărare, sens în care va fi utilizat programul SAFE şi a informat că lista proiectelor de investiţii este în curs de finalizare şi va fi prezentată Comisiei Europene până la sfârşitul lunii noiembrie. Secretarul general Mark Rutte a reasigurat partea română că apărarea colectivă conform articolului 5 al NATO, alături de prezenţa trupelor aliate, iniţiativele de întărire a Flancului Estic, contribuie la protejarea României.
19:50
Un mort şi un rănit în sudul Libanului, într-un atac israelian vizând o maşină lângă o şcoală în regiunea Tir # News.ro
Un bărbat a fost ucis, la bordul unei maşini, miercuri, într-un atac israelian în sudul Libanului, anunţă Ministerul libanez al Sănătăţii, în contextul în care Israelul ameninţă să-şi intensifice atacurile împotriva mişcării islamiste libaneze proiraniene Hezbollah, relatează AFP.
19:40
Daniel David: Atâta timp cât România va dori să aibă învăţământ rural, iar eu susţin acest lucru, nu o să putem evita învăţământul simultan/ Dacă tot îl vom avea, va trebui să ne pregătim pentru acest învăţământ simultan # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, anunţă că a făcut o analiză cu privire la situaţia învăţământului simultan în sectorul preuniversitar şi că va propune conducerilor universităţilor care pregătesc viitoare cadre didactice să includă în modulele de pregătire şi elemente sau ghiduri care să îi pregătească pe viitorii profesori pentru a preda simultan la două clase diferite.
19:40
Sorin Grindeanu, întrevedere cu secretarul general NATO: Am discutat despre consolidarea prezenţei aliate pe Flancul Estic, noile ameninţări cu drone şi, mai ales, despre Hubul European de Securitate Maritimă pe care îl propunem la Marea Neagră # News.ro
Sorin Grindeanu, preşedintele Camerei Deputaţilor, a avut miercuri o întrevedere cu secretarul general NATO, Mark Rutte, cu care a discutat despre consolidarea prezenţei aliate pe Flancul Estic, noile ameninţări cu drone şi, mai ales, despre Hubul European de Securitate Maritimă pe care îl propunem la Marea Neagră.
19:30
Ministrul Educaţiei: Orice profesor trebuie să înţeleagă că, dacă copiii încep să vadă temele ca un element negativ, indiferent ce teme le dai, cu toată intenţia bună pe care o ai ca profesor, de fapt vei obţine efecte negative # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, spune că profesorii trebuie să respecte prevederile care stabilesc clar cât timp trebuie să petreacă elevii pentru rezolvarea temelor pentru acasă, el arătând că, dacă acestea sunt percepute în mod negativ de către elevi, rezultatele obţinute vor fi contrare celor aşteptate de dascăli.
19:30
Jucătoarea Elena Rîbakina din Kazahstan a învins-o, miercuri, pe rusoaica Ekaterina Alexandrova (6-4, 6-4) în ultima etapă a grupei Serena Williams la Turneul Campioanelor, din care iese pe primul loc şi neînvinsă.
19:20
UPDATE - Sibiu: Pieton lovit de un autobuz, pe DN 1/ Victima ar fi prinsă sub autovehicul/ Traficul, complet blocat # News.ro
Un pieton a fost lovit, miercuri seară, de un autobuz, pe DN 1, în zona localităţii Bradu din judeţul Sibiu, primele informaţii arătând că victima a rămas prinsă sub autovehicul. Pompierii intervin pentru descarcerarea acesteia. Traficul în zonă este blocat complet.
19:20
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean: România este o ţară sigură şi protejată de NATO! Secretarul general, Mark Rutte, ne-a asigurat de asta la întâlnirea de astăzi # News.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, transmite miercuri, după întrevederea cu secretarul general al NATO, că România este o ţară sigură şi protejată de NATO, Mark Rutte asigurându-i de asta, la întâlnire. El mai afirmă că România, la rândul ei, este angajată să facă tot ceea ce depinde de ea şi menţionează că a consolidat apărarea antiaeriană şi capacităţile de monitorizare, când Parlamentul a adoptat legislaţie suplimentară care permite instituţiilor româneşti să acţioneze ferm împotriva incidentelor cu drone.
19:20
Ministrul Educaţiei: Aştept de la profesorii nemulţumiţi, cei care doresc să protesteze, să protesteze un pic într-un alt mod şi cu alte conţinuturi, fiindcă societatea se uită la noi # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, respinge ideile celor care îl acuză că este foarte critic la adresa sindicatelor, el arătând că înţelege şi respectă dreptul sindicaliştilor de a protesta faţă de măsurile luate de Guvern care îi nemulţumesc, dar le solicită cadrelor didactice să fie atente la modul în care îşi manifestă nemulţumirile. ”Aştept de la profesorii nemulţumiţi, cei care doresc să protesteze, să protesteze un pic într-un alt mod şi cu alte conţinuturi, fiindcă lumea se uită la noi, societatea se uită la noi şi nu este în regulă să-şi formeze o imagine de multe ori proastă”, argumentează ministrul.
19:10
Croaţia urmează să cumpere 18 tunuri de tip Caesar din Franţa, un contract estimat la 320 mil. €. Livrarea tunurilor, prevăzută în 2029. Zagrebul urmează să-şi modernizeze armata cu 44 de tancuri de tip Leopard 2A8, 420 de camioane TATRA şi sisteme de pro # News.ro
Croaţia urmează să cumpere 18 tunuri de tip Caesar din Franţa, un contract estimat la 320 de milioane de euro, în cadrul unui program de modernizare a armatei croate, declară miercuri Ministerul croat al Apărării AFP.
19:00
Administratorii unor fabrici de încălţăminte din Oradea, un italian şi un slovac, acuzaţi că au păgubit statul român cu peste 10 milioane de lei prin rambursări ilegale de TVA sau neplata impozitelor pe salarii şi a contribuţiilor sociale şi de sănătate # News.ro
Un italian şi un slovac, ambii cu reşedinţa în Oradea, administratori ai unor fabrici de încălţăminte, sunt acuzaţi că au păgubit statul român cu peste 10 milioane de lei, fie prin compensări sau rambursări ilegale de TVA, fie prin neplata impozitului pe salariile angajaţilor sau a contribuţiilor de asigurări sociale şi de sănătate reţinute de la asiguraţi. Bărbatul din Italia a fost dus la audieri, iar anchetatorii au pus sechestru pe un apartament, un teren şi pe mai multe bunuri mobile şi mijloace fixe ale suspecţilor. De asemenea, au fost poprite sumele de bani din conturile uneia dintre societăţi şi ale celor doi administratori, celelalte trei firme fiind radiate din Registrul Comerţului.
19:00
Nicuşor Dan: Apreciez determinarea lui Mark Rutte de a aduce mai multe capacităţi aliate în România, atunci când este nevoie, prin intermediul Santinelei estice # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, miercuri, după primirea secretarului general al NATO la Palatul Cotroceni, că apreciază determinarea lui Mark Rutte de a aduce mai multe capacităţi aliate în România, atunci când este nevoie, prin intermediul Santinelei estice.
18:50
Judecătorii Curţii Supreme americane, sceptici faţă de legalitatea tarifelor comerciale impuse de Donald Trump # News.ro
Judecătorii Curţii Supreme a Statelor Unite şi-au exprimat miercuri scepticismul faţă de legalitatea tarifelor comerciale extinse impuse de preşedintele Donald Trump, care vizează majoritatea ţărilor lumii, transmite CNBC.
Acum 8 ore
18:40
Spitalul Nasser din Fâşia Gaza anunţă că a primit cadavrele a 15 palestinieni, după predarea rămăşiţelor unui militar israeliano-american, Itay Chen. Hamas acuză din nou Israelul că refuză să transmită liste cu numele persoanelor pe ale căror rămăşiţe le # News.ro
Spitalul Nasser, situat în sudul Fâşiei Gaza, anunţă miercuri că a primit cadavrele a 15 palestinieni, în cadrul unui acord de încetarea focului între Israel şi mişcarea islamistă palestiniană Hamas, relatează AFP.
18:40
Sibiu: Pieton lovit de un autobuz, pe DN 1/ Victima ar fi prinsă sub autovehicul/ Traficul, îngreunat # News.ro
Un pieton a fost lovit, miercuri seară, de un autobuz, pe DN 1, în zona localităţii Bradu din judeţul Sibiu, primele informaţii arătând că victima a rămas prinsă sub autovehicul. Pompierii intervin pentru descarcerarea acesteia. Traficul în zonă este îngreunat.
18:40
Ciprian Marica: Emeric Ienei a fost, probabil, singurul om din fotbalul românesc despre care absolut toată lumea a vorbit frumos # News.ro
Fostul internaţional Ciprian Marica i-a adus un omagiu lui Emeric Ienei, despre care a spus că a fost, probabil, singurul om din fotbalul românesc despre care absolut toată lumea a vorbit frumos
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.