Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania, acuzat în Bundestag de faptul că are înăuntrul său o o ”celulă adormită prorusă” şi se serveşte de dreptul parlamentar pentru a transmite informaţii sensibile Moscovei

19:00

Un italian şi un slovac, ambii cu reşedinţa în Oradea, administratori ai unor fabrici de încălţăminte, sunt acuzaţi că au păgubit statul român cu peste 10 milioane de lei, fie prin compensări sau rambursări ilegale de TVA, fie prin neplata impozitului pe salariile angajaţilor sau a contribuţiilor de asigurări sociale şi de sănătate reţinute de la asiguraţi. Bărbatul din Italia a fost dus la audieri, iar anchetatorii au pus sechestru pe un apartament, un teren şi pe mai multe bunuri mobile şi mijloace fixe ale suspecţilor. De asemenea, au fost poprite sumele de bani din conturile uneia dintre societăţi şi ale celor doi administratori, celelalte trei firme fiind radiate din Registrul Comerţului.