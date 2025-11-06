Șeful NATO a venit să ne asigure că, dacă ne atacă cineva, noi îl ținem și ei dau

01:50

Un studiu realizat de Institutul Weizmann de Știință a descoperit ceea ce orice șofer prins în trafic intuia deja: oamenii se mișcă mult. Mai exact, de 40 de ori mai mult decât toate animalele de […] The post Studiu: oamenii se deplasează de 40 de ori mai mult decât toate animalele la un loc. Ce-i drept, animalele nu au mașini și trotinete appeared first on IMPACT.ro.