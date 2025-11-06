Nicușor Dan, după decesul lui Emeric Ienei: „Am pierdut una dintre figurile legendare ale fotbalului românesc”
Digi24.ro, 6 noiembrie 2025 03:10
„Am pierdut una dintre figurile legendare ale fotbalului, însă memoria sa va rămâne mereu vie în inimile noastre”, a declarat președintele Nicușor Dan a declarat, după decesul lui Emeric Ienei. Șeful statului a reamintit despre reușita acestuia în 1990, de a califica echipa României la un Campionat Mondial de fotbal, după o perioadă de 20 de ani.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum o oră
03:10
Nicușor Dan, după decesul lui Emeric Ienei: „Am pierdut una dintre figurile legendare ale fotbalului românesc” # Digi24.ro
„Am pierdut una dintre figurile legendare ale fotbalului, însă memoria sa va rămâne mereu vie în inimile noastre”, a declarat președintele Nicușor Dan a declarat, după decesul lui Emeric Ienei. Șeful statului a reamintit despre reușita acestuia în 1990, de a califica echipa României la un Campionat Mondial de fotbal, după o perioadă de 20 de ani.
Acum 4 ore
23:50
Un baron PSD amenință că va scoate minerii în stradă împotriva lui Ilie Bolojan: „Să îi arătăm că Guvernul nu e Oradea”. Reacția PNL # Digi24.ro
Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurenţiu Nistor, i-a cerut lui Sorin Grindeanu să îl oprească pe premierul Ilie Bolojan „să taie excedentele bugetare ale primăriilor”, sugerând inclusiv ruperea Coaliției. „Împreună cu minerii, și cu toți primarii din județ, putem să-i demonstrăm lui Bolojan că Guvernul nu e Oradea”, a amenințat acesta, în cadrul unei conferințe a organizației județene a PSD.
23:50
Alexandru Rogobete anunţă că se lucrează la o platformă digitală pentru feedback de la angajaţii din sistemul medical şi pacienţi # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că se lucrează la o nouă platformă electronică prin care se va cere feedback „celor care ţin sănătatea pe umeri - medici, asistente, kinetoterapeuţi, psihologi, manageri, personal TESA, dar şi pacienţi”. „Vreau ca fiecare schimbare să ţină cont de voi - de cei care lucraţi zi şi noapte în sistemul de sănătate, dar şi de pacienţii care beneficiază de el”, a transmis ministrul
Acum 6 ore
23:30
UE pregătește noi restricții pentru ruși. Vize Schengen cu intrare unică și excepții limitate # Digi24.ro
Uniunea Europeană pregătește noi restricții privind vizele pentru cetățenii ruși, măsură care ar însemna practic încetarea acordării de permise Schengen cu intrări multiple, au declarat pentru POLITICO trei oficiali europeni.
23:30
Un nou proces privind circumstanţele morţii lui Diego Maradona, stabilit pentru 17 martie 2026 # Digi24.ro
Un tribunal din San Isidro, provincia Buenos Aires, a anunţat miercuri că un nou proces privind circumstanţele morţii lui Diego Maradona, survenită la 25 noiembrie 2020, necesar în Argentina după anularea unei prime proceduri în luna mai a anului trecut, va avea loc începând cu 17 martie 2026.
23:10
Blocajul bugetar guvernamental din Statele Unite a devenit cel mai lung din istorie: durează de 36 de zile # Digi24.ro
Blocajul bugetar din Statele Unite a devenit miercuri cel mai lung din istorie. El intrat în a 36-a zi, depășind recordul anterior de 35 de zile, stabilit în decembrie 2018 și ianuarie 2019, tot în timpul mandatului lui Donald Trump. Atunci, legislația privind finanțarea guvernamentală a fost blocată din cauza insistențelor președintelui de a include în aceasta și bani destinați construirii unui zid de-a lungul graniței cu Mexicul, scrie The Guardian.
23:00
Armata ucraineană dezminte orice încercuire la Pokrovsk, epicentrul luptelor de pe frontul de est: „Apărarea rezistă” # Digi24.ro
Armata ucraineană a negat, miercuri, afirmaţiile Moscovei conform cărora soldaţii săi ar fi fost încercuiţi de trupe ruseşti la Pokrovsk, epicentrul luptelor de pe linia frontului de est, relatează AFP, potrivit Agerpres.
22:40
Scurgeri de gaze pe strada Popa Tatu din Capitală. Pompierii au instituit un perimetru de siguranță de 100 de metri # Digi24.ro
Pompierii de la ISU București-Ilfov intervin, după o sesizare privind unele scurgeri de gaze la o conductă subterană, pe strada Popa Tatu din Capitală. Valorile înregistrate nu au impus evacuarea locatarilor din blocuri, însă a fost instituit un perimetru de siguranță de 100 de metri.
22:40
Extrema dreaptă germană, acuzată că găzduieşte o „celulă pro-rusă în adormire”: „Nu ar vrea un stat inamic să ştie exact acest lucru?” # Digi24.ro
Parlamentarii germani au acuzat miercuri extrema dreaptă că adăposteşte o „celulă pro-rusă în adormire” şi că foloseşte proceduri parlamentare pentru a transmite informaţii sensibile Moscovei. Partidul AfD a respins acuzațiile, fără însă a le aborda punctual.
22:30
Radu Burnete, despre responsabilitatea României în NATO: „La masa oamenilor mari trebuie să şi plăteşti consumaţia, nu doar să bei apa” # Digi24.ro
În contextul vizitei secretarului general al NATO la București, consilierul prezidențial Radu Burnete transmite miercuri un avertisment pentru clasa politică și societate: România trebuie să fie pregătită să lupte și să-și modernizeze armata și industria de apărare. „La masa oamenilor mari trebuie să şi plăteşti consumaţia, nu doar să bei apa”, spune Burnete.
22:20
Nicușor Dan cere Parlamentului să reexamineze legea privind noile taxe consulare. Ce invocă președintele # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind serviciile consulare pentru care sunt percepute taxe. Actul normativ introduce taxe consulare pentru cetățenii străini, la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României de peste hotare. Gratuitatea e păstrată numai pentru cetățenii români.
22:00
Ucraina trebuie să importe gaze printr-o conductă care trece prin România. Circa 40% din producția internă ar putea fi afectată # Digi24.ro
Ucraina a reluat importurile de gaze naturale dintr-o conductă care traversează peninsula Balcanică până în Grecia, pentru a-și menține sistemele de încălzire și electrice în funcțiune pe durata iernii, după pagubele extinse provocate de intensificarea atacurilor rusești. Ruta leagă Ucraina de terminalele GNL din Grecia, via Moldova, România și Bulgaria, relatează arabnews.com.
22:00
Trump amenință că se va „ocupa” de New York, după victoria lui Mamdani. „Nu vă faceți griji” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a declarat, miercuri, că se va „ocupa” de New York, după ce socialistul Zohran Mamdani a câştigat alegerile pentru funcţia de primar, o victorie despre care spune că subminează „suveranitatea” ţării, relatează AFP, potrivit Agerpres.
22:00
Horia Moculescu este internat, în stare gravă, la Institutul „Matei Balş” din București (surse) # Digi24.ro
Compozitorul Horia Moculescu este internat, în stare gravă, la Institutul „Matei Balş”, el aflându-se în secţia de ATI, afirmă surse medicale. În vârstă de 88 de ani, el a avut în ultimii ani mai multe probleme de sănătate, fiind afectate mai multe organe.
22:00
Unul dintre suspecții jafului de la Luvru era influencer pe rețelele sociale și a fost paznic de muzeu # Digi24.ro
Unul dintre suspecții jafului de la Luvru era influencer pe rețelele sociale și a fost paznic de muzeu
Acum 8 ore
21:40
Un învățător din Timiș a fost reținut de poliție după ce a lovit peste faţă două eleve de 10 ani # Digi24.ro
Un învăţător de 51 de ani din Lugoj a fost reţinut pentru 24 de ore, miercuri seara, pentru purtare abuzivă, după ce a lovit peste faţă două eleve de 10 ani, pentru presupuse acte de indisciplină.
21:40
Accident mortal în Sectorul 6: Un pieton a murit după ce a fost lovit de un tir pe bulevardul Iuliu Maniu # Digi24.ro
O persoană a murit în urma unul accident care a avut loc, miercuri seară pe bulevardul Iuliu Maniu din Sectorul 6, informează Brigada Rutieră. Șoferul unui tir care se deplasa către A1 a lovit un pieton. Alcoolemia conducătorului auto era zero, potrivit rezultatelor cu aparatul etilotest.
21:20
Papa Leon le-a cerut catolicilor să nu o prezinte pe Fecioara Maria ca având un rol în mântuirea omenirii alături de fiul ei, Iisus, pe fondul răspândirii unei forme exagerate de venerare a Madonei, amplificată adesea pe rețelele sociale, care a încurajat afirmații despre apariții, statui care plâng și „profeți” autoproclamați.
21:10
Ministrul rus al Apărării acuză Statele Unite că „exersează un atac nuclear” asupra Rusiei # Digi24.ro
Ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a declarat miercuri, în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate, că Statele Unite ar fi exersat un atac cu rachete nucleare asupra teritoriului rus în timpul unor exerciții recente, relatează RBC Ukraine.
21:10
Mai mulţi istorici cer anularea unui eveniment de comemorare a unui nazist în Parlamentul Austriei # Digi24.ro
Mai mulţi istorici cer anularea unui eveniment organizat de preşedintele de extremă dreaptă al parlamentului din Austria pentru a comemora un politician nazist, potrivit unei scrisori deschise consultate miercuri de AFP.
21:10
Nicușor Dan, după decesul lui Emeric Ienei: „Am pierdut una dintre figurile legendare ale fotbalului românesc” # Digi24.ro
„Am pierdut una dintre figurile legendare ale fotbalului, însă memoria sa va rămâne mereu vie în inimile noastre”, a declarat președintele Nicușor Dan a declarat, după decesul lui Emeric Ienei. Șeful statului a reamintit despre reușita acestuia în 1990, de a califica echipa României la un Campionat Mondial de fotbal, după o perioadă de 20 de ani.
21:00
Celebrul sportiv Tom Brady şi-a clonat câinele și trăiește de 2 ani cu o clonă: „A oferit familiei mele o a doua şansă” # Digi24.ro
Prezent la semnarea unui parteneriat financiar cu o companie specializată în genetică şi clonare, Tom Brady a dezvăluit că şi-a clonat câinele. De doi ani, de la moartea câinelui său, legenda NFL trăieşte astfel cu o clonă.
20:50
Cum reușește „Flota fantomă” a Rusiei să evite sancțiunile internaționale. Bruiaj GPS și pavilioane false # Digi24.ro
O creștere bruscă a interferențelor GPS pe mare permite „flotei fantomă” a Rusiei să evite sancțiunile occidentale, potrivit unui nou raport publicat de The Telegraph.
20:30
Criză de sănătate în Gaza: rata vaccinării scade sub 70%, OMS intervine cu o campanie amplă de imunizare a copiilor # Digi24.ro
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) intenţionează să lanseze o amplă campanie de vaccinare în Fâşia Gaza în cursul zilei de duminică. Aproximativ 44.000 de copii, la care medicii nu au putut să ajungă în timpul celor doi ani de război dintre Israel şi organizaţia palestiniană teroristă Hamas, vor fi vaccinaţi într-un interval de 10 zile împotriva rujeolei, oreionului, rubeolei şi poliomielitei, printre altele.
20:20
Ministra Mediului: „Mafia gunoaielor trebuie oprită”. Amenzi uriașe și tone de deșeuri confiscate în Dâmbovița # Digi24.ro
Garda de Mediu, într-o acțiune comună cu Poliția și Jandarmeria, a aplicat amenzi de 553.000 de lei și a confiscat 140 de tone de deșeuri în urma unor controale în județul Dâmbovița. „Mafia gunoaielor trebuie oprită. Comunitățile sunt otrăvite de aceste arderi ilegale”, a transmis miercuri ministra Mediului, Diana Buzoianu, care anunță verificări tot mai dese, cu ajutorul dronelor și echipamentelor noi achiziționate prin PNRR.
20:10
Vedeta de la Hollywood și ambasadoarea ONU, Angelina Jolie, a făcut o vizită neașteptată în Herson, unde a văzut unitățile medicale locale, inclusiv o maternitate și un spital de copii, relatează RBC Ukraine.
20:10
Cum va funcționa și când va fi gata noua platformă informatică a CNAS. Mesajul lui Moldovan pentru medicii care se plâng de blocaje # Digi24.ro
Șeful Casei Naționale de Asigurări de Sănătate spune că sistemul cu care lucrează zilnic mii de medici de familie riscă să intre din nou în colaps. Blocajul iminent, susține acesta, după ce în ultima perioadă doctorii au reclamat probleme care fac aproape imposibilă emiterea rețetelor pentru pacienți. Platforma e depășită și nu mai face față volumului uriaș de date și accesări pentru cei 18 milioane de pacienți care beneficiază de servicii medicale decontate de stat. În paralel, CNAS lucrează la aplicarea unui nou sistem, mai modern, mai accesibil, a spus la Digi24 președintele CNAS, Horațiu Moldovan.
19:50
Dmitri Medvedev îl ironizează pe Trump și trece la amenințări în privița testelor nucleare # Digi24.ro
Secretarul adjunct al Consiliului Securității Rusiei, fostul șef al statului Dmitri Medvedev, l-a ironizat pe șeful Executivului american, Donald Trump, afirmând că „nimeni nu știe ce a vrut să spună, atunci când s-a referit la testele nucleare” și că, probabil „nici el nu știe” ce a vrut să afirme. Medvedev se referă la declarația președintelui american, care miercurea trecută a afirmat că SUA vor relua imediat testele nucleare.
19:50
Ministrul Educaţiei, mesaj către profesori legat de temele pentru acasă date elevilor. „Trebuie să înţeleagă” # Digi24.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, le cere profesorilor să respecte prevederile care stabilesc cât timp trebuie să petreacă elevii pentru rezolvarea temelor pentru acasă. Ministrul susține că, dacă temele sunt percepute în mod negativ de către elevi, rezultatele obţinute vor fi contrare celor aşteptate de dascăli.
Acum 12 ore
19:40
Mark Rutte, după întâlnirea cu președintele Senatului: „România este o țară sigură, protejată de Alianță și un partener de încredere” # Digi24.ro
Mircea Abrudean l-a primit, miercuri la Senat, pe Mark Rutte. La întâlnirea cu președintele Senatului, secretarul general al NATO a subliniat că „România este o țară sigură, protejată de Alianță și un partener de încredere în promovarea valorilor și principiilor euroatlantice”.
19:20
Călătorii cu trenul între capitalele UE în doar câteva ore. Când ar putea fi gata rețeaua feroviară de mare viteză # Digi24.ro
Comisia Europeană propune o rețea feroviară de mare viteză care ar reduce semnificativ timpii de călătorie între capitalele europene. Trenurile ar depăși 250 km/h, iar rute precum Berlin - Copenhaga sau Sofia - Atena ar putea fi parcurse în doar câteva ore, potrivit The Guardian.
19:10
Kelemen Hunor anunță că varianta finală a reformei administrației va fi prezentată săptămâna viitoare # Digi24.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat, miercuri, că proiectul privind reforma administraţiei locale şi centrale va fi prezentat săptămâna viitoare şi va intra în prima lectură în şedinţa de Guvern, după care va parcurge circuitul de avizare.
19:00
Semnal de alarmă al șefului Statului Major francez, după testele Rusiei şi anunţul lui Trump: „Atmosferă nucleară îngrijorătoare” # Digi24.ro
Testarea de nou armament nuclear de către Rusia şi anunţarea unei eventuale reluări a testelor atomice de către preşedintele american Donald Trump constituie o „atmosferă nucleară îngrijorătoare”, trage un semnal de alarmă şeful Statului Major francez Interarme Fabien Mandon, care semnalează „un nivel al discursului şi agresivităţii (...) excepţional”, relatează AFP.
18:40
Nicușor Dan, după discuțiile cu Mark Rutte: România își consolidează postura de apărare prin inițiativa Eastern Sentry # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis că apreciază determinarea lui Mark Rutte de a aduce mai multe capabilități ân România, atunci când este nevoie, prin inițiativa Eastern Sentry. Șeful statului a adăugat că discuțiile cu secretarul general al NATO au fost unele ample, despre mediul de securitate și necesitatea „protejării infrastructurii critice și abordării amenințărilor hibride și a securității cibernetice”.
18:40
Afganii blocați în Pakistan sunt plătiți ca să renunţe la planurile de relocare în Germania # Digi24.ro
Guvernul de la Berlin le oferă bani afganilor blocaţi în Pakistan dacă aceştia vor renunţa la demersurile de a ajunge în Germania în baza unui program de relocare, a afirmat miercuri ministrul de interne Alexander Dobrindt, potrivit Reuters.
18:40
„A mers la Bolojan degeaba”. Rețele de politicieni, rezerviști și foști magistrați în dosarul DNA al afaceristului din Vaslui # Digi24.ro
Un medic veterinar și, în același timp, afacerist din Vaslui, supărat că Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) din județ a descoperit mai multe nereguli la o fermă de găini, a pus în aplicare un mecanism complex de trafic de influență pentru demiterea directorului instituției. Surse judiciare subliniază că sute de mii de euro au fost cheltuiți pentru a ajunge la lideri politici, foste cadre din SIE și SRI sau foști magistrați. Toți i-ar fi promis omului de afaceri același lucru, anumite demiterea directorului DSVSA prin diverse metode. Omul de afaceri din Vaslui a ajuns inclusiv la premierul Ilie Bolojan, la insistențele unui lider local PNL, însă tot degeaba, potrivit surselor Digi24.ro.
18:40
Mark Rutte: „România investeşte în NATO şi vreau să fiu foarte clar: NATO investeşte în România” # Digi24.ro
Secretarul general NATO, Mark Rutte, a afirmat că România înţelege importanţa investiţiilor în apărare şi alocă mai mult de 2% din Produsul Intern Brut pentru acest sector. Potrivit lui Rutte, România investeşte în NATO, dar şi Alianţa Nord-Atlantică investeşte în România.
18:30
Deputații bulgari au votat miercuri împotriva unei moțiuni care solicita Cabinetului țării să elaboreze o propunere de investiții și să inițieze negocieri cu proprietarii activelor Lukoil din Bulgaria pentru achiziționarea acestora. Propunerea, inițial depusă în ianuarie de un mic partid naționalist-populist, a primit 42 de voturi pentru – din partea acestuia și a unui partid pro-rus – și 80 împotrivă, în timp ce 70 de parlamentari s-au abținut.
18:30
Putin vrea ca și Rusia să reia testele nucleare, după anunțul lui Trump. Ce ordin a dat în Consiliul de Securitate # Digi24.ro
Liderul rus Vladimir Putin a declarat, miercuri, că intenţionează să reia testele nucleare, dacă Statele Unite vor face acelaşi lucru. Anunțul vine după ce omologul său american Donald Trump a ordonat Pentagonului săptămâna trecută să „înceapă testarea” armelor nucleare americane, relatează AFP.
18:10
Șantaj prin rețelele sociale: doi tineri au fost arestați după ce au amenințat un bărbat cu bătaia și defăimarea online # Digi24.ro
Un adolescent de 16 ani şi o tânără de 23 de ani au fost reţinuţi pentru şantaj. Eisunt acuzaţi că au ameninţat un bărbat că-i vor publica în mediul online datele personale, fotografia, dar şi informaţii false și defăimătoare despre el dacă nu le va da bani. În plus, cei doi l-au ameninţat cu bătaia dacă nu le transferă mai mulţi bani, informează Poliţia Capitalei.
18:10
Ministrul Educației vrea ca bursele studenților să fie „completate” din fonduri europene # Digi24.ro
Plata primei de carieră didactică, pentru care România a obţinut acordul de a folosi fonduri europene, s-ar putea face începând din luna ianuarie 2026, a anunţat, miercuri, ministrul Educaţiei, Daniel David. El a precizat că vrea să obţină din partea autorităţilor europene permisiunea de a utiliza banii europeni şi pentru completarea burselor pentru studenţi.
18:10
Distrigaz anunță lucrări de mentenanță în București. Furnizarea gazelor va fi oprită pentru aproape 20.000 de consumatori # Digi24.ro
Distrigaz Sud Rețele anunță că va opri temporar alimentarea cu gaze naturale pe mai multe străzi din Sectorul 4, joi, 6 noiembrie, pentru lucrări de mentenanță. Aproape 20.000 de consumatori vor fi afectați, iar reluarea distribuției este programată în jurul orei 22:00.
18:00
Daniel David: Dacă ne punem problema să avem şi mai puţine ore într-o săptămână, va trebui să gândim ce facem cu perioada de vacanţă # Digi24.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, afirmă că, într-un an, elevii români au mai puţine ore decât cei din alte state membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. „Dacă ne punem problema să avem şi mai puţine ore pe parcursul unei săptămâni, cu siguranţă va trebui să gândim ce facem cu perioada de vacanţă”, adaugă el.
17:50
Ambasadorul Indiei în România a mers cu trenul la Brașov la o conferință, dar s-a stricat locomotiva și a întârziat două ore # Digi24.ro
Ambasadorul Indiei la București, Manoj Kumar Mohapatra, a întârziat la o conferință organizată la Brașov deoarece a ales să meargă cu trenul. A rămas blocat în apropiere de Sinaia, pentru că locomotiva s-a defectat, iar trenul a ajuns la destinație cu o întârziere de 2 ore și 20 de minute, relatează Bună Ziua Brașov.
17:40
Nadia Comăneci, considerată de români cel mai mare sportiv român din istorie. Locurile în top ocupate de Hagi, Halep, Popovici (sondaj) # Digi24.ro
Aproape jumătate dintre români o consideră pe Nadia Comăneci drept cel mai mare sportiv român din istorie, potrivit unui sondaj INSCOP.
17:40
Oana Țoiu, după redimensionarea trupelor americane: Miza României este ca apărarea pe Flancul Estic să fie întărită # Digi24.ro
Ministra de Externe, Oana Țoiu, a afirmat miercuri, la Digi24, despre declarațiile șefului NATO Mark Rutte privind prezența trupelor americane în România, că miza țării noastre și a aliaților este ca apărarea pe Flancul Estic să fie întărită. „Ne uităm la modalități de a crește în perspectivă această capacitate de descurajare și de apărare”, a spus ea.
17:40
De la rapper la primar al New York-ului: Cine este Zohran Mamdani, tânărul politician care l-a înfuriat pe Donald Trump # Digi24.ro
De la rapper la primar al New York-ului: Cine este însă Zohran Mamdani, ajuns primar al celebrei metropole? Politicianul în vârstă de 34 de ani l-a înfuriat pe Donald Trump cu mult înainte de alegeri.
17:40
Fraudă uriașă descoperită de ANAF: Cum au ocolit patru firme plata TVA și au cerut rambursări ilegale de zeci de milioane de lei # Digi24.ro
ANAF a descoperit un mecanism complex prin care patru firme înrudite au creat un circuit economic fals, cu facturi și tranzacții inexistente, pentru a evita plata taxelor și a obține rambursări ilegale de TVA. Inspectorii antifraudă au blocat rambursări de 19 milioane de lei și au instituit măsuri pentru recuperarea prejudiciului total estimat la peste 55 de milioane.
17:30
Secretarul general NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri, despre redimensionarea trupelor SUA în România, că ajustările de trupe NATO nu sunt un lucru nou. El a adăugat că angajamentul preşedintelui american Donald Trump faţă de NATO este total. La rândul spu, preşedintele Nicuşor Dan a arătat că Santinela Estică înseamnă, pe de o parte, mai multe capacităţi militare şi, pe de altă parte, oameni, atunci când este nevoie.
17:30
Negoiță, acuzat că vrea să transforme Parcul IOR într-un „bâlci de beton”. Cetățenii cer, printr-o petiție, protejarea spațiului verde # Digi24.ro
Grupul civic „Aici a fost o pădure / aici ar putea fi o pădure” a iniţiat o petiţie prin care solicită Primăriei Sectorului 3 să nu implementeze un proiect de modernizare care ar putea afecta caracterul „natural, liniştit şi viu” al Parcului IOR. La rândul său, Grupul de Iniţiativă Civică IOR - Titan atrage atenţia asupra faptului că Primăria de sector condusă de Robert Negoiță vrea să pune în aplicare planul pentru acest parc, „fără transparență, fără respect față de cetățeni și cu decizii luate pe ascuns”.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.