Nicușor Dan, după decesul lui Emeric Ienei: „Am pierdut una dintre figurile legendare ale fotbalului românesc”

Grupul civic „Aici a fost o pădure / aici ar putea fi o pădure” a iniţiat o petiţie prin care solicită Primăriei Sectorului 3 să nu implementeze un proiect de modernizare care ar putea afecta caracterul „natural, liniştit şi viu” al Parcului IOR. La rândul său, Grupul de Iniţiativă Civică IOR - Titan atrage atenţia asupra faptului că Primăria de sector condusă de Robert Negoiță vrea să pune în aplicare planul pentru acest parc, „fără transparență, fără respect față de cetățeni și cu decizii luate pe ascuns”.