Alarmă la Ferrari: Noii angajați ai Scuderiei, șocați de performanțele motorului pentru 2026

G4Media, 6 noiembrie 2025 06:10

Motorul pe care Ferrari îl dezvoltă pentru sezonul 2026 din Formula 1 ridică mari semne de întrebare. Inginerii veniți de la Renault la Maranello atrag...   © G4Media.ro.

Acum 30 minute
06:10
Acum 8 ore
00:30
Nu e doar Black Friday. E momentul tău Dreame. Descoperă inovația care aduce confortul și eficiența în viața de zi cu zi. Din 7 noiembrie inovează-ți stilul de viață! (P) G4Media
© G4Media.ro.
00:10
Champions League: Barcelona, egal nebun în Belgia cu Club Brugge, scor 3-3 / Inter și Cristi Chivu, victorie la limită cu Kairat Almaty G4Media
FC Barcelona a remizat miercuri seară în deplasarea din Belgia cu Club Brugge într-un meci nebun terminat cu scorul de 3-3, în cea de-a patra...   © G4Media.ro.
00:10
Cum a devenit Black Friday oglinda felului în care trăim digital / O experiență personală: de la ritualul de pregătire până la clipa în care „wishlist-ul” devine realitate G4Media
Black Friday a devenit, pentru mine, o tradiție digitală. Un fel de ritual tehnologic. Nu doar pentru reduceri, ci pentru tot ce înseamnă experiența din...   © G4Media.ro.
5 noiembrie 2025
23:20
BREAKING Întâlnire majoră în SUA, a omului de afaceri clujean Ștefan Berciu cu Eric Trump, fiul președintelui SUA și coordonator al Trump Organization / Proiecte imobiliare de anvergură vor începe în Capitală și în Cluj, din februaire, când urmează să ajungă în România și Eric Trump G4Media
Familia omului de afaceri clujean Ștefan Berciu se află în SUA, la o întâlnire de afaceri cu Eric Trump, fiul președintelui american Donald Trump și...   © G4Media.ro.
22:40
Pisicile din Cernobîl: cum au supraviețuit radiațiilor și dezastrului. De ce există mai mulți câini decât pisici în Zona de Excludere / Povestea animalelor abandonate de stăpâni în 1986 G4Media
La aproape patru decenii de la dezastrul de la Cernobîl, cel mai grav accident nuclear din lume, semnele de viață revin în zona de excludere....   © G4Media.ro.
22:40
POLITICO: UE se pregătește să înăsprească și mai mult regulile privind vizele pentru cetățenii ruși, punând efectiv capăt eliberării permiselor Schengen cu intrări multiple în majoritatea cazurilor G4Media
Conform surselor citate de POLITICO,  UE se pregătește să înăsprească și mai mult regulile privind vizele pentru cetățenii ruși, punând efectiv capăt eliberării permiselor Schengen...   © G4Media.ro.
Acum 12 ore
22:30
Vânzătorii biletelor de loterie din Spania solicită un jackpot de Crăciun mai mare, pentru a compensa inflaţia G4Media
Vânzătorii biletelor de loterie din Spania au îndemnat Guvernul de la Madrid să majoreze preţul biletelor pentru tradiţionala extragere de Crăciun din ţară şi să...   © G4Media.ro.
22:30
Președintele Nicușor Dan, sesizare de neconstituţionalitate în privința Legii privind autorizarea construcţiilor infrastructurii de transport de interes naţional G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a trimis Curţii Constituţionale o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2024 pentru completarea unor acte normative referitoare...   © G4Media.ro.
22:20
Australia va adăuga Reddit şi Kick pe lista platformelor ce vor fi interzise pentru utilizatorii sub 16 ani G4Media
Forumul online Reddit şi platforma de streaming live Kick vor fi adăugate pe lista platformelor de socializare interzise utilizatorilor sub 16 ani din Australia, începând...   © G4Media.ro.
22:20
Extrema dreaptă germană, acuzată că găzduieşte o „celulă pro-rusă în adormire” / În mai multe sondaje, partidul AfD e contat în avans față de partidul Cancelarului Friedrich Merz G4Media
Parlamentarii germani au acuzat miercuri extrema dreaptă că adăposteşte o „celulă pro-rusă în adormire” şi că foloseşte proceduri parlamentare pentru a transmite informaţii sensibile Moscovei,...   © G4Media.ro.
22:10
Președintele Nicușor Dan întoarce la Parlament legea privind noile taxe consulare G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi...   © G4Media.ro.
22:10
Amazon dă în judecată Perplexity pentru instrumentul de cumpărături cu AI / Startup-ul, acuzat că accesat în secret conturile clienților G4Media
Amazon a dat în judecată Perplexity AI pentru funcția „agentică” de cumpărături a startup-ului, care utilizează automatizarea pentru a plasa comenzi pentru utilizatori, afirmând că...   © G4Media.ro.
22:10
Ciprian Ciucu: Mizeria acestei campanii este fără margini! Manipularea este odioasă! Să-ți fie rușine, Daniel! G4Media
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Prmăria Capitalei, acuză o „mega contra campanie” în mediul online, dar și zeci de camionate plasate prin...   © G4Media.ro.
22:00
Un învăţător din Timiș a fot reţinut de poliţie după ce ar fi lovit peste faţă două eleve de 10 ani G4Media
Un învăţător de 51 de ani din Lugoj a fost reţinut pentru 24 de ore, miercuri seara, pentru purtare abuzivă, după ce ar fi lovit...   © G4Media.ro.
21:50
Ministrul Mediului: Mafia gunoaielor trebuie oprită. Toţi cei care încalcă legea trebuie să înţeleagă că vor exista consecinţe pentru faptul că întregi comunităţi sunt otrăvite de acţiunile lor / Garda de Mediu, amenzi de 553.000 lei în Dâmboviţa G4Media
Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu, alături de Jandarmerie şi Poliţia Română, au avut miercuri o amplă acţiune de control în judeţul Dâmboviţa, în localităţile Mătăsaru...   © G4Media.ro.
21:40
VIDEO Scurgere de gaze peste limita admisă, pe strada Popa Tatu din București / Traficul este oprit în zonă G4Media
Pompierii au constatat, miercuri seara, că se înregistrează scurgeri de gaze peste limita admisă, pe strada Popa Tatu din București. Traficul rutier a fost oprit...   © G4Media.ro.
21:30
Ministerele care scapă de concedieri. 30% din numărul total de posturi din administrația locală ar urma să fie desființate G4Media
După ce au aprobat în Coaliție tăierile din administrație, de teama revoltei primarilor înainte de congresul partidului, liderii social-democrați nu mai vor să dea declarații...   © G4Media.ro.
21:20
VIDEO Fostul jucător de fotbal american Tom Brady afirmă că şi-a clonat câinele, în urmă cu doi ani / Este vorba de pitbullul său Junie G4Media
Prezent la semnarea unui parteneriat financiar cu o companie specializată în genetică şi clonare, legenda fotbalului american Tom Brady a afirmat că şi-ar fi clonat...   © G4Media.ro.
21:00
Președintele Nicușor Dan: „Mulțumim, Emeric Ienei, pentru toată bucuria pe care ne-ai adus-o și pentru că ne-ai făcut de atâtea ori mândri de fotbalul românesc!” G4Media
Președintele Nicușor Dan a transmis, miercuri seara, un mesaj de condoleanțe după moartea lui Emeric Ienei, legendarul antrenor alături de care Steaua a câștigat Cupa...   © G4Media.ro.
20:50
VIDEO | Cartofi românești pe raftul magazinelor tot timpul anului/ Nicolae Șerban (Șerban Holding): „Totul pleacă de la pământ, de la respectul pe care i-l arăți pământului” G4Media
„Fiecare produs local de pe raft are o poveste în spate, despre oameni, despre pasiunea lor. Noi ne mândrim că putem transmite această poveste celor...   © G4Media.ro.
20:50
Comisia Europeană a blocat temporar peste 200 de milioane de euro din planul de redresare al Bulgariei / Autoritățile de Sofia au întârziat reforma instituției anticorupție G4Media
Bruxellesul a blocat temporar o treime din fondurile europene destinate planului de redresare al Bulgariei, din cauza întârzierilor în reforma instituției anticorupție. Decizia a fost...   © G4Media.ro.
20:50
Ciprian Ciucu, despre posibilitatea ca președintele Nicuşor Dan să vină și la lansarea candidaturii sale: Va trebui să-l contactez şi să-l întreb dacă ar dori să vină G4Media
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a declarat miercuri, despre prezenţa lui Nicuşor Dan la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă că nu are „nicio...   © G4Media.ro.
20:40
Schneider Electric lansează în Europa o nouă soluţie de stocare a energiei în baterii G4Media
Schneider Electric lansează în Europa o nouă soluţie locală de stocare a energiei în baterii, Schneider Boost Pro, care ajută atât clădirile comerciale, cât şi...   © G4Media.ro.
20:40
Eutanasierea urșilor care vin în localități, simplificată printr-un proiect de ordonanță de urgență aflat pe ordinea de zi a ședinței Guvernului de vineri / Ce este „ursul habituat”, care poate fi eutanasiat imediat G4Media
Guvernul va discuta, în ședința de vineri, un proiect de ordonanță de urgență care simplifică procedura privind extragerea urșilor prin eutanasiere sau împușcare, în special...   © G4Media.ro.
20:40
Polonia negociază importuri suplimentare de gaz natural lichefiat din SUA, pentru a alimenta Ucraina şi Slovacia G4Media
Polonia poartă negocieri cu Statele Unite pentru a importa volume suplimentare de gaz natural lichefiat (GNL), destinate aprovizionării Ucrainei şi Slovaciei, potrivit unor surse familiare...   © G4Media.ro.
20:40
Cardurile educaționale pentru anul școlar 2025-2026 vor fi încărcate în luna noiembrie, anunță ministrul Educației Daniel David G4Media
Cardurile educaționale pentru elevii din învățământul preuniversitar vor fi încărcate în luna noiembrie, a anunțat miercuri, 5 noiembrie, ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, în cadrul...   © G4Media.ro.
20:40
IPJ Bistrița Năsăud, autosesizare după apariţia unor imagini în care primarul din Livezile pare că ar agresa sexual o angajată/ Edilul susţine că fotografiile sunt făcute cu ajutorul inteligenţei artificiale G4Media
Poliţiştii din judeţul Bistriţa-Năsăud anunţă că s-au autosesizat după ce în spaţiul public au apărut imagini în care un primar din judeţ pare că agresează...   © G4Media.ro.
20:30
Din anul școlar 2026-2027 îmi propun să avem standarde de evaluare și notare la clasele primare, gimnaziu și liceu, spune ministrul Educației, Daniel David G4Media
Ministrul Educației Daniel David a spus că probabil anul viitor în iunie „vom încheia procesul care implică elaborarea standardelor de evaluare și notare, pregătire a...   © G4Media.ro.
20:30
Giganții farmaceutici americani vor începe să-și închidă operațiunile din Marea Britanie, dacă guvernul lui Keir Starmer nu va accepta să plătească mai mult pentru medicamentele lor, amenință ambasadorul SUA G4Media
Ambasadorul SUA în Marea Britanie, Warren Stephens, a avertizat că giganții farmaceutici americani vor începe să-și închidă operațiunile în această țară, dacă guvernul lui Keir...   © G4Media.ro.
20:20
Ciprian Ciucu: PNL are de demonstrat ceva şi mă aştept să demonstreze. Mă susţine Ilie Bolojan şi o să ieşim şi împreună G4Media
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat miercuri că partidul său are de demonstrat ceva şi se aşteaptă să demonstreze,...   © G4Media.ro.
20:20
Croaţia urmează să cumpere 18 tunuri de tip Caesar din Franţa, un contract estimat la 320 mil. €. Livrarea tunurilor, prevăzută în 2029. Zagrebul urmează să-şi modernizeze armata cu 44 de tancuri de tip Leopard 2A8, 420 de camioane TATRA şi sisteme de protecţie antidronă G4Media
Croaţia urmează să cumpere 18 tunuri de tip Caesar din Franţa, un contract estimat la 320 de milioane de euro, în cadrul unui program de...   © G4Media.ro.
20:00
VIDEO Lucrările la noua sală polivalentă de peste 11.200 de locuri, de la Brașov, se apropie de final, cu întârzieri de peste un an / Finanțarea de peste 356,7 milioane de lei, suportată din fonduri centrale și locale G4Media
Primarul Brașovului, George Scripcaru a făcut o nouă vizită pe amplul șantier al săli polivalente care se construiește la Brașov, anunțând că se așteaptă ca...   © G4Media.ro.
19:20
Întâlnire Bolojan-Rutte: „Secretarul general a reasigurat că apărarea colectivă conform articolului 5 al NATO, alături de prezenţa trupelor aliate, iniţiativele de întărire a Flancului estic contribuie la protejarea României” G4Media
Prim-ministrul Ilie Bolojan s-a întâlnit miercuri, la Palatul Victoria, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, cu care a discutat despre modalităţile concrete de consolidare...   © G4Media.ro.
19:10
Profit în creștere pentru BMW în trimestrul al treilea, stimulat de vânzările modelelor M și electrice G4Media
Producătorul german de vehicule premium Bayerische Motoren Werke AG (BMW) a anunţat o creştere semnificativă a profitul trimestrial, un semn rar de speranţă pentru industria...   © G4Media.ro.
19:10
Președintele UDMR: Ultima variantă a proiectului privind reforma administraţiei locale și centrale ajunge pe masa Guvernului săptămâna viitoare G4Media
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri, la Sfântu Gheorghe, că proiectul privind reforma administraţiei locale şi centrale va fi prezentat săptămâna viitoare şi va...   © G4Media.ro.
19:10
Un antibiotic comun ar putea preveni schizofrenia la adolescenți, arată un nou studiu G4Media
Un antibiotic utilizat frecvent în tratamentul infecţiilor ar putea contribui la reducerea riscului de apariţie a schizofreniei la tineri, potrivit unei cercetări recente. Descoperirea oferă...   © G4Media.ro.
19:10
AI-ul Google obține rezultate excepționale în materie de previziuni ale traiectoriilor uraganelor, de până la două ori mai precise decât modelele serviciilor meteorologice G4Media
Rezultatele publicate de Google Deepmind începând cu luna iunie 2025 demonstrează că modelul său meteorologic a reușit să prevadă mai bine traiectoria unui ciclon decât...   © G4Media.ro.
19:00
11 persoane au murit într-un incendiu la un azil de bătrâni din Bosnia / Alte 30 au fost rănite G4Media
Numărul morților în urma unui incendiu la un azil de bătrâni din Tuzla, în nordul Bosniei-Herțegovina, a crescut miercuri la 11, iar aproximativ 30 de...   © G4Media.ro.
19:00
Un deținut algerian eliberat în mod greșit dintr-o închisoare la Londra, al doilea caz într-o săptămână în Marea Britanie G4Media
Brahim Kaddour-Cherif a fost eliberat din închisoarea Wandsworth din sudul Londrei miercurea trecută și nu a fost recapturat până la ora actuală. Știrea a ieșit...   © G4Media.ro.
18:50
Bulgaria vrea să accelereze vânzarea activelor Lukoil / Luna trecută, Statele Unite şi Marea Britanie au impus sancţiuni asupra celor mai mari companii petroliere ruseşti, Lukoil şi Rosneft G4Media
Coaliţia guvernamentală aflată la conducere în Bulgaria intenţionează să propună o legislaţie care să permită numirea unui director special pentru supervizarea vânzării rafinăriei Burgas, deţinută...   © G4Media.ro.
18:40
Șeful armatei franceze denunță o ”atmosferă nucleară îngrijorătoare” după testele Rusiei și posibila reluare a testelor nucleare în SUA G4Media
Testarea de nou armament nuclear de către Rusia şi anunţarea unei eventuale reluări a testelor nucleare de către preşedintele american Donald Trump constituie o ”atmosferă...   © G4Media.ro.
18:30
Autoritățile germane le oferă bani afganilor pentru a renunţa la planurile de relocare în Germania G4Media
Guvernul de la Berlin l-a oferit bani afganilor blocaţi în Pakistan dacă aceştia vor renunţa la demersurile de a ajunge în Germania în baza unui...   © G4Media.ro.
18:30
Angelina Jolie a vizitat linia frontului din Herson, Ucraina G4Media
Actrița și ambasadoarea ONU Angelina Jolie a vizitat Herson, scrie, citând surse ale autorităților locale și grupuri publice din Herson, publicația Suspilne, citată de BBC. Nici...   © G4Media.ro.
18:20
Fostul internaţional Gică Popescu a deschis în municipiul Hunedoara un complex comercial ce va crea 150 de locuri de muncă G4Media
Un nou complex comercial din municipiul Hunedoara, care a fost construit de o companie condusă de fostul internaţional Gică Popescu, a fost prezentat oficial, miercuri,...   © G4Media.ro.
18:20
Editura Nemira si Mihaela Nicola lansează un nou volum: „Din priviri” / Mihaela Nicola: „Cartea este cel mai statornic influencer” (Parteneriat) G4Media
Editura Nemira a lansat miercuri, 5 noiembrie, la librăria Cărtureşti Verona, volumul de eseuri şi fotografie „Din Priviri”, sub semnătura profesionistului de comunicare Mihaela Nicola....   © G4Media.ro.
18:10
SURSE Opinia separată semnată de președinta CCR, Simina Tănăsescu, și alți trei judecători la legea privind pensiile magistraților este gata de luni / Este așteptată în continuare opinia majoritară care a declarat legea neconstituțională G4Media
Opinia separată semnată președinta CCR, Simina Tănăsescu, și alți trei judecători care nu au fost de acord cu declararea Legii privind pensiile drept neconstituțională, pe...   © G4Media.ro.
18:10
Noul ministru al Sănătății din Republica Moldova neagă că medici români ar fi obținut diplome false de rezidențiat de la universitatea pe care el a condus-o: „Universitatea nu poate să facă așa ceva” / Emil Ceban a fost rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițan” până în 2025 G4Media
Autoritățile din România au efectuat percheziții la București dar și în alte județe ale țării, într-un dosar în care mai mulți medici ar fi prezentat...   © G4Media.ro.
18:00
Incendiile de vegetaţie şi temperaturile în creştere pun în pericol pădurile din emisfera nordică, avertizează ONU G4Media
Incendii de vegetaţie record şi temperaturile în creştere ameninţă decenii de dezvoltare forestieră în emisfera nordică, transformând potenţiale depozite vitale de dioxid de carbon în...   © G4Media.ro.
18:00
Aproape 20.000 de consumatori vor fi afectaţi joi de întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale pe mai multe străzi din sectorul 4 al Capitalei / Distrigaz anunţă că face lucrări de mentenanţă la reţeaua de distribuţie G4Media
Aproape 20.000 de consumatori vor fi afectaţi joi, 6 noiembrie, de întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale pe mai multe străzi din sectorul 4...   © G4Media.ro.
