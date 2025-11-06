Victorie importantă în Cipru pentru baschetbaliştii de la CSM CSU Raiffeisen Oradea, în FIBA Europe Cup
Bihoreanul, 6 noiembrie 2025 10:50
Echipa de baschet masculin CSM CSU Raiffeisen Oradea a obţinut o victorie foarte importantă miercuri seară în Cipru, fapt care o menţine cu şanse bune de calificare pentru faza următoare a FIBA Europe Cup. Roş-albaştrii s-au impus cu scorul de 89-86 în faţa celor de la Petrolina AEK Larnaca, după ce Kris Richard a adus coşul victoriei în ultima secundă de joc.
Acum 15 minute
11:00
România ne uneşte: Concert extraordinar Paul Surugiu Fuego şi Ansamblul Folcloric Naţional "Transilvania", la Oradea Arena # Bihoreanul
Oradea se pregăteşte de sărbătoare cu ocazia Zilei Naţionale a României! Pe 28 noiembrie 2025, de la ora 19:00, la Oradea Arena, publicul este invitat la spectacolul grandios "România ne uneşte - Drag de Oradea, drag de România noastră!", un eveniment dedicat unităţii, tradiţiei şi bucuriei de a fi român.
Acum 30 minute
10:50
Acum 2 ore
10:10
Agenda Oradiei abundă în evenimente și în această lună, de la o nouă ediție a festivalului de jazz la concertul lui Thomas Anders. Casa Darvas - La Roche va găzdui lucrări valoroase nemaivăzute la Oradea, iar pe scena Teatrului Regina Maria se va juca o celebră piesă a lui Arthur Miller.
Acum 4 ore
09:00
Sperietoarea din parcare: Accesul la parkingul Iosif Vulcan din Oradea arată deplorabil (FOTO) # Bihoreanul
După lăsarea întunericului, orădenii sunt tentați mai curând să-și lase mașinile pe marginea drumului la ieșirea din oraș decât în parcarea Iosif Vulcan din buricul târgului. Văzută din stradă, curtea acesteia, acoperită de întuneric, flancată la intrare de o clădire în prăbușire cu calcanul dărăpănat și de un imobil cu fațada acoperită de schele, arată deplorabil.
08:10
„Hai că-i mai cer la fraier”: Un primar PSD din Bihor a ajuns în conflict cu un afacerist care l-a finanțat în campanie # Bihoreanul
Un primar PSD din Bihor a ajuns în conflict cu un afacerist care i-a dat bani în campanie. După ce s-a codit luni întregi să-i închidă barul, ai cărui clienți i-ar fi terorizat pe localnici, edilul din Bratca, Dan Precup, l-a amendat pe patronul-sponsor, care ripostează acuzându-l că e persecutat fiindcă a refuzat să mai „cotizeze” la politican.
07:40
Percheziții în Oradea într-un dosar de evaziune fiscală de peste 10,7 milioane lei. Un cetățean italian și firme din industria încălțămintei, vizați de anchetă # Bihoreanul
Un cetăţean italian s-a ales cu dosar penal, iar sediul firmelor pe care le reprezintă, precum și locuinţa sa au fost percheziţionate, într-o investigație ce vizează fraude fiscale de peste 10,7 milioane de lei, prin neplata contribuțiilor salariale cu reţinere la sursă ale angajaţilor și cereri fictive de rambursare a TVA. Italianul patronează, împreună cu soţia lui, cetățean slovac, patru firme profilate pe fabricarea încălțămintei în Bihor.
Acum 12 ore
23:40
Sicriul cu trupul neînsuflețit al antrenorului Emeric Ienei va fi depus vineri după-amiază la Stadionul „Iuliu Bodola” # Bihoreanul
Orădenii își vor putea lua rămas-bun de la marele antrenor Emeric Ienei, vineri, când între orele 16:00 și 19:00, sicriul cu trupul neînsuflețit al reputatului antrenor, personalitate marcantă a fotbalului românesc, va fi depus la Stadionul „Iuliu Bodola”.
Acum 24 ore
22:00
Călin Cheregi este oficial noul coordonator al Centrului de Copii şi Juniori de la FC Bihor # Bihoreanul
Clubul FC Bihor l-a prezentat, miercuri, pe noul coordonator al Centrului de Copii şi Juniori, antrenorul Călin Cheregi, cel care a mai lucrat la FC Bihor, însă la defunctul club, intrat în faliment în anul 2016. Cheregi a început colaborarea cu clubul orădean din această vară, dar oficializarea lui în funcţie s-a produs la 1 octombrie.
21:40
Șeful NATO, Mark Rutte, s-a întâlnit cu Nicușor Dan și cu Ilie Bolojan, la București: „Dacă este atacată, 31 de state vor veni să salveze România” (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat miercuri într-o vizită oficială la București, a avut întâlniri cu președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan și alți oficiali români. În cadrul declarațiilor comune de presă de la Palatul Cotroceni, Rutte a transmis un mesaj ferm de solidaritate aliată: „Dacă această țară este atacată, sunt alte 31 de state care vor veni să salveze România. Așa funcționează NATO”.
20:50
Un cuplu din Cefa, reținut pentru contrabandă cu țigări. La percheziții au fost găsite 30.000 de țigarete și mii de euro # Bihoreanul
Un bărbat de 54 de ani și o femeie de 49 de ani din Cefa, soț și soție, sunt cercetați pentru contrabandă cu țigarete, după ce polițiștii bihoreni au descoperit în locuința lor peste 30.000 de țigarete nemarcate sau marcate necorespunzător, bani în lei și euro, și au estimat un prejudiciu de peste 40.000 de lei. Cei doi au fost reținuți și ulterior plasați sub control judiciar.
20:10
Lumânări pentru o legendă: FC Bihor l-a omagiat pe Emeric Ienei pe Stadionul „Iuliu Bodola” (FOTO) # Bihoreanul
Întregul colectiv al echipei de seniori a clubului FC Bihor s-a adunat miercuri seara, pe terenul de joc al Stadionului „Iuliu Bodola”, pentru a aduce un omagiu celui care a fost Emeric Ienei, una dintre cele mai mari personalități ale fotbalului bihorean și românesc, plecat la cele veșnice, în cursul dimineții. Toți jucătorii, dar și cei din stafful tehnic și administrativ, au depus lumânări în fața portretului marelui antrenor.
19:50
„Drumul spre casă”: noul scurtmetraj al tânărului regizor salontan Marian Fărcuț va avea premiera la un festival din Germania # Bihoreanul
La 26 de ani, tânărul salontan Marian Fărcuț lansează un nou scurtmetraj, filmat în întregime la Salonta. Premiera comediei „Drumul spre casă” va avea loc în Germania, în cadrul celei de-a 35-a ediții a Festivalului Internațional de Film Cottbus.
19:00
Poliţiştii au descins din nou la "magnatul gunoaielor" care a vrut să țepuiască Eco Bihor cu 17 milioane de lei. I-au pus sechestru pe mall-ul din Cluj # Bihoreanul
Polițiștii și procurorii bihoreni au descins pentru a doua oară, în acest an, la două dintre firmele magnatului maramureșean Vasile Pușcaș, iar administratorul și doi directori ai companiilor au fost ridicați pentru audieri. Acţiunea s-a derulat într-un dosar privind acuzații de delapidare și înșelăciune cu consecinţe deosebit de grave, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 22,35 milioane de lei, cea mai mare parte în dauna fostului administrator al gropii de gunoi din Oradea, Eco Bihor.
18:40
Numele lui Bolojan, într-un dosar al DNA ce îl vizează pe un afacerist din Vaslui. Premierul: traficul de influență trebuie sancționat # Bihoreanul
Numele premierului Ilie Bolojan a fost menționat într-un dosar al DNA deschis pentru trafic de influență și vizând, între alții, un afacerist vasluian care le-ar fi cerut unor lideri locali să-i intermedieze o întâlnire cu șeful Guvernului, pentru a obține schimbarea șefului DSVSA din județul său. Procurorii arată, însă, că nu există elemente care să indice o implicare a premierului în faptele cercetate, numele său fiind pomenit de afacerist în discuții telefonice interceptate, iar Bolojan atrage atenția că astfel de mijlociri atrag răspunderea legală și trebuie sancționate.
18:20
Emeric Ienei va fi înmormântat sâmbătă în Cimitirul Rulikowski din Oradea, au anunțat reprezentanții clubului Steaua București, cu care fostul tehnician de legendă a cucerit în 1986 Cupa Campionilor Europeni.
17:50
Într-o lume în care tehnologia promite soluții rapide, există momente când simplitatea câștigă teren. Încălzirea locuinței nu este doar despre temperatură, ci și despre atmosfera pe care o creezi în jurul tău. Alegerea sistemului potrivit influențează nu doar confortul, ci și costurile lunare, estetica și chiar modul în care percepi spațiul. În acest context, opțiunile tradiționale revin în discuție, mai ales când oferă un echilibru între eficiență și durabilitate.
17:40
OraDeA Dramaturgia, proiect gratuit pentru tinerii autori din Bihor. Piesa lor de teatru poate ajunge spectacol # Bihoreanul
Autorii de piese de teatru pot participa la ateliere ținute de actori locali, care le vor pregăti creațiile pentru punerea în scenă sub formă de spectacole-lectură, unele vor fi publicate pe Liternet.ro, cel mai bun text urmând să fie montat la Teatrul DeLear. Activitățile au loc în cadrul proiectului OraDeA Dramaturgia, sunt gratuite și se adresează în special tinerilor din Bihor.
16:50
Administratorul unei firme de transport din Oradea, cercetat pentru evaziune, delapidare și spălare de bani. Prejudiciul estimat: 7,35 milioane lei # Bihoreanul
Administratorul unei firme de transport din Oradea a ajuns în anchetă pentru evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani, după ce a înregistrat în contabilitatea societăţii bonuri şi facturi false care atestă achiziții de carburant de 6,4 milioane lei și a scos din firmă peste 4,5 milioane lei pe baza documentelor false, bani cheltuiți în interes personal.
16:20
Oradea Transport Local S.A., cu sediul în Oradea, judeţul Bihor, str. Atelierelor nr.12, cu datele de identificare: cod fiscal RO 63483 şi nr.RC J/05/1/1991, tel.0259/423.245, 0359/808.501, fax.0259/426.010, vinde, prin licitația care va avea loc la sediul societăţii, ȋn 17 noiembrie 2025, de la ora 10:00, trei autobuze Isuzu Novociti.
15:50
Premierul Ilie Bolojan, mesaj după moartea lui Emeric Ienei: „Noi, orădenii, ni-l amintim stând pe bancă sau pe o terasă în centrul orașului...” # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a transmis, miercuri după amiaza, un mesaj de condoleanțe după moartea emblematicului antrenor Emeric Ienei, considerat una dintre cele mai importante figuri ale fotbalului românesc. Prim-ministrul amintește de performanțele fostului antrenor, dar și despre faptul că, în ultimii ani, acesta era o prezență zâmbitoare la terasele sau în spațiile publice din centrul Oradiei.
15:40
Două clasări pe podium pentru tinerii luptători de la LPS Bihorul, la un puternic turneu U13 desfăşurat la Budapesta (FOTO) # Bihoreanul
Sportivii secţiei de lupte de la LPS Bihorul Oradea au avut o perioadă intensă în ultima săptămână, fiind angrenaţi atât în stagii de pregătire, cât şi în competiţii. Dintre aceştia s-au remarcat Darius Romocea şi Sara Dobrai, care au obţinut medalii la un puternic turneu destinat categoriei de vârstă U13, desfăşurat la Budapesta. Tot în Ungaria, dar la Eger şi Paralia, alţi patru luptători ai antrenorului Nelu Sandu Pop au participat la un stagiu de pregătire.
15:00
Index 30: La aniversarea a trei decenii de la înființare, Facultatea de Arte din Oradea organizează o expoziție inedită # Bihoreanul
Cadre didactice care au predat sau încă predau în cadrul Departamentului de Arte Vizuale al Facultății de Arte din Oradea vor expune împreună, cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la înființarea facultății. Vernisajul va avea loc sâmbătă, de la ora 17, la Galeria Reperaj din Cetate.
14:10
Vă invităm la o nouă ediție a Dialogurilor Familia, joi, 5 noiembrie, de la ora 18, la Librăria Humanitas „Gheorghe Șincai”, din incinta Bibliotecii Județene Bihor. Scriitoarea Lili Crăciun va intra în dialog cu Mircea Pricăjan și Miron Beteg, pornind de la cel mai recent roman al său, Codicilul, apărut în 2024 la Editura pentru Artă și Literatură.
13:40
„Îți mulțumesc pentru tot, nea Imi!”. Gheorghe Hagi, Gică Popescu, Marius Lăcătuș, Gabi Balint, reacții după moartea lui Emeric Ienei # Bihoreanul
Nume mari ale fotbalului românesc au reacționat după ce au aflat vestea morții legendarului Emeric Ienei, care s-a stins din viață miercuri la Oradea. Gheorghe Hagi a transmis că fostul antrenor a însemnat enorm pentru el, în timp ce Gică Popescu a amintit că acesta a inspirat generații întregi. Și reprezentanții Echipei Naționale a României au transmis un mesaj de condoleanțe.
13:30
Percheziții în Bihor și Cluj. Printre cei vizaţi e şi controversatul petrolist Gheorghe Ghiurău, paguba depăşeşte 9 milioane lei # Bihoreanul
Sunt percheziții, miercuri, în Bihor și Cluj, într-un dosar de evaziune fiscală și producere ilegală de motorină nemarcată, cu un prejudiciu estimat la 9 milioane lei. Potrivit surselor BIHOREANULUI, anchetatorii au descins inclusiv la firme ale omului de afaceri orădean Gheorghe Ghiurău, cunoscut în sectorul petrolier.
12:40
Municipiul Oradea are, începând din 5 noiembrie, un nou city-manager, în locul lui Mihai Jurca, care în primăvară l-a urmat la Bucureşti pe Ilie Bolojan, pe atunci preşedinte interimar al României. Stomatologul Sebastian Lascu, liberal cu state vechi, a fost numit de către primarul Florin Birta în funcţia de city-manager, cu titlu interimar. Măsura este menită să rezolve, măcar parţial, criza de management de la nivelul conducerii municipalităţii.
12:00
Grindeanu zice că relația cu Bolojan e „mediocră” și-i dă o notă între „6 și 7”. Vrea ca acesta să rămână premier chiar dacă nu-i reformă „să dai oameni afară” # Bihoreanul
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că nu a fost niciodată prieten cu omologul său de la PNL, Ilie Bolojan, și că are cu acesta o relație „mediocră”. Grindeanu zice că restructurările propuse de Bolojan, care presupun concedieri, nu înseamnă reformă, dar cu toate astea vrea ca acesta să rămână în funcția de prim-ministru.
11:40
Poliția Bihor, despre cum s-a produs accidentul de pe centura Oradea: șoferul de TIR nu s-a asigurat la schimbarea benzii # Bihoreanul
Polițiștii rutieri au stabilit primele concluzii în cazul accidentului produs luni seară, pe centura Oradea, pe strada Ogorului, în apropiere de intersecția cu strada Universității. În urma coliziunii dintre un TIR și un autoturism, ambii șoferi au fost transportați la spital cu răni ușoare.
11:30
Opt medalii pentru judoka de la ACS Olimpikus Oradea, la turneul internaţional „Constantin Ali Bogdan” de la Timişoara # Bihoreanul
Sportivii orădeni de la ACS Olimpikus şi-au adjudecat opt medalii la întrecerile ediţiei din acest an a turneului internaţional de judo „Constantin Ali Bogdan” de la Timişoara. Elevii antrenorului Romeo Boantă au luat cinci medalii de aur, una de argint şi două de bronz.
11:20
Legendarul antrenor de fotbal orădean Emeric Ienei a decedat miercuri, la vârsta de 88 de ani. Informația a fost confirmată BIHOREANULUI de cadre medicale, dar și de apropiați ai acestuia.
Ieri
11:10
Cel mai așteptat târg de nunți - Mojo Wedding Expo - revine în această toamnă la ERA Park Oradea, în perioada 7-9 noiembrie 2025 și se va extinde de sub cupola centrului comercial din Calea Aradului nr. 62 în toată galeria și în sala de evenimente.
11:00
Strălucește de Black Friday: Farmec lansează super oferte, pe farmec.ro și în magazinele Gerovital # Bihoreanul
Sezonul celor mai spectaculoase oferte de frumusețe a început! Cele mai iubite mărci de cosmetice românești, printre care Farmec, Gerovital și Aslavital vin cu super oferte de până la 50% reducere, în perioada 7 - 16 noiembrie. Nu sunt lipsite de reduceri nici gamele Gerovital Luxury (care beneficiază de reduceri de până la 50%) sau gama profesională Gerovital H3 Equilibrium (cu reduceri de peste 30%). Campania dedicată tuturor celor ce caută produse de îngrijire de calitate se derulează atât în magazinul de pe pietonala Republicii, la nr. 5, online, pe farmec.ro, precum și în toate magazinele fizice Gerovital din întreaga țară.
10:50
"Pădurea One Big Jump": Acţiune de plantare în memoria prietenilor patrupezi, în weekend, la Oradea # Bihoreanul
La finalul acestei săptămâni, One Big Jump şi Asociaţia Ritmul Vieţii vor organiza la Oradea o acţiune de plantare în memoria animalelor de companie şi, în aceeaşi zi, lansarea oficială a cardului de bună purtare pentru câini, "Good Dog Card".
10:00
CJ Bihor și Primăria Oradea sunt gata să pună în joc, în următorii trei ani, o sumă serioasă - 18 milioane lei - pentru „promovarea turistică a județului pe piețele internaționale relevante”. Pe scurt, plecând de la constatarea că potențialul orașului, al stațiunilor Băile Felix și 1 Mai, dar și al zonelor montane este insuficient valorificat, cele două administrații își propun ca în perioada 2026-2028 să parieze pe turiști din Europa de Vest.
09:00
Restructurare din răzbunare: Primarul din Giriș vrea să scape cu orice preț de pilele fostului edil # Bihoreanul
Girișu de Criș devine prima unitate administrativ-teritorială dintre cele 20 de comune și orașe din Bihor care, după ce și-au înființat un Serviciu Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, vrea să-l desființeze, deosebindu-se de alte comune, cum ar fi Cetariu, care fac eforturi în direcția contrară, ca să li se aprobe înființarea unui asemenea serviciu.
08:30
La următoarea ediție VibEvents, serile de petrecere continuă la cote maxime în centrul orașului Oradea, la sala de evenimente Queen Mary, și îl readuce, după un real succes în orașul nostru, pentru publicul bihorean, pe un artist în vogă – Cocoș de la Călărași –, împreună cu toată orchestra sa, alături de un DJ orădean cunoscut pentru atmosfera electrizantă creată la acest tip de evenimente.
08:00
Corso (iar) în șantier: Pentru comercianții de pe pietonala Republicii din Oradea începe balamucul (FOTO) # Bihoreanul
De săptămâna aceasta, strada Republicii din Oradea intră în reabilitare până în vara anului viitor, spre disperarea comercianților care își văd afacerile periclitate. Lucrările de 12,4 milioane lei vizează înlocuirea pavajului degradat din granit cu plăci și dale din porfir, care vor reface vechiul model cu cercuri premiat în anii ’70, urmând să se desfășoare simultan pe toată strada.
4 noiembrie 2025
21:50
Accident pe centura Oradea: două persoane au ajuns la spital după impactul dintre un TIR și o mașină (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Un accident rutier s-a produs marți seară, în jurul orei 20:20, pe centura Oradiei, între un camion și un autoturism, iar ambii șoferi au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.
20:30
Teatrul Regina Maria, pentru toți bihorenii: duce spectacole în căminele culturale și casele de cultură din județ. Actriță: „o experiență memorabilă” (FOTO) # Bihoreanul
Teatrul Regina Maria își duce spectacolele și în comunele și orașele mici din Bihor, de la Tileagd ori Bratca la Aleșd și de la Salonta la Beiuș și Ștei. Pentru a promova apropierea de teatru și a confirma rolul de instituție publică deschisă și implicată al Teatrului, atât trupa „mare”, cât și cea pentru copii duc în cămine culturale, case de cultură și școli comedii spumoase pentru adulți și povești pentru cei mici.
19:50
Sebastian Vlădescu, fost ministru de Finanțe, și Mircea Ionuț Costea, eliberați din închisoare prin prescripție. ÎCCJ: „Instanțele trebuie să aplice legea, chiar dacă efectele sunt nepopulare” # Bihoreanul
Fostul ministru al Finanțelor Sebastian Vlădescu și Mircea Ionuț Costea, fost președinte al Eximbank și cumnat al lui Mircea Geoană, au fost eliberați din închisoare în urma unei decizii a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), care a constatat prescripția răspunderii penale în dosarul „Mită la CFR”. Pe de altă parte, într-un alt dosar, fostul ministru de Finanțe, Darius Vâlcov a obținut tot la ÎCCJ reducerea pedepsei cu un an.
19:30
„Povești între două instrumente” la Filarmonica Oradea cu violoncelistul Octavian Lup și pianista Aurelia Vișovan # Bihoreanul
Recitalul „Povești între două instrumente” îi aduce joi în fața publicului pe renumitul Octavian Lup și pe multipremiata Aurelia Vișovan. Cei doi artiști vor interpreta pe scena Filarmonicii diverse lucrări, variațiuni sau sonate scrise pentru violoncel și pian de compozitorii J.S. Bach, G.F. Händel, R. Schumann, D. Shostakovich și W.A. Mozart.
18:40
A reținut taxele de la angajaţi, dar nu le-a virat statului: administratorul unei firme din Oradea, urmărit penal # Bihoreanul
Un bărbat de 60 de ani, din Oradea, administrator al unei societăți comerciale specializate în valorificarea deșeurilor din reciclare, a fost pus sub urmărire penală pentru evaziune fiscală, marţi, fiind acuzat că a reţinut de la angajaţi impozitul pe veniturile din salarii, contribuțiile de asigurări sociale și de sănătate, precum și fondul pentru mediu, dar nu le-a virat la bugetul de stat, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 200.000 lei.
18:20
Thomas Anders de la Modern Talking & Band, anunță un show extraordinar la Oradea Arena: „România are un public minunat” (VIDEO) # Bihoreanul
Unul dintre cei mai iubiți artiști ai muzicii pop internaționale, Thomas Anders, vocea inconfundabilă a trupei Modern Talking, ce a scris istorie în anii ’80 și ’90, cu hituri care au devenit imnuri pentru generații, vine pentru prima dată la Oradea Arena, pe 15 noiembrie 2025, pentru un concert de excepție alături de trupa sa.
17:50
Reacție oficială a fraților Ioan și Viorel Micula: Cercetările vor confirma corectitudinea activităților noastre # Bihoreanul
La o zi după percheziţiile declanşate de Parchetul General la sediile şi punctele de lucru ale unor firme din grupul European Food and Drinks Group, pentru suspiciuni de evaziune fiscală şi delapidare, fraţii Ioan şi Viorel Micula au transmis prima reacţie oficială în care susţin că vor demonstra fără dificultate caracterul legal al tranzacţiilor investigate, reluând totodată argumentele privind litigiul internaţional câştigat împotriva statului român.
17:20
Au ajuns la jumătate. Constructorii vor amenaja peste iarnă noul corp al Pieţei Cetate, care va avea parcare subterană (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Lucrările de amenajare a celui de-al doilea corp al Pieţei Cetate din Oradea sunt realizate în proporţie de 51%. Constructorii lucrează la amenajarea pereţilor exteriori şi a acoperişului viitoarei clădiri pentru a putea lucra în interior pe perioada iernii. Clădirea va avea în subteran o parcare cu 161 de locuri, la parter, mese şi spaţii de vânzare pentru piaţă, iar la nivelul superior o zonă administrativă cu săli de instruire şi un spaţiu tehnic. Lucrările au termen de finalizare în februarie 2026.
16:30
Doi cățeluși blocaţi într-un tub de canalizare au fost salvați de pompierii din Bihor (FOTO) # Bihoreanul
Doi pui de câine au fost salvaţi marţi de pompierii din Beiuş, după ce au rămas blocaţi într-o reţea de canalizare din localitatea Prisaca, comuna Uileacu de Beiuş. Operaţiunea, una atipică, a durat mai bine de două ore.
16:20
Rezultate deosebite pentru tinerii judoka orădeni de la LPS - Champions la Cupa Unio de la Satu Mare, unde au ocupat locul 3 pe echipe (FOTO) # Bihoreanul
Tinerii judoka de la LPS – Champions Oradea au avut evoluţii foarte bune la ediţia din acest an a Cupei Unio de la Satu Mare, acolo unde peste 300 de sportivi din trei ţări s-au întrecut într-un adevărat festival sportiv. Orădenii s-au prezentat foarte bine la acest concurs, iar la final, după rezultatele obţinute la individual, au ajuns să ocupe locul 3 în ierarhia cluburilor participante.
16:00
Renovezi sau construiești? Primăria Oradea anunță noi reguli pentru debarasarea deșeurilor # Bihoreanul
Consiliul Local al Oradiei a aprobat noi reguli pentru gestionarea deșeurilor din construcții și demolări. Orădenii care au astfel de deșeuri vor trebui să completeze o declarație privind gestionarea lor, prin care se obligă să le predea unor firme autorizate pentru colectarea și tratarea lor.
15:30
„Nu am fugit nicăieri” – Reacţia magnatului Ioan Micula după percheziţiile de la European Food & Drinks # Bihoreanul
„Nu am fugit nicăieri. I-am primit pe poliţişti, le-am deschis toate uşile, au luat tot ce au cerut”, a declarat marți, contactat de BIHOREANUL, omul de afaceri Ioan Micula, solicitat să-şi prezinte punctul de vedere legat de ancheta pornită de Parchetul General la firmele din grupul European Food & Drinks, pentru suspiciuni de evaziune fiscală şi delapidare. Presa centrală scria că frații Ioan și Viorel Micula ar fi plecat din țară, însă magnatul anunță că nu e așa.
15:00
Cu doi orădeni în echipă, România a luat argintul la Campionatul mondial de pescuit urban, ținut în America (FOTO) # Bihoreanul
România este vicecampioană mondială la pescuit urban. Echipa reprezentativă a țării s-a întors cu medaliile de argint din America, țara care a găzduit concursul, iar printre componenții lotului se numără și doi pescari orădeni: Marian Potioc și Attila Kerekes.
