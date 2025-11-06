NEPI Rockcastle, grup cu un portofoliu de peste 8 mld.euro, prezent şi în România, îl numeşte pe Marek Noetzel în funcţia de CEO, începând cu 1 aprilie 2026
Ziarul Financiar, 6 noiembrie 2025 11:00
NEPI Rockcastle, grup cu un portofoliu de peste 8 mld.euro, prezent şi în România, îl numeşte pe Marek Noetzel în funcţia de CEO, începând cu 1 aprilie 2026
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 30 minute
11:00
11:00
Electroputere VFU Paşcani, la a treia decizie favorabilă din partea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, pentru a furniza tramvaie în Bucureşti. „După 5 ani în care Societatea de Transport Bucureşti a refuzat semnarea contractului, au încercat conducă la încheierea acestuia” # Ziarul Financiar
Acum o oră
10:45
10:45
10:30
Acum 2 ore
10:15
Statul, prin Hidroelectrica, a reuşit să facă ce nu au făcut furnizorii privaţi de energie în ani întregi de piaţă liberă: abia după ce Hidroelectrica a devenit liderul sectorului, PPC, E.ON şi Electrica Furnizare se bat în oferte de preţ # Ziarul Financiar
„Hidroelectrica a depăşit pragul de 1 milion de clienţi casnici şi non-casnici pe piaţa de furnizare către consumatorul final. Acest moment marchează o etapă simbolică în evoluţia companiei, care a intrat pe segmentul de furnizare directă în anul 2020, devenind în scurt timp unul dintre cei mai importanţi actori din domeniu“, au comunicat reprezentanţii companiei la începutul acestei săptămâni.
10:15
10:15
10:15
10:00
10:00
09:45
Andrea Sironi, preşedinte CA, Generali Group: Grupul Generali este foarte dedicat României, operaţiunilor de aici, oamenilor de aici. Şi, bineînţeles, considerăm că aceasta este o zonă cu un potenţial semnificativ de creştere şi ne vom dedica acestei creşteri în viitor # Ziarul Financiar
Grupul Generali este foarte dedicat României, operaţiunilor de aici, oamenilor de aici. Şi, bineînţeles, considerăm că aceasta este o zonă cu un potenţial semnificativ de creştere şi ne vom dedica acestei creşteri în viitor, a fost mesajul principal al lui Andrea Sironi, preşedintele Consiliului de administraţie al grupului italian Generali.
09:45
Acum 4 ore
09:15
Iulian Anghel, ZF: România are cele mai reduse venituri fiscale din Uniunea Europeană. Şi cel mai mare deficit bugetar. Cine sunt de vină, veniturile sau cheltuielile? # Ziarul Financiar
Datele Eurostat, oficiul de statistică al UE, arată că România are cele mai mici venituri fiscale din UE (cu excepţia Irlandei, un paradis fiscal care-şi obţine veniturile bugetare din surse îndoielnice). România a avut venituri fiscale de 28,8% din PIB în 2024.
09:15
09:15
Gen Z Agenda: AIESEC, cea mai mare organizaţie studenţească din lume, lansează Heding for the Future, un maraton de 4 săptămâni despre cariera ta. Ce trebuie să faci? # Ziarul Financiar
AIESEC Bucureşti, parte din AIESEC, cea mai mare organizaţie studenţească din lume, organizează în perioada 10 noiembrie – 8 decembrie cea de-a opta ediţie a evenimentului Heading for the Future, proiect dedicat studenţilor sau absolvenţilor aflaţi în căutarea unui loc de muncă.
08:45
Urmează ZF HR Conference 2025: Bugete, oameni şi eficienţă. De la presiune la progres – cum construim organizaţii puternice în 2026. Cum arată piaţa muncii la final de 2025 şi cum îşi pregătesc companiile bugetele, echipele şi strategiile pentru 2026? # Ziarul Financiar
Ziarul Financiar organizează, pe 13 noiembrie 2025, cea de-a cincea ediţie a ZF HR Conference, eveniment devenit deja o tradiţie a toamnei pentru liderii de resurse umane, consultanţi şi specialişti în recrutare.
08:15
ZF IT Generation. Daniela Dobre, CEO, Green Environment Support - care a dezvoltat aplicaţia E-GES: Aplicaţia e folosită de 10% dintre clienţii noştri pentru automatizarea evidenţei deşeurilor # Ziarul Financiar
Green Environment Support, companie românească de consultanţă în domeniul protecţiei mediului, a lansat o aplicaţie digitală, numită E-GES, care îşi propune să reducă cu până la 85% costurile de management al deşeurilor. După trei ani de testare internă, soluţia este pusă la dispoziţia altor companii care vor să-şi eficientizeze procesele de raportare şi reciclare.
08:00
Socep Constanţa, operator portuar listat sub simbolul SOCP la Bursa de Valori Bucureşti, unde afişează o capitalizare de peste 1 mld. lei, a solicitat completarea ordinii de zi a adunării generale a acţionarilor din 3 decembrie cu alocarea unor dividende în valoare de 70 mil. lei din profitul nerepartizat.
07:45
Ştefan Maxian, RBI: Bursa de la Bucureşti are potenţial pentru un val de IPO-uri, însă oferta trebuie diversificată. „Ca să cumpăr povestea României, este nevoie de mai multe companii de consum listate“ # Ziarul Financiar
Piaţa românească de capital este pregătită să absoarbă mai multe listări, însă lipsa ofertelor noi rămâne principalul obstacol într-o piaţă capabilă să atragă un număr tot mai mare de investitori, consideră Ştefan Maxian, CFA, director equity capital markets în cadrul Raiffeisen Bank International.
Acum 6 ore
07:15
Bursă. NN Pensii şi BERD au cumpărat aproape jumătate din acţiunile scoase la vânzare de Cris-Tim pe tranşa instituţionalilor. Fondul de pensii are acum 7,6% din companie pentru 100 mil. lei, iar BERD 5,01%. Familia Timiş, 65%, iar retailul 6,6% # Ziarul Financiar
NN Pensii şi Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), printre cei mai mari investitori instituţionali din România, primul fiind cel mai mare fond de pensii private iar celălalt unul dintre cei mai vechi susţinători ai economiei private, au subscris 10,2 milioane de acţiuni în oferta de listare a Cris-Tim (CFH) pentru aproximativ 168 mil. lei.
07:15
07:15
07:15
Bursă. Daniel Dines de la UiPath a vândut toate acţiunile pe care le avea pe Ice Vulcan şi a început vânzările directe de acţiuni: tranzacţii de 13 mil. dolari în ultima lună # Ziarul Financiar
Daniel Dines, cofondator şi CEO al companiei UiPath, producător de roboţi software cu rădăcini româneşti, a continuat în ultima perioadă să vândă acţiuni ale companiei listate pe bursa din New York, ajungând la un total de circa 13 milioane de dolari încasări în ultima lună, potrivit calculelor ZF bazate pe date publice raportate către autoritatea de reglementare din SUA (SEC). Cumpărători au fost investitori ai UiPath.
06:15
ZF Live. Iulia Stănescu, fondator, EchipadeDigital: Un buget lunar de cel puţin 500 de euro este necesar pentru a construi imaginea unui brand # Ziarul Financiar
Construirea unei prezenţe solide în social media este o investiţie strategică. Însă bugetele trebuie calibrate realist, spune Iulia Stănescu, fondatoarea agenţiei EchipadeDigital, care lucrează cu antreprenori mici şi mijlocii din diverse industrii.
Acum 12 ore
00:15
Ediţie specială Afaceri de la Zero susţinută de 5 to go. De la Work and Travel la antreprenoriat sau cum a devenit Andrei Bălan proprietar de cafenea sub umbrela 5 to go # Ziarul Financiar
Cu banii câştigaţi în America prin programul Work and Travel, Andrei Bălan a revenit în Slobozia şi după un research a decis să devină antreprenor alături de 5 to go. De la prima cafenea deschisă în 2022, Andrei a ajuns la trei unităţi, iar alături de el, dincolo de 5 to go, stă Andreea Soceanu, partenera lui de viaţă şi de business.
00:15
Urmează Gala ZF 2025, luni, 17 noiembrie. Enrico Letta, invitatul special al evenimentului: Securitatea trebuie abordată într-o dimensiune cuprinzătoare şi trebuie să influenţeze politicile din domeniul energiei, financiar, al ameninţărilor cibernetice, alegerile privitoare la infrastructură, conectivitate, spaţiu, sănătate şi tehnologie # Ziarul Financiar
Pe lângă tranziţie şi extindere, a treia direcţie strategică majoră a UE pentru următorul deceniu are legătură cu provocarea securităţii. Războiul de agresiune al lui Vladimir Putin împotriva Ucrainei a schimbat cursul istoriei şi a remodelat destinul Europei.
00:15
Zdenek Romanek, CEO, Raiffeisen Bank: Tema fraudelor financiare online este un subiect destul de mare. Vrem să investim în soluţii digitale, dar şi să educăm clienţii pentru a folosi toate instrumentele digitale financiare disponibile # Ziarul Financiar
Tema fraudelor financiare online este un subiect destul de mare, iar Raiffeisen urmăreşte să investească în soluţii digitale, dar în acelaşi timp să educe clienţii pentru a folosi toate instrumentele digitale financiare disponibile, după cum a spus Zdenek Romanek, CEO, Raiffeisen Bank România, în cadrul unei conferinţe organizate la Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori din ASE.
00:15
Ambiţia Comisiei Europene: trenurile anului 2040 să lege în şase ore Bucureşti de Sofia şi Budapesta, faţă de 10-15 ore în prezent # Ziarul Financiar
Comisia Europeană a lansat un plan ambiţios pentru dezvoltarea reţelei feroviare de mare viteză, ce prevede călătorii mai rapide şi investiţii strategice până în 2040. Astfel că trenurile „viitorului” ar trebui să lege Bucureştiul de Sofia în şase ore, în loc de 10 ore în prezent. Tot şase ore ar fi prevăzute pentru Bucureşti-Budapesta, faţă de 15 ore acum.
00:15
ZF Agropower. Dan Corbuţ, fondatorul Agroind Cauaceu, care exploatează 3.500 de hectare în Bihor: Suprafaţa cultivată cu rapiţă a crescut cu 10-15% în judeţ acest an, dar fermierii nu se despart de porumb. Chiar dacă arşiţa din vară a redus recolta de porumb, rămâne cea mai profitabilă cultură într-un an normal # Ziarul Financiar
În ultimii doi ani, pe fondul arşiţei care a afectat puternic cultura de porumb, producţiile naţionale au ajuns la minime istorice pentru ultimii 15 ani, de circa 7 milioane de tone anul trecut şi o estimare de 6 milioane de tone pentru 2025. În acest context, mulţi fermieri din România au ales să reducă suprafeţele cultivate cu porumb, considerând că riscul climatic este prea mare.
00:15
TE SIMŢI MAI BINE…, un proiect susţinut de MedLife. Cum arată well-beingul în domeniul aviaţiei? „Masca de oxigen“ se pune mai întâi liderilor # Ziarul Financiar
„În situaţia puţin probabilă a depresurizării cabinei, părintele trebuie să-şi pună primul masca de oxigen, apoi o va pune copilului. Pare contraintuitiv, dar e singura variantă corectă. Aşa este şi într-un mediu organizaţional: noi trebuie să respirăm primii ca să-i putem ajuta pe ceilalţi“, descrie Alina Şerban, human resourcesc manager, Menzies Aviation România, necesitatea atenţiei faţă de cei care conduc echipele din cadrul companiei pe care ea o reprezintă.
00:15
ZF 15 minute cu un antreprenor. Laura Sardescu, cofondatoare, Neakaisa.ro: Noi ne adresăm clienţilor cu venituri peste medie, dar am remarcat anul acesta că cererea s-a dus înspre produsele cu preţuri mai mici # Ziarul Financiar
Migrarea clienţilor către produse mai ieftine reprezintă un efect al scăderii puterii de cumpărare, fenomen cu care se confruntă România astăzi. Neakaisa.ro, magazin online specializat în comercializarea de obiecte sanitare, se adresează clienţilor cu venituri peste medie. În ultima perioadă însă, cererea s-a dus foarte mult înspre produsele cu preţuri mai mici.
00:15
Moştenitorul unui business în reciclare: Antreprenorul român nu ştie să delege, să fie doar manager. El ştie să facă # Ziarul Financiar
Andrei Teletin conduce astăzi firma Cromeet, activă în domeniul colectării şi procesării de deşeuri, fiind reprezentantul celei de-a doua generaţii a familiei care deţine businessul.
00:15
Bursă. Daniel Dines de la UiPath a vândut toate acţiunile pe care le avea pe Ice Vulcan şi a început vânzările directe de acţiuni. 13 milioane de dolari, încasări în ultima lună # Ziarul Financiar
Daniel Dines, cofondator şi CEO al companiei UiPath, producător de roboţi software cu rădăcini româneşti, a continuat în ultima perioadă să vândă acţiuni ale companiei listate pe bursa din New York, ajungând la un total de circa 13 milioane de dolari încasări în ultima lună
00:15
Ovidiu Şandor, fondatorul ISHO: Când vom fi terminat ISHO la Timişoara, investiţia va fi depăşit 200 mil. euro. Mai e loc de dezvoltare în România, oferta e insuficientă, iar accesibilitatea e mai bună decât în Europa # Ziarul Financiar
Omul de afaceri Ovidiu Şandor, unul dintre cei mai puternici antreprenori din Timişoara, vede în continuare potenţial de dezvoltare pentru economia României şi se uită să investească chiar el dincolo de oraşul de pe Bega.
00:15
Antreprenori locali. Farmacia Tei pune anul viitor pe harta expansiunii farmacii noi în Focşani, Ploieşti, Timişoara, Galaţi şi Cluj-Napoca # Ziarul Financiar
Farmacia Tei, una dintre cele mai dinamice companii de pe piaţa locală, cu afaceri de 1,4 mld. lei anul trecut, va deschide cinci unităţi noi anul viitor şi caută aproape 200 de angajaţi pentru Foşcani, Ploieşti şi Timişoara.
00:15
România are 56 de companii în Top 500 al celor mai mari jucători din Europa Centrală şi de Est, ocupând locul patru în clasamentul regionalv # Ziarul Financiar
România se clasează pe locul al patrulea în regiune în Top 500 cele mai mari companii din Europa Centrală şi de Est, realizat de Coface, unde este reprezentantă de 56 de companii, cu două mai multe decât în ediţia anterioară.
00:15
Mădălina Teodorescu, director general adjunct al BRD, retail: Am observat o încetinire pe zona creditelor de consum, dar nu este o scădere agresivă. Există o temperare şi în zona creditelor ipotecare. Vedem prudenţă. La plata ratelor, sunt uşoare întârzieri, dar nu este în acest moment nimic îngrijorător # Ziarul Financiar
Creditarea de consum a încetinit, însă nu este o scădere agresivă, şi există o temperare şi în zona creditelor ipotecare, manifestându-se prudenţă şi o reticenţă la creditare, existând şi clienţi care doresc să mai aştepte, după cum a declarat Mădălina Teodorescu, director general adjunct al BRD, responsabil de retail, într-o conferinţă de presă.
00:15
Mesajul-cheie al primei vizite oficiale a lui Mark Rutte la Bucureşti: „România investeşte în NATO, iar NATO investeşte în România“ # Ziarul Financiar
NATO continuă să investească în România, în dezvoltarea industriei de apărare, a fost una dintre concluziile vizitei de la Bucureşti a secretarului general al NATO, Mark Rutte, prima de la preluarea mandatului în fruntea Alianţei Nord-Atlantice.
00:15
00:15
Gen Z. Ce faci cu banii tăi? Un proiect ZF sub umbrela FIT. Internshipul, prima poartă deschisă către viitoarea ta carieră. Cum te ajută experienţa dintr-o companie: „Drumul profesional nu e o linie dreaptă, e cu suişuri şi coborâşuri şi ai nevoie de ghidaj, de mentorat şi de parteneri pentru a-ţi găsi direcţia“ # Ziarul Financiar
Internshipul este prima poartă pe care o deschizi spre lumea ta profesională. Nu e doar un job temporar, nu e doar un badge pe LinkedIn — e primul tău pas real în universul în care vei construi, experimenta, greşi, descoperi şi, cel mai important, te vei cunoaşte pe tine. Nimeni nu îţi va spune cu 100% certitudine ce drum să alegi, dar experienţa pe care o câştigi într-o companie te ajută să îţi clarifici ce-ţi place, ce te motivează şi ce vrei cu adevărat să devii.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Tariq Fancy, investitor, antreprenor şi fost director pentru investiţii sustenabile la BlackRock, într-o discuţie cu ZF: Bula AI şi investiţiile masive în centre de date riscă să fie ineficiente şi neprofitabile. Situaţia se va schimba când lumea îşi va da seama că profiturile nu vin atât de repede pe cât s-ar aştepta # Ziarul Financiar
Investiţiile uriaşe în centre de date şi entuziasmul creat în jurul inteligenţei artificiale riscă să genereze o bulă asemănătoare celei din era dot-com, în vreme ce fondurile sunt cheltuite fără a maximiza eficienţa energetică sau tehnologică, iar aşteptările privind câştigurile rapide par mai degrabă exagerate.
00:15
ZF Live. Iulia Stănescu, fondator, EchipadeDigital: Un buget lunar de cel puţin 500 de euro este necesar pentru a construi imaginea unui brand. Cu 5.000 de euro pe lună poţi deja să creşti comunităţi, să investeşti în engagement şi să faci şi campanii de vânzare # Ziarul Financiar
Construirea unei prezenţe solide în social media este o investiţie strategică. Însă bugetele trebuie calibrate realist, spune Iulia Stănescu, fondatoarea agenţiei EchipadeDigital, care lucrează cu antreprenori mici şi mijlocii din diverse industrii.
5 noiembrie 2025
23:45
23:45
Socialismul începe să scoată capul la suprafaţă în New York: Cum a cucerit necunoscutul Zohran Mamdani cel mai cunoscut oraş al lumii # Ziarul Financiar
Nu cu multă vreme în urmă, Zohran Mamdani, un simplu legislator de stat, se lansa într-o încercare cu slabe şanse de reuşită de a deveni primar al megaoraşului New York, centrul financiar al lumii. „Viaţa în acest oraş nu trebuie să fie atât de grea“, declara acesta într-un video cu care-şi lansa campania.
Acum 24 ore
21:30
20:45
20:45
19:45
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.