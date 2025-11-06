Factual | George Simion a mințit despre blocul dărăpănat „unde stau românii” și cel reabilitat „unde stau migranții”, în Sectorul 6
Buletin de București, 6 noiembrie 2025 14:00
Liderul AUR a postat pe contul său de Facebook o fotografie în care apare împreună cu Anca Alexandrescu, candidată la Primăria Capitalei, între două blocuri din Sectorul 6, unul dărăpănat, altul modernizat. Numai că George Simion a mințit cu privire la cele două clădiri, arată Factual. „În stânga e blocul din sectorul 6 unde locuiesc […] The post Factual | George Simion a mințit despre blocul dărăpănat „unde stau românii” și cel reabilitat „unde stau migranții”, în Sectorul 6 appeared first on Buletin de București.
• • •
Alte ştiri de Buletin de București
Acum 30 minute
14:00
Factual | George Simion a mințit despre blocul dărăpănat „unde stau românii” și cel reabilitat „unde stau migranții”, în Sectorul 6 # Buletin de București
Liderul AUR a postat pe contul său de Facebook o fotografie în care apare împreună cu Anca Alexandrescu, candidată la Primăria Capitalei, între două blocuri din Sectorul 6, unul dărăpănat, altul modernizat. Numai că George Simion a mințit cu privire la cele două clădiri, arată Factual. „În stânga e blocul din sectorul 6 unde locuiesc […] The post Factual | George Simion a mințit despre blocul dărăpănat „unde stau românii” și cel reabilitat „unde stau migranții”, în Sectorul 6 appeared first on Buletin de București.
Acum 4 ore
12:10
În ultimii ani, Străzi Deschise a devenit un pretext numai bun pentru afaceri de partid și pentru instituțiile și firmele controlate de acestea. Proiectul a devenit din ce în ce mai zgomotos cu fiecare nouă ediție. Strada pietonală a fost înțesată de mici evenimente, animatori stradali și concursuri gălăgioase organizate de firme cu puternice conexiuni […] The post INVESTIGAȚIE VIDEO | „Străzi Deschise” pentru afaceri de partid appeared first on Buletin de București.
12:10
Contabil suspectat că a furat 1,2 milioane de lei din conturile a două școli din Sectorul 5 # Buletin de București
Poliția Capitalei a făcut percheziții domiciliare după ce un contabil ar fi furat 1,2 milioane de lei din conturile a două școli din Sectorul 5, pe parcursul a șase ani. „În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 6 noiembrie […] The post Contabil suspectat că a furat 1,2 milioane de lei din conturile a două școli din Sectorul 5 appeared first on Buletin de București.
12:10
Blocaj pe liniile de tramvai 1, 10, 19, 23, 27, 49. Un camion a rupt firele de curent # Buletin de București
STB informează că joi, în jurul orei 11.20, la intersecția străzii Calea Dudești cu Șoseaua Mihai Bravu, un camion a acroșat un fir de la rețeaua electrică de contact a tramvaielor. În cădere, cablul a lovit o persoană de sex feminin aflată în acea zonă, pe trotuar, căreia i-au fost acordate îngrijiri medicale de către […] The post Blocaj pe liniile de tramvai 1, 10, 19, 23, 27, 49. Un camion a rupt firele de curent appeared first on Buletin de București.
Acum 8 ore
07:00
EXCLUSIV | Alstom a pus poprire pe conturile Metrorex. Miza: garniturile care trebuie să circule în Drumul Taberei # Buletin de București
Operatorul reţelei de transport subteran din Capitală se confruntă cu o criză majoră: furnizorul francez Alstom Transport S.A. a instituit poprire pe conturile Metrorex. Decizia vine pe fondul unui conflict deschis legat de furnizarea și punerea în funcțiune a celor 13 trenuri Metropolis, achiziționate în 2020 pentru Magistrala M5 Drumul Taberei – Eroilor. Contractul în […] The post EXCLUSIV | Alstom a pus poprire pe conturile Metrorex. Miza: garniturile care trebuie să circule în Drumul Taberei appeared first on Buletin de București.
Acum 12 ore
06:00
ILFOV | Războiul „Betonului” | Opoziția acuză că noul PUZ pentru un cartier din Bragadiru ar fi în interesul dezvoltatorilor # Buletin de București
Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru un cartier din oraşul Bragadiru a fost aprobat în forma propusă de primarul Lupulescu (PNL), cu voturile consilierilor PNL, USR, PSD și AUR. Patru consilieri PMP au depus patru amendamente, care au fost însă respinse. Ei acuză că documentul a fost adoptat în grabă, fără o dezbatere reală și fără […] The post ILFOV | Războiul „Betonului” | Opoziția acuză că noul PUZ pentru un cartier din Bragadiru ar fi în interesul dezvoltatorilor appeared first on Buletin de București.
04:50
METEO | Vremea se încălzește, în weekend, la București. Joi și vineri temperaturile rămân scăzute # Buletin de București
Vremea rămâne închisă și mai rece joi și vineri, respectiv 6 și 7 noiembrie, în Capitală. În weekend vremea se încălzește. Joi, 6 noiembrie, cerul va fi mai mult noros, temporar va ploua, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 11…12 grade, iar cea minimă de 7…8 grade. Vineri, 7 […] The post METEO | Vremea se încălzește, în weekend, la București. Joi și vineri temperaturile rămân scăzute appeared first on Buletin de București.
04:40
Gusturi de toamna, în Centrul Capitalei. În perioada 7–9 noiembrie 2025, Parcul Izvor găzduiește Festivalul „Dulce de Toamnă”, un eveniment dedicat mâncării tradiționale. Vizitatorii vor putea descoperi delicii culinare din toate colțurile României. Gospodinele din Bucovina vor aduce specialități precum alivenci cu dovleac și mere, poale’n brâu cu dovleac aromat, langoși pufoși, dovleac copt cu […] The post Festivalul „Dulce de Toamnă”, în Parcul Izvor appeared first on Buletin de București.
Acum 24 ore
22:10
ISU intervine astăzi, 5 noiembrie, pe strada Popa Tatu, din Capitală. Echipele de intervenție au fost sesizate ca urmare a unei scurgeri de gaze. A fost identificată o scurgere de gaze la o conductă ce se află în subteran. Au fost efectuate verificări în blocurile învecinate, dar nu au fost identificate valori peste pragul de […] The post Scurgeri de gaze, în centrul Capitalei appeared first on Buletin de București.
18:20
Războiul tramvaielor rusești continuă. STB contestă a doua decizie prin care este obligată să le cumpere | Club feroviar # Buletin de București
Societatea de Transport București a anunțat că va contesta decizia Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), care o obligă să cumpere mijloace de transport în comun de la compania Electroputere VFU Pașcani, scrie Club feroviar. Astfel, războiul tramvaielor rusești continuă. STB a fost obligată de instanță, anul trecut, să cumpere 40 de tramvaie de la […] The post Războiul tramvaielor rusești continuă. STB contestă a doua decizie prin care este obligată să le cumpere | Club feroviar appeared first on Buletin de București.
16:30
Peste 290.000 de persoane au trecut prin altarul Catedralei Naționale. Azi este ultima zi de vizitare # Buletin de București
Peste 290.000 de persoane au trecut pe parcursul a zece zile prin altarul Catedralei Naționale pentru a se închina, a anunțat Agenția Basilica a Patriarhiei Române, miercuri, în ultima zi în care acesta mai poate fi viziat. Miercuri, până la ora 24:00, este ultima zi în care pelerinii mai pot avea acces în altarul lăcașului […] The post Peste 290.000 de persoane au trecut prin altarul Catedralei Naționale. Azi este ultima zi de vizitare appeared first on Buletin de București.
16:20
Consultare publică pentru parcurile din Sectorul 3. Societatea civilă acuză primăria că ține planurile de modernizare la secret # Buletin de București
Cetățenii sunt invitați joi, 6 noiembrie, la o consultare publică despre viitorul a patru parcuri din Sectorul 3: IOR, Pantelimon, Titanii și Gheorghe Petrașcu. În același timp, societatea civilă semnalează că proiectul de modernizare nu este public, astfel încât cetățenii și specialiștii nu pot participa informați la dezbatere. Noi, comunitatea IOR-Titan, vrem un parc verde, […] The post Consultare publică pentru parcurile din Sectorul 3. Societatea civilă acuză primăria că ține planurile de modernizare la secret appeared first on Buletin de București.
15:20
Primăria Capitalei vrea să împrumute până la 26 milioane euro pentru reabilitarea rețelei de apă potabilă și canalizare # Buletin de București
Primăria Capitalei vrea să împrumute la 131,3 milioane de lei, echivalentul a peste 26 milioane de euro, pentru extinderea și reabilitarea rețelei de apă potabilă și canalizare. Creditul ar urma să acopere cheltuielile neeligibile aferente proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în zonele Ghidigeni, Olteniței, Cheile Turzii și Henri Coandă din […] The post Primăria Capitalei vrea să împrumute până la 26 milioane euro pentru reabilitarea rețelei de apă potabilă și canalizare appeared first on Buletin de București.
15:00
Sector 1 | Ambulanța Socială oferă servicii medicale la domiciliu pentru persoanele vulnerabile. Cum pot fi accesate # Buletin de București
Prin serviciul Ambulanța Socială, Primăria Sectorului 1 pune la dispoziția cetățenilor un sistem complet de îngrijiri medicale și sociale la domiciliu, prin Complexul Multifuncțional Caraiman. Pot beneficia de aceste servicii în special persoanele care se deplasează greu care nu se pot deplasa deloc, dar care au nevoie de asistență medicală, supraveghere și sprijin la domiciliu. […] The post Sector 1 | Ambulanța Socială oferă servicii medicale la domiciliu pentru persoanele vulnerabile. Cum pot fi accesate appeared first on Buletin de București.
Ieri
13:10
Percheziții la Ministerul Sănătății. Mai mulți medici sunt suspectați că și-au echivalat ilegal rezidențiatul # Buletin de București
Autoritățile au efectuat miercuri, 5 noiembrie, 14 percheziții la sediul Ministerului Sănătății și la locuințele unor medici suspectați că și-au echivalat ilegal rezidențiatul. CITEȘTE ȘI: Tur ghidat prin Pădurea Băneasa: „de la Codrii Vlăsiei și bătăliile lui Vlad Țepeș, la primul zbor al lui Aurel Vlaicu” Medici suspectați că și-au echivalat ilegal rezidențiatul Ancheta vizează […] The post Percheziții la Ministerul Sănătății. Mai mulți medici sunt suspectați că și-au echivalat ilegal rezidențiatul appeared first on Buletin de București.
12:30
Trenurile noi care ar fi trebuit să reducă poluarea la metrou zac în depou. Metrorex le testează suficient de repede | Green Report # Buletin de București
Cele 13 trenuri noi achiziționate de Metrorex de la Alstom, care ar putea să reducă poluarea la metrou, nu pot fi utilizate după mai bine de un an de când prima garnitură a ajuns în România din cauza lipsei programului efectiv de testare, ceea ce întârzie intrarea lor în circulație, potrivit Green Report. Trenurile subterane vor fi puse […] The post Trenurile noi care ar fi trebuit să reducă poluarea la metrou zac în depou. Metrorex le testează suficient de repede | Green Report appeared first on Buletin de București.
12:00
București, Tunari și Corbeanca, cele mai frecvente incidente în rețeaua de distribuție a gazelor # Buletin de București
Zonele cu cele mai frecvente incidente în rețeaua de distribuție a gazelor naturale sunt în localități precum București, Tunari, Corbeanca, Domnești, Sibiu, Cisnădie și Bistrița, conform unei analize realizată de Asociația Energia Inteligentă (AEI), pe baza datelor publice furnizate de operatorii de distribuție. ‘În urma unei analize detaliate a informațiilor publicate de operatorii de rețele […] The post București, Tunari și Corbeanca, cele mai frecvente incidente în rețeaua de distribuție a gazelor appeared first on Buletin de București.
10:10
STB, obligată din nou să cumpere tramvaiele rusești supraevaluate. Societatea anunțase că nu mai vrea. Trebuie să achite 70 de milioane de euro, bani pe care susține că nu îi are # Buletin de București
STB a fost obligată de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) să cumpere tramvaiele rusești de la compania Electroputere Vf, la prețul total de 70 de milioane de lei, scrie Club feroviar. În septembrie, Societatea de Transport București (STB) anunțase că a anulat procedura achiziție a 40 de tramvaie construite în Rusia, invocând […] The post STB, obligată din nou să cumpere tramvaiele rusești supraevaluate. Societatea anunțase că nu mai vrea. Trebuie să achite 70 de milioane de euro, bani pe care susține că nu îi are appeared first on Buletin de București.
08:20
Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) organizează sâmbătă, 15 noiembrie, un nou târg de adopții, la magazinul Animax din centrul comercial Vulcan, Sectorul 5. Evenimentul va avea loc între orele 10:00 și 16:00. Potrivit organizatorilor, 15 câini vor fi disponibili pentru adopție. Sunt vaccinați, deparazitați, microcipați și sterilizați, în funcție de vârstă. Participanții care […] The post ASPA | Târg de adopții căței în Complexul Vulcan din Sectorul 5 appeared first on Buletin de București.
08:10
Tur ghidat prin Pădurea Băneasa: „de la Codrii Vlăsiei și bătăliile lui Vlad Țepeș, la primul zbor al lui Aurel Vlaicu” # Buletin de București
Asociația Parcul Natural București (APNB) organizează un tur ghidat în Pădurea Băneasa, cel mai mare spațiu verde al Capitalei și ultima pădure urbană a Bucureștiului. Explorarea ghidată dedicată iubitorilor de natură și istorie are loc pe 8 noiembrie, de la ora 11:00, cu punct de întâlnire pe Strada Vadul Moldovei 4, la intrarea în Grădina […] The post Tur ghidat prin Pădurea Băneasa: „de la Codrii Vlăsiei și bătăliile lui Vlad Țepeș, la primul zbor al lui Aurel Vlaicu” appeared first on Buletin de București.
07:50
Autostrada Moldovei | „Podul turcilor” pentru E85 de la Buzău, aproape gata. Când se va putea circula de la București la Focșani doar pe A7 # Buletin de București
Progrese la pasajul rutier de pe DN2 (E85), în zona nodului rutier Spătaru, pe lotul 3 se 13,9 km al Autostrăzii A7, segmentul Pietroasele – Buzău. Structura este vitală pentru fluidizarea traficului pe a doua cea mai importantă șosea a țării, dirijat momentan prin soluții provizorii. Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Buzău, a […] The post Autostrada Moldovei | „Podul turcilor” pentru E85 de la Buzău, aproape gata. Când se va putea circula de la București la Focșani doar pe A7 appeared first on Buletin de București.
07:20
Aprovizionare și curierat, interzise la orele de vârf: Cetățenii acuză PMB de lipsă de viziune și populism # Buletin de București
Primăriei Capitalei a inițiat recent un proiect de hotărâre care urmărește ca circulația și staționarea autovehiculelor destinate aprovizionării cu marfă, curieratului și salubrizării să fie interzise la orele de vârf. Intervalele vizate sunt 07:00 – 10:00 și 16:00 – 19:00. Justificarea oficială a acestei inițiative face referire la necesitatea fluidizării traficului intens, afectat de cele […] The post Aprovizionare și curierat, interzise la orele de vârf: Cetățenii acuză PMB de lipsă de viziune și populism appeared first on Buletin de București.
04:40
Expoziția „Lumea loteriei românești: de la afacere la binefacere (1837-1989)” se deschide la Muzeul Național de Istorie a României, pe 6 noiembrie. Vernisajul va avea loc joi începând cu ora 16:00, la sediul muzeului din Calea Victoriei nr. 12, Sector 3, București. Expoziția cuprinde bilete de loterie din perioada 1837-1989, precum și obiecte de patrimoniu […] The post Muzeul Național de Istorie deschide expoziția „Lumea loteriei românești” appeared first on Buletin de București.
4 noiembrie 2025
23:00
Distrigaz Sud anunță că începe refacerea conductei de gaze afectată de explozia din Rahova # Buletin de București
Distrigaz Sud Rețele anunță că încep lucrările pentru refacerea conductei de gaze afectată în urma exploziei din 17 octombrie. După finalizarea reparațiilor, se va relua alimentarea cu gaze naturale pentru blocul 33 de pe Strada Vicina. Inițial, compania anunțase că repornirea gazului pentru acest imobil va fi posibilă doar după finalizarea cercetărilor. Începând cu data […] The post Distrigaz Sud anunță că începe refacerea conductei de gaze afectată de explozia din Rahova appeared first on Buletin de București.
23:00
Primăria Sectorului 5, amendată pentru tăieri de copaci și distrugerea spațiilor verzi | Green Report # Buletin de București
Spațiile verzi din Sectorul 5 s-au diminuat în ultimii doi ani, prin ucrările de amenajare de parcări și trotuare derulate de primăria condusă acum de Vlad Popescu Piedone. Potrivit unui răspuns al Poliției Locale a PMB transmis publicației Green Report, distrugerea spațiilor verzi a avut loc în perioada 1 ianuarie 2024 – 1 octombrie 2025, […] The post Primăria Sectorului 5, amendată pentru tăieri de copaci și distrugerea spațiilor verzi | Green Report appeared first on Buletin de București.
15:30
După 11 zile de pelerinaj, zi și noapte, închinarea credincioșilor în Sfântul Altar al Catedralei Naționale se încheie miercuri, 5 noiembrie 2025, la miezul nopții. Însă, în perioada 6-14 noiembrie, inclusiv, programul Catedralei Naționale se modifică. Va fi deschisă, zilnic, între orele 11:00-19:00. În perioada 15-29 noiembrie, Catedrala Națională va fi închisă pentru continuarea lucrărilor interioare: pictură în mozaic și instalații). Programul Catedralei Naționale, în […] The post Programul de vizitare a Catedralei Naționale, în perioada 6‑14 noiembrie appeared first on Buletin de București.
15:20
Google împlinește 15 ani de prezență oficială în România, după inaugurarea biroului din București în 2010 care a reprezentat punctul de plecare al unei expansiuni treptate, de la servicii de bază la cele bazate pe inteligență artificială, se arată într-un comunicat remis redacţiei. După inaugurarea biroului din Bucureşti, în 2010, prima mișcare vizibilă a fost […] The post Google, 15 ani în România: Birourile de la București adună 400 de oameni appeared first on Buletin de București.
15:00
Au fost scurgeri de gaze, astăzi, 4 noiembrie, la Liceul Theodor Pallady. Distrigaz a identificat probleme la o vană exterioară. Potrivit ISU-Bif, gazul a fost oprit, iar elevii și personalul școlii au fost evacuați. De asemenea, au fost efectuate verificări și în sălile de clasă, dar nu au fost constatate scurgeri de gaz. Nu au […] The post Scurgeri de gaze la Liceul Theodor Pallady. Elevii au fost evacuați appeared first on Buletin de București.
14:30
Distrigaz Sud anunță că încep reparațiile la conducta de gaze afectată de explozia din Rahova # Buletin de București
Distrigaz Sud Rețele anunță că încep lucrările pentru refacerea conductei de gaze, afectată în urma exploziei din 17 octombrie. După finalizarea reparațiilor, se va relua alimentarea cu gaze naturale pentru blocul 33 de pe Strada Vicina. Inițial, compania anunțase că repornirea gazului pentru acest imobil va fi posibilă doar după finalizarea cercetărilor. Începând cu data […] The post Distrigaz Sud anunță că încep reparațiile la conducta de gaze afectată de explozia din Rahova appeared first on Buletin de București.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
Sector 1 | Consiliul Local a reintrodus „taxa de așteptare” a zăpezii: utilajele sunt plătite, chiar dacă nu ninge. Tuță: Ne obligă legea # Buletin de București
Consiliul Local al Sectorului 1 a renunțat în vară la taxa care presupunea plata lunară pentru utilajele de dezăpezire chiar dacă nu ningea. În octombrie, a reintrodus „taxa de așteptare” a zăpezii, invocând faptul că este o obligație impusă de lege. Primăria Sectorului 1 a plătit către Romprest, încă din 15 noiembrie 2024 și până […] The post Sector 1 | Consiliul Local a reintrodus „taxa de așteptare” a zăpezii: utilajele sunt plătite, chiar dacă nu ninge. Tuță: Ne obligă legea appeared first on Buletin de București.
13:10
Traficul este restricționat în mai multe zone din capitală. Se fac lucrări la infrastructura rutieră # Buletin de București
Pe mai multe artere din Capitală, traficul este restricționat. Brigada Rutieră anunță că se fac lucrări la infrastructura stradală. Traficul este restricționat, parțial sau total, în următoarele zone: Pe toată perioada în care traficul este restricționat, șoferii trebuia să circule cu atenție și să respecte semnificația indicatoarelor montate temporar, în aceste zone. CITEȘTE ȘI: Noi […] The post Traficul este restricționat în mai multe zone din capitală. Se fac lucrări la infrastructura rutieră appeared first on Buletin de București.
12:40
Sector 2 | Primăria vrea să plătească 1,5 milioane de euro „taxă de așteptare” a zăpezii. Proiectul este în dezbatere publică # Buletin de București
Primăria Sectorului 2 (PS2) vrea să plătească 7,57 milioane de lei (circa 1,5 milioane de euro) pentru mobilizarea și asigurarea logistică a utilajelor de deszăpezire, așa-numita „taxă de așteptare” a zăpezii, pe care Supercom o va primi chiar și în absența ninsorilor. Potrivit primăriei, suma acoperă costurile cu combustibilul, mentenanța utilajelor, salariile personalului, utilitățile și […] The post Sector 2 | Primăria vrea să plătească 1,5 milioane de euro „taxă de așteptare” a zăpezii. Proiectul este în dezbatere publică appeared first on Buletin de București.
11:10
VIDEO | Accident între un tramvai și un autobuz STB, în Drumul Taberei. 7 persoane au fost transportate la spital # Buletin de București
Marți, 4 noiembrie, s-a produs un accident rutier între un tramvai și un autobuz STB în Drumul Taberei, în Sectorul 6. Câțiva călători au avut nevoie de îngrijiri medicale. Este vorba despre un tramvai al liniei 41, care s-a tamponat cu un autobuz al liniei 168. Acesta din urmă se deplasa în sensul spre Valea […] The post VIDEO | Accident între un tramvai și un autobuz STB, în Drumul Taberei. 7 persoane au fost transportate la spital appeared first on Buletin de București.
09:00
Traficul rutier pe DN1 este din nou afectat de restricții de circulație impuse pentru lucrări. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat că până pe 6 noiembrie 2025, șoferii se vor confrunta cu întârzieri pe sectorul Ploiești-Brașov, în zona localității Comarnic (cartier Posada). Restricțiile sunt active la kilometrul 113 și la kilometrul […] The post Noi restricții pe DN1 București-Brașov, din cauza lucrărilor la carosabil appeared first on Buletin de București.
01:20
Primarul Robert Negoiță nu renunță la planurile de modernizare. Consultare publică pentru IOR și alte trei parcuri din Sectorul 3 # Buletin de București
Cetățenii sunt invitați joi, 6 noiembrie, la o consultare publică despre viitorul a patru parcuri din Sectorul 3: IOR, Pantelimon, Titanii și Gheorghe Petrașcu. Evenimentul va avea loc la Primăria Sectorului 3, începând de la ora 16:30. Invitația vine la scurt timp după ce primarul Robert Negoiță a restras trei proiecte de hotărâre privind modernizarea […] The post Primarul Robert Negoiță nu renunță la planurile de modernizare. Consultare publică pentru IOR și alte trei parcuri din Sectorul 3 appeared first on Buletin de București.
01:00
Prețul apartamentelor din București, cu 70% mai mare în ultimii 6 ani | Analiză Storia # Buletin de București
Prețul apartamentelor din București a crescut cu 70% față de acum 6 ani, arată o analiză realizată de platforma Storia, în octombrie. A fost analizată perioada septembrie 2019 – septembrie 2025. Bucureștiul se află pe locul al patrulea în clasamentul orașelor cu cele mai mari prețuri, după Cluj-Napoca, Constanța și Brașov. Analiza a luat în […] The post Prețul apartamentelor din București, cu 70% mai mare în ultimii 6 ani | Analiză Storia appeared first on Buletin de București.
01:00
Gingerbread Fair revine în grădina Muzeului Antipa, în perioada 22 – 23 noiembrie 2025, cu ateliere și turtă dulce # Buletin de București
În perioada 22 – 23 noiembrie 2025, în București are loc Gingerbread Fair, găzduit în grădina Muzeului de Istorie Naturală „Grigore Antipa“. Evenimentul este unul dedicat sezonului de iarnă, iar vizitatorii vor descoperi, printre altele, produse dulci. Gingerbread Fair, în grădina Muzeului Antipa, pe 22 – 23 noiembrie Gingerbread Fair se va desfășura între orele […] The post Gingerbread Fair revine în grădina Muzeului Antipa, în perioada 22 – 23 noiembrie 2025, cu ateliere și turtă dulce appeared first on Buletin de București.
00:50
Sector 1 | Primăria a dat prea mulți bani către Romprest pentru strângerea gunoiului. Acum îi vrea înapoi. Operatorul de salubritate amenință cu o nouă „criză sanitară” # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 a dat prea mulți bani către Romprest din iulie până în octombrie, în urma unei ajutări a tarifelor pe care a făcut-o la începutul verii și pe care o consideră acum greșită. Astfel, în iulie, Consiliul Local a votat o hotărâre prin care accepta o majorare cu 118,21% a prețurilor pe care […] The post Sector 1 | Primăria a dat prea mulți bani către Romprest pentru strângerea gunoiului. Acum îi vrea înapoi. Operatorul de salubritate amenință cu o nouă „criză sanitară” appeared first on Buletin de București.
3 noiembrie 2025
19:40
Din data de 5 noiembrie 2025, autobuzele liniilor 246, 405, 408 și 472 vo opri pentru preluarea călătorilor și în stația „COMPLEX TITAN”. Acesta este situată pe Bulevardul Theodor Pallady. Stația se află pe Bulevardul Theodor Pallady, pe sensul dinspre rond Anghel Saligny, spre Str. Victor Brauner, comun liniile 619, 627 și 480. CITEȘTE ȘI: Metroul […] The post Stație nouă pentru patru linii STB, pe Bulevardul Theodor Pallady appeared first on Buletin de București.
19:10
În perioada 03.11.2025 – 23.11.2025, se închide relația de deplasare din breteaua adiacentă DN1 către Bd. Dr. Liviu Librescu. Continua lucrările la legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă, Magistrala M6, 2 Mai – Otopeni. Traficul se va desfășura deviat, prin Aleea Privighetorilor – Bd. Alexandru Nasta – Bd. Dr. Liviu Librescu, potrivit […] The post Noi restricții de trafic pe DN1, pentru lucrări la la Magistrala M6 appeared first on Buletin de București.
15:10
ILFOV | Tratamente stomatologice gratuite pentru copii, tineri și vârstnici. Cine poate beneficia de acest sprijin # Buletin de București
În Ilfov, copiii, tinerii și vârstnicii pot beneficia de tratamente stomatologice gratuite. Înscrierile au început chiar de luni, 3 noiembrie, a anunțat Consiliul Județean Ilfov printr-un comunicat. Locuitorii din Ilfov cu venituri reduse pot beneficia de tratamentele stomatologice gratuite, prin programul „Ilfov Zâmbește Senior”, în valoare de până la 4.500 de lei/persoană, în limita locurilor […] The post ILFOV | Tratamente stomatologice gratuite pentru copii, tineri și vârstnici. Cine poate beneficia de acest sprijin appeared first on Buletin de București.
14:40
Alegeri la Primăria Capitalei | Sondaj comandat de PNL: Ciprian Ciucu și Daniel Băluță, pe primele locuri în preferințele bucureștenilor # Buletin de București
Un sondaj comandat de PNL pentru alegerile la Primăria București, care vor avea loc pe 7 decembrie 2025, arată că Ciprian Ciucu (PNL) și Daniel Băluță (PSD) conduc în preferințele respondenților, cu primarul Sectorului 6 pe primul loc. Sondajul a fost realizat de Novel Research, la comanda PNL și obținut de Libertatea, și a fost […] The post Alegeri la Primăria Capitalei | Sondaj comandat de PNL: Ciprian Ciucu și Daniel Băluță, pe primele locuri în preferințele bucureștenilor appeared first on Buletin de București.
12:50
TERMOFICARE | Reparațiile lasă aproape 400 de blocuri și un spital fără apă caldă și căldură. Sectorul 3, cel mai afectat # Buletin de București
În următoarele zile, aproape 400 de blocuri și un spital rămân fără apă caldă și căldură, fiind afectate de lucrările de reparație la rețeaua de termoficare, pe conductele rețelei termice primare. Termoenergetica a anunțat care sunt sectoarele afectate. În funcție de complexitatea fiecărei lucrări, intervențiile au durate diferite de realizare. Sunt vizate de aceste lucrări […] The post TERMOFICARE | Reparațiile lasă aproape 400 de blocuri și un spital fără apă caldă și căldură. Sectorul 3, cel mai afectat appeared first on Buletin de București.
11:10
VIDEO | Rețea de escroci cu bolizi din leasing: Pagubă de 7 milioane de euro și percheziții în București, Ilfov și Iași # Buletin de București
Polițiștii și procurorii din București au făcut percheziții în București, Ilfov și Iași într-un dosar de înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave. Astăzi, 3 noiembrie, procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului […] The post VIDEO | Rețea de escroci cu bolizi din leasing: Pagubă de 7 milioane de euro și percheziții în București, Ilfov și Iași appeared first on Buletin de București.
10:40
Dezvoltare urbană de la Otopeni: Primăria convoacă „ultima întâlnire publică” ca să stabilească prioritățile de investiții pentru următorii 5 ani # Buletin de București
Primăria Orașului Otopeni a lansat o invitație pentru ceea ce numește „ultima întâlnire publică” dedicată finalizării listei de proiecte incluse în Planul de Acțiune al Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) 2024–2030. Anunțul evenimentul apare doar la prima accesare pe site-ul primăriei și este programat pentru ziua de 4 noiembrie 2025, la ora 12:00, la […] The post Dezvoltare urbană de la Otopeni: Primăria convoacă „ultima întâlnire publică” ca să stabilească prioritățile de investiții pentru următorii 5 ani appeared first on Buletin de București.
08:20
BOR, după recitalul de la Catedrala Neamului, pe versurile de Radu Gyr, propagandistul legionarilor: „Nu promovează elemente ale vreunei doctrine politice totalitare” # Buletin de București
Un incident controversat a avut loc zilele trecute în Catedrala Națională, de Ziua Clerului Militar, care stârnit un val de critici la adresa Bisericii Ortodoxe Române (BOR). Corul de copii al Patriarhiei, Tronos Junior, a interpretat o melodie pe versurile poeziei „Avem o țară” atribuită lui Radu Gyr, o figură importantă a Mișcării Legionare. La […] The post BOR, după recitalul de la Catedrala Neamului, pe versurile de Radu Gyr, propagandistul legionarilor: „Nu promovează elemente ale vreunei doctrine politice totalitare” appeared first on Buletin de București.
2 noiembrie 2025
20:00
Livrator străin, agresat pe o stradă din Popești-Leordeni. Poliția a deschis dosar penal # Buletin de București
Un livrator străin a fost agresat pe o stradă din Popești-Leordeni de un cuplu, în trafic. Incidentul a avut loc sâmbătă, 1 noiembrie. Este vorba despre un tânăr în vârstă de 24 de ani, originar din Sri Lanka, a transmis poliția din Ilfov. În imaginile apărute pe rețelele sociale, se poate vedea cum o tânără […] The post Livrator străin, agresat pe o stradă din Popești-Leordeni. Poliția a deschis dosar penal appeared first on Buletin de București.
18:40
Plângerea de la DIICOT București care l-a scos de sub umbrela financiară a spionajului rus pe Călin Georgescu | Captura.ro # Buletin de București
Secretul ar fi rămas închis în cantonul elvețian Zug, renumit pentru regimul fiscal permisiv și pentru discreția față de beneficiarii firmelor locale, un loc tradițional de operare al caselor de comerț ale oligarhilor ruși, scriu jurnaliștii de la Captura.ro Totuși, în vara anului 2023, politicianul suveranist Călin Georgescu a fost acuzat printr-o plângere la DIICOT […] The post Plângerea de la DIICOT București care l-a scos de sub umbrela financiară a spionajului rus pe Călin Georgescu | Captura.ro appeared first on Buletin de București.
18:10
ILFOV | Apa potabilă va fi oprită luni, 3 noiembrie, în Balotești, pentru lucrări de spălare a conductelor # Buletin de București
Apă Ilfov a anunțat că luni, 3 noiembrie, se reia acțiunea de spălarea a conductelor de apă potabilă în Balotești. Pentru o bună desfășurare a acestei operațiuni, furnizarea apei în localitate va fi întreruptă în intervalul orar 08:00 – 17:00. Sunt vizate străzile I.C. Brătianu (partea dreaptă spre Spitalul SRI), Privighetorilor și străzile adiacente acestora, […] The post ILFOV | Apa potabilă va fi oprită luni, 3 noiembrie, în Balotești, pentru lucrări de spălare a conductelor appeared first on Buletin de București.
17:10
EDITORIAL | „Covorul galben”, unde nu credeam că-mi voi întâlni unul dintre actorii preferați # Buletin de București
Nu mi-aș fi imaginat că Sala Palatului va fi locul unde îmi voi vedea unul dintre actorii preferați, pe un covor galben, în orașul în care cel mai des vedem praf, trafic și proteste. Cravata galbenă, filmul despre viața dirijorului Sergiu Celibidache, a avut premiera sâmbătă seară. Pe covorul galben (da, nu roșu, pentru că […] The post EDITORIAL | „Covorul galben”, unde nu credeam că-mi voi întâlni unul dintre actorii preferați appeared first on Buletin de București.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.