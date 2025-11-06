Dubă care transporta români spre țară, oprită de polițiști în...
StiriDiaspora.ro, 6 noiembrie 2025 14:10
Dubă care transporta români spre țară, oprită de polițiști în...
• • •
Alte ştiri de StiriDiaspora.ro
Acum 30 minute
14:10
Dubă care transporta români spre țară, oprită de polițiști în...
Acum 2 ore
13:10
O angajată de la o firmă de salubrizare din Arad a cheltuit toți...
13:00
Horoscop 7 noiembrie 2025: Ziua portalului interior și a...
Acum 4 ore
11:50
Dani Mocanu, condamnat la 4 ani de închisoare cu executare....
Acum 6 ore
09:10
Mesaj batjocoritor al Rusiei în timp ce salvatorii încercau să-l...
08:40
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, interviul zilei
Acum 8 ore
08:20
Peste 300 de percheziții au loc în această dimineață. Mascații au...
Acum 24 ore
20:00
Când va fi gata Autostrada Moldovei? Ce mai pregătește Ministerul...
18:10
Horoscop 6 noiembrie 2025: Scorpionii sunt în centrul atenției,...
18:00
Ceartă între PSD-iști. Nici vorbă de "restricții". Dragnea spune că...
17:20
Un zidar din Spania care a suferit un atac de cord a fost concediat...
16:20
Șeful NATO, vizită în România. Nicușor Dan: "Țara e protejată de...
15:10
Lovitură pentru românii din Italia: Mulți dintre ei nu vor mai...
Ieri
14:20
Rețeaua EURES: 324 de locuri de muncă pentru români în Spațiul...
13:40
Hagi, mesaj emoționant după moartea lui Emeric Ienei: "Vei fi mereu...
13:00
Soția lui Octav Stroici, primul mesaj după moartea românului:...
12:00
A murit Emeric Ienei. Doliu în fotbalul românesc
11:40
Un austriac a tras cu pistolul spre doi români, enervat că au...
11:30
Haos în traficul aerian din Belgia. Zeci de zboruri anulate din...
11:10
Incident neobișnuit pe un aeroport din Italia: un pasager a fost...
10:50
CCR amână pentru 12 noiembrie sesizările privind legea referitoare...
10:40
S-a aflat cauza prăbușirii turnului de la Roma. Un posibil act de...
09:10
Descinderi la medici români, acuzați că profesau după ce și-ar fi...
4 noiembrie 2025
23:40
Grindeanu spune că nu s-a luat nicio decizie în şedinţa coaliţiei...
22:40
Aeroportul din Bruxelles şi-a închis spaţiul aerian din cauza...
21:50
El e românul care a murit înjunghiat în Dublin. Victor avea doar 23...
21:00
Jaf spectaculos în portul Anvers: Cum a furat o bandă de români 14...
20:20
Germania suplimentează cu 3 miliarde de euro ajutorul pentru Ucraina
19:30
10 români au furat cupru de 80.000 de euro, în Spania, în câteva...
18:20
Bărbat condamnat în Belgia pentru tentativă de omor, arestat...
17:50
Fostul vicepreședinte american Dick Cheney a murit la vârsta de 84...
17:10
Scurgere de gaz lângă Liceul Tehnologic „Theodor Pallady” din...
16:50
Doctoriță româncă, găsită carbonizată în Franța. Fiul ei de 22 de...
16:10
Primarul Romei declară o zi de doliu după decesul lui Octav Stroici
15:50
Un parlamentar din Germania s-a trezit în toiul nopții cu mașina...
15:10
Concedieri masive în Germania. O mare firmă anunță că dă angajați...
14:40
Ultimele cuvinte ale românului din Italia prins sub dărâmături. Ce...
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
Gestul lipsit de respect față de Octav Stroici făcut de presa...
12:20
Giorgia Meloni, mesaj emoționant după moartea românului Octav...
10:00
Octav Stroici, muncitorul român scos de sub dărâmături după 11 ore,...
09:50
Ucraina a ales cele două orașe europene unde va deschide sedii...
08:40
Nicușor Dan, primul mesaj după moartea românului prins sub...
3 noiembrie 2025
23:50
Muncitorul român care a stat ore întregi sub dărâmături, la Roma, a...
22:50
Premierul Meloni, mesaj emoționant despre muncitorul român prins...
22:20
Merz spune că războiul civil în Siria s-a terminat, iar sirienii nu...
21:30
Muncitor român, prins sub dărâmături în centrul Romei. Echipele de...
19:50
Un român a plecat la muncă în Italia și a dispărut fără urmă....
18:50
Șofer român amendat cu mii de euro în Germania, după un incendiu la...
18:50
Doi români afectați de prăbușirea parțială a turnului medieval din...
17:50
EXCLUSIV - Muncitorul român prins sub dărâmături la Roma a fost...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.