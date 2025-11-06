Atac ucrainean asupra unor instalații importante ale ocupanților ruși.

Veridica.ro, 6 noiembrie 2025 17:00

Au fost vizate o stație de lansare a dronelor, o rafinărie din Rusia și instalații petroliere din Crimeea

Acum 30 minute
17:00
Acum 2 ore
16:20
UE nu a convenit încă asupra unui plan financiar pentru Ucraina Veridica.ro
Comisarul pentru economie a explicat că planul este necesar pentru deblocarea unui nou împrumut FMI
Acum 4 ore
15:10
Rutte spune că NATO a depășit Rusia la producția de muniție Veridica.ro
El avertizează că Alianța trebuie să fie pregătită pentru că Rusia va fi o amenințare și după încheierea războiului din Ucraina
14:50
Alertă aeriană în toată Ucraina Veridica.ro
Avertismentul urmează unui atac rusesc de noapte cu peste 100 de drone
Acum 8 ore
10:10
DEZINFORMARE: Războiul din Transnistria a fost oprit de Rusia Veridica.ro
Conflictul transnistrean, care a izbucnit din cauza persecutării rusofonilor din Moldova, a fost stopat de Rusia, care a căutat mereu soluții politice pentru reglementarea diferendului, afirmă ambasadorul rus la Chișinău, care falsifică, astfel, rolul Rusiei în războiul din 1992.
09:50
Nicușor Dan: Reînarmarea nu este o alegere, ci o necesitate Veridica.ro
Şeful statului a declarat că România este "mai apărată ca oricând și pregătită să-și asume un rol tot mai puternic pe Flancul Estic".
Acum 12 ore
07:40
Plan pentru scoaterea lui Călin Georgescu din ţară Veridica.ro
Fostul candidat pro-rus neagă orice legătură cu persoanele respective.
Acum 24 ore
19:40
Curtea supremă analizează tarifele vamale ale președintelui Trump Veridica.ro
Utilizarea masivă a tarifelor vamale de către Donald Trump în primele nouă luni ale celui de-al doilea mandat a fost aspru pusă sub semnul întrebării în timpul pledoariilor din fața Curții Supreme de miercuri.
19:00
Armata Japoniei intră-n luptă cu urșii Veridica.ro
Japonia a desfășurat miercuri trupe pentru a ajuta la limitarea valului de atacuri ale urșilor care au terorizat locuitorii dintr-o regiune muntoasă din prefectura Akita, în nordul țării.
18:40
Coreea de Nord a desfășurat 10.000 de soldați la granița dintre Rusia și Ucraina Veridica.ro
Conform serviciilor secrete sud-coreene , în prezent există aproximativ 10.000 de soldați nord-coreeni care îndeplinesc funcții de securitate la granița dintre Rusia și Ucraina.
18:30
Putin ordonă reluarea testelor nucleare după comentariile lui Trump Veridica.ro
Președintele rus Vladimir Putin a ordonat miercuri înalților oficiali să prezinte planuri pentru o posibilă reluare a testelor nucleare, un răspuns direct la instrucțiunea surprinzătoare dată de președintele Donald Trump ca SUA să reînceapă testele, pentru prima oară în peste 3 decenii. 
18:10
Shein își suspendă piața din Franța pe fondul controverselor Veridica.ro
Shein a anunțat că își va suspenda piața din Franța după acuzațiile potrivit cărora pe site-ul gigantului de comerț electronic se vindeau păpuși sexuale cu aspect de copil.
18:00
Cum n-o dai! (9)- Orgasm nuclear Veridica.ro
Realizator: Micleușanu M.
Ieri
17:20
Secretarul General al NATO apreciază valoarea României în cadrul Alianței Veridica.ro
Mark Rutte a vorbit și despre unitatea NATO: „în caz de atac, 31 de țări vor veni în apărarea României”.
14:10
BNR atrage atenția cu privire la un document fals ce îi este atribuit Veridica.ro
„BNR nu a emis, semnat sau aprobat un astfel de document și nu deține atribuții legale privind emiterea de avertismente referitoare la acte notariale sau procuri.”
13:30
Şedinţă de criză în Belgia în cazul dronelor suspecte Veridica.ro
Un nou incident a provocat aseară închiderea temporară a spaţiului aerian
13:10
Accident aviatic în Statele Unite soldat cu cel puţin 7 morţi Veridica.ro
Un avion de marfă prăbuşit a declanşat un enorm incendiu
12:30
CCR a amânat sesizările legate de legea privind plata pensiilor private Veridica.ro
Proiectul prevede că pensionarii nu pot retrage, inițial, mai mult de 30% din suma economisită.
12:00
România, printre statele UE cu cel mai mic raport impozite/PIB Veridica.ro
Cele mai mari ponderi ale impozitelor și contribuțiilor sociale sunt în Danemarca, Franța și Belgia.
11:50
Comandamentul NATO de la Sibiu, neafectat de retragerea unei părți a trupelor americane Veridica.ro
HQ MNC-SE continuă să își îndeplinească misiunea de descurajare a oricăror intenții ostile la adresa NATO.
10:50
Un musulman cu origini indiene câştigă în premieră primăria New Yorkului Veridica.ro
Zohran Mamdani autointitulat democrat socialist devine cel mai tânăr primar al metropolei din ultimii 133 de ani
10:30
Sancțiunile occidentale vor continua să erodeze economia Rusiei și după război Veridica.ro
Un armistițiu nu ar readuce pur și simplu lucrurile la normal, deoarece repoziționarea economică a Rusiei către o economie de război și neîncrederea profundă vor complica orice resetare post-conflict.
09:40
PIB-ul individual în România a crescut cu peste 650% de la aderarea la UE Veridica.ro
În aceeași perioadă, puterea de cumpărare a românilor s-a majorat cu peste 120 de procente.
09:00
Astăzi, la București, începe Forumul NATO pentru Industria de Apărare Veridica.ro
Evenimentul facilitează colaborarea directă și continuă între NATO și industria de apărare.
4 noiembrie 2025
20:50
Tetelu face afișul de campanie al Partidului folosind Inteligența Superficială Veridica.ro
Jurnalul lui Tetelu în Ziua 45
20:10
Franța deschide o anchetă penală împotriva TikTok Veridica.ro
Procurorii francezi au deschis o anchetă penală împotriva TikTok pentru nerespectarea măsurilor de protecție a sănătății mintale a copiilor pe platformele sale.
19:10
Italia îl convoacă pe ambasadorul rus la Roma Veridica.ro
Diplomatul a fost chemat de ministerul italian de externe în semn de protest față de ceea ce a numit remarci „vulgare” ale purtătorului de cuvânt al MAE rus.
18:10
Alegeri locale-test în Statele Unite în New York, Virginia and New Jersey Veridica.ro
Președintele Trump susține un democrat la primăria New York-lui, dar nu pe cel favorit în sondaje.
17:50
Donald Trump se va întâlni cu Kim Jong Un Veridica.ro
Serviciile sud-coreene susțin că președintele american și dictatorul comunist s-ar putea întâlni la anul având semnale că liderul de la Phenian și-ar dori acest lucru, după luni de aparent dezinteres.
17:30
Alegeri test pentru agenda lui Donald Trump Veridica.ro
Așa numitele alegeri „off year”, care au loc în anii impari, între cele prezidențiale și cele de la jumătatea mandatului, vor testa reacția electoratuui american după 9 luni cu Donald Trump la Casa Albă.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Zelenski îi cere lui Orban să nu blocheze aderarea Ucrainei la UE Veridica.ro
Comisia Europeană laudă Kievul pentru progrese, dar cere măsuri împotriva corupției.
16:30
Țări musulmane resping orice sistem de tutelă în Gaza Veridica.ro
Turcia afirmă că doar palestinienii trebuie să guverneze în enclavă.
15:50
Zelenski își vizitează trupele în cel mai fierbinte punct al frontului de est Veridica.ro
Oreșul Pokrovsk, asediat de ruși de luni de zile a fost întărit recent cu forțe speciale ucrainene.
15:20
Secretarul general al NATO, vizită de două zile în România Veridica.ro
Mark Rutte se va întâlni, miercuri și joi, cu președintele, premierul, și șefii celor două camere ale Parlamentului României.
15:10
Breaking fake news: Este România în război hibrid cu Rusia? (@TVR1) Veridica.ro
Există argumente în sprijinul afirmației că discursul suveranist servește Kremlinului? Unde se termină libertatea de exprimare și unde începe războiul informațional?
15:00
Fostul vicepreședinte american Dick Cheney a murit la 84 de ani Veridica.ro
Unul din durii politicii republicane, Cheney a fost o figură centrală a campaniei administrației Bush împotriva terorismului.
10:10
MApN a ridicat patru aeronave de la sol, ca urmare a atacurilor Rusiei la nord de Dunăre Veridica.ro
Comandanții misiunilor au avut aprobare pentru angajarea țintelor aeriene, dacă ar fi pătruns în spațiul aerian național.
10:00
FAKE NEWS: Occidentul i-a cerut lui Zelenski să zboare la Moscova și să accepte pacea Veridica.ro
Președintele Ucrainei este forțat de Occident să meargă în Rusia și să accepte condițiile de pace ale Kremlinului, potrivit unei narațiuni false din presa pro-Kremlin.
08:30
Mișcarea „suveranistă” este principala forță din spatele dezinformării din România Veridica.ro
Aceasta este concluzia unui studiu european realizat în acest an.
06:40
Muncitorul român prins sub dărâmăturile turnului prăbuşit din Roma a decedat Veridica.ro
Celălalt muncitor român rănit este conştient şi a fost internat într-un spital din capitala italiană.
06:00
Vânătorul de mine M 271 &#34;Căpitan Constantin Dumitrescu&#34; a ajuns în portul militar Constanţa Veridica.ro
Nava a intrat în serviciul Forțelor Navale Române în luna august.
05:30
AUR o susţine pe Anca Alexandrescu în alegerile parţiale din Capitală Veridica.ro
Ştefan Avramescu va candida, din partea AUR, împotriva fostului premier Marcel Ciolacu, pentru preşedinţia CJ Buzău
3 noiembrie 2025
21:50
Shein deschide un magazin în capitala modei, Paris Veridica.ro
Retailerul online de produse fast-fashion Shein va deschide primul său magazin fizic permanent din lume la Paris săptămâna aceasta, pe fondul indignării politice, al furiei angajaților și al avertismentelor primăriei că acest lucru va afecta imaginea progresistă a capitalei franceze.
20:50
Zelenski și Putin s-ar putea întâlni la summitul G20 de la Johannesburg Veridica.ro
Următoarea oportunitate potențială pentru discuții între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderul rus Vladimir Putin ar putea fi summitul G20, care va avea loc la sfârșitul lunii noiembrie la Johannesburg, potrivit președintelui finlandez Alexander Stubb .
19:50
Fosta șefă a departamentului juridic al armatei israeliene a fost arestată Veridica.ro
Yifat Tomer-Yerushalmi a fost arestată sub acuzația de scurgerea unei înregistrări video care ar fi arătat abuzuri asupra unor deținuți palestinieni.
18:40
Șeful Pentagonului se află în Coreea de Sud Veridica.ro
Pete Hegseth a vizitat zona demilitarizată, la granița cu Coreea de Nord, în contextul în care Washingtonul vrea să redefinească rolul militarilor săi care se află în Coreea de sud.
18:20
Muncitori răniți în urma prăbușirii parțiale a unui turn medieval din Roma Veridica.ro
Un muncitor a fost spitalizat cu răni grave în urma prăbușirii parțiale, luni, a unui turn medieval aflat în renovare în centrul Romei, lângă Colosseum.
17:00
Trump vs. Reagan și jaful de la Luvru Veridica.ro
Breaking Fake News realizează, săptămânal, o selecție a narațiunilor false demontate în presa internațională.
16:50
Aeronavele F-16 de la Centrul de Instruire de la Fetești, în proprietatea României Veridica.ro
Ministrul Apărării a semnat, astăzi, contractul de achiziție cu Țările de Jos, la prețul simbolic de 1 euro.
15:50
Colegiul Medicilor din România a adoptat noul Cod de Deontologie Medicală Veridica.ro
Documentul aduce în atenție principiul medicinei bazate pe dovezi științifice.
