(P) Black Friday la FineStore: reduceri explozive la mii de băuturi premium. Acum e momentul perfect să-ți faci plinul de sărbători!

În funcție de modul în care se uzează o anvelopă, putem afla din timp dacă avem sau nu o problemă la mașină și cât de urgent ar trebui să fie remediată, pentru a limita sau îndepărta efectele negative. Anvelopele reprezintă unul dintre cele mai importante elemente de siguranță ale unui vehicul, iar starea lor influențează […]