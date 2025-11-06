DNA l-a reținut pe omul de afaceri Fănel Bogos. Șeful PNL Vaslui, care l-a dus pe Bogos în audiență la premier, sub control judiciar
Europa Liberă România, 6 noiembrie 2025 18:20
Omul de afaceri vasluian, Fănel Bogos, a fost reținut joi de procurorii anticorupție pentru șantaj și cumpărare de influență în formă continuată după ce a încercat să-l demită, contra cost, pe șeful Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui, care a sancționat fermele controlate de acesta în județ.Șeful PNL Vaslui, Mihai Barbu, a fost plasat sub control judiciar în dosarul în care este anchetat omul de afaceri Fănel Bogos.Presa a scris că Bogos ar fi dat...
• • •
Acum o oră
18:20
Acum 4 ore
16:20
Desant al puterii proruse georgiene. Șapte membri ai opoziției, urmăriți penal alături de fostul președinte. Șase sunt deja în închisoare # Europa Liberă România
Procurorii georgieni au acuzat opt figuri ale opoziției, inclusiv pe fostul președinte Mihail Saakașvili, aflat în închisoare, de complot pentru răsturnarea guvernului și de sprijinire a puterilor străine, fără a le numi care sunt acestea.
15:20
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: Hrănirea urșilor va fi sancționată cu amenzi între 10.000 și 30.000 de lei # Europa Liberă România
Guvernul României a adoptat o ordonanță de urgență care vizează reducerea riscurilor generate de prezența urșilor bruni în localități. Actul normativ vine în condițiile în care autoritățile au semnalat o creșterea semnificativă a prezenței urșilor în zone locuite.
Acum 8 ore
12:30
Peste 315.000 de pelerini au mers la Catedrala Națională după sfințirea picturii bisericești # Europa Liberă România
Aproximativ 315.000 de persoane au trecut prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale, a declarat Adrian Agachi, consilier patriarhal responsabil cu relațiile publice ale Patriarhiei Române, potrivit Agerpres.
12:00
Percheziții la furnizori de energie suspectați de fraudă pentru a crește sumele compensate de la bugetul de stat # Europa Liberă România
Procurori ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și polițiști din Direcției de Investigare a Criminalității Economice din IGPR, au realizat pe 6 noiembrie opt percheziții domiciliare în București, în cadrul „Operațiunii Jupiter 4”.
Acum 12 ore
09:10
Reuniune de securitate de urgență în Belgia, după mai multe incidente cu drone în aeroporturi și la baze militare # Europa Liberă România
Consiliul Național de Securitate al Belgiei va organiza joi o reuniune de urgență, după ce aparițiile mai multor drone deasupra aeroporturilor au obligat autoritățile să suspende temporar traficul aerian și au ridicat serioase îngrijorări legate de securitate, relatează publicațiile belgiene The Brussels Times și Le Soir.Marți seara, sosirile și plecările au fost suspendate timp de câteva ore pe aeroportul internațional din Bruxelles, cel mai aglomerat din Belgia, ceea ce a dus la anularea...
08:10
Lovitură ucraineană asupra orașului Volgograd. Atacuri rusești asupra Harkovului. Armata ucraineană neagă că ar fi încercuită la Pokrovsk # Europa Liberă România
На Харківщині через російську атаку постраждали четверо людей, серед них 10-річна дитина
08:10
Donald Trump îi găzduiește pe liderii din Asia Centrală la un summit despre mineralele rare # Europa Liberă România
După ce a încheiat, în ultimele săptămâni, o serie de acorduri privind mineralele cu Australia, Malaezia, Thailanda și Japonia, președintele american Donald Trump își îndreaptă acum atenția către Asia Centrală, găzduind liderii din regiune la Washington pentru un summit de mare anvergură.Statele din Asia Centrală sunt cunoscute pentru resursele lor extinse de petrol și gaze, dar regiunea deține și rezerve bogate, în mare parte neexploatate, de minerale critice și pământuri rare - elemente...
Acum 24 ore
23:10
Ministerele care scapă de concedieri. 30% din numărul total de posturi din administrația locală ar urma să fie desființate # Europa Liberă România
Partidele de la putere au ajuns la un acord pentru concedierea a aproximativ 13 mii de angajați din primării și consilii județene, transmit stirileprotv.ro.La nivel central se taie 10% din cheltuieli, însă ministerele Apărării, Sănătății și cel de Interne nu vor trimite pe nimeni acasă. În același timp, va fi redus și numărul de parlamentari care din 2028 ar trebui să fie cu 46 mai puțini.30% din numărul total de posturi din administrația locală ar urma să fie desființate de la 1...
Ieri
18:00
Tbilisi acuză UE de interferență politică după raportul critic privind extinderea # Europa Liberă România
Georgia’s government has reacted angrily to a critical assessment from the European Union over the country’s backsliding on democratic reforms on the way to joining the bloc, accusing Brussels of interfering in domestic affairs.
17:00
Situație „extrem de periculoasă” în Pokrovsk, în timp ce Ucraina încearcă să păstreze controlul asupra acestui oraș-cheie # Europa Liberă România
Pokrovsk a devenit un câmp-cheie de luptă în eforturile Rusiei de a captura ce a mai rămas din regiunea Donețk controlată de Ucraina.
15:20
Medici suspectați în România pentru diplome obținute fraudulos în Republica Moldova. Ministerul Sănătății de la Chișinău neagă acuzațiile # Europa Liberă România
Miercuri dimineață, procurorii şi poliţiştii au făcut 14 percheziţii în București și șapte județe ( Argeş, Cluj, Ilfov, Prahova, Satu Mare, Tulcea, Vrancea) într-un dosar care vizează „înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals şi exercitarea fără drept a unei profesiei de medic”. Perchezițiile au vizat și funcționari din Ministerul Sănătății, unde au fost cercetate mai multe birouri.Procurorii spun că 12 persoane vor fi duse la audieri – ar fi vizați 12...
15:00
Rețeaua TikTok, vizată de o anchetă penală în Franța privind promovarea suicidului la tineri # Europa Liberă România
Autoritățile judiciare franceze au deschis o anchetă penală împotriva platformei de social media TikTok, acuzată că prin algoritmii săi ar putea influența comportamentele tinerilor și i-ar putea împinge spre suicid.
15:00
Laureata Premiului Nobel pentru Literatură Herta Müller primește Premiul German pentru Cultură # Europa Liberă România
Scriitoarea de limbă germană și română, originară din România, Herta Müller, laureată a Premiului Nobel pentru Literatură în 2009, va primi Premiul German pentru Cultură, în semn de recunoaștere a realizărilor întregii sale cariere, a anunțat miercuri juriul, citat de dpa.
13:10
Dispută în Congresul SUA privind reducerea numărului de soldați americani din România # Europa Liberă România
Parlamentari republicani și democrați din SUA au criticat dur Pentagonul, acuzându-i pe șefii din Departamentul de Război al SUA că nu îi informează cu privire la decizii majore de politică de apărare, inclusiv cea legată de retragerea unui număr de soldați americani din România, scrie Reuters.
12:50
„Mi-au ucis campionul”. Doliul dintr-un mic oraș iranian se transformă în protest # Europa Liberă România
„Moarte lui Khamenei” au strigat participanții la funeraliile lui Omid Sarlak. Bărbatul de 27 de ani a fost găsit mort după ce a postat pe social media un videoclip care îl înfățișează dând foc unei fotografii a liderului religios suprem, ayatollahul Ali Khamenei.Sute de oameni s-au adunat pe 3 noiembrie la cimitirul din micul oraș iranian Aligudarz. Au vrut să-l onoreze pe Sarlak, a cărui familie și prieteni resping afirmațiile poliției, conform cărora bărbatul s-a sinucis după ce a...
12:30
România traversează o perioadă dificilă pe piața muncii, marcată de concedieri de amploare în prima jumătate a anului. Creșterea prețurilor și scăderea numărului de comenzi i-au determinat pe angajatori să reducă personalul în mai multe domenii, cele mai afectate fiind industria auto și sectorul IT, notează Știrile ProTV.În fabricile de componente auto, sute de angajați au fost anunțați că își vor pierde locurile de muncă, iar în IT, activitățile de suport sunt tot mai des relocate către...
12:10
HotNews: Zeci de procese deschise de procurori DNA și DIICOT prin care cer majorarea salariilor cu 60% # Europa Liberă România
Peste o sută de procurori DNA și DIICOT din București și din alte 13 județe au intentat, începând din 2024, procese împotriva parchetelor unde activează, potrivit datelor de pe portalul instanțelor analizate de HotNews.ro.
11:10
Putin intensifică măsurile de recrutare a rezerviștilor în Rusia, care permit Moscovei să trimită mai rapid rezerviști în zone de luptă # Europa Liberă România
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a aprobat recent două inițiative legislative care extind perioada de recrutare și includerea rezerviștilor în activități pe timp de pace.
09:50
Lupte feroce în orașul Pokrovsk. Civili uciși în Dnipropetrovsk și Harkiv. Vladimir Putin laudă capabilitățile noilor arme rusești # Europa Liberă România
Trupele ruse și ucrainene continuă luptele printre ruinele orașului Pokrovsk, centru logistic și de transport esențial în estul Ucrainei, pe care Moscova încearcă să-l captureze de peste un an. Oficialii armatei ucrainene au anunțat că în oraș au loc lupte feroce și că la Pokrovsk au sosit forțe speciale suplimentare.Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat trupele din sectorul Pokrovsk și zonele învecinate, inclusiv Dobropillia, unde forțele ucrainene desfășoară o...
09:30
Moldova și Ucraina salută laudele de la Bruxelles, dar cer un calendar „clar” al aderării și înlăturarea obstacolelor „artificiale” # Europa Liberă România
Comisia Europeană a lăudat marți R. Moldova și Ucraina pentru progresele din ultimul an, oficialități europene spunând că aderarea lor la UE până în 2030 „este posibilă”. Președinta moldoveană Maia Sandu și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au cerut însă un „calendar clar”.
08:50
Democrații câștigă primele alegeri importante din cel de-al doilea mandat Trump. Zohran Mamdani, primul primar musulman al New York-ului # Europa Liberă România
Partidul Democrat a obținut marți o serie de victorii semnificative în primele alegeri importante de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.
08:10
Curtea Constituțională discută sesizările AUR şi ICCJ privind legea care reglementează plata pensiilor private # Europa Liberă România
Curtea Constituțională a României (CCR) discută astăzi, 5 noiembrie, două sesizări de neconstituționalitate referitoare la Legea privind plata pensiilor private, depuse de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) și de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR).
4 noiembrie 2025
22:00
Un cuplu francez acuzat de spionaj în Iran a fost eliberat după trei ani petrecuți într-o închisoare din Teheran # Europa Liberă România
Cecile Kohler și soțul ei, Jacques Paris, doi cetățeni francezi acuzați de spionaj în Iran și deținuți în închisoarea Evin din Teheran timp de trei ani, au fost eliberați din închisoare, anunță Radio Farda, redacția iraniană a Europei Libere.„O ușurare imensă!”, a anunțat președintele Franței, Emmanuel Macron, într-un mesaj difuzat marți, 4 noiembrie, pe canalul X.„Salut acest prim pas. Dialogul continuă pentru a permite întoarcerea lor în Franța cât mai repede posibil.Lucrăm neobosit...
19:40
Primarul Romei declară miercuri zi de doliu pentru muncitorul român mort după prăbușirea Torre dei Conti # Europa Liberă România
Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a declarat miercuri zi de doliu în capitala italiană în memoria lui Octav Stroici, românul care a murit în urma prăbușirii parțiale a Torre dei Conti, un turn medieval situat lângă Forul Roman și Colosseum, în timpul lucrărilor de restaurare, scrie news.ro.Octav Stroici, în vârstă de 66 de ani, originar din Suceava, era unul dintre muncitorii care lucrau la consolidarea structurii istorice. Salvatorii italieni l-au găsit după 11 ore petrecute sub...
Mai mult de 2 zile în urmă
17:50
Ucraina lansează un atac cu drone cu rază lungă de acțiune asupra unei fabrici petrochimice rusești # Europa Liberă România
Dronele ucrainene au lovit o fabrică petrochimică situată la aproape 1.500 de kilometri în interiorul Rusiei, în dimineața zilei de 4 noiembrie, potrivit autorităților locale.
17:50
Mircea Costea și Sebastian Vlădescu, eliberați din închisoare de ÎCCJ, prin prescripție. Darius Vâlcov, un an de închisoare mai puțin # Europa Liberă România
Mircea Costea, fost director Eximbank și cumnatul lui Mircea Geoană, fostul ministru Sebastian Vlădescu și fostul primar al Slatinei, Darius Vâlcov, au fost eliberați din închisoare.
16:00
Șeful NATO vine în România. Vizita, la o săptămână după ce SUA au anunțat că vor să retragă o parte din militarii de la Kogălniceanu # Europa Liberă România
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine miercuri în prima sa vizită în România de la preluarea funcției de conducere a Alianței. Va avea o întâlnire la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan și va participa joi la Forumul NATO pentru Industria de Apărare. Vizita oficialului NATO are loc în contextul îngrijorărilor privind securitatea pe flancul estic al Alianței după anunțul SUA de reducere a numărului de militari amercani dislocați în zonă.Prima întâlnire a lui Mark Rutte la sosirea...
15:00
Dick Cheney, arhitectul „războiului împotriva terorii” și cel mai influent vicepreședinte modern al SUA, a murit la 84 de ani # Europa Liberă România
Dick Cheney, fost vicepreședinte al Statelor Unite în timpul președinției lui George W. Bush și figură centrală în politica republicană timp de decenii, a decedat marți la vârsta de 84 de ani, conform unui comunicat al familiei sale.
14:00
Patriarhia anunță restrângerea programului de vizitare a Catedralei Naționale, începând din 5 noiembrie # Europa Liberă România
Patriarhia Română a anunțat că accesul 24 de ore din 24 la Catedrala Națională din București, ocazionată de sfințirea picturii lăcașului de cult, se încheie miercuri, 5 noiembrie, la ora 24:00.
12:50
Lituania semnează un memorandum cu Rheinmetall pentru producția de pulberi și muniție de artilerie # Europa Liberă România
Lituania a semnat marți un memorandum cu compania Rheinmetall pentru producția de pulberi militare în țara baltică, a anunțat compania, potrivit Reuters.
12:40
Autoritățile ucrainene au deschis, în premieră, un dosar penal pentru mercenariat în privința unui străin. Suspectul este un cetățean al Republicii Moldova, care ar fi luptat în estul Ucrainei, când făcea parte din gruparea militară privată rusă „Wagner”.
11:50
Traficul de pe aeroportul Cluj-Napoca au fost oprit luni seara după ce unui pilot Ryanair i s-a făcut rău # Europa Liberă România
În seara zilei de 3 noiembrie 2025, traficul aerian pe Aeroportul Internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca a fost suspendat temporar. Un avion Ryanair a oprit pe pistă pentru a permite intervenția de urgență a medicilor, după ce copilotului i s-a făcut rău.
09:30
Atacuri rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Patru avioane de poliție aeriană au fost ridicate din România # Europa Liberă România
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că în noaptea de 3 spre 4 noiembrie, Rusia a realizat două atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. În urma acestor acţiuni, transmite ministerul, au fost observate numeroase explozii pe malul ucrainean.
08:20
Atac ucrainean asupra unei uzine petrochimice rusești. Situație în dinamică în Pokrovsk # Europa Liberă România
Oficialii ruși au anunțat că forțele ucrainene au lansat un atac cu drone care a afectat uzina petrochimică Sterlitamak, situată în regiunea Bașchiria, la aproximativ 1.500 de kilometri distanță de granița cu Ucraina, în Munții Ural.Incidentul a provocat prăbușirea parțială a unei instalații de tratare a apei, însă nu s-au înregistrat victime. Guvernatorul regiunii, Radi Kabirov, a scris pe Telegram că fabrica a continuat să funcționeze fără întreruperi majore. El a precizat că ambele...
07:30
Un muncitor român, scos de sub dărâmăturile unui turn medieval, prăbușit parțial la Roma a murit. Bărbatul a rămas conștient în timpul operațiunii de salvare înainte de a fi spitalizat în stare critică, potrivit autorităților, citate de AFP.
3 noiembrie 2025
21:40
Noi reguli etice pentru medicii români: nu mai au voie să răspândească informații pseudoştiinţifice și nici să își denigreze colegii # Europa Liberă România
Medicii români au un nou Cod de Deontologie Medicală, document fundamental pentru exercitarea profesiei medicale, adoptat luni de Adunarea Generală Naţională a Colegiului Medicilor din România.
18:00
Raportul privind extinderea UE critică Georgia pentru regresul democrației. Ce țări au șanse să adere cel mai repede # Europa Liberă România
The European Union's annual enlargement report will slam Georgia for its backsliding on democratic policies, while generally giving a positive review to Albania, Moldova, Montenegro and Ukraine on their progress toward membership, a copy of the report, seen by RFE/RL, shows.
17:20
România a cumpărat 18 avioane F-16 cu un euro pentru Centrul de instruire de la Fetești # Europa Liberă România
Ministerul Apărării Naționale a semnat luni un contract de achiziție a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon și a echipamentelor aferente de la Guvernul Regatului Țărilor de Jos, informează ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Contractul este în valoare totală de 1 euro fără TVA, spune oficialul român.
16:50
Forțele ruse au lansat aproape 140 de drone și aproximativ 12 rachete într-un atac în noaptea de 2 spre 3 noiembrie, potrivit Kievului. În atac, a fost distrus un hipermarket din Nicolaiev și au fost provocate pagube în 11 zone din întreaga țară.
16:10
Rusia a atacat aerian orașul Pokrovsk, Ucraina susține că infrastructura civilă a fost afectată # Europa Liberă România
Oficialii ucraineni au declarat pe 3 noiembrie că atacurile aeriene rusești au lovit obiective civile ucrainene, ucigând mai multe persoane și avariand grav clădiri rezidențiale, în timp ce Moscova a declarat că a efectuat atacuri masive și trupele sale continuă să avanseze în orașul cheie Pokrovsk.
13:40
Atacuri rusești cu drone asupra Ucrainei: un mort și zeci de răniți. Avans al armatei ruse în Pokrovsk # Europa Liberă România
Зокрема, атака на Боромлянську громаду напередодні пошкодила об’єкт інфраструктури та житлові будинки
12:50
Belgia investighează zboruri de drone deasupra bazei NATO Kleine-Brogel. Incidente similare în Germania # Europa Liberă România
Poliția belgiană investighează survolul unor dronelor deasupra unei baze aeriene militare, a declarat duminică ministrul apărării, Theo Francken. Anunțul vine pe fondul altor evenimente de același fel produse în zone din țară care găzduiesc baze militare.
12:10
Altercații la un protest din Belgrad, după ce mama uneia dintre victimele accidentului din gara Novi Sad a intrat în greva foamei # Europa Liberă România
În timpul unui protest antiguvernamental organizat duminică la Belgrad a avut loc un incident după ce, din direcția grupurilor care susțin guvernul, au fost aruncate obiecte pirotehnice asupra demonstranților. Protestul antiguvernamental fusese organizat în sprijinul Dijanei Hrka, mama uneia dintre cele 16 persoane decedate după prăbușirea unei copertine din gara Novi Sad, în urmă cu un an. Ea a intrat duminică în grevă a foamei.Mijlocul pirotehnic ar fi fost aruncat dintr-un loc aflat...
09:40
Milioane de euro din PNRR risipite: Castelele României se prăbușesc, iar banii europeni se întorc la Bruxelles # Europa Liberă România
România deține o comoară neexploatată de monumente istorice – castele, conace și biserici fortificate – care ar putea atrage milioane de turiști și genera miliarde de euro anual. Totuși, doar 20% dintre aceste obiective se află în stare medie sau bună de conservare, notează Știrile ProTV.Din cele șase castele cuprinse în PNRR, doar unul are șanse să fie renovat în termen. Pentru celelalte, dincolo de problemele apărute în implementare, există riscul ca România să piardă banii.Prin PNRR,...
09:10
Ilie Bolojan amână apariția în Parlament invocând agenda încărcată, inclusiv o întâlnire cu reprezentanții companiei Rheinmetall. # Europa Liberă România
Prim-ministrul Ilie Bolojan a anunțat că nu poate participa luni la dezbaterile din Parlament la care fusese chemat de grupurile PSD și AUR, pe tema retragerii unor contingente de militari americani din România.
08:30
Un cutremur puternic lovește nordul Afganistanului. Bilanț preliminar: 20 de morți și 320 de răniți # Europa Liberă România
Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,3, a lovit nordul Afganistanului în timpul nopții și a provocat moartea a peste 20 de persoane și rănirea a aproximativ 320, potrivit celor mai recente informații publicate de ministerul Sănătății din țară.
08:00
Președintele Donald Trump spune că, deocamdată, SUA nu vor oferi rachete Tomahawk Ucrainei # Europa Liberă România
Președintele american Donald Trump a declarat din nou că nu ia în considerare furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei.
2 noiembrie 2025
18:00
Dumnezeu, Ceaușescu, România | S-a auzit un zgomot cum nu mai auzisem până atunci. Turla s-a prăbușit, iar întunericul s-a umplut de praf # Europa Liberă România
În ultimii ani, tot mai multe voci idealizează epoca lui Nicolae Ceaușescu, invocând „ordinea”, „disciplina”, ba chiar și „credința” unui trecut fals luminos.În realitate, regimul comunist – impus de ocupația sovietică și condus, pe rând, de Gheorghe Gheorghiu-Dej și de Nicolae Ceaușescu – a fost ateu. Ideologia comunistă îl neagă pe Dumnezeu. Impus de tancurile Moscovei, comunismul a interzis simbolurile creștine în spațiul public, a estompat prin toate mijloacele importanța sărbătorilor...
16:20
Burevestnik: racheta nucleară a Rusiei cu rază de acțiune aproape nelimitată și traiectorii de zbor imprevizibile. Aceasta utilizează un reactor nuclear compact care îi permite să rămână în aer timp de ore întregi, zburând la joasă altitudine pentru a evita radarul.
