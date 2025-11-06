Care sunt cele mai noi trenduri pe platformele sociale? Ce va însemna SEO şi paid media în 2026? Ce nu va schimba AI? Urmăriţi ZF Live vineri, 7 noiembrie, de la ora 12.40 cu Steffen Heringhaus, fondator Five Elements Digital
Ziarul Financiar, 6 noiembrie 2025 18:30
Care sunt cele mai noi trenduri pe platformele sociale? Ce va însemna SEO şi paid media în 2026? Ce nu va schimba AI? Urmăriţi ZF Live vineri, 7 noiembrie, de la ora 12.40 cu Steffen Heringhaus, fondator Five Elements Digital
Reţeta Gen Z de milioane: cum au creat trei branduri româneşti cererea pe TikTok şi au început să vândă pe eMAG, fără investiţii de sute de mii de euro # Ziarul Financiar
Trei branduri autohtone, trei produse complet diferite – un ondulator fără căldură, fustiţe create manual care au aplicate luminiţe şi cereale proteice – au în comun o strategie de business care defineşte noua generaţie de tineri antreprenori. În loc să urmeze calea tradiţională, fondatorii OZ Style, Fustiţe cu Luminiţe şi Mr. Iron au demonstrat că se poate construi un business de milioane de lei pornind „de la zero“, folosind intuiţia digitală şi parteneri strategici care să le accelereze creşterea.
Cum se poziţionează companiile din România în topul companiilor din Europa Centrală şi de Est? De ce Polonia, şi chiar Ungaria, au companii mai mari decât România? Urmăriţi ZF Live vineri, 7 noiembrie, ora 12.00 cu Matei Mihăilescu, director Business Information Services, Coface CEE Region # Ziarul Financiar
Ömer Tetik, Banca Transilvania: Avem nevoie de o perioadă de linişte fiscală ca să revină investiţiile, este important să nu avem şocuri interne şi externe. Deşi este o perioadă grea, totuşi România are un potenţial foarte bun şi, odată cu introducerea măsurilor de stimulare a economiei, care sperăm să vină curând, trendul se va inversa, iar optimismul va reveni în piaţă # Ziarul Financiar
Brandul Roshen, deţinut de „regele“ ciocolatei din Ucraina, a deschis în zona Unirii un magazin cu dulciuri, o piaţă unde puţini producători şi-au încercat norocul cu unităţi proprii # Ziarul Financiar
Roshen Retail, companie din grupul , deţinut de familia miliardarului ucrainean Petro Poroşenko, a deschis un magazin în zona Unirii din Capitală, primul de acest fel al productătorului de ciocolată. Roshen a intrat pe piaţa din România în urmă cu zece ani şi a ajuns anul trecut la o cifră de afaceri de 329 milioane de lei (peste 65 mil. euro).
O nouă generaţie de lideri în pregătire: 28 de manageri şi antreprenori încep programul Bucharest Executive MBA # Ziarul Financiar
WU Executive Academy, parte a Universităţii de Economie şi Afaceri din Viena (WU), a lansat o nouă ediţie a programului Bucharest Executive MBA. În acest an, programul reuneşte 28 de profesionişti cu o experienţă medie de 16 ani în business şi 9 ani în roluri de conducere, proveniţi din domenii precum IT & Telecom (31%), producţie şi manufactură (17%) şi finanţe şi bănci (14%).
Interviu ZF. Ovidiu Şandor, fondatorul ISHO demarează o nouă etapă a proiectului imobiliar din oraşul de pe Bega. Este vorba despre o nouă clădire rezidenţială - cea de-a cincea din proiect -, care va cuprinde 87 de apartamente şi care va necesita investiţii de 18 mil. euro # Ziarul Financiar
Omul de afaceri Ovidiu Şandor, unul dintre cei mai puternici antreprenori din Timişoara, spune că există în continuare loc de dezvoltare pe piaţa locală de real-estate, atât acasă, în oraşul de pe Bega, cât şi în alte urbe principale, în frunte cu Bucureştiul. El adaugă că se uită către alte locuri din ţară pentru investiţii, însă afirmă că nu vrea să copieze proiectul mixt ISHO din Timişoara, ci vrea să meargă cu idei adaptate spaţiului.
Coface Top 500 Cele mai mari companii din ECE: România, a doua cea mai importantă economie din regiune, ocupă locul 4, cu 56 de companii în clasament. Firmele româneşti au avut cea mai mare scădere a profitului net din regiune, însă îşi menţin în continuare cele mai mari marje # Ziarul Financiar
România este a doua cea mai importantă economie din regiune, însă această poziţie nu se menţine şi în cazul celor mari mari companii din Europa Centrală şi de Est.
Farmacia Tei şi-a crescut cu 20% afacerile în primele zece luni şi ţinteşte 1,65 mld. lei până la final de an: anul viitor pune pe harta expansiunii farmacii noi în Focşani, Ploieşti, Timişoara, Galaţi şi Cluj-Napoca # Ziarul Financiar
Farmacia Tei, una din cele mai dinamice companii de pe piaţa locală, cu afaceri de 1,4 mld. lei anul trecut, va deschide cinci unităţi noi anul viitor şi caută aproape 200 de angajaţi pentru Foşcani, Ploieşti şi Timişoara.
Interviu ZF. Ömer Tetik, CEO al Băncii Transilvania: Deşi pentru mulţi clienţi este o perioadă grea, totuşi România are un potenţial foarte bun şi, odată cu introducerea măsurilor de stimulare a economiei, care sperăm să vină curând, trendul se va inversa, iar optimismul va reveni în piaţă # Ziarul Financiar
Fraudă cu banii din programul Start-up Nation? Percheziţii la mai multe firme din Bucureşti, într-un dosar cu un prejudiciu estimat la 2,4 milioane de lei # Ziarul Financiar
Poliţiştii şi procurorii fac joi 20 de percheziţii în mai multe judeţe şi în Capitală într-un dosar care vizează obţinerea ilegală de fonduri prin programul Start-up Nation.
Electroputere VFU Paşcani, la a treia decizie favorabilă din partea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, pentru a furniza tramvaie în Bucureşti. „După 5 ani în care Societatea de Transport Bucureşti a refuzat semnarea contractului, au încercat conducă la încheierea acestuia” # Ziarul Financiar
Statul, prin Hidroelectrica, a reuşit să facă ce nu au făcut furnizorii privaţi de energie în ani întregi de piaţă liberă: abia după ce Hidroelectrica a devenit liderul sectorului, PPC, E.ON şi Electrica Furnizare se bat în oferte de preţ # Ziarul Financiar
„Hidroelectrica a depăşit pragul de 1 milion de clienţi casnici şi non-casnici pe piaţa de furnizare către consumatorul final. Acest moment marchează o etapă simbolică în evoluţia companiei, care a intrat pe segmentul de furnizare directă în anul 2020, devenind în scurt timp unul dintre cei mai importanţi actori din domeniu“, au comunicat reprezentanţii companiei la începutul acestei săptămâni.
Andrea Sironi, preşedinte CA, Generali Group: Grupul Generali este foarte dedicat României, operaţiunilor de aici, oamenilor de aici. Şi, bineînţeles, considerăm că aceasta este o zonă cu un potenţial semnificativ de creştere şi ne vom dedica acestei creşteri în viitor # Ziarul Financiar
Grupul Generali este foarte dedicat României, operaţiunilor de aici, oamenilor de aici. Şi, bineînţeles, considerăm că aceasta este o zonă cu un potenţial semnificativ de creştere şi ne vom dedica acestei creşteri în viitor, a fost mesajul principal al lui Andrea Sironi, preşedintele Consiliului de administraţie al grupului italian Generali.
