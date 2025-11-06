Nancy Pelosi, figură emblematică a politicii americane își anunță retragerea
Veridica.ro, 6 noiembrie 2025 18:50
Democrata Pelosi s-a aflat în prima line a confruntării cu președintele republican Donald Trump
Acum 30 minute
18:50
18:40
Statele Unite se pregătesc să stabilească o prezență militară la o bază aeriană din Damasc pentru a facilita încheierea unui pact de securitate pe care Washingtonul îl intermediază între Siria și Israel.
Acum o oră
18:20
Doi parlamentari din partea partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania vor călători săptămâna viitoare în Rusia, fiind criticați de oponenții partidului pentru legăturile acestuia cu Kremlinul și acuzațiile, negate vehement, că acesta ar putea transmite informații militare sensibile.
Acum 2 ore
18:10
Mișcarea de rezistență care se opune Kreminului, Legiunea Libertatea Rusiei, a aruncat în aer mai multe locomotive folosite la transportul de arme și muniții pentru operațiunile militare împotriva Ucrainei.
Acum 4 ore
17:00
Au fost vizate o stație de lansare a dronelor, o rafinărie din Rusia și instalații petroliere din Crimeea
16:20
Comisarul pentru economie a explicat că planul este necesar pentru deblocarea unui nou împrumut FMI
Acum 6 ore
15:10
El avertizează că Alianța trebuie să fie pregătită pentru că Rusia va fi o amenințare și după încheierea războiului din Ucraina
14:50
Avertismentul urmează unui atac rusesc de noapte cu peste 100 de drone
Acum 12 ore
10:10
Conflictul transnistrean, care a izbucnit din cauza persecutării rusofonilor din Moldova, a fost stopat de Rusia, care a căutat mereu soluții politice pentru reglementarea diferendului, afirmă ambasadorul rus la Chișinău, care falsifică, astfel, rolul Rusiei în războiul din 1992.
09:50
Şeful statului a declarat că România este "mai apărată ca oricând și pregătită să-și asume un rol tot mai puternic pe Flancul Estic".
07:40
Fostul candidat pro-rus neagă orice legătură cu persoanele respective.
Acum 24 ore
19:40
Utilizarea masivă a tarifelor vamale de către Donald Trump în primele nouă luni ale celui de-al doilea mandat a fost aspru pusă sub semnul întrebării în timpul pledoariilor din fața Curții Supreme de miercuri.
Ieri
19:00
Japonia a desfășurat miercuri trupe pentru a ajuta la limitarea valului de atacuri ale urșilor care au terorizat locuitorii dintr-o regiune muntoasă din prefectura Akita, în nordul țării.
18:40
Conform serviciilor secrete sud-coreene , în prezent există aproximativ 10.000 de soldați nord-coreeni care îndeplinesc funcții de securitate la granița dintre Rusia și Ucraina.
18:30
Președintele rus Vladimir Putin a ordonat miercuri înalților oficiali să prezinte planuri pentru o posibilă reluare a testelor nucleare, un răspuns direct la instrucțiunea surprinzătoare dată de președintele Donald Trump ca SUA să reînceapă testele, pentru prima oară în peste 3 decenii.
18:10
Shein a anunțat că își va suspenda piața din Franța după acuzațiile potrivit cărora pe site-ul gigantului de comerț electronic se vindeau păpuși sexuale cu aspect de copil.
18:00
Realizator: Micleușanu M.
17:20
Mark Rutte a vorbit și despre unitatea NATO: „în caz de atac, 31 de țări vor veni în apărarea României”.
14:10
„BNR nu a emis, semnat sau aprobat un astfel de document și nu deține atribuții legale privind emiterea de avertismente referitoare la acte notariale sau procuri.”
13:30
Un nou incident a provocat aseară închiderea temporară a spaţiului aerian
13:10
Un avion de marfă prăbuşit a declanşat un enorm incendiu
12:30
Proiectul prevede că pensionarii nu pot retrage, inițial, mai mult de 30% din suma economisită.
12:00
Cele mai mari ponderi ale impozitelor și contribuțiilor sociale sunt în Danemarca, Franța și Belgia.
11:50
Comandamentul NATO de la Sibiu, neafectat de retragerea unei părți a trupelor americane # Veridica.ro
HQ MNC-SE continuă să își îndeplinească misiunea de descurajare a oricăror intenții ostile la adresa NATO.
10:50
Zohran Mamdani autointitulat democrat socialist devine cel mai tânăr primar al metropolei din ultimii 133 de ani
10:30
Un armistițiu nu ar readuce pur și simplu lucrurile la normal, deoarece repoziționarea economică a Rusiei către o economie de război și neîncrederea profundă vor complica orice resetare post-conflict.
09:40
În aceeași perioadă, puterea de cumpărare a românilor s-a majorat cu peste 120 de procente.
09:00
Evenimentul facilitează colaborarea directă și continuă între NATO și industria de apărare.
4 noiembrie 2025
20:50
Jurnalul lui Tetelu în Ziua 45
20:10
Procurorii francezi au deschis o anchetă penală împotriva TikTok pentru nerespectarea măsurilor de protecție a sănătății mintale a copiilor pe platformele sale.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:10
Diplomatul a fost chemat de ministerul italian de externe în semn de protest față de ceea ce a numit remarci „vulgare” ale purtătorului de cuvânt al MAE rus.
18:10
Președintele Trump susține un democrat la primăria New York-lui, dar nu pe cel favorit în sondaje.
17:50
Serviciile sud-coreene susțin că președintele american și dictatorul comunist s-ar putea întâlni la anul având semnale că liderul de la Phenian și-ar dori acest lucru, după luni de aparent dezinteres.
17:30
Așa numitele alegeri „off year”, care au loc în anii impari, între cele prezidențiale și cele de la jumătatea mandatului, vor testa reacția electoratuui american după 9 luni cu Donald Trump la Casa Albă.
17:00
Comisia Europeană laudă Kievul pentru progrese, dar cere măsuri împotriva corupției.
16:30
Turcia afirmă că doar palestinienii trebuie să guverneze în enclavă.
15:50
Oreșul Pokrovsk, asediat de ruși de luni de zile a fost întărit recent cu forțe speciale ucrainene.
15:20
Mark Rutte se va întâlni, miercuri și joi, cu președintele, premierul, și șefii celor două camere ale Parlamentului României.
15:10
Există argumente în sprijinul afirmației că discursul suveranist servește Kremlinului? Unde se termină libertatea de exprimare și unde începe războiul informațional?
15:00
Unul din durii politicii republicane, Cheney a fost o figură centrală a campaniei administrației Bush împotriva terorismului.
10:10
MApN a ridicat patru aeronave de la sol, ca urmare a atacurilor Rusiei la nord de Dunăre # Veridica.ro
Comandanții misiunilor au avut aprobare pentru angajarea țintelor aeriene, dacă ar fi pătruns în spațiul aerian național.
10:00
Președintele Ucrainei este forțat de Occident să meargă în Rusia și să accepte condițiile de pace ale Kremlinului, potrivit unei narațiuni false din presa pro-Kremlin.
08:30
Aceasta este concluzia unui studiu european realizat în acest an.
06:40
Celălalt muncitor român rănit este conştient şi a fost internat într-un spital din capitala italiană.
06:00
Vânătorul de mine M 271 "Căpitan Constantin Dumitrescu" a ajuns în portul militar Constanţa # Veridica.ro
Nava a intrat în serviciul Forțelor Navale Române în luna august.
05:30
Ştefan Avramescu va candida, din partea AUR, împotriva fostului premier Marcel Ciolacu, pentru preşedinţia CJ Buzău
3 noiembrie 2025
21:50
Retailerul online de produse fast-fashion Shein va deschide primul său magazin fizic permanent din lume la Paris săptămâna aceasta, pe fondul indignării politice, al furiei angajaților și al avertismentelor primăriei că acest lucru va afecta imaginea progresistă a capitalei franceze.
20:50
Următoarea oportunitate potențială pentru discuții între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderul rus Vladimir Putin ar putea fi summitul G20, care va avea loc la sfârșitul lunii noiembrie la Johannesburg, potrivit președintelui finlandez Alexander Stubb .
19:50
Yifat Tomer-Yerushalmi a fost arestată sub acuzația de scurgerea unei înregistrări video care ar fi arătat abuzuri asupra unor deținuți palestinieni.
18:40
Pete Hegseth a vizitat zona demilitarizată, la granița cu Coreea de Nord, în contextul în care Washingtonul vrea să redefinească rolul militarilor săi care se află în Coreea de sud.
