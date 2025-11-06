Licitație de pictură la Parohia Leșnic, județul Hunedoara
Ziarul Lumina, 6 noiembrie 2025 19:50
La Biserica „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din Parohia Leșnic, Protopopiatul Deva, județul Hunedoara, va avea loc în 9 decembrie 2025, începând cu ora 12:00, o licitație pentru atribuirea lucrărilor de
